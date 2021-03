Nell'oroscopo di oggi 8 marzo, la Luna si trova nel segno zodiacale del Capricorno e, da qui, non solo va verso la congiunzione con Plutone ma per buona parte della giornata si troverà anche a sollecitare positivamente i pianeti in Pesci: dalla Venere al Sole fino a Nettuno. Questa forza emotiva è molto utile per indagare con chiarezza (e coraggio) la nostra emotività: i bisogni e l'empatia. Siete pronti??

L’oroscopo del giorno 8 marzo: previsioni astrali segno per segno

Con tutti questi pianeti nel segno dei Pesci sarà facile lasciare aperta la porta delle emozioni ma anche dell'immaginazione! E' davvero una meraviglia essere così sensibili ed emotivi: per affrontare ogni genere di cambiamento (e di eventuale difficoltà) è ottimo se siamo in sintonia con noi stessi, i nostri bisogni, ma anche con i bisogni degli altri che ci stanno attorno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti ho visto, sai? È dalla prima puntata del Festival che siedi, a gambe incrociate, con un taccuino a righe per segnare tutti i voti che daresti tu ai cantanti e ai personaggi invitati all’Ariston! Mercurio e Marte ti danno quell’aria da maestrino tutto d’un pezzo che è pronto a dir la sua su qualsiasi cosa ma attento: la Luna quadrata potrebbe farti prendere delle grosse cantonate! Cerca di riflettere un po’ di più prima di assegnare una grave insufficienza!

Amore: non sei nel mood corretto per le smancerie. Lavoro: difficile starti dietro se decidi che vuoi fare tutto da solo! Salute: nervoso, batti nervosamente le zampette a terra come se avessi fretta. Il consiglio del giorno: ricordati di fare un check delle cose che hai in tasca prima di uscire di casa! Rischi di lasciare qualcosa e dover tornare a prenderla!

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna di oggi è un po’ come il fascio di luce puntato su Loredana Berté quando ha cantato il suo nuovo singolo in prima serata al festival di Sanremo: una grande occasione! Fa nulla se come lei canti in playback. Sappiamo tutti che con quel Mercurio quadrato dovresti avere sempre dietro un gobbo per saper cosa dire! La cosa importante è che hai ritrovato la voglia di metterti in gioco… e direi che, per essere presente di lunedì, non è proprio malaccio!

Amore: sei pieno di paroline dolci e di attenzioni speciali per qualcuno! Lavoro: disattento: costringi il capo a richiamare la tua attenzione più di una volta! Salute: ottima! Ma vorresti avere più tempo per te stesso… Il consiglio del giorno: come accade spesso nell’ultimo periodo: lasciati guidare da quello che provi e quello che senti! I sentimenti la fanno da padrone!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Inviperiti come pochi, fate come Morgan che ha dato della “mantide religiosa” alla sua ex, Asia Argento, dichiarando di non riconoscerla più. A rendervi così taglienti è Marte che, assieme a Mercurio, vi porta a far osservazioni fin troppo forti… Sarà mica per colpa di Venere quadrata se ve la siete presa così a male per qualche rifiuto alle vostre avances? Cercate di rimanere positivi e cadete nell’acidume!

Amore: smettetela di mettere alla prova chi vi ha già giurato amore eterno! Lavoro: ricordatevi: per i progetti più grandi avrete sempre bisogno di qualche aiuto! Salute: ve la cavate abbastanza… Il consiglio del giorno: non siate troppo orgogliosi e, se proprio non riuscite da soli, siate abbastanza furbi da chiedere aiuto! Non è mica una vergogna averne bisogno!

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Potresti non riuscire in tutti i tuoi intenti con questa Luna opposta, come Orlando Bloom che cerca, invano, di insegnare alla sua piccola la parola papà. Rimane il fatto che, anche in caso di insuccesso, la Venere di oggi ti rende adorabile e pieno di dolcezza. Soprattutto in amore, non risparmiarti dal comunicare le tue emozioni e a mostrare tutto l’affetto che provi: anche se il tuo astro preferito si trova in brutta posizione, troverai di certo qualcuno disposto ad abbracciarti.

Amore: intimorito, non sai se consegnare la letterina d’amore che hai scritto oppure tenerla per te… Lavoro: questo lunedì è più lunedì di tutti i lunedì messi insieme! Salute: sogni già di tornare nel tuo lettuccio non appena esci di casa… Il consiglio del giorno: compra un audiolibro con la tua storia preferita e ascoltalo poco prima di andare a nanna! Sarà come tornare bambino e ti assicuro che dormirai come un ghiro…!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

L’importante è che se ne parli! Anche se si tratta di gaffe epocali come quella di Orietta Berti, inseguita dalla polizia per aver infranto il coprifuoco mentre andava a consegnare gli abiti per la sua ospitata a Sanremo. Attento a Mercurio e Giove opposti: sono pronti a farti scherzetti di cattivo gusto per farti fare brutta figura! Dalla tua hai però Marte che ti rende scattante e pronto a recuperare in tempi record! Approfittane senza timore.

Amore: avresti bisogno di qualche momento di passione e non di qualche dramma emotivo da risolvere come quelli che vivi… Lavoro: sarà come dicono ma a te spegnere e riaccendere il pc non ti ha mai aiutato… Salute: senti le palpebre pesanti… ma ti consiglio di non chiuderle… Il consiglio del giorno: falla semplice: evita di spaccarti la testa sui dilemmi della vita! Se vuoi conoscere qualcuno invitalo per un caffè e falla semplice!

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ingombrante, come Ibrahimovic durante la prima serata di Sanremo. La Luna dalla tua ti fa sicuramente sentire in pace con te stessa ma al contempo Venere e Marte storti rendono un po’ troppo difficile convincere chi ti sta accanto della tua splendida capacità di interazione sociale. Cerca di essere meno tagliente e dura, soprattutto quando cerchi di dare consigli. Ricordati soprattutto di ascoltare e di metterti in discussione… sono le chiavi del successo nei rapporti!

Amore: stiano lontani da te tutti gli innamorati del mondo: rischiano di sentirsi una ramanzina su quanto sia più semplice la vita da single. Lavoro: presto ci sarà bisogno di una revisione dei tuoi calcoli… Salute: ottima! Ma non ti bastano mai i risultati raggiunti con l’allenamento. Il consiglio del giorno: un bagno con sali profumati, candele e il tuo manuale sulla PNL sono le cose delle quali hai bisogno ora!

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tutti parlano ancora della nuova linea di Noemi e del metodo Tabata che l’ha aiutata a rimettersi in forma. Tu, però, sei dubbiosa: da un lato Marte spinge per farti comprare tutta l’attrezzatura possibile per fare esercizi in casa, dall’altra la Luna quadrata ti convince che lo zapping è già abbastanza impegnativo da non necessitare di altro… ci farai sapere tu, alla fine della giornata, chi avrà vinto la sfida tramite una story su Instagram!

Amore: ti fai troppi problemi sugli invisibili rotoloni di ciccia che pensi di avere… pensa che ti basterebbe un sorriso per attirare la sua attenzione. Lavoro: persa nei calcoli e nei meeting su Zoom… ma ti puoi dire soddisfatta! Salute: potrebbe andare molto meglio… Il consiglio del giorno: fatti consigliare le cromie perfette per il tuo viso: sono sicura che potresti stupirti di come ti sta bene il glicine o il mattone!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sapevi che la sonda Perserverance, da poco atterrata su Marte, monta il processore di un vecchio Mac del 1977? A dimostrazione del fatto che non sempre tutto ciò che è contemporaneo e innovativo è sempre la scelta migliore. Fra Venere e Luna, la tua voglia di tuffarti a pesce nel passato e nella “minestra riscaldata” è forte. Forse perché hai bisogno di riacquistare sicurezza ora che Marte se n’è andato… ma ricorda: non sono mica tutti come il processore del Mac in questione!

Amore: si preannunciano avventure pazze e scatenate! Lavoro: niente da fare: la tua capacità di concentrazione è pari a 0! Salute: distratto ma felice nel tuo mondo! Il consiglio del giorno: attento a non esagerare troppo con le spese! Comprendo tu voglia fare una buona impressione sulla tua nuova fiamma ma una bottiglia pregiata di vino da condividere dovrebbe essere portata almeno dopo un mese!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le prenotazioni per l’auto elettrica che non avrà mai bisogno di essere ricaricata fioccano come se fossero coriandoli a carnevale. Sono certa, tra le altre cose, che tu ne abbia già acquistate una trentina: con quel Marte opposto ci sarà bisogno che qualcuno tenga sempre valide le proprie energie dopotutto…! Distendi i muscoli con qualche esercizio di stretching prima di uscire di casa: ti aiuterà a restare dinamico e atletico durante tutta la giornata!

Amore: l’amore non è affar tuo per il momento… Lavoro: te la cavi bene con i calcoli ma poi affidi a qualcuno l’onere di portare all’attenzione di tutti i risultati… Salute: non proprio al massimo… Il consiglio del giorno: hai mai provato l’agopuntura!? Al termine del trattamento potresti assomigliare ad un incrocio fra la Pimpa e un groviera ma sono certa che potrebbe divertirti!

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei talmente tenero e dolce con questa Luna dalla tua che ti si potrebbe perdonare quasi tutto. Magari pensaci un po’ prima di riempire di zucchero e sale il salone di casa per poter fare gli angeli della neve come hanno fatto i due bimbi americani… (Ti lascio immaginare la faccia dei genitori al rientro a casa!). Ti si ama talmente tanto, Capricorno, che oggi ogni cosa ti può essere concessa senza ripercussioni…!

Amore: tuo lunedì potrebbe portarti buone novità sul fronte dell’amore! Lavoro: mostra la tua disponibilità a chi è più in difficoltà! Ti farai un alleato per quando avrai bisogno! Salute: in grado di correre una mezza maratona senza fatica! (Ho detto mezza!). Il consiglio del giorno: perché non chiedere di provare quel bel completo che hai visto in vetrina!? Lo adocchi da talmente tanto che oramai l’avrai consumato con gli occhi!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continua la compilation di tue battute ironiche e sempre azzeccate. Mi verrebbe da chiederti se il tuo humor tagliente l’hai preso dalla Regina Elisabetta, capace addirittura di prendere con spirito l’aspetto un po’ inquietante della statua che le hanno eretto in Australia. Ringrazia Marte e Mercurio per questo moto di ottimismo e di savoir faire: sono convinto che ti salveranno la giornata da brutte figure senza uscita!

Amore: il successo puoi raggiungerlo solo se riesci ad attrarla con qualche osservazione intelligente! Lavoro: quando hai finito di aiutare i tuoi colleghi con i loro problemi informatici, poi passi da me!? Salute: energie da vendere… non capisci perché tutti abbiano quei musi lunghi! Il consiglio del giorno: organizza un meeting a sorpresa per fare un po’ di team building con i tuoi colleghi! Sarà divertente e ti aiuterà a legare con loro!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con questa Venere dalla vostra siete super fashion e ultra romantici. Pur essendo pigri e poco innovativi, soprattutto con quel Marte quadrato, non lasciate perdere l’occasione per mettervi un po’ in mostra e fare di tutto per sottolineare il vostro unico charme! Come le classiche e celebri carte da UNO, decidete di permettervi quel poco di pepe in più facendovi vestire da una designer del calibro di Vivetta per un’occasione speciale! Nessuno saprà resistervi…!

Amore: siete amatori professionisti… peccato che ogni tanto facciate delle inutili scenate di gelosia! Lavoro: non avete abbastanza risorse per mettere in piedi i vostri progetti: temporeggiate! Salute: in forma! Andreste al lavoro persino in tenuta da jogging! Il consiglio del giorno: puntate tutto sugli occhi dolci e, magari, su un makeup romantico che vi consenta di sottolineare le vostre lunghe ciglia da Bambi!

Voto 7 e mezzo