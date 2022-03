L’oroscopo di oggi 7 marzo 2022: Bilancia e Gemelli scaldano il loro cuoricino Nell’oroscopo di oggi, lunedì 7 marzo 2022, teniamoci pronti al passaggio di Venere e Marte in Acquario: adesso la condivisione delle emozioni diventa fortissima. Forse non romantica ma di certo energica e piena di buoni propositi. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci all'oroscopo di oggi, lunedì 7 marzo 2022, con una grande novità: Venere e Marte, quasi tenendosi per mano, sono passati dal Capricorno all'Acquario. Venere era in sosta nel Capricorno dallo scorso novembre 2021, quindi si è fatta sentire molto nelle sue caratteristiche di amore più duro, spesso difficile da esprimere attraverso gesti di affetto che ci sono stati per diverse settimane ancora preclusi.

Venere e Marte in Acquario parlano invece di desiderio di libertà, di indipendenza ma anche di condivisione dove l'ego perde la sua esclusività per diventare gruppo. La Luna oggi è in Toro e per questo il segno fortunato è il Capricorno stesso, che assapora una giornata di maggior leggerezza. Il segno sfortunato è lo Scorpione che sente come se tutte le ansie del mondo gli fossero piovute in testa nella notte.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Con l’arrivo di Venere e Marte a tuo favore sei diventato davvero buonissimo e molto determinato. Come il nostro presidente della repubblica Sergio Mattarella che, oltre ad aver accettato questo secondo mandato nonostante stesse già pregustando il suo buon ritiro, ha deciso di abbassarsi di nuovo lo stipendio. Anche tu sei prontissimo a mantenere la parola data e a sacrificarti (un po’) per il bene comune.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: Venere finalmente torna a favore e spalanca la finestra come se fosse già primavera. La stagione degli amore ha inizio!

Lavoro: hai deciso di festeggiare per tutta giornata il ritorno dei sentimenti quindi al lavoro puoi tranquillamente pensare anche domani.

Salute: via quell’aria di estrema serietà, perché ora che hai Marte a favore vuoi solamente uscire e divertirti.

Il consiglio del giorno: ora che sei in una posizione di netto vantaggio grazie agli astri ad appoggiarti, non ti costa nulla dare una mano a chi è meno fortunato di te. Sono certa che vorrai farlo con un bel sorriso stampato sulle labbra.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il meteo di questa settimana avverte che torna il freddo gelido. Mio caro Toro che le temperature si fossero abbassate lo avevi già capito dal gelo sotto le coperte perché Venere da esserti amica ora è più acida di una ex fidanzata avvelenata. Non abbatterti troppo perché secondo il mio nonno il meteo non è mai proprio esatto e tu dovresti solo alzare un po’ lo sguardo per vedere che c’è ancora qualcuno pronto ad avvolgerti in dei caldissimi abbracci.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: si sono spente le luci della festa e tu resti li solo a raccogliere i coriandoli da terra.

Lavoro: l’unica soluzione per te sarebbe fuggire il più lontano possibile ma anche in capo al mondo avresti comunque una marea di pianeti in opposizione. Meglio fare subito il callo.

Salute: accontentati per oggi di un plaid e di una tisana al tiglio come unica consolazione perché é già tanta roba.

Il consiglio del giorno: visto il caro bollette per il ritorno del freddo armati della sana vecchia canotta della salute e di un bel maglione collo alto.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Per vostra immensa gioia riparte alla grandissima la stagione degli amori e la notizia che la splendida Kim Kardashian si è dichiarata single a tutto il mondo ha certamente stuzzicato la vostra fantasia. Con Venere e Mercurio a favore siete pronti a sedurre anche la bella Kim con charme e dilagante simpatia… Altro che il pickup con mille rose rosse che le ha regalato Kanye West a San Valentino.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi sentite come al celebre festival di Woodstock pronti a donare amore ed effusioni a tutti, anche agli sconosciuti.

Lavoro: inizia un periodo di fortuna e prosperità come direbbe il calendario del ‘Frate Indovino’.

Salute: Marte ritorna a favore e come un bravo life coach prepara la scheda per gli allenamenti, una dieta ferrea e sedute motivazionali. Recupererete forma fisica e mentale in un batter d’occhio.

Il consiglio del giorno: tra le varie tecniche di seduzione c’è sicuramente la simpatia perché la risata è un’ottima via per raggiungere i cuoricini anche quelli più difficili.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Se anche i bisonti di recente sono ritornati a ripopolare le praterie del Nord America, tu di sicuro ritroverai a breve l'amore che sembrava averti abbandonato nelle settimane scorse. Con Venere che finalmente si è tolta dalla quadratura e Giove prontissimo ad offriti buone occasioni meglio del Dottor Stranamore, di certo l’anima gemella a breve suonerà direttamente al tuo campanello di casa.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai preparato tutto, dai salatini, al bere, senza dimenticare lo striscione con su scritto ‘Bentornato Amore!’ per festeggiare la fine dell’opposizione di Venere ed il ritorno dei sentimenti e della passione.

Lavoro: sei pienamente giustificato se oggi prendi una giornata di congedo per andare a ‘cuccare’, ci sono priorità decisamente più importanti del lavoro.

Salute: ti sei svegliato addirittura prima del trillo della sveglia perché sei magicamente pervaso da energie e buon umore, nonostante sia lunedì.

Il consiglio del giorno: tutto ritorna, come diceva il filosofo Gian Battista Vico. Basta solo avere un po’ di pazienza e tu negli ultimi mesi ce l’hai messa tutta. Bravissimo!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Mio caro Leoncino credo che ormai tu abbia iniziato a capire che potrà esserci una serie concatenata di seccature e non ti conviene fare lo struzzo e mettere la testa sotto la sabbia. Come una signora in Inghilterra che per evitare una multa in macchina di fronte ad un agente si è finta morta (forse ha un po' esagerato) e ora è citata in giudizio per truffa. Con Marte e Mercurio in opposizione anche solo provare strategie fantasiose sarà come lanciare un boomerang e mancare la presa finale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: credo tu abbia ben capito che per un bel po’ te ne resterai solo soletto, ma orgoglioso come sei dici a tutti che è una tua scelta e che al momento sei allergico a baci e tenerezze. Se sei contento tu…

Lavoro: non gira o comunque non come vorresti. Invece di ruggire all’impazzata spaventando tutti, dovresti farti amico dell’assistente del capo e posticipare tutti gli incontri importanti al prossimo mese.

Salute: puoi tranquillamente prendere una giornata di pausa, tanto con il tuo umore nero, comunque non avresti ne la voglia, ne la forza, di muovere alcun muscolo.

Il consiglio del giorno: saper ammettere i propri errori è più facile di quello che sembra e soprattutto non ti dovrai scervellare per trovare improbabili scuse.

Voto 4

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Venere e Marte ti hanno salutato lasciandoti tutta sola e disorientata. Ti senti come Alice nel pese delle meraviglie che diventa gigantesca dopo aver mangiato un dolcetto ed inonda tutto quanto con le sue lacrime. Dimmi un po’: non sarà stato il tuo pianto inconsolabile ad aver allagato mezza Australia, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: se ti stai chiedendo dove siano finiti tutti i fiori ed i messaggi d’amore il motivo è che Venere ti ha salutata portandosi via anche tutti i tuoi ammiratori.

Lavoro: prima di agire chiedi sempre consiglio a Mercurio come quando al liceo ti facevi suggerire le strategie di conquista dall’amica più furba ed esperta.

Salute: se fino a settimana scorsa potevi lavorare fino a tardi ed essere sempre fresca come una rosa, da oggi sarà meglio riguardarsi e andare a letto come le galline.

Il consiglio del giorno: stanca e giù di morale la soluzione migliore è una bella cenetta con le tue amiche del cuore.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Da quesa settimana torna il sorriso Bilancia e avrai una gran voglia di ridere e scherzare ed il merito ovviamente è di Venere che torna ad illuminarti. Sei così giocosa che parteciperesti volentieri allo Stress Urban Yoga su Commedy Chanel. Provare a rilassarti con l’istruttore che gironzola per la sala in bicicletta suonando il campanello per te non sarà assolutamente un problema.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti sei svegliata questa mattina pensando subito a quel ragazzetto che tanto ti piace e che vorresti invitare per un simpatico caffè. L’amore è tornato e lo senti tutto!

Lavoro: per farti perdonare dell’ultimo periodo in cui eri più dispotica di una perpetua ti offri di occuparti delle mansioni più rognose, dalla registrazione delle fatture al convincere il portiere a tenere il portone aperto anche dopo l’orario indicato.

Salute: ti senti incredibilmente carica di energie tanto che tra un lavoro e l’altro saresti capace di ridare una mano di bianco a tutto il tuo appartamento.

Il consiglio del giorno: con un ritrovate energie e ottimo umore non ti pesa per nulla dare una mano agli altri e stare in mezzo alla gente. Il periodo da orsetto eremita finalmente è finito.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

I banchieri di Torino di recente si sono immedesimati in una scena del film Totò Truffa quando due uomini d’affari hanno presentato delle cambiali in cartaceo per un ammontare di quaranta miliardi di dollari. Nonostante Mercurio ti sia in opposizione neanche tu in preda alle esagerazioni avresti mai osato un colpo così assurdo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: se senti freddo e credi che la causa sia un taglio netto al riscaldamento per il caro bollette, ti sbagli di grosso mio caro. Venere e Marte da essere i tuoi compagni di amore e di letto si sono trasformati nell’antipatica suocera. Abituati.

Lavoro: per fortuna che ci pensa Giove a portarti fortuna perché se dipendesse unicamente dalle tue capacità saresti già in piena crisi lavorativa.

Salute: nervoso e spaesato di colpo trasportare la cassa d’acqua per 2 piani è diventato uno sforzo da atleta professionista.

Il consiglio del giorno: affidati sempre al tuo ottimo buon senso perché le tue idee sono così fantasiose che cadono subito nell’assurdo.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il rincaro della benzina, che in questi giorni ha superato i due euro quando servita, non ti preoccupa affatto. Con il ritorno dell’energico Marte a tuo favore non hai alcun problema a spostarti sulla tua amata bicicletta o a fare due passi a piedi. In fondo è così bello muoversi un po’ soprattuto quando come te si è carichissimi di energie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: torni ad essere fiducioso dell’amore e dei sentimenti tanto da buttare diversi ami via whatsapp e anche su qualche piattaforma di incontri perché la stagione della caccia per te è appena iniziata.

Lavoro: con questa ritrovata autostima sei pronto anche a chiedere un bell’aumento. Sfodera il tuo sorriso migliore e la tua grande conoscenza da tuttologo.

Salute: in un lampo ti sei iscritto in palestra, iniziato la dieta e prenotato l’estetista per una rapidissima riemise en forme.

Il consiglio del giorno: dovremo abituarci a muoverci a piedi o in bicicletta perché oltre a fare bene alla salute, salva anche il portafoglio.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Nonostante Marte e Venere ti abbiano abbandonati, ricorda che sei sempre baciato dal fortunato Giove. Come Samantha Cristoforetti che per un ritardo burocratico non sarà a capo della spedizione ma comunque avrà un ruolo di grande rilevanza essendo la responsabile del segmento orbitale americano. In fondo tutta quell’attenzione degli ultimi mesi ti aveva anche stufato e una posizione sempre di rilievo, ovviamente, ma più defilata per te è solo un piacere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Venere ti saluta e tu sei quasi contento di poter stare finalmente tranquillo come Marlon Brando nella sua bellissima isola polinesiana.

Lavoro: c’è un cambio di scena e da essere un leader amato ed incontrastato torni a condurre la tua attività senza troppi fronzoli, proprio come piace a te.

Salute: finalmente puoi rilassare i tuoi addominali perfetti e dedicarti ai piaceri del cibo e della cucina. Meglio se quella della tua adorata mamma.

Il consiglio del giorno: essere sempre al centro dell’attenzione è una vera faticaccia quindi dopo mesi, anche molto gratificanti, sotto i riflettori ci sta un po’ di normalità e relax.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Per te stare al centro dell’attenzione con tutti questi pianeti a favore pare un momento particolarmente eccezionale. Ti senti come un’aragosta blu così singolare che se ne trova una su due bilioni di esemplari. Infatti tu sei più unico che raro perché bello, buono, forte e sempre con un pensiero attento rivolto agli altri. Insomma il fidanzato perfetto da presentare alla nonnina.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pervaso da sentimenti e romanticismo. Sei un vero latin lover pronto ad avere un nuovo incontro ogni sera.

Lavoro: adesso puoi davvero ingranare le marce alte perché i pianeti ti appoggiano in qualsiasi tuo progetto e ti portano diritto al successo.

Salute: senti già profumo di primavere non mi stupirei se ti vedessi fare un tuffo nel tuo amato mare, magari equipaggiato con una bella muta.

Il consiglio del giorno: segui il consiglio della mitica Drusilla Foer accettando ed amando la tua unicità e per un momento smettila di pensare sempre agli altri.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

I vostri progetti e fantasie necessitano di concretezza e anche se avete un ottimo Giove sempre pronto ad aiutarvi è un peccato non realizzare i vostri progetti lasciandoli nel platoniano mondo delle idee. L’azienda Benetton infatti ha deciso di entrare nel Metaverso allineando prodotti e design e punti vendita con quelli nel mondo reale. Questo è un’ ottimo esempio su come la realtà aumentata e la tradizionale quotidianità possono convivere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete perso il consenso di Venere ma non per questo non potete continuare ad immaginare di poter invitare Lady Gaga ad una cena romantica.

Lavoro: lasciatevi condurre dalla fortuna, dalla vostra immaginazione e dal vostro istinto perché siete sulla strada giusta.

Salute: la stanchezza non vi preoccupa affatto perché il pisolino dopo pranzo per voi è un puro godimento.

Il consiglio del giorno: la strada per una realtà stratificata è aperta e sarà molto divertente poter aprire e chiudere le porte come se vivessimo in mondi paralleli. Dobbiamo solo iniziare ad imparare quelle che saranno le nuove abitudini.

Voto 7 e mezzo