L'oroscopo di oggi giovedì 8 aprile ci insegna che rischiamo di fare dei voli pindarici, di azzardare un po' troppo con progetti, previsioni, piani di sviluppo e che, a causa di Marte che si trova nel segno dei Gemelli ma in quadratura a Nettuno, abbiamo bisogno di tenere i piedi ben saldi a testa.

L’oroscopo del giorno 8 aprile: previsioni astrali segno per segno

Con Marte nel segno dei Gemelli, insieme ai tanti pianeti tra Ariete e Acquario e con la Luna sognatrice nel segno dei Pesci, rischiamo di unire un'idealismo poco logico ad un grande potere fattivo. Le passioni forti sono una meraviglia ma quando ci mettiamo in gioco anche la logica e la ragione devono avere la loro parte. OK??

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Chiara Ferragni è onesta e diretta. Non ha avuto peli sulla lingua nel dichiarare ingiusto il trattamento privilegiato riservato alla nonna di suo marito solo perché parente di persone famose. Tutta questa schiettezza le viene sicuramente da Mercurio e Venere che, nel tuo segno, la aiutano a dire quello che pensa in modo diretto e onesto. Ovviamente questo si applica anche su di te, caro Ariete. Hai il via libera per dire tutto quello che ti passa per la testa… o quasi!

Amore: oggi riesci a creare sonetti e dediche d’amore irresistibili! Lavoro: hai l’appoggio completo del tuo datore di lavoro: carta bianca su (quasi) tutto! Salute: giochi con i più piccoli della famiglia costruendo per loro un vero e proprio fortino in soggiorno! Il consiglio del giorno: ricorda che la mimica e il linguaggio del corpo vogliono dire tanto durante i tuoi monologhi… e lo stesso discorso vale anche per le call via webcam!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

I tuoi sforzi verranno sicuramente premiati, caro Toro. Quando succederà potrai persino regalarti un piano liberatorio senza dover per forza mantenere il controllo. Un po’ come Francesca Pellegrini che è riuscita a regalarsi la quinta olimpiade al prezzo di sudore e sacrifici! Non demordere: Saturno può essere un duro insegnante ma i suoi premi sono davvero spettacolari!

Amore: sostenuto e coccolato da chi crede davvero in te. Lavoro: momenti intensi e sessioni di lavoro interminabili. Salute: Luna e Marte ti tengono in piedi con energia e buonumore. Il consiglio del giorno: non spendere tutta la paghetta nelle figurine in edicola! Giove di rende un più mani bucate del solito!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non state fermi un momento e vi agitate di continuo perché avete voglia di giocare con tutti, come il cucciolo in diretta TV che ha persino pensato di rubare il microfono all’inviata pur di attirare l’attenzione. Nel vostro caso però dovreste stare attenti alla Luna: non tutti sono disposti a “perdere tempo”e potrebbero anche rispondervi di traverso! Siate un po’ più delicati e, prima di fare dispetti, chiedete almeno il permesso!

Amore: pretendete di essere coccolati per almeno quindici minuti di seguito. Lavoro: rimettete mano alle vostre liste di obiettivi da raggiungere entro l’anno. Meglio puntare un po’ più in alto. Salute: Marte ha, su di voi, l’effetto di una batteria inesauribile collegata al vostro processore interno. Il consiglio del giorno: osare non deve essere un problema ma a tutto c’è un limite! Se partecipate ad aste online, cercate comunque di porvi un tetto massimo oltre il quale non offrire!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti come Aurora Ramazzotti, non appoggiata nemmeno dalle sue follower quando parla di Cat Calling e di maltrattamenti nei confronti delle donne! Purtroppo Venere quadrata non ti aiuta a mietere consensi e ti lascia una sensazione simile a quella di essere totalmente incompreso. Per fortuna la Luna potrebbe intercedere per te e regalarti momenti speciali che possono distrarti dalle difficoltà quotidiane almeno per un po’.

Amore: non esattamente rose e fiori. Lavoro: fai di tutto per dare del tuo meglio! Apprezzeranno! Salute: stai davvero compilando una lista di tuoi difetti e dei chili che hai preso da quando fai smartworking!? Il consiglio del giorno: permetti alla Luna di condurti per mano in qualche mondo di fantasia! È il tuo modo per ricaricarti al meglio!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Giove opposto, a molti, può dare parecchio fastidio ma non a te! Grazie a Mercurio dalla tua, riesci a tramutare anche questo influsso meno positivo in un punto a tuo favore. Ogni piccolo contrattempo riesci a gestirlo con intelligenza e una punta di comico cinismo come fa Ilary Blasi, di continuo, durante la conduzione dell’Isola dei Famosi. E se ci riesce la bella conduttrice, a te cosa manca!?

Amore: grande attenzione ai piccoli particolari poiché “il diavolo sta nei dettagli”, soprattutto quelli che brillano…! Lavoro: la tua agenda outlook è più piena di appuntamenti di quella del presidente del Consiglio. Salute: riesci a rilassarti meglio, oggi, grazie ad una Luna che allenta la presa. Il consiglio del giorno: quel chiarimento col partner ora può avere luogo. Ricordati di portare con te un mazzo dei suoi fiori preferiti! Apprezzerà!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Giornata incredibile… nel vero senso della parola. Di fronte ad alcune notizie che ti vengono riferite potresti avere la stessa espressione sbigottita di Vera Gemma quando ha appreso che il suo vecchio alleato dell’Isola ha deciso per una pace tattica con chi non ha mai sopportato piuttosto che finire in nomination. Come per lei, anche per te i tuoi principi rimangono saldi anche in momenti di crisi e non sopporti chi cambia bandiera!

Amore: rapporti che si iniziano a diventare tesi, sicura di non essere troppo orgogliosa? Lavoro: organizzarsi è difficile ma non impossibile. Salute: ti senti stremata come se avessi corso una maratona con un macigno legato alla vita. Il consiglio del giorno: non arrabbiarti troppo. Devi imparare a scrollarti di dosso responsabilità non tue e focalizzarti solo su quello che ti interessa direttamente!

Voto 5 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È vero, Bilancia, hai un sacco di pianeti contro che cercano in tutti i modi di intimorirti. Tu però hai un Saturno che ti chiede responsabilità e decisionalità e non puoi assolutamente chiamartene fuori. Marte poi riesce a darti quello sprint necessario a combattere per le tue idee… saresti perfetta nella battaglia combattuta in questi giorni in merito alla legge Zan. Fra promulgatori e detrattori, sono certa che tu spiccheresti come l’unica in grado di mettere ordine.

Amore: non hai voglia di cedere a moine e corteggiamenti: hai troppa roba da fare. Lavoro: ti carichi di lavoro senza pensare a stanchezza e ore di sonno perse. Salute: risoluta e piena del fuoco sacro della determinazione! Il consiglio del giorno: la tua non è vanità, solo che credi giustamente che indossare l’abito giusto in determinate occasioni ufficiali sia un passo in più verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione: devi stare più attento. Il rischio è che questo Urano ti colga alla sprovvista e possa farti sbadatamente fare delle gaffe dalle quali potrebbe essere difficile riprenderti. Se Tommaso Zorzi ha inavvertitamente inquadrato un uomo in posa equivoca nella sua camera da letto durante un video per Instagram, non oso immaginare in cosa potresti cadere tu… occhio alla penna (e a dove dirigi la fotocamera!).

Amore: ti tolgono tutta la magia se cominciano a parlarti di responsabilità e serietà di un rapporto. Lavoro: giornata pesante in ufficio: inizia con del training autogeno prima di arrivare alla tua postazione. Salute: tutto sommato, la Luna riesce a farti sentire bene nei tuoi panni. Il consiglio del giorno: sono certa che qualcuno proverà a metterti in difficoltà per vedere se sei in grado di sopportare bene lo stress. Non dargliela vinta e mantieni la concentrazione.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Arrabbiatissimo come il polpo australiano che ha attaccato un bagnino sulla costa di Perth. Qui fra Marte e Luna non c’è da scherzare: il tuo umore è talmente nero che, sotto al tua apparenza di bonaccione, potrebbe nascondersi un’anima nera più oscura di Voldmort. Chi non è in grado di gestire le tue giornate “no” dovrebbe ben guardarsi dal tentare avvicinamenti.

Amore: ovviamente, c’è comunque chi ha il lascia passare per starti vicino anche oggi. Lavoro: riesci a rimanere concentrato su ciò che devi fare persino in giornate complesse come questa. Salute: è ancora una giornata perfetta per poltrire sul divano… Il consiglio del giorno: fatti liste per qualsiasi cosa: spesa, commissioni da fare, messaggini da mandare agli amici pieni di immagini che fanno ridere e di GIF che sollevino il morale…

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Capricorno ti vieto assolutamente di consultare Wikipedia per preparati su importanti tematiche da portare ad esempio durante alcuni tuoi discorsi. Non fare come Lucia Borgonzoni che sembra essersi preparata proprio sul portale per parlare di Leonardo Da Vinci. Comprendo che Mercurio quadrato non sia esattamente il massimo per convincerti a studiare più approfonditamente una materia ma, ti avviso: la differenza si vede e si sente!

Amore: vuoi dichiararti? Usa i gesti, meno le parole. Lavoro: sicuro di aver organizzato bene i tuoi turni al lavoro? Salute: tutto sommato, riesci comunque a sentirti pieno di energie! Il consiglio del giorno: non aver paura di prendertela con più tranquillità. Puoi anche rimandare qualche incombenza meno importante a domani!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non ti mancano coraggio e determinazione. Accetteresti di buon grado la missione proposta da una sherpa del Nepal che ha deciso di voler pulire tutte le vette del suo paese dai rifiuti assieme ad una task force specializzata. Fra Marte e Giove a favore, sei già sul primo aereo per dare una mano in questa importantissima sfida. Grazie a Mercurio potresti addirittura aiutare con la pianificazione dell’intervento!

Amore: talmente romantico che usi tutti i filtri di Instagram pieni di cuoricini. Lavoro: aumenti, da solo, la produttività di tutta l’azienda del 74%! Salute: non fai fatica a concentrarti e a tenere bene a mente i tuoi obiettivi. Il consiglio del giorno: divertiti con gli amici usando qualche gioco di società che ti permetta di mettere alla prova le tue doti intuitive! Sono certa che vincerà la squadra che ti avrà come capitano!

Voto 9

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi divertite come se l'è sicuramente spassata Melissa McCarthy a registrare le canzoni di Ursula per il prossimo live action della Sirenetta! La Luna a favore vi carica di buonumore che riesce persino a tenere lontano Marte e il suo influsso brontolone. Buona anche la posizione di Urano: potrebbe portarti buone novità da cogliere al volo senza pensarci due volte! Pronti per le sfide inaspettate?

Amore: giocate col partner cercando di stuzzicarlo. Lavoro: siate realisti: non riuscirete mai a completare tutti i compiti che avete previsto per oggi: riformulate la vostra tabella di marcia. Salute: Marte rende l’alzarsi dal letto una fatica erculea! Il consiglio del giorno: riservate un sorriso per tutti… anche sotto la mascherina! Si sentirà comunque dal tono di voce e porterà un po’ di allegria a chi incontrate!

Voto 7 +