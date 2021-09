L’oroscopo di oggi 6 settembre 2021: aspettando la Luna nuova in Vergine Nell’oroscopo di oggi, lunedì 6 settembre 2021, siamo in trepida attesa della congiunzione di Sole e Luna che avverrà però domani mattina nelle primissime ore della giornata. Già da oggi però sentiamo forti le energie di questa Luna nuova in Vergine che sarà contemporaneamente molto fattiva ma anche molto passionale.

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 6 settembre 2021, si attende la Luna nuova di domani nel segno della Vergine. Già oggi e per tutta la giornata la Luna si troverà nel secondo dei segni di terra ma con domani (anzi praticamente con questa notte) si congiungerà perfettamente al Sole a 14 gradi della Vergine appunto.

Nel cielo astrologico di oggi abbiamo due aspetti che sono molto forti perché molto precisi nei gradi: il trigono di Marte a Plutone e il trigono del Sole a Urano. Entrambi sprigionano energia, desiderio, grande concretezza ed esplosione nelle scelte, di qualsiasi genere siano. Anche se gli aspetti sono favorevoli (parliamo di trigoni) tuttavia questo eccesso di energie rischia di essere fuori controllo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Più confuso delle scelte stilistiche e cromatiche degli invitati al Festival del cinema di Venezia. Per colpa di questo Mercurio opposto anche tu passi ore di fronte all’armadio indossando ora un completo total black, ora uno che sembra uscito da un anime giapponese pieno di colori fluo! Non temere Ariete mio: anche non avere subito la risposta pronta è, molte volte, una risposta! Significa solo che non sei pronto per prendere una decisione! …non uscire in mutande però!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: non sei ancora pronto per ricominciare con gli speed dating… ti senti ancora insicuro! Lavoro: le mail sembrano essersi moltiplicate in modo esponenziale mentre eri di riposo! Salute: il lunedì ti coglie con poca motivazione ad affrontare la giornata: la Luna non è già più in trigono! Il consiglio del giorno: respiri profondi e di pancia. È solo con la calma, mantenendo il focus e prendendo questo inizio settimana con una marcia scalata che ne uscirai vittorioso!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai voglia di continuare a far festa e, magari, di farla “strana”! Come gli astronauti sulla stazione spaziale internazionale che si sono concessi una pizza margherita come piacevole fuori programma, anche tu vorresti festeggiare con qualcosa di insolito e godurioso! “Colpa” della Luna a favore che ti convince che, dopotutto, anche se è lunedì e una nuova lunga settimana sta per iniziare, non c’è per forza bisogno di prendersela a male! Mi piace il tuo entusiasmo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: attenzione alle tentazioni passionali: potresti cadere preda di un momento di libido selvaggia…! Lavoro: non è sbattendo i pugni sul tavolo che otterrai la ragione mentre discuti coi colleghi… ricordatelo! Salute: vigoroso e, forse, fin troppo entusiasta! Fra Luna e Marte a favore carichi come un treno lasciando da parte ogni dubbio! Il consiglio del giorno: so che può risultarti difficile ma è necessario tu ti prenda un momento fra una sfida e l’altra! Caricare a bulldozer potrebbe farti tralasciare dettagli importanti e non farti render conto dell’opinione altrui!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Fedez ha dedicato una canzone alla moglie dopo aver discusso. Sì, avete capito bene. Una canzone che probabilmente gli farà guadagnare pure dei soldi! Se bastasse un’arrabbiatura per arricchirsi voi, oggi, sareste milionari nel giro di pochi secondi! Con Luna e Marte quadrati vi riuscirà facilissimo litigare e riuscirete a scontrarvi persino con il collega più buono dell’ufficio! A nulla serve l’influenza di Venere e quella di Mercurio per tenervi buoni… sembra proprio che, almeno per oggi, l’avrà vinta il vostro caratteraccio!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non è chiaro se siete davvero offesi o se, semplicemente, fate i permalosi per farvi riempievi di attenzioni dal partner… Lavoro: potreste avere un momento di insicurezza tale da essere tentati di buttare tutto il lavoro degli ultimi giorni nel cestino… Non fatelo! È solo la Luna che vi carica di insicurezze! Salute: tenuti in tensione da Marte e Luna in posizione scomoda: rilassate collo e spalle per attenuare la sensazione di stress. Il consiglio del giorno: estraniatevi dal mondo esterno tuffandovi in un mondo alternativo e fantastico… va bene anche una partita a “Candy Crush”, per intenderci! Basta solo che sia un piacevole stacco dalla realtà!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dovresti stare attento a quello che dici e che prometti. Altrimenti rischi di ritrovarti come il leader di Forza Nuova (da sempre contrario al Green Pass) pizzicato allo stadio mentre mostrava alla security il proprio. La coerenza è tutto nelle relazioni e se non stai attento, e ti metti a seguire questo Mercurio quadrato, potresti arrivare a contraddirti in tempo record! Pensa bene a quello che vuoi dire e rimani fedele a tuoi principi senza seguire l’onda del momento!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: malinconico quanto basta per riconsiderare un po’ le tue emozioni: questo periodo ti sta convincendo a guardarti dentro sempre più a fondo e scoprire cosa vuoi davvero! Lavoro: ancora in attesa di decisioni dall’alto… e tu scalpiti come un forsennato! Salute: Marte e Luna sono dalla tua: recuperi energie che pensavi di aver perso per sempre! Il consiglio del giorno: ignora i ripensamenti, le paranoie e i dubbi! Mercurio quadrato cercherà in tutti i modi di trattenerti dal procedere in alcuni progetti importanti. Ma tu hai la Luna dalla tua: ti aiuterà ad intuire la strada giusta senza farci troppi pensieri sopra!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

C’è chi, ancora, sta cercando di capire se l’addio di Ronaldo alla Juve ha salvato o ha condannato il club calcistico. Aldilà di tutte le teorie e le opinioni però rimane il fatto che il calciatore ha scelto di andarsene per la sua strada seguendo il proprio cammino! Dovresti prenderne esempio, caro Leone. Con Saturno opposto che prova a farti una critica minuziosa su tutto quello che fai, forse, la soluzione corretta è quella di seguire il cuore e la Venere: entrambi ti consiglieranno per forza la decisione giusta!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tieni a bada l’esuberanza e non fare troppo il belloccio di fronte a qualcuno che ti interessa: la spocchia non è mai piaciuta! Lavoro: ancora e sempre sullo stesso progetto: è necessario valutarne tutti i pro e tutti i contro! Salute: mentalmente attivo, presente e rapido come flash! E non temere: presto anche Marte tornerà a tuo favore in modo dichiarato e incontrovertibile! Il consiglio del giorno: non ammaliare solo grazie al tuo corpo e alla tua bellezza… metti in mostra la tua ironia e la tua lungimiranza! Chiedi aiuto a Mercurio per scoprire come si fa! Ti insegnerà qualche trucchetto niente male!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Irriducibile e coraggiosa come i conducenti della metropolitana di Nw York che, con o senza urugano, si decidono a fermarsi comunque in tutte le stazioni della metro anche se invase da cascate di pioggia che manco le cataratte del Nilo! Attenta però: non tutti sono disposti a seguire le tue orme. Tu con Marte e Luna a favore ti spingi anche dove nessuno si è mai azzardato prima e potresti improvvisamente renderti conto che hai perso i tuoi amici qualche passaggio fa! Guardati intorno!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sui sentimenti non posso promettere… ma per quanto riguarda le capriole in camera da letto, ti servirebbe un estintore sempre a portata di mano! Lavoro: decisa e dritta al punto! Non ti lasci sviare dai tuoi propositi! Salute: Marte e Luna assicurano una giornata piena di energie e determinazione! Altroché Robocob! Il consiglio del giorno: non pretendere in coppia la stessa efficienza che richiedi ai collaboratori sul lavoro! I sentimenti e le emozioni hanno tempi e processi che non c’entrano nulla con fatture e bolle d’accompagnamento!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Come Elton John che si è presentato con un nuovo album bello e pronto elaborato durante la pandemia, anche tu sei ancora carica di cose da dire e di emozioni da provare! Benché Venere stia pian piano arrivando alla fine del viaggio con te, per il momento, tu non demordi e sei disposta a viverti fino in fondo tutte le sensazioni che è pronta a donarti! In questo lunedì, poi, sembra proprio che avrai l’occasione di farti stupire ancora un po’! Occhi aperti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere nutre profondamente la tua voglia di amore e sentimento… e sono certa che con quel Giove a favore non avrai problemi a lasciarti trascinare! Lavoro: firme su contratti, riconoscimenti e buone nuove… non ti manca nulla! Salute: sana come un pesce! Non trovo motivi per lamentarsi! Il consiglio del giorno: lasciati coinvolgere in qualche attività fuori dall’ordinario! Bungee jumping, escape room, pesca alle cozze… prova qualcosa di nuovo da spuntare sulla tua lista di cose da provare almeno una volta nella vita!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La parola d’ordine è: “stupirsi”! Dovresti provare ancora, ogni tanto, a sospendere il giudizio e provare a lasciarti andare all’ignoto, a ciò che non conosci ancora, alla sorpresa… e il posto giusto per farlo sembra proprio al Florence Cocktail Week! Un festival dedicato ai cocktail dove i tuoi sensi (papille gustative comprese) potrebbero farsi sorprendere da gusti nuovi e completamente inaspettati! Magari è la volta buona che pure questa Luna a tuo favore ci resta di stucco!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: covi in gran segreto una passione prorompente per qualcuno ma, ancora, hai deciso di non dichiararti! Lavoro: qualche problemino a fare tornare i conti… chiedi aiuto! Salute: aiutato a dalle riserve di energia di Luna e Marte: tranquillo, non rimarrai a secco! Il consiglio del giorno: potrebbero arrivarti proposte insperate e che ti stuzzicano parecchio. Prima di dire di sì, però, è meglio tu calmi l’entusiasmo e ci rifletta bene… sicuro che i cambiamenti drastici siano quello di cui hai bisogno ora?

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

George Clooney ha recentemente speso qualche parola di “ringraziamento” per la sua ex Elisabetta Canalis. Sembra infatti che la showgirl fosse la donna che l’ha fatto ridere di più nella sua intera vita! Come vedi, ridere è una dote preziosa anche fra i vip, caro Sagittario! E non puoi di certo permettere che una Luna come questa ti tolga il sorriso e la capacità di far divertire gli altri con una semplice smorfia! Ritorna in te e ridi di cuore! Fa bene all’animo, lo sapevi!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: insicuro se buttarti o meno. Forse devi ancora capire se il gioco vale la candela… Lavoro: sei nel caos? Sotto pressione? Non aumentare il carico e fai tutto con calma, senza metterti fretta! Salute: hai bisogno di rallentare e usare calma e circospezione. Non sei pronto a inseguire chi va troppo veloce! Il consiglio del giorno: auto regalati una di quelle poltrone massaggianti di ultima generazione! È il toccasana perfetto per sciogliere i muscoli mentre ti rilassi di fronte alla tv!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Non senti ragioni e, come il governo irlandese, anche tu decidi che non si fanno sconti per nessuno. Soprattutto se l’imputato si è macchiato di errori imperdonabili come l’azienda proprietaria di Whatsapp! Mentre l’Irlanda l’ha multato per 225 milioni a causa dell’uso dei dati degli utenti poco chiaro, tu sei pronto a fare ben di peggio con chi non rispetta i tuoi spazi! Tutta questa intransigenza arriva, ovviamente, da Venere e Mercurio quadrati: non ti faranno arretrare di un passo dalle tue decisioni!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: qualcosa, lentamente, si muove. Sarà che la Luna ha risvegliato in te la voglia di provare sentimenti teneri…! Lavoro: impegnato e scontroso. Sembri Scrooge, dietro la pila di documenti, che smani e sbraiti nascosto agli occhi di chi ti passa a trovare in ufficio! Salute: umore leggermente migliore rispetto al solito… ma Venere è ancora stortissima! Il consiglio del giorno: questa Luna potrebbe persino convincerti a “esagerare” con qualche auto-coccola… come una porzione di patatine fritte insieme alla pizza! (Non esagerare eh! Mai troppe emozioni positive tutte insieme!).

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

I nuovi concorrenti del GF Vip iniziano a trapelare e tu, onestamente, ti chiedi come possa non essere rientrato nella rosa esclusiva di personalità adatte allo show televisivo! Venere e Mercurio ti avrebbero reso una personalità di spicco, pieno di cose da dire e super divertente! Forse, però, è stato proprio Saturno ad impedire che tu perdessi tempo nella Casa… legandoti saldo alla sedia del tuo ufficio e facendoti restare fedele alla tua professione! Se lo dice lui… non puoi che dargli retta!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: piano col “farfallonaggio”. Posarti su ogni fiore potrebbe, alla gran lunga, non portare da nessuna parte… A buon intenditor… Lavoro: torni in ufficio con la voglia di rimetterti in gioco! Finalmente la Luna non ostacola più i tuoi progetti! Salute: meglio. Senza più i tentennamenti e i pensieri agitati del weekend! Il consiglio del giorno: rimetti ordine ai libri nella tua libreria. Butta vecchi scontrini e fai spazio a nuove idee. È il momento di resettare il tuo spazio!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sapete cosa pesciolini? Le delusioni non durano poi così tanto! Dovreste mantenere una certa sorta di ottimismo anche quando il mondo sembra mettervi i bastoni fra le ruote! Come per l’atleta paralimpica che è arrivata quarta ma che poi ha risolto la sua delusione ricevendo una proposta di matrimonio dalla sua guida, anche voi dovreste non lasciarvi andare alla disperazione! Dopotutto si tratta solo di una Luna opposta! Ben presto ve ne sarete liberati!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: arrabbiati e musoni. Raccontate che non vi vuole nessuno ma, in realtà, è solo una tecnica per attirare attenzioni. Lavoro: i colleghi vi sembrano parlare lingue che non conoscete mentre si confrontano su cose quotidiane… ignorateli e fate finta di essere svenuti… Salute: iniziate il weekend con lo stesso sprint di una tartaruga al momento di fare pennichella… Il consiglio del giorno: avete con voi le vostre cuffiette? Allora utilizzatele mentre tornate a casa a piedi dal lavoro. Avete bisogno di decomprimere e di liberare la mente da ogni pensiero tossico! Meglio ancora se sulle note di qualche aria classica!

Voto 5 –