Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 9 giugno 2021, anche la Luna entra nel segno dei Gemelli e si appresta a diventare Luna nuova, domani intorno all'ora di pranzo in Italia, ma soprattutto a diventare eclissi di Sole. Le eclissi sono da sempre un momento di grande attenzione, nervosismo e paura proprio perché la nostra stella di riferimento si oscura presagendo cambiamenti importanti. Abbiamo già detto più volte come queste eclissi tra Gemelli e Sagittario indichino la necessità di imparare a comunicare diversamente, partendo prima di tutto dall'ascolto.

L’oroscopo del giorno 9 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Infine, non possiamo non evidenziare il fatto che anche il Sole sia entrato, insieme a Mercurio, nell'orbita della quadratura con Nettuno. Questo aspetto di quadratura indica la difficoltà nel mantenere la lucidità di pensiero cosa che, dato il nervosismo che provoca l'eclissi, è molto forte. L'oroscopo di oggi quindi consiglia a tutti i segni zodiacali grande cautela.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ariete mio, datti una regolata. Non c’è bisogno di essere invadenti quando provi ad aiutare qualcuno… altrimenti finisci come il sindaco di Casalbuttano che preso da un’ondata di tenerezza non si è limitato ad adottare il cucciolo orfano di padrona ma ha addirittura comprato la casa della signora oramai scomparsa per non causare traumi al peloso! Questo Marte potrebbe farti eccedere e esagerare anche se lo fai col cuore!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: anche meno, Ariete. Non c’è bisogno di raccontare tutta la tua cronistoria al primo appuntamento!

Lavoro: rimanda i tuoi cosiddetti “progetti geniali”. Almeno per oggi rimani ligio al tuo programma.

Salute: è giunto il momento di acquistare in stock la marca di proteine che ti piace di più. Fai scorta per le tue sessioni intensive in palestra!

Il consiglio del giorno: prima di partire in quarta per assistere qualcuno, chiediti se effettivamente la tua presenza è gradita! Non essere invadente!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Rallenta con i selfie e con i filtri. A forza di sfruttare la popolarità che questa Venere a favore ha deciso di regalarti rischi di diventare fin troppo selettivo e critico con gli scatti che ti fai. Alcuni sociologi hanno mostrato come un utilizzo incontrollato del “selfie” possa finire col disturbare l’immagine che abbiamo di noi. Pensa invece a quanto questo Giove ti rende piacevole e amabile anche quando hai dei capelli che sembrano un nido di gabbiani!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: scegli come destinazione delle tue vacanze una città romantica da condividere con la tua dolce metà!

Lavoro: le tue richieste vengono bocciate tutte… un dopo l’altra!

Salute: il corso in kayak sulle rapide del Rio delle Amazzoni lo rimanderei a quando hai un po’ più di energie!

Il consiglio del giorno: è giunto il momento di sfoderare tutti quei completini color pastello che hai collezionato negli anni! Stanno tornando (purtroppo) di moda!

Voto 8 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Voglia di libertà e di lasciarvi andare ad un po’ di sano relax, come la ventresca apparsa a sorpresa in Baia Flaminia a Pesaro. Lo squaletto, come voi, ha voglia di concedersi un po’ di spazio, nuotando vicino alla riva senza paura di essere avvicinato dai bagnanti. Nel vostro caso questa voglia di “respirare” è tutta dovuta all’influsso della Luna super positiva di oggi: vi fa dimenticare guai e perplessità migliorando di molto il vostro umore!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siate delicati, non a tutti piacciono gli spavaldi!

Lavoro: sul pezzo: in equilibrio fra azzardi eccessivi e responsabilità.

Salute: evitate di festeggiare la giornata positiva con troppi dolci: potrebbero appesantirvi un po’ troppo!

Il consiglio del giorno: se non avete già prenotato le vacanze, oggi potrebbe essere l’occasione giusta… attenti solo a non lasciarvi andare a spese troppo pazze!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Forse è il caso di darsi un freno, Cancretto. Questo cocktail di Marte e Venere ha alzato la tua libido a livelli impressionanti e ti convince a superare dei limiti che, normalmente, guardavi solo da lontano! Non dico che tu sia pronto a fare come la giornalista danese che, durante un reportage in un locale di scambisti, si è fatta prendere la mano al punto da cedere alle avance di alcuni avventori in diretta… ma poco ci manca!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: aperto a tutti i tipi di rapporti e di sperimentazioni!

Lavoro: idee fuori dal comune che potrebbero portare a soddisfazioni!

Salute: gli unici dolori che avverti sono quelli del post-allentamento!

Il consiglio del giorno: fermati a riflettere una volta in più! Plutone e Luna stanno cercando di instillarti piccoli dubbi per rivedere scelte e decisioni che pensavi fossero oramai assodate!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Spero tu stia scaldando i motori e che stia sciogliendo i muscoli delle anche. Con tutti questi tormentoni che si stanno preparando all’orizzonte, tra cui la nuova hit di Elettra Lamborghini, devi essere pronto a conquistare sguardi e attenzioni a colpi di natiche! La Luna di oggi ti convince ad allenarti ovunque, persino in salotto! Marte invece ti sta già facendo cenno con la manina: presto sarà da te!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: stai riprendendo confidenza con le tue doti da amatore!

Lavoro: la cosa che desideri di più della busta paga sono le ferie pagate!

Salute: sciogli i muscoli a tempo di samba, è ora di mettere da parte pigiami e copertina e darti alla pazza gioia!

Il consiglio del giorno: parla a bassa voce quando dici cattiverie sul capo. Lui è sempre pronto e con le orecchie tese!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ti senti messa in discussione di continuo come Chiara Ferragni in merito alla questione del vaccino. L’influencer ha dovuto dimostrare a chiunque di aver davvero fatto la puntura poiché molti sospettavano che avesse mentito e si fosse fatta un tatuaggio al posto dell’iniezione. Mercurio e Giove in posizione barbina ti fanno sentire un po’ come una Cassandra dei giorni nostri: non creduta e non appoggiata… tieni duro!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sforzati di mostrare il tuo affetto anche a gesti! Basta un abbraccio!

Lavoro: osservi gli scambi di mail di fuoco fra i colleghi come se seguissi la pallina ad una partita di tennis.

Salute: ossessionata dalla voglia di smaltire quei pochi grammi che ti vedi addosso!

Il consiglio del giorno: oggi puoi tranquillamente appenderti un cartello con scritto “Fuori Ufficio” al collo. Tanto nessuno sembra disposto a darti l’ascolto che meriti!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non tutti potrebbero comprendere le tue azioni ma, a discapito della loro malafede, ti invito a continuare per la tua strada. Come per il gruppo di pescatori di Taranto, prima criticati e poi applauditi, anche tu potresti venire compresa solo in un secondo momento! Loro hanno salvato uno squalo da morte certa anche se con una manovra un po’ violenta. Tu, invece, potresti dire cose impopolari anche se tremendamente vere sotto l’influsso di Saturno a favore!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non hai tempo per corteggiamenti e smancerie.

Lavoro: determinata, arrivi in ufficio con già il cervello in pilota automatico attivo.

Salute: qualche problema di “bile”. Lascia perdere le litigate inutili.

Il consiglio del giorno: sii onesta e non caricare di rabbia le cose che pensi sia importante dire. Non hai bisogno di alzare la voce per dire quello che pensi.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

In tensione. Oggi sarai tentato di dire quello che ti viene in mente senza temporeggiare troppo. Come il ragazzo omosessuale, che ha risposto per le rime ad un omofobo che lo ha insultato su un autobus di Roma, anche tu non ti fai troppi problemi a ribattere a tono a chi prova a svilirti criticandoti! “Colpa” di Marte in posizione ballerina. Rende vibranti le tue energie e cerca in tutti i modi di fartele sfogare come può!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: si prospetta una serata focosa!

Lavoro: rallenta e rivedi progetti: potresti aver bisogno di ripensare i tuoi piani d’attacco!

Salute: picco di forza ed energia… attento solo al momento in cui l’adrenalina lascerà spazio alla spossatezza!

Il consiglio del giorno: regalati un’esperienza forte assieme al partner. Come una cena completamente al buio guidata dai non vedenti! Un risveglio dei sensi assieme ai brividi della novità!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La giornata è noiosa come gli oramai scontati meme che associano Damiano dei Måneskin a chiunque, da Lady Diana a personaggi di cartoni animati. La Luna di oggi ti spossa al punto che inizi a chiederti perché tu ti sia alzato dal letto! Unica nota positiva è Saturno: pur rendendo faticosa ogni tua prova sarà pronto a premiarti per gli sforzi che sarai in grado di mostrare! Interessante Marte: potrebbe imbastire qualche situazione stuzzicante…

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: qualcosa mi dice che potrebbe arrivare un messaggio piccante piuttosto inaspettato!

Lavoro: è la giornata perfetta per chiudersi in ufficio e lavorare da solo, lontano da commenti e chiacchiericcio insopportabile!

Salute: corpo indolenzito come se avessi dormito in mezzo ad un campo da golf (in stile Donnie Darko!).

Il consiglio del giorno: imposta una falsa risposta automatica dove dichiari che sei fuori ufficio per impegni improvvisi e riuscirai a rispondere solo domani. Ti aiuterà a guadagnare tempo!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Poco apprezzato come la nuova divisa della nazionale di calcio disegnata da Armani. Con quel collo alla coreana, molti tifosi si sono chiesti se gli atleti fossero in realtà usciti dalla finale di Masterchef! Come nel tuo caso, la colpa è tutta di Venere opposta che rende incompreso il fascino di chi esce dalle regole! Lascia perdere le critiche di chi non comprende e segui il buon cuore di Giove: metterà tutto a posto in men che non si dica!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: l'attività preferita da fare assieme? La discussione matta e disperatissima!

Lavoro: rilassati compilando report e schemini… il tuo guilty pleasure.

Salute: abbassa di qualche chilo i pesi in palestra: non hai energie a sufficienza!

Il consiglio del giorno: metti in pausa i profili Instagram e quelli sulle app per incontrare qualcuno: le interazioni sociali posso aspettare per oggi!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ritrovi un po’ di pace come Malika, la ragazza lesbica allontanata dalla famiglia per una sua scelta di vita. Ora con una casa tutta sua ed una nuova famiglia per se, riesce finalmente a sentirsi protetta! Nel tuo caso, è il connubio di Mercurio e Luna a favore a farti sentire meglio con te stesso: riescono a dare corpo a pensieri e sentimenti convincendoti di essere finalmente sulla strada giusta per arrivare dove vuoi veramente!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ci sono dettagli da rivedere…

Lavoro: non sprecare tempo su progetti senza futuro. Passa oltre!

Salute: gestisci bene tempo ed energie: devi organizzarti meglio per non arrivare spossato!

Il consiglio del giorno: rimetti mano a quella pila di vestiti che devi ancora raccogliere dallo stendino: è il caso di riprendere in mano questioni lasciate “appese”!

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Paladini del body positive come Kate Winslet, non vi fate problemi a mostrare le vostre imperfezioni e le rughe attorno agli occhi. Avete ormai imparato ad amare voi stessi e, anche se avete una Luna quadrata che mette a dura prova il vostro umore, riuscite a mostrare una sicurezza in voi che raramente siete riusciti a sfoderare. Merito, anche, di Venere e Giove e vostro favore: solidi e disposti a ricordarvi quanto siete speciali!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: è una danza sottile fra il vostro volervi bene e il desiderare l’altro! Ed oggi ballate benissimo!

Lavoro: la prendete con filosofia senza farvi troppe paranoie sui commenti dei colleghi!

Salute: cali di zuccheri e di concentrazione… portate il termos del caffé con voi!

Il consiglio del giorno: per ogni problema apparentemente invalicabile, stendetene uno schema su un foglio e analizzatelo con calma. Vi aiuterà a renderlo molto più affrontabile.

Voto 7 +