L’oroscopo di oggi 7 agosto 2023: Acquario e Leone cedono agli impulsi L’oroscopo di oggi, lunedì 7 agosto, con la Luna al suo quarto calante nel segno del Toro e Giove quadrato al Sole rende difficile mantenere la calma.

L'oroscopo di oggi, lunedì 7 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 7 agosto 2023, il Sole è quadrato a Giove mentre Urano è quadrato a Venere e il Sole quadrato alla Luna (siamo al quarto calante). Diciamo che la calma probabilmente non sarà facile da mantenere. Il segno fortunato di oggi è il Capricorno mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Venere a favore ti offre il meglio che tu possa desiderare in un’estate davvero perfetta visto che sei un figo pazzesco e ti godi questo periodo come un volo in first class. Se volessi proprio esagerare potresti affittare ‘gratuitamente’ lo chalet di Gwineth Paltrow che ha messo a disposizione su Airbnb con tanto di prodotti Goop e degustazione di vini gratuita. Affrettati a prenotare perché potresti faticare a trovare disponibilità.

Amore: sei romantico come un tramonto al mare.

Lavoro: ti prodighi solo quando sai di ottenere un ottimo risultato.

Salute: sei pazzescamente bello da ogni angolatura.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di enologia.

Voto: 7 e mezzo

Toro

La Luna nel tuo segno ti regala quella dose di autostima che ti è proprio mancata ultimamente. Ti sei sentito sotto una lente di ingrandimento come la prof di un liceo pugliese con il record di cento e lode alla maturità criticata per essere troppo di manica larga. Lo so che sei parecchio permaloso a causa di Venere contro ma tu hai dalla tua una forma intellettuale e e fisica davvero smagliante perché ti stai impegnando appassionatamente e nulla, o quasi, ti viene regalato.

Amore: ora si che ti fai una bella abbuffata.

Lavoro: sei un lavoratore modello.

Salute: neppure i bagordi notturni ti fanno posticipare la sveglia.

Il consiglio del giorno: regalati una cena in un ristorante stellato.

Voto 7

Gemelli

Se in amore avete grandissimo potenziale, purtroppo vi mancano i modi per poterlo sfruttare al meglio, a causa di Mercurio contro che vi indirizza solo su papere e strafalcioni. Dovete sapere che ci sono ben cinque regole per l’appuntamento perfetto ed il primo è certamente non parlare di lavoro e soldi ma solo dei gusti sotto le lenzuola. Su questo tema è meglio che vi prepariate bene a casa perché con Marte contro la vostra fantasia erotica è proprio ai minimi storici.

Amore: le tecniche di seduzione sono come quelle dei bimbi all’asilo.

Lavoro: non c’è alcun modo per convincervi ad impegnarvi in ufficio.

Salute: l’unica vostra consolazione è avere un incarnato perfetto e vi assicuro che non è assolutamente poco.

Il consiglio del giorno: riordinate tutti i vostri giochi di società per un imminente torneo con gli amici.

Voto 6 +

Cancro

Vorresti scrivere una bella lettera di proteste direttamente al Garante per la sorveglianza dei prezzi, meglio conosciuto come Mister Prezzi, per sottolineare il caro vacanze sopratutto per le famiglie, che le sta obbligando ad abbandonare la Puglia per i costi troppo elevati. Con Marte, Mercurio e anche la Luna a favore tu sei pronto per una ramanzina con i fiocchi e a obbligare ad un pronto intervento, si spera.

Amore: la tua posizione preferita è senza alcun dubbio quella orizzontale.

Lavoro: fai business plan come fossero le parole crociate in spiaggia.

Salute: sei più statuario di un bronzo di Riace.

Il consiglio del giorno: organizza un aperitivo a casa con gli amici.

Voto 8 +

Leone

Anche se Venere soggiorna ormai stabile nel tuo segno e sei in pieno mood ‘tacchinaggio’, sogni una lunga e duratura relazione come quella descritta nell’intervista tra Brunello Cucinelli e sua moglie Federica che continua a fiorire da più di cinquantadue anni. Purtroppo con Luna e Giove contro sei predestinato a flirt cotti e mangiati che durano il tempo di un cocktail in discoteca.

Amore: alla passione non dici mai di no.

Lavoro: per i risultati ormai punti tutto su settembre.

Salute: questa cosa che sei sempre perfetto inizia a stufarti.

Il consiglio del giorno: guarda online tutti i trend della moda autunno-inverno.

Voto 6 +

Vergine

Sei una vera tenerona come Marta Fascina che posta frasi dolcissime sul suo status di Whatsapp sull’amore rivolte all’amato Silvio. Oggi la Luna a favore ti da un momento di tregua da tutti i tuoi impegni e ti vedremo più rilassata e disponibile sia per chiacchiere leggere in compagnia che per un romantico incontro con il partner .

Amore: sei pronta a darti totalmente.

Lavoro: posticipi volentieri le urgenze a domani.

Salute: ti concedi tempo per te stessa da condividere con chi ami.

Il consiglio del giorno: regalati un massaggio ayiurveda.

Voto 6 –

Bilancia

Di certo tu se dovessi addormentarti sul materassino e andare al largo alla deriva verresti salvata da uno yacht di un magnate dell’high tech non di certo dalla guardia costiera, come di recente successo ad un diciannovenne di Ischia. Con Venere a favore tu sei baciata dalla fortuna che è pronta ad offrirti occasioni irripetibili che si potrebbero anche tradurre in ottimi guadagni futuri. In pratica questo momento è da sfruttare sia per l’amore che per le finanze.

Amore: è una vera garanzia.

Lavoro: sai perfettamente come sfruttare l’intelligenza artificiale per farle fare il tuo lavoro.

Salute: sei di una bellezza folgorante.

Il consiglio del giorno: pianifica ora tutte le tue attività autunnali.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Lo so che oggi la tua risposta preferita a qualsiasi tipo di domanda è un bel dito medio per colpa della Luna storta. Questo atteggiamento da vero diffidente potrebbe essere stemperato da manifestazioni di empatia e rispetto come la dedica di Beyoncé, ad un suo recente concerto nel New Jersey, per l’amica Madonna che chiama ‘Regina Madre’. Tu hai proprio bisogno di riconoscimento e gratitudine in forma reciproca, cerca il tuo ‘guru’ o il tuo mito personale.

Amore: sei molto scettico quando si parla di sentimenti.

Lavoro: qui riesci proprio a dimostrare il massimo.

Salute: sei un vero maestro di risposte piccate.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata in montagna in solitaria.

Voto 7

Sagittario

Sei già confuso di tuo e di certo il programma ‘Pinocchio’ su Radio Deejay che manda in onda ‘Last Christmas’ dei Wham!, non ti aiuta. Mercurio continua a metterti i bastoni tra le rotelle del tuo cervello confondendo logica e lasciandoti senza le risposte alle domande più semplici. Tu oggi sei proprio senza parole, come se fossi quasi in debito linguistico.

Amore: comunichi unicamente con il linguaggio dei segni.

Lavoro: ti metti direttamente in ferie.

Salute: il tuo mantra personale è ‘no sbatti’.

Il consiglio del giorno: studia parole nuove sul vocabolario.

Voto 6

Capricorno

Sei molto geloso dei tuoi spazi che proteggi con staccionate alte più di due metri e con cartelli che tengono alla larga i curiosi. Tutto merito della Luna che ti trasforma in uno degli animali più pericolosi al mondo e legati alla terra, o in questo caso allo stagno, ovvero: l’ippopotamo. Guai a superare una certa linea di demarcazione proprio come per gli abitanti del Lago di Como che cercano di contingentare l’ingresso dei turisti che visitano, come in pellegrinaggio, i luoghi dei set di 007 e Star Wars. Per intenderci tu non faresti neppure visitare a pagamento il tuo giardino fiorito, vero?

Amore: che nessuno osi guardare anche solo distrattamente il tuo partner.

Lavoro: sei iper preciso come quando riordini casa.

Salute: le distrazioni esterne sono assolutamente depennate.

Il consiglio del giorno: trascorri una serata avvinghiato come un polipo e al tuo partner.

Voto 8

Acquario

Ti senti sopraffatto dalla Luna storta come Venezia dall’acqua alta ad agosto. Tu vorresti serenamente galleggiare tra le tue emozioni con un bel gozzo come nelle belle e placide giornate soleggiate del mediterraneo. Invece ti ritrovi sul set del film ‘La tempesta perfetta’. Di certo dopo questo periodo in cui vivi sulle montagne russe diventerai un vero esperto su tutti i drammi e le paturnie del cuore.

Amore: ti senti solo la spalla perfetta, mai il protagonista.

Lavoro: speri profondamente che venerdì arrivi il prima possibile.

Salute: per sollevare il tuo umore avresti bisogno del cric della macchina.

Il consiglio del giorno: prima di portare il gommoncino al mare controlla che non sia bucato, non si sa mai.

Voto 6 –

Pesci

La vostra capacità analitica è sempre messa sotto esame da Mercurio contro. Infatti voi, come molti, potreste non saper riconoscere che sotto la pelliccia dell’orso malese che gesticola con i visitatori di uno zoo in Cina si nasconde in realtà un uomo, nonostante il finto animale si presenti sempre in posizione eretta e indossi un paio di mocassini. Fatevi totalmente coccolare dalla Luna a favore e lasciate risolvere tutti gli indovinelli delle parole crociate a chi, al momento, pare essere più sveglio ed intelligente.

Amore: vi sentite come in luna di miele in un atollo alle Maldive.

Lavoro: mentalmente siete già partiti per le vacanze.

Salute: vi muovete solo al ritmo delle good vibes.

Il consiglio del giorno: indossate pigiami colorati anche per uscire di casa perché pare sia il trend definitivo dell’estate.

Voto 6 +