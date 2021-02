C'è davvero un sacco di Saturno nell'oroscopo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021! Certo, detto da me che adoro questo pianeta, non può che essere una cosa positiva: soprattutto, dato che ci troviamo all'inizio di una nuova settimana, Saturno così intenso può rimpolpare i nostri buoni propositi come fosse il coach di un boxeur fermo a bordo ring. Siete pronti?

L’oroscopo del giorno 8 febbraio: previsioni astrali di oggi segno per segno

Nell'oroscopo di oggi la Luna in Capricorno e Venere in Acquario così ben coccolata da Saturno e Giove ci rendono decisamente più serrati, lucidi e determinati in quelli che saranno i nostri buoni propositi anche dal punto di vista sentimentale. Bene soprattutto considerando che sta per arrivare la Luna nuova, ottima per fare fioretti e metterci alla prova, ma soprattutto sta per arrivare a San Valentino.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La Luna storta di oggi ti travolge un po’ come l’onda del mare che ha sommerso improvvisamente la padrona inglese e il suo fidato amico a quattro zampe. Inaspettata, ti mette addosso dei dubbi dei quali avresti fatto volentieri a meno! Non temere però: Venere, Mercurio e Giove non hanno intenzione di lasciarti solo e puoi serenamente farti beffe delle tue paure mentre le lasci indietro come lascerai da parte ben presto questa Luna.

Amore: vinceresti a mani basse contro qualsiasi altro contendente ma oggi proprio non hai sbatti di corteggiare… Lavoro: non aspetti nemmeno le risposte dei superiori e ti avvii dritto per la tua strada. Salute: umore nero come la pece… Il consiglio del giorno: almeno per il look, buttati su qualcosa di solare e allegro… evita i toni scuri!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questo Marte con la Luna che ti appoggia sono una mano santa, proprio. Anche sotto la quadratura di tutti questi pianeti, hai le energie necessarie per correre e sfogare le energie compresse con un po’ di attività fisica. Se poi avessi problemi nel trovare la musica adatta allo sforzo, ti propongo la playlist tutta ispirata a Freddie Mercury riadattata proprio per i runner. Che dire? Meglio di così!

Amore: non riesci proprio a trovare il tempo per le coccole. Lavoro: nessuno ri si avvicina perché hanno paura che ti possa rispondere di traverso. Salute: il tuo ottimismo è così potente da essere contagioso! Il consiglio del giorno: non riesci a fare ragionamenti troppo complessi o supposizioni troppo immaginifiche? Lasciati andare alla pancia e alle intuizioni! Quelle per te funzionano benissimo (di solito).

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ritrovate la voglia di coccole e di amoreggiare. Ora che la Luna storta si è levata dalle scatole potete dedicarvi totalmente a mandare messaggi sdolcinati a chi vi fa battere il cuore. Siete talmente sul pezzo e pieni di emotività che riuscite ad emozionarvi persino guardando il video dei due micini che camminano per strada abbracciandosi con le code… Diciamocelo: San Valentino si fa già sentire!

Amore: preparate già dolcetti e simili per la vostra metà! Lavoro: operosi come api e sempre indaffarati. Salute: recupero netto dopo le birichinate della Luna! Il consiglio del giorno: non correte. Vi dovete ancora riprendere da un weekend stressante e poco dinamico. Fate un po’ di riabilitazione con la dovuta calma!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarà sicuramente colpa della Luna questa ondata di nostalgia, mista a malinconia, che ti fa sentire così sbattuto. Come per Magalli, interrogato fino allo sfinimento sul suo ex compagno di classe ora così importante sulla scena politica italiana, anche tu sei restio a rivelare troppo in merito al tuo passato e lo custodisci come si fa con un prezioso diario segreto custodito fino ad oggi.

Amore: sei troppo occupato a fare il melodrammatico per ascoltare gli altri. Lavoro: ti trascini, stanco, da una scrivania all’altra. Salute: non è al top… purtroppo… Il consiglio del giorno: sii pratico e pragmatico. Per arrivare dove devi, a volte, è necessario tirar dritto senza farti troppi film mentali (per i quali un giorno vincerai oscar e contro-oscar).

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Twitter, TikTok e anche molti altri social stanno attuando misure contro la violazione di privacy e la disinformazione massicce che potrebbero, a tratti, risultare quasi una censura a tutto spiano. O forse, sei semplicemente tu che le vedi così! Mercurio opposto svolge, più o meno, la stessa funzione e ti mette nella condizione di non poterti sbilanciare troppo in merito ad alcune questioni importanti!

Amore: hai perso un po’ di mordente con le tue solite modalità di abbordaggio… ripassino veloce veloce? Lavoro: i piccoli ostacoli di ogni giorno oggi ti sembreranno insormontabili e complessi! Salute: sei alla ricerca delle tue energie come i dinosauri del cartone cercavano la Valle Incantata. Il consiglio del giorno: un po’ di caos può funzionare sempre e comunque: non aver paura della confusione! In essa puoi trovare nuove strade da percorrere!

Voto 6

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Pragmatica, diretta e con un cipiglio anche un po’ comico come Teresa Mannino che continua, in modo intelligente e simpatico, a sfottere la DAD con i suoi sketch online. Nel tuo caso, per fortuna, ritrovi la voglia di sorridere grazie alla Luna: toltasi dalla quadratura ti è finalmente più semplice lasciarti andare a un po’ di leggerezza! Non scordiamo comunque che Marte dalla tua è sempre pronto a darti una mano in qualsiasi momento di difficoltà!

Amore: passione sì… amore anche no. Lavoro: incredibilmente, tagli corto quando qualche collega la fa troppo lunga. Salute: non c’è male! Il consiglio del giorno: sfrutta tutti gli attimi che hai per mettere mano a progetti e piani che stai curando: Mercurio è distratto e puoi giocare d’astuzia!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Luna di oggi non ti aiuta. Ti sembra anzi di essere finita improvvisamente in una dimensione tempo-spazio che non ti appartiene! Per fortuna ci pensano piccole scoperte curiose a farti distrarre come il favoloso ritrovamento di alcuni reperti archeologici in Egitto dove sono state ritrovate delle mummie con una lingua d’oro al posto di quella vera! Come dici? Ti è venuta in mente un’idea per un make up dai toni dorati?! Ma è favoloso!

Amore: fascinosa, ogni tuo passo è sinuoso ed elegante! Lavoro: nessuno riesce a disturbare la tua massima concentrazione… Salute: un po’ arrabbiata col mondo intero. Il consiglio del giorno: rilassa muscoli del collo e delle spalle facendo esercizi di allungamento ancor prima di uscire di casa. Fidati: serve a molto.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Diciamolo, Scorpione: per quanto tu sia uno dei segni più sexy dello zodiaco, non ti sarebbe mai venuto in mente di fare delle avance a un rapinatore per temporeggiare e permettere alla polizia di arrivare in tempo come ha fatto una giovane in Slovacchia! Semplicemente è la freddezza mentale che ti manca, con questo Mercurio quadrato! Se non fosse per lui saresti stato ancor più arguto e… Sensuale, ovviamente!

Amore: non hai voglia nemmeno di vestirti carino… Lavoro: incasinato come un centro di smistamento pacchi Amazon… Salute: se Marte continua a star quadrato, tu potresti persino decidere di non alzarti dal letto! Il consiglio del giorno: se mai ti venisse in mente di far ginnastica, l’unico esercizio che ti consiglio è la coreografia della Macarena… altrimenti, per i meno abili, quella di Aserejé è già abbastanza!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa Luna ti ha lasciato una carica di energia invidiabile addosso. Riesci persino a trovare il tempo di metterti ad allenarti dentro casa ispirandoti al training seguito da Lady D! La principessa usava l’esercizio fisico sia per tenersi in forma che per riequilibrare i pensieri. Che ne dici? Potresti seguire l’esempio e farti qualche piccola pausa con addominali annessi giusti per cercare di mantenere il controllo!

Amore: tanti ammiratori non aspettano che un tuo segno di interesse per farsi avanti! Lavoro: fonte inesauribile di idee e molto customer oriented! Bravo!Salute: in leggero allentamento… è l’effetto della Luna che se ne esce dal tuo segno! Il consiglio del giorno: proponi, mettiti alla prova e verifica i tuoi limiti! Che siano le tue abilità di memoria giocando a memory o la tua manualità tramite gli origami, la cosa importante è sfidare te stesso!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei diventato un atleta professionista durante questo periodo di chiusura. Dal sollevamento delle bottiglie d’acqua come se fossero manubri, alla corsetta sul posto come se fossi un giocattolo a molla, sei praticamente in formissima grazie anche all’intervento di un Marte super esplosivo. Cerca di tenere alta la bandiera e utilizzare al meglio i tuoi sprint!

Amore: travolto da una passione cieca e travolgente. Lavoro: in attesa che alcune tue mosse diano i loro frutti. Salute: scoppiettante e frizzante! Il consiglio del giorno: tutte queste forze che ti ritrovi sono utilissime per rimetterti in piedi come si deve! Usale per rimettere mano ai lavoretti che dovevi ultimare da un po’!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti piace provocare e questo è evidente anche senza troppe analisi! Ma con questo Mercurio dalla tua diciamo che ti lasci prendere un po’ tanto la mano! Come Elon Musk, che su Clubhouse si è lasciato andare a dichiarazioni che, in molti, definirebbero da megalomane, anche tu ti metti a fare dichiarazioni che a qualcuno potrebbero far storcere il naso! Attento alla lingua e a quello che ti fa dire!

Amore: continua la saga del corteggiamento romantico e senza troppa passione. Lavoro: occupatissimo e con una voglia di produrre che ti porterà presto ai primi posti dei migliori imprenditori! Salute: energie scarseggiano… ma l’umore non è male! Il consiglio del giorno: prenditi tutto il tempo che vuoi ed inizia a fare delle prove di outfit davanti allo specchio. Così da andare a colpo sicuro la prossima volta che dovrai uscire di casa!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Infinite come il Pratigate con Max Caltagirone, anche le vostre storie d’amore sembrano non arrivare mai ad un dunque. Grazie alla Luna di oggi potreste sentire potentemente i vostri sentimenti tornare a galla. Abbiate comunque sale in zucca e ricordatevi che, anche in periodi come questi, lo scrivere all’ex proprio ora che si avvicina San Valentino potrebbe non essere la scelta giusta… E tutto ciò che è riscaldato ha sempre un sapore molto diverso!

Amore: abbiate controllo delle emozioni, non fatevi trascinare dalla corrente. Lavoro: diretti, potreste anche ferire qualcuno senza accorgervene. Salute: in buona ripresa: gestite bene le vostre energie. Il consiglio del giorno: tenete sempre informata la vostra BFF su quello che vi succede: avete bisogno di una voce sincera e amica ch vi rimetta in riga!

Voto 6 e mezzo