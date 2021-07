L'oroscopo di oggi giovedì 8 luglio è ricco di tensioni sia emotive sia intellettuali: il Sole ha il favore di Urano e della Luna nel segno dei Gemelli che dona ottimismo e vitalità intellettuale! In compenso abbiamo ancora Venere che non si sente compresa e rappresentata, Marte che fa i capricci come un bambino davanti al bancone dei gelati e Nettuno che mette in discussione ogni idea. Tocca fare i conti con le emozioni che non trovano spiegazioni ufficiali. Il segno fortunato del giorno è il segno dei Gemelli che oramai si è abituato (bene) con Mercurio in sosta da diverse settimane che stimola l'ingegno, la curiosità e anche la voglia di attaccare bottone!

L’oroscopo del giorno 8 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Per fortuna la Luna nel segno dei Gemelli sembra proprio non perdere occasione per imparare cose nuove e per guardare con ottimismo le situazioni. Certo, la quadratura (anche della Luna stessa oltre che di Mercurio) con Nettuno sembra farci perdere la bussola ma sapremo trovare modi alternativi per orientarci.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Una coppia di ladri, in Liguria, si son fatti beccare perché si sono baciati a volto scoperto sotto una telecamere prima del colpo in una farmacia. Resi riconoscibili per colpa di un atto di passione involontaria, sono l’esempio perfetto da cui prendere le distanze anche per te, caro Ariete! La Luna potrebbe arrivare impetuosa a scombinarti tutti i piani nel pomeriggio e a niente serviranno la passione ed il coraggio che Venere e Marte ti regalano a piene mani… usa cautela!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: vestirti in paillettes rosse potrebbe essere audace e un po’… eccessivo!

Lavoro: lasciati prendere dall’entusiasmo delle nuove sfide senza farti abbattere da chi non ti segue!

Salute: in arrivo qualche momento di malumore dovuto alla Luna. Sforzati di mantenere alto l’umore.

Il consiglio del giorno: porta dietro un libro di barzellette trovato al mercato. Non sai mai quando potresti averne bisogno per sorridere!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Una confezione di ciliegie è stata battuta all’asta in Giappone, per la cifra record di 450.000 yen (alla valuta di cambio: € 3.400!). Esagerato? Forse sì, ma si tratta di una varietà del frutta davvero prestigiosa e pure rara! Stesso discorso vale per le tue attenzioni romantiche: praticamente date per disperse per colpa di Venere e Marte quadrati, occorre ritenersi fortunati se se ne riceve una manciata!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: riesci ad essere romantico come una sentenza letta a Forum…

Lavoro: senti addosso la tensione tipica di chi si sente sotto esame.

Salute: finalmente quel mal di testa latente finirà per alleggerirsi!

Il consiglio del giorno: quel paio di tacchi da 15 cm che ti sei nascosto in fondo all’armadio fa le ragnatele. È ora di dargli l’occasione di splendere come una diva!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Eefje Depoortere, cronista belga, prima della partita contro la nazionale degli azzurri, ha messo in scena uno sfottò simpatico e provocatorio dove ha maltrattato gli spaghetti, spezzandoli e tagliandoli durante la cottura. Molti tifosi italiani non hanno compreso la simpatica ironia e si sono lasciati andare a commenti abbastanza aggressivi… Voi, dal vostro canto, sapete già che quando avete un Giove come questo gli altri fanno fatica a capire le vostre battute di spirito! Peggio per gli altri, voi continuate a farle!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: usate il lucidalabbra alla pesca per rendere i vostri baci qualcosa di insostituibile.

Lavoro: quella richiesta di un aumento al capo potrebbe venire accolta proprio oggi!

Salute: preoccupatevi se sta per finire la vostra confezione di integratori. Presto potreste non averne più bisogno!

Il consiglio del giorno: mettete “partecipo” a tutte, ma proprio tutte, le attività consigliate che vi appaiono su Facebook. A qualcuna andrete davvero!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna viaggia veloce verso di te, cercando di aumentare, passo dopo passo, il livello di emozioni e sensazioni che riuscirai ad avvertire durante la giornata! Pensa a te un po’ come i due astronauti cinesi che, dopo ben 13 anni, sono tornati nello spazio per una missione di 3 mesi! La loro trepidazione è stata molto simile alla tua scommetto anche se, nel tuo caso, non si tratterà effettivamente di passeggiate nel vuoto sospeso nello spazio infinito!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: se rimani in attesa che qualcuno smezzi il suo cornetto con te… potresti rimanere con una gran voglia di gelato alla panna.

Lavoro: rimani in attesa di nulla osta per i tuoi progetti come io faccio con il corriere quando si avvicina a casa!

Salute: forse è il caso di prenotare quella visita dall’osteopatia che ti eri ripromesso di fare tempo fa!

Il consiglio del giorno: prepara casa con campanelli, lucine e musica ambient! La Luna potrebbe aumentare le tue percezioni!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Abhimanyu Mishra, 12 anni, ha vinto il titolo di più giovane Gran Maestro di scacchi al mondo. Statunitense di origine indiana, il ragazzo ha raggiunto in età scolare una nomina che in molti hanno solo bramato. Come te, anche lui ha tenuto duro ed ha sopportato anni di allenamento per arrivare dove è ora! Sfrutta le sfide che Saturno ti offre e arriva fin dove desideri: Marte è pronto a darti più coraggio di Leonida nel film “300”!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti sei assicurato che la tua nuova fiamma sia davvero libera e non accompagnata?

Lavoro: tutte le tue proposte vengono bocciate… Nessuna esclusa!

Salute: talmente abituato a fare stretching la mattina che potresti partecipare alle olimpiadi del risveglio. Ovviamente il primo posto è già tuo!

Il consiglio del giorno: ma hai bisogno per forza di essere irriverente e provocatorio per mostrare il tuo valore! Va bene anche un completo di Armani classico senza dettagli a contrasto!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ora che la Luna se ne va dalla tua quadratura, hai l’umore perfetto per mettere su un po’ di musica e ascoltare le hit migliori del momento fra le quali, già sai, troverai i Måneskin (in vetta ormai a tutte le classifiche!). Ci vuole anche per te un po’ di svago, cara Vergine. Non fissarti all’infinito sui calcoli che non ti vengono, sui corrieri in ritardo o su quel colloquio per il quale ancora non ti han fatto sapere nulla. Vita è anche attesa e pazienza… provaci!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: aspetti la risposta al tuo messaggio pieno di cuoricini… Senza riceverne alcuna.

Lavoro: le tue mail di richieste e ordini assomigliano più al deserto del Sahara.

Salute: non puoi di certo lamentarti! Tutto fila liscio.

Il consiglio del giorno: prenota un aperitivo per due anche se stasera vai da sola… magari trovi qualcuno che, come te, ha bisogno di compagnia!

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il “Maurizio Costanzo Show” spegne 40 candeline. Anche se secondo il suo conduttore la rete televisiva che lo ospita si è un po’ “dimenticata” di lui, il programma tiene duro rimanendo una pietra miliare ricolma di spunti interessanti. Anche tu, Bilancia mia, stai facendo storia. Per quanto pure la Luna oggi ci si metta a farti andare di traverso tutto, tu non demordi e mantieni la concentrazione grazie a Mercurio e Saturno. Sei super sul pezzo!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non arrabbiarti col partner solo per sfogare il nervoso… lascia perdere la Luna storta!

Lavoro: apri bene le orecchie e origlia le conversazioni dei colleghi! Non sai mai quando potrebbero apparirti interessanti opportunità da cogliere.

Salute: a meno che tu non abbia un attestato che certifichi la tua preparazione in cristalloterapia, lascia che gli altri si prendono cura di se stessi!

Il consiglio del giorno: Evita di perdere tempo a cercare di risolvere la vita degli altri! Sempre meglio prima lavare i propri panni sporchi!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Due archeologi sono andati “a fondo” e, dopo aver notato un’anomalia su alcune immagini satellitari al largo delle coste croate, hanno deciso di immergersi per scoprirne di più in merito. Quello che hanno trovato ha dell’incredibile: i resti di un insediamento umano del 4.500 a.C.! Non dare ascolto a Saturno che vuole tu desista e segui invece Luna e Nettuno: ti porteranno lontano a scoprire cose di te che non pensavi nemmeno esistessero!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: so che speravi di trovare un elisir d'amore sommerso insieme alle rovine… E invece no!

Lavoro: a volte, oltre alla doccia, potresti anche farti un bagno di umiltà!

Salute: in tre parole: stai a casa!

Il consiglio del giorno: hai voglia di interazioni sociali? C'è sempre casa, con Netflix, un bicchiere di vino e il tuo cuscino preferito a farti compagnia al posto di un partner!

Voto 5 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

A Ravenna un uomo sospetto è stato fermato perché si aggirava sospetto fra alcune macchine aziendali. Fortunatamente, si è scoperto solo dopo, non stava facendo nulla di male ed era solo alla ricerca di mostriciattoli su Pokémon Go. Molti potrebbero non comprendere nemmeno te sulle prime, caro Sagittario, e la Luna, opposta per gran parte della giornata, potrebbe costringerti ad aspettare almeno la serata per concederti di distendere i nervi e rilassarti.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fare il permaloso non è il modo giusto per attrarre attenzione: l'hai già! Il partner ti ama tanto!

Lavoro: c’è sempre il collega saggio pronto a darti un consiglio! Approfittane!

Salute: avresti bisogno di una gita in solitaria in pedalò al largo! Molto lontano dalla spiaggia!

Il consiglio del giorno: momenti di isolamento o silenzio possono servire per ricaricare le energie! Non snobbarli!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Un quadro di Rembrandt del 1642 venne brutalmente tagliato perché troppo grande per la parete alla quale era destinato. Solo oggi, quasi tre secoli dopo dal danno del 1717, un computer l’ha ricostruito interamente! So già, Capricorno. Avresti bisogno di un computer anche per rimettere insieme i pezzi della tua giornata, non è vero? Purtroppo la Luna promette scazzi e qualche malumore di troppo. La tua unica arma? Una pazienza granitica!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non è il momento giusto per farsi aventi. Aspetta il tuo turno e ricaccia nella tasca quella letterina d’amore!

Lavoro: i colleghi sono in pericolo: potresti improvvisamente dare in escandescenze!

Salute: umore di un chiccosissimo color “noir”. Va di moda sai?

Il consiglio del giorno: evita di essere troppo cinico e guastafeste… non a tutti stanno simpatici gli “alternativi”!

Voto 5

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

I dati parlano chiaro, anzi chiarissimo. Se c’è una cosa che le partite degli europei hanno portato sicuramente in casa dagli italiani è il cibo da condividere: pizza, kebab e gelato sono in top trend su tutte le app di consegna a domicilio! Sii sincero, anche tu, con Marte opposto e Mercurio a favore, non hai alcuna voglia di metterti a pensare a cosa cucinare per gli amici e ti sei dato senza problemi al delivery selvaggio! E chi può biasimarti!?

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: amore è anche conoscere il gusto di gelato preferito di chi ti sta a cuore!

Lavoro: ottimizzi i tempi, dimezzi le spese e triplichi i guadagni! Cosa vuoi di più di così?!

Salute: …riesci a far tutto senza chiedere aiuto… ma solo se lo fai steso sul divano, in smartworking senza muoverti da casa!

Il consiglio del giorno: porta sempre dietro un coltellino multifunzione! Con quell’Urano dispettoso può capitarti di tutto!

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questo Giove in transito, seppur retrogrado, riesce a regalarvi picchi di golosità fuori controllo. Lasciatevi tentare da piatti super dietetici a base di alcol come dei succosi gamberoni al brandy o una spadellata di verdure alla birra! Presto anche la Luna vi lascerà in pace permettendovi di allenatore la tensione e di proiettarvi, almeno col pensiero, già verso il weekend! Tenete duro ancora per un po’!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: potreste cogliere l’occasione e fare pace invece di continuare a stare sulle vostre!

Lavoro: magari potreste prendervi pure una giornata di riposo! Forse un gratta e vinci potrebbe fare al caso vostro!

Salute: qualche grammo in più di buonumore.

Il consiglio del giorno: l'eccesso di zuccheri ed energie potrebbe essere utilizzato per un corso extra di flamenco! Sexy!

Voto 7