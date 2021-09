L’oroscopo di oggi 7 settembre 2021: Vergine e Toro hanno le intuizioni giuste È Luna nuova proprio questa mattina nell’oroscopo di oggi 7 settembre 2021! La Luna nuova è avvenuta proprio nelle primissime ore della giornata con il nostro satellite che si è congiunto al Sole e 14 gradi del segno della Vergine. Come sappiamo la Vergine è particolarmente fattiva e lo è grazie a Urano, un pianeta che oggi sarà ancora più in sintonia con le caratteristiche precisate del segno di terra. Sarà assolutamente impossibile tenere fermi Toro, Vergine e Capricorno che avranno un sacco di cose da dire ma soprattutto da fare!

Eccoci qui, all'oroscopo di oggi, martedì 7 settembre 2021, con una giornata che inizia subito con una novità astrologica: la Luna nuova nel segno della Vergine. Proprio questa mattina, quando (quasi) tutti noi eravamo ancora tra le braccia di Morfeo (alle 2 e 50 circa), la Luna e il Sole si sono incontrati a 14 gradi del segno della Vergine, in trigono perfetto con Urano. Questi aspetti sembrano volerci dare la grinta, la spinta, il decisionismo necessario per lasciar andare ciò che inevitabilmente è finito e aprirci alle possibilità di nuovi progetti. Che nessuno aspetti altri inviti scritti dalle stelle!

Anche questo ciclo di lunazione sarà molto forte perché nel momento di Luna piena (tra 15 giorni) la Luna si troverà appunto nel segno dei Pesci e quindi potentissima ma con valori decisamente distanti da quelli del Sole in Vergine. Tutto questo sta ad indicare quanto saremo capaci di far venire a galla i nostri reali desideri e, grazie al Sole in Vergine di metterli anche in pratica. Sono o non sono la vostra positivity coach preferita???

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Le furbate ti vengono male e potrebbero pure essere punite amaramente. Mercurio opposto non è esattamente il compagno di bravate perfetto e se mai ti venisse in mente di fare qualche scherzo di cattivo gusto stai pur certo che potresti venir beccato immediatamente. Come quelli che si sono abbuffati come pazzi in un ristorante di Sirolo, in Ancona, per poi darsela a gambe levate. Loro non sono stati presi (ancora) ma tu… verresti sorpreso all’istante!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Sospettoso e pieno di dubbi. Non riesci proprio a lasciarti andare al sentimento e all’occasione di conoscere qualcuno di nuovo.

Lavoro: rallentato nei ragionamenti per colpa di Mercurio ancora opposto… tranquillo: può sempre peggiorare!

Salute: avverti nell’aria un improvviso calo di energia… forse perché molti pianeti si stanno muovendo in posizione stortissima!?

Il consiglio del giorno: riordina l’armadio, la scrivania dove lavori e persino il frigo: hai bisogno di tutta l’organizzazione possibile per evitare di andare ancor di più in confusione!

Voto 6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Che dire Torone? Sei più forte della signora Maria di Milano che, a 105 anni, si è vista due guerre, ha vinto la spagnola ed ora è pronta per il vaccino contro il Covid! La sua forza è anche un po’ la tua! Riesci a combattere contro ogni evenienza grazie a Luna e Marte a favore che parteggiano per te come due tifosi sfegatati sugli spalti! L’unica nota stonata è sempre Saturno: col suo fiato sulla collottola tutto diventa una sfida faticosa!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il partner si comporta in modo strano… eppure ti sembrava che il regalo di un soggiorno a tre, con tua madre, gli fosse piaciuto!

Lavoro: devi allenare la tua precisione. Spesso e volentieri ti dimentichi allegati e informazioni importanti nelle mail che invii! Resta concentrato.

Salute: Luna e Marte promettono ancora un giornata vigorosa ed energica: non dovresti temere alcun tipo di stanchezza!

Il consiglio del giorno: l’attività perfetta per oggi è una pulizia del viso e/o qualsiasi trattamento estetico atto a purificarti! Concediti il pacchetto super lusso! Ne trarrai beneficio!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Una ex ragazza di “Non è la Rai” ha rivelato che dietro le quinte del programma le catfight sono state innumerevoli e talvolta persistenti. Nulla che voi non conosciate bene, cari Gemellini. Anche voi oggi non vi tenete il cece in bocca e riuscite ad attaccar briga con chiunque. Dal salumaio a quello che in strada va troppo lento… nessuno si salverà dall’accoppiata furente di Luna e Marte quadrati! Siete davvero dei peperini con un’anima focosa in corpo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: viziati e un po’ pretenziosi: le dimostrazioni d’affetto non vi bastano mai!

Lavoro: non è che non prestate attenzione a scadenze e responsabilità… è che mentre lo fate sbuffate come una locomotiva.

Salute: con l’accoppiata di pianeti di traverso che vi trovate, la vostra energia vitale è ridotta ad un flebile lumicino… ma dovete per forza affrontarla questa giornata?!

Il consiglio del giorno: fate appello a tutta la bontà d’animo che questa Venere riesce a smuovervi! Non cadete nella tentazione di utilizzare una delle vostre solite “battute di spirito” taglienti come rasoi per commentare le scelte di chi vi è vicino… potrebbero rimanerci male!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Attendi Venere a favore come i fan hanno atteso l’ultima stagione della “Casa di Carta”. Non hai da temere: prima o poi anche il pianeta dell’amore tornerà a sorriderti… al momento però sei costretto a fare i conti con qualche difficoltà in amore! A darti manforte ai comunque la Luna che ti aiuta a non desistere e a rimanere convinto delle tue scelte… soprattutto di quelle fatte col cuore! Godi del suo supporto e non preoccuparti troppo del futuro!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: emozioni difficili da decifrare. Non capisci se quello che provi è l’effetto delle farfalle nello stomaco o il tiramisù che era troppo pesante! Lavoro: confuso da tutte le direttive che arrivano dall’ufficio del tuo capo… ma sei tu o il tuo responsabile non è un maestro della precisione!? Salute: alti e bassi fra sonnolenza e forza fisica degna di Hulk! Il consiglio del giorno: lavora sul senso di fiducia e non tenerti tutto dentro. A volte fa bene parlare delle proprie preoccupazioni a qualcuno di fidato senza temere di fare una brutta figura! Su!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Un farmacista austriaco, incantato dall’arte tutta italiana di creare caffè, ha deciso di abbandonare la sua precedente occupazione per darsi completamente a qualcosa di nuovo che includesse la sua bevanda preferita! Come vedi, non tutto è perduto! Anche quando ti trovi con le spalle al muro, convinto che la tua vera vita sia molto diversa da quella che stai vivendo, hai sempre la possibilità di rimetterti in gioco e vincere ogni sfida. Anche quella con te stesso! Parola di Saturno (opposto!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è sempre tripudio di complimenti sotto ogni tuo selfie postato sui social! Sei il sogno segreto di (quasi) chiunque!

Lavoro: non crucciarti per gli errori che ti capitano mentre lavori! È uno dei migliori modi che hai per imparare.

Salute: Venere ancora a favore ti aiuta a superare la giornata senza episodi violenti di narcolessia. Ringraziala.

Il consiglio del giorno: sfogare nello shopping selvaggio le frustrazioni della giornata potrebbe non essere la scelta giusta. Soprattutto se non hai qualcuno che ti sorveglia e ti impedisce di comprare una nuova enciclopedia scritta in uzbeko!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Forte e decisa come la portavoce della Casa Bianca che ha risposto ad un giornalista in merito ad una domanda scomoda sulla legge dell’aborto. La donna ha dichiarato lapidaria all’uomo: “lei non ha mai avuto una gravidanza, pertanto la scelta non spetta a lei”. Il connubio di Marte e Luna a tuo favore rendono decisa e determinata pure te. Non accetti ripensamenti, ragioni o tentennamenti. Tu hai le idee chiare ed è meglio che anche gli altri le abbiano!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti sei messa in testa di ammaliare qualcuno di estremamente importante per te… e l’hai presa più come una sfida personale che come una questione di cuore!

Lavoro: non importa se i grandi progetti non arrivano subito a compimento. L’importante è che tu faccia tutto il possibile per non mollare mai la presa!

Salute: la verve e la determinazione di certo non ti manca! Saresti disposta persino ad alzarti alle 4:30 per fare cardio fitness fino a cinque minuti prima dell’inizio dell’orario d’ufficio!

Il consiglio del giorno: allena il tuo lato più dolce e disponibile. La Luna non serve soltanto a renderti chiaro quello che vuoi davvero ma anche a rendere più forti e importanti le emozioni che provi!

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sapevi che, alla morte della sovrana del Regno Unito, si attiverà un piano speciale pensato appositamente per far fronte a una tale calamità? Tralasciando il fatto che tale evento non avverrà mai, è piacevole realizzare come ci sia già qualcuno che ha pensato a tutto e che ci sia un codice da seguire già studiato a tavolino! Di certo però non possono gareggiare con te! Con quel Mercurio a favore sei pronta a far fronte a qualsiasi evenienza! Organizzate come te non ce ne sono mica!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: trascinata per le orecchie da Venere: è ora di provare emozioni e batticuori a non finire e non c’è niente (e dico nulla!) che tu possa fare per resisterle!

Lavoro: chissà come finisce sempre che hai ragione tu quando si parla di questioni spinose.

Salute: nessun acciacco all’orizzonte, puoi star tranquilla!

Il consiglio del giorno: il posto giusto per un appuntamento è ovviamente un museo o una qualsiasi mostra! Sarà allora che comprenderai se è lui la persona giusta per te!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La notizia interessante è che Dolce & Gabbana si sono dati all’arredamento. Quella che riguarda te, invece, è che mi guarderei bene di intraprendere strade alternative come loro, in questo momento. Luna e Marte spingono per farti intraprendere nuovi progetti, per provare cose nuove e anche per iniziare qualche strano corso di rage yoga appena aperto… Il problema però è Saturno che è pronto a cannare ogni alzata di capo troppo esuberante e stonata. Applica discernimento!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: scalda i motori, Scorpionaccio, presto tornerai sulla cresta dell’onda!

Lavoro: sei ancora dietro a qualche vecchio compito che non sei riuscito a risolvere… e sembra che ti terrà impegnato ancora per un po’!

Salute: Luna piacevole e favorevole: i tuoi nervi ringraziano!

Il consiglio del giorno: non hai bisogno di fare regali costosi per farti apprezzare! Regalale un’esperienza da fare insieme! Un concerto, un biglietto del teatro… qualsiasi cosa che possa lasciarvi memorie e bei ricordi!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tu guardi oltre. Come lo scienziato che ha già previsto che prima colonizzeremo la Luna e poi Marte… i tuoi progetti sono altrettanto ambiziosi ma, a dirla tutta, sei giustificato da Saturno e Giove che riescono a farti guardare lontano, nel futuro, con ottimistica lungimiranza! Certo è che, se riuscissi ad ignorare l’influenza disfattista della Luna, potresti anche goderti un po’ il presente! Tieni alla larga il malumore con qualche piacevole passatempo! Ti aiuterà a non fissarti su ciò che non va!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non sei nel mood giusto per capriole sensuali a bordo del materasso! Meglio una tiepida me rassicurante passeggiata mano nella mano.

Lavoro: non perdere la concentrazione mentre fai i conti con la vecchia calcolatrice dell’ufficio: rischi di dover ricominciare tutto da capo!

Salute: spossato dall’influenza di Marte e Luna! Faresti meglio a prenderti una pausa rinfrescante!

Il consiglio del giorno: hai mai pensato di darti al modellismo e alla costruzione di qualche riproduzione in miniatura dei grossi monumenti del mondo!? Tenerti impegnato mi sembra la scelta giusta per non far danni nella tua vita sociale…

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Paola Perego e Simona Ventura hanno fatto uno sberleffo metaforico a tutti quelli che credono che loro abbiano terminato la loro carriera. Decise a far vedere che loro hanno ancora tanto da raccontare, hanno promesso che il loro programma durerà molto di più di quanto tutti si aspettano! Vedi? Dovresti prendere esempio da loro e dar del filo da torcere a quella Venere ancora quadrata che ti fa credere di non essere mai abbastanza! Tira fuori il coraggio che Marte ti ha già messo nel cuore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: te lo prometto: Venere è quasi entrata in zona Cesarini! Presto riuscirai anche tu a riprendere in mano la tua vita sentimentale.

Lavoro: eviti di dire la tua nelle riunioni di reparto. Ti rendi conto che potresti suonare troppo tranciante!

Salute: giornata intensa in un saliscendi di umore ed emozioni che potrebbero sfiancarti!

Il consiglio del giorno: quel famoso aperitivo con l’amica che non vedi da tanto… quando ce lo prendiamo!? Hai davvero bisogno di un viso amico che sappia comprenderti!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Vorresti tanto godere di qualche momento in più di libertà! La Venere, assieme a Giove, ti spingono verso l’allegria, la voglia di espanderti e scoprire ma Saturno, sempre pronto a tamburellare con l’indice sul suo orologio da polso, ti richiama sempre all’ordine. Non puoi fare come la balena che si è messa a danzare sotto una tavola da surf di uno sportivo coraggioso… ma puoi sempre ritagliarti del tempo per dedicarti alle tue passioni dopo che hai finito il turno al lavoro, no?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: le dedichi poesie di ogni genere… alcune sono talmente belle che dovresti pensare di scriverci un libro!

Lavoro: indaffarato! Non riescono a distoglierti dai tuoi compiti nemmeno se ti suonassero un clacson vicino all’orecchio!

Salute: Mercurio e Venere pronti ancora a fare la loro parte! Con loro dalla tua sei certo di non sentir stanchezza!

Il consiglio del giorno: prenditi un corso di fotografia e fatti regalare una macchina professionale! Capacità tecnica unita a bellezza del paesaggio: sembra il connubio perfetto per soddisfare i pianeti a tuo favore!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi sentite come Telegram, l’app di messaggistica più criticata del momento. Avanguardista, con più funzionalità delle altre ma assolutamente bistrattata… per nessun motivo apparente! Come lei, anche voi, per colpa di questa Luna opposta, sentite pesanti le opinioni degli altri sul vostro conto, e non riuscite davvero a convincervi di essere molto meglio di come pensate! Sospendete il giudizio per oggi, soprattutto quello su di voi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete avvisato Houston che avete un problema a capire quello che provate oggi?

Lavoro: di nuovo!? Quella mail fastidiosa che pensavate di esservi tolti dalle scatole sembra proprio esservi tornata indietro!

Salute: vi sentite lessati come una patata. Colpa della Luna congiunta a Marte: sembra davvero vi vogliano stremare!

Il consiglio del giorno: fate uno strappo alla regola e comprate una grossa, anzi, enorme vaschetta di gelato tutta per voi! Avete bisogno di zuccheri e di affetto!

Voto 5