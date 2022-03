L’oroscopo di oggi 8 marzo 2022: Toro e Vergine hanno voglia di accudire L’oroscopo del giorno di oggi, martedì 8 marzo 2022, è tutto dedicato a delle grandi donne non solo per festeggiare la festa della donna ma anche per rendere omaggio alla Luna in Toro, uno dei segni più femminili di tutto lo Zodiaco. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

L'oroscopo di oggi, martedì 8 marzo 2022 non poteva che essere dedicato alle donne, tutte le donne, e alla speranza che le donne possano vedere riconosciute tutte le loro battaglie. Venere e Marte sono appena entrati nel segno dell'Acquario, il segno zodiacale dell'indipendenza, della ribellione per farsi sentire, della voglia di giustizia ed equità. Per questo nell'oroscopo di oggi le notizie sono tutte legate a delle grandi donne.

Nell'oroscopo di oggi anche la Luna sta in uno dei segni più femminili: il Toro. Dominato da Venere, simbolo della femminilità più accogliente e morbida, il Toro è simbolo del "nutrire" sia simbolicamente che realmente. Il segno fortunato oggi sarà il Cancro che ritrova la sua femminilità più intensa mentre il segno più sfortunato oggi è il Leone che deve trovare il modo giusto per dire quello che pensa.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai un trionfo di pianeti a tuo favore: Venere, Marte e Mercurio e con questo mix infallibile sei pronto proprio ad affrontare qualsiasi cosa. Anche per la Notte degli Oscar, l’Academy quest’anno ha scelto un trio spumeggiante per presentare l’evento più atteso del cinema mondiale. Saranno tre bellissime e simpaticissime donne: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes ad intrattenere l’olimpo Hollywodiano con bellezza, grinta ed ironia, come solo le donne sanno fare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei talmente bello e sexy che ti senti sotto l’influenza di un incantesimo. Tranquillo si tratta solo di Venere a favore.

Lavoro: bello, bravo i ed intelligente, sei già candidato a migliore dipendente del mese e siccome non ci sono dubbi a riguardo la tua foto è già appesa alla parete.

Salute: hai un bellissimo sorriso stampato sulla faccia da mattina a sera.

Il consiglio del giorno: le donne sono bravissime padrone di casa versatili in ogni situazione, ricordiamocelo sempre non solo il giorno della festa della donna.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

La vincitrice di quest’ultima edizione di Masterchef è Tracy Eboigbodin premiata per la sua bravura, determinazione e grande creatività. Queste sono tutte caratteristiche che avresti anche tu mio caro Toro se solo non ti facessi sempre demoralizzare dalla scarsa autostima e da quel Saturno contro. La bravissima Tracy per iscriversi al concorso è stata consigliata e fortemente spinta da una sua amica. Adesso ci penso io a darti una manina e soprattutto una bella spintarella.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: se ne riparla a primavera inoltrata. Porta pazienza.

Lavoro: dovresti lavorare da casa e oscurare la telecamera durante le call con la scusa di un mal funzionamento della linea di connessione.

Salute: per tiranti un po’ su avresti bisogno delle ottime tagliatelle della nonna e di un buon dolce per riacquistare forze e umore ma non per molto.

Il consiglio del giorno: l’amicizia e il sapersi spalleggiare sono indispensabili per nella vita di noi donne e dopo tutto la festa di oggi è un celebrare proprio l’unione di tutte le donne che una forza incontrastabile.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Ketanji Brown Jackson è la prima donna giudice afro americana alla Corte Suprema degli USA. Sono certa che con Mercurio a favore abbiate anche voi compreso la grande svolta politica, culturale e storica che questa donna incarna. Si parla sempre di uguaglianza di sesso, posizioni, etnie e siamo testimoni di una nuova rinascita, purtroppo ancora troppo lenta, ma godiamo ed esultiamo tutti per questi importanti risultati.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: impavidi e vigorosi, meglio di una macchina del sesso pronta a mettersi subito in moto.

Lavoro: è il vostro momento puntate sulle vostre idee e affidatevi al buon Mercurio e il successo è garantito.

Salute: avete un’agenda fittissima e grazie alle ottime energie non vi tirante indietro di un passo, neanche per il giretto serale in compagnia del vostro fido amico a quattro zampe.

Il consiglio del giorno: inclusione e diversificazione sono temi per cui le donne combattono da più di cent’anni con le prime suffragette ed oggi possiamo festeggiare che da quei giorni molto è stato già fatto anche se la strada è ancora lunga.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Oggi è proprio una giornata da festeggiare! Non solo perché finalmente Venere si è tolta dall’opposizione e ritorna la speranza di trovare a breve il grande amore ma perché é la festa della donna. Di recente ci sono state importanti azioni che riguardano le pari opportunità in tutti i campi. Proprio da uno dei settori per ideologia più maschili al mondo c’è stata un'azione molto importante perché lo stipendio delle atlete della nazionale femminile di calcio di USA e Francia è stato parificato a quello dei colleghi uomini. Quando si parla di fair play in tutti i sensi.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti senti come se ti avessero tolto un peso dallo stomaco e dal cuore. Con questa ritrovata leggerezza ci proverete con tutti dal barista, alla simpatica collega.

Lavoro: non ne sbagli una, i tuoi colleghi si stanno chiedendo quale sia la tua formula fortunata. Puoi tranquillamente zittire tutti rispondendo: ‘Giove a favore’.

Salute: con il buon umore ritrovato, quasi ti dispiace che le giornate durino solo ventiquattro ore.

Il consiglio del giorno: le donne si batto per le pari opportunità e lo stipendio è l’indice più importante in tutti i settori lavorativi e finalmente vediamo i primi atti di giustizia.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Dovremmo iniziare a trovare una parola in codice per farti stare un po’ zitto perché Mercurio è sempre in agguato a confonderti le idee lasciandoti solo soletto con delle sparate che neanche la nonnina novantenne potrebbe pensare. Il titolo dello spettacolo della splendida Virginia Raffaele, "Samusà", il vecchio detto dei giostrai per zittire, fa proprio per te. Così appena ti vedremo aprir bocca ti potremo fermare in tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sarebbe meglio ti mettessi per qualche tempo buono buono in un angolino nascosto da Venere in perfetta opposizione. Rischi che le tue avances ti si rivoltino contro come un boomerang.

Lavoro: si sa che non sempre il lavoro può andare a gonfie vele e questo è proprio uno di quei momenti. Porta pazienza.

Salute: nervosissimo ed arrabbiato con il mondo, Marte contro ti rende allergico a tutto e a tutti.

Il consiglio del giorno: durante le marce delle donne dell’8 marzo in tutto il mondo, si sono sempre visti proclami e striscioni per far valere i diritti dai più coloriti ai più politicizzati alle tematiche che cambiano per ogni generazione. Il messaggio più importante resta che le donne in tutto il mondo sono unite.

Voto 4 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Anche se Venere ti ha salutata la sua lezione di amarsi ed accettarsi sempre in qualsiasi situazione resta ben chiara nella tua mente. Anche Emma Marrone è un grande esempio di una donna che da sempre lotta per sdoganare i paternalistici giudizi sul suo aspetto, dalle maliziose battutine sul corpo perfetto di Belen alle recenti critiche per l’outfit di San Remo. La risposta di Emma resta sempre uguale: amarsi e andare sempre avanti a testa alta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la cosa buona di questo periodo è che non dovrai più uscire tirata completamente a lustro, se ti presentassi in pigiama a fare la spesa, nessuno se ne accorgerebbe.

Lavoro: ti fai prendere da facili entusiasmi ma prima di firmare qualsiasi proposta, leggi bene, mi raccomando!

Salute: relax serale e riposare almeno otto ore la notte sono la tua nuova routine di bellezza.

Il consiglio del giorno: la parola patriarcato rimanda alle contestazioni femminili degli anni settanta eppure ancora oggi è un tema attuale che si sta sgretolando pezzo dopo pezzo.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Le delusioni amorose sono finite mia cara Bilancia ed è iniziata un’ottima stagione che farà battere il tuo cuoricino all’impazzata. Con tutto questo entusiasmo hai voglia di coinvolgere tutti in questa visione rosa del mondo. Infatti anche se Samantha Cristoforetti non sarà a capo della spedizione 68a resta comunque parte dell’equipaggio e una delle poche donne ammesse ai programmi della Nasa e porterà la bandiera di noi donne anche nello spazio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai deciso di recuperare tutto il tempo perduto in pochissimo e tempo e ce la potrai anche fare quindi sfodera quel bel completino intimo che conservi per le occasioni speciali.

Lavoro: sei su ogni progetto ma con un approccio nuovo, da dispotica tiranna a dolcissima collaboratrice. Questo cambio di mood è uno shock per tutti.

Salute: non ti tiri indietro neanche alla richiesta la stessa minute della tua amica di fare scatoloni fino a mezzanotte.

Il consiglio del giorno: non ci dobbiamo più stupire se vediamo una donna guidare un camion, portare un grossa nave cargo o pilotare un aereo. Le capacità non hanno sesso, ricordiamocelo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Scorpione bello, sei decisamente caduto dalle stelle alle stalle perché si sa che la ruota gira, anche in astrologia. Potresti approfittare della tua scarsa eloquenza a causa di Mercurio contro e prendere spunto dall’ influencer Drew Afualo che si batte contro la misoginia e l’omotransfobia a suon di parolacce e doppi sensi di cattivo gusto. Quando uno svantaggio diventa un vera arma.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: l’unica consolazione è guardare le foto dei tempi gloriosi, quando Venere risplendeva e ti sentivi un figo pazzesco.

Lavoro: nonostante le tue scelte sbagliate ed avventate arriva sempre un colpo di coda a salvarti. Giove ti aiuta, ma tu dovresti fare un po’ più di attenzione.

Salute: meglio lasciarti sbollire nel tuo mood da adolescente dark con tanto di cartello intimidatorio fuori dalla porta della tua stanza.

Il consiglio del giorno: il mondo ha un ventaglio ampissimo di personalità che vogliono esprimersi è dobbiamo aprirci a questa meravigliosa ventata di cambiamento.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ormai è chiaro a molti che le donne sono le migliori nell’utilizzo dei social. Infatti se il sesso forte pare riesca meglio (ma mica sempre) nell'avviare attività, signorine e signore sono decisamente più in gamba nella comunicazione, nella gestione e nella crescita. Dirigere una casa, amministrare i conti, coordinare la famiglia, far crescere la propria carriera e nel mentre fare anche una lavatrice ed un story su Instagram, le donne sono più poliedriche e funzionali di un coltellino svizzero.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai organizzato incontri ad incastro per accontentare la tua voglia di coccole e tenerezze, cerca di mantenere la tabella di marcia senza combinare pasticci.

Lavoro: hai ritrovato il tuo charme così anche i tuoi consigli da secchione non richiesti saranno ben accolti da tutti i tuoi colleghi.

Salute: da quando hai messo il lucchetto alla dispensa dei dolci, hai già subito perso qualche centimetro guadagnando subito in umore ed autostima.

Il consiglio del giorno: la festa dell’8 marzo non è solo un momento in cui si deve contestare ma anche celebrare la bellezza, l’intelligenza e le grandi capacità delle donne.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Arrivi da un periodo che ti ha inondato di esperienze, amore e grande forza ed ora ti ritrovi a poter riflettere ed interiorizzare tutto proprio grazie agli ottimi aspetti della Luna. Con tutta questa maturità conquistata, vedere dei segnali di progresso nei paesi con una forte tradizione gerarchica maschile, ti strappa un sorriso di soddisfazione. Sei felice ad esempio per il lancio di programmi di autodifesa per sole donne organizzati in India per aumentare la sicurezza proprio nel posto ideologicamente più sicuro, le mura domestiche.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tutta l’attenzione dei mesi scorsi un po’ ti manca ma ora puoi finalmente dedicarti ai solidi e duraturi rapporti che tanto ti piacciono.

Lavoro: il nuovo ruolo da stratega nell’ombra che ti hanno affidato ti piace moltissimo perché anche se in secondo piano sei sempre tu a tirare le sottili fila del business.

Salute: potresti avvertire qualche acciacco come dopo aver fatto uno sforzo enorme e prolungato per questo ti sei assolutamente aggiudicato un bel periodo spaparanzato sul divano.

Il consiglio del giorno: questa giornata non è fatta di cene tra donne con spettacoli di dubbio gusto, si parla di tematiche importanti e pesanti che fanno rabbrividire anche i cuori più duri.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Nello scrivere l’oroscopo di oggi dedicato alle donne il personaggio che più ti rappresenta è sicuramente Greta Thumberg. La giovane ragazza con le trecce che ha aperto gli occhi a tutto il mondo sull’importanza ed il rispetto del nostro pianeta. Con gli ottimi transiti di oggi non avresti alcun problema a discutere anche tu con i leader mondiali e convincerli ad ascoltarti anche se se sono più grandi e potenti. In fondo anche Davide riuscì a sconfiggere il gigante Golia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: grazie a Venere e Marte che ti ravvivano, sei prontissimo ad esplorare tutte le meravigliose sfumature nascoste dell’amore.

Lavoro: sei un rarissimo esemplare di leader democratico, affidabile, carismatico e davvero buono.

Salute: lo sport all’aria aperta per te non è assolutamente un problema nonostante questa nuova ondata di gelo polare.

Il consiglio del giorno: nella lotta femminile si combatte per i diritti dei bambini e per un mondo più aperto ed inclusivo e per garantire un futuro migliore.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete i miei sognatori preferiti e adoro perdermi con voi nel vostro mondo fantastico che si ingrandisce ogni giorno di più grazie a Giove. Dovreste però cercare concretezza proprio come la bravissima Federica Brignone, atleta pazzesca e vincitrice di un altro Oro al Mondiale di Super G, che oltre a sognare vittorie si applica quotidianamente per raggiungere gli obiettivi e vincere. Suda insomma!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete così teneri che nella vostra immaginazione il grande amore è la vostra mamma. State attenti a non fare la figura dei bamboccioni.

Lavoro: per fortuna Giove e vi da lo slancio alla realizzazione dei vostri progetti altrimenti sareste abbandonati in un caos disordinato.

Salute: approfittate di questo calo di forze per conservi alla vostra attività preferita: un buon sonno pieno di sogni.

Il consiglio del giorno: alcuni dei sogni delle donne che lo scorso secolo si sono impegnate personalmente per riconoscere le donne nella società si sono realizzati ma su altri dobbiamo lavorare giorno dopo giorno.

Voto 7