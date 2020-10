Nell'oroscopo di martedì 6 ottobre la Luna nel segno dei Gemelli fa a pugni con Venere in Vergine. Cioè i due pianeti delle emozioni parlano una lingua diversissima: le emozioni vogliono divertirsi come ragazzine con la pancia scoperta anche se fa freddo mentre la Venere vuole coerenza e razionalità. Quindi insomma c'è caos emotivo oggi nel cielo!

L’oroscopo del giorno 6 ottobre

Plutone, caso mai non ve ne foste accorti, da qualche giorno è tornato in moto diretto. Ora, io di mio non sono un'astrologa che si fa intimorire dai moti retrogradi quindi, di conseguenza, non faccio balletti propiziatori nemmeno quando tornano diretti. E' pur vero però che, guardando il cielo astrologico in un determinato momento, ovvero occupandoci di astrologia mondiale e non di oroscopi personali, vedere meno pianeti retrogradi possibile mi mette a mio agio. Quindi, bentornato diretto Plutone!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Troppa sicurezza in sè, a volte, può essere un po’ fastidiosa. Soprattutto se non riesci a controllare quello che ti esce dalla bocca… o dal becco! Se non tieni a freno la lingua rischi di finire come i cinque pappagalli che dicevano troppe parolacce e sono stati allontanati da una zona di Londra dove si erano comodamente appollaiati! Luna e Mercurio hanno una “cattiva” influenza su di te e ti rendono un po’ troppo dispettoso.

Amore: indeciso se comprarle una rosa o un pacchetto di macaron super lussuosi. Lavoro: ti piace quando riesci a risolvere i casini degli altri… peccato che i tuoi restino dove sono! Salute: ti svegli con la voglia di fare qualche scherzo simpatico! Il consiglio del giorno: attento alle spese improvvise. Cerca di essere meno spendaccione e rifletti bene prima di compiere acquisti importanti!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Voglia di scherzare e di metterti in gioco, anche con questo Mercurio opposto! Ironizzi senza freni sulla tua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo come Drusilla Foer che, purtroppo, potrebbe non scendere davvero quella famosa scalinata. Giove e Venere ti rendono affascinante e attraente come non mai mentre la Luna riesce a darti quello sprint in più per affrontare la giornata col sorriso.

Amore: ci sono frotte di persone che si sono dichiarate già innamorate di te! Lavoro:i conti non tornano… cerca di non impazzire però! Salute: riesci a sorridere anche se con qualche preoccupazione. Il consiglio del giorno: trova un accessorio vintage che stia da Dio con il tuo nuovo vestitino verde mela.

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Nicki Minaj si accoda alla lista di neo mamme e la sua contentezza è (quasi) pari alla vostra allegria! Anche voi come lei toccate il cielo con un dito soprattutto ora che alcune delle conferme che stavate aspettando sono in dirittura d’arrivo! Meno felice la situazione amorosa. Venere non ama particolarmente il vostro modo sbarazzino di prendere alcune questioni di cuore e vi chiede più impegno e serietà… riuscirete a non annoiarvi troppo?

Amore: costretti a rientrare nelle righe. Lavoro: riuscite ad unire tutti i puntini delle “i" su un foglio ufficiale per scoprire che alla fine compare la fantomatica giraffa! Salute: in piena forma, nemmeno foste un atleta alle olimpiadi! Il consiglio del giorno: non abbiate paura di esprimere la vostra opinione, soprattutto se venite invitati a scegliere il vestito da sposa per una vostra amica… cercate solo di contenere, un minimo, metafore e comparazioni!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Allarme rosso: spendaccione mode on! Giove oggi ti mette voglia di mettere mano al portafogli e a poco serve lasciarlo a casa se ti rechi in uno dei nuovi negozi Amazon dove basta il palmo della mano per pagare! Stai attento a non esagerare con gli acquisti! Venere riesce, in qualche modo, a risvegliare in te la voglia di una cenetta romantica a lume di candela e ti rende particolarmente dolce e provocante (grazie alla Luna in avvicinamento). Sfruttali!

Amore: accavalli le zampette meglio di Sharon Stone. Lavoro: hai superato il record di battute al minuto. Ti stanno cercando i giudici dei Guinness World Records. Salute: riesci a prendere tutto con filosofia! Il consiglio del giorno: pianifica una gita fuori porta nel weekend con amici e con la persona del cuore. L’importante è che fai guidare loro e ti rilassi durante il viaggio!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

“È un problema quando sono amari” chiede la Clerici. A dirla tutta, fra Mercurio quadrato ed una Luna dispettosa a tuo favore, la risposta potrebbe essere molto più semplice di quanto se la credono gli autori! Marte continua imperterrito a riproporre alcune situazioni e persone che non avevi già abbastanza affrontato in precedenza: cerca di sentire bene quello che provi e muoviti di conseguenza. È un’ultima occasione che hai per muoverti nel modo più giusto.

Amore: continua la lunga lista di cose da sistemare nel tuo rapporto. Lavoro: tutti questi numeri e lettere sulla tastiera ti confondono. Meglio prendersi una pausa. Salute: la cura migliore per tutto è il sorriso, no? Per questo è importante lavarsi i denti! Il consiglio del giorno: sei fermo in un punto dal quale non riesci a liberarti? Chiedi consiglio a chi stimi e apri bene le orecchie. Ogni ostacolo si ridimensiona guardandolo dal giusto punto di vista.

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Affascinante e ipnotizzante come la voce di Billie Eilish, che ha lavorato alla colonna sonora del nuovo 007. Venere ti rende eterea e inarrivabile come una ninfa della mitologia antica e Mercurio aiuta il tuo ingegno a trovare sempre la modalità giusta per affrontare qualsiasi problema. Peccato per la Luna: potrebbe renderti suscettibile alle situazioni poco organizzate e farti perdere le staffe. Cerca di mantenere la calma.

Amore: anche nervosa e con le labbra arricciate fai la tua figura. Lavoro: dirigi il traffico mail come farebbe un poliziotto con le auto in centro a Milano. Salute: Luna quadrata potrebbe essere un segnale di nervosismo. Il consiglio del giorno: non c’è nulla che una bella tazza di tè con biscotti al burro non riesca a risolvere. A meno che non si tratti di un piano di lavoro disorganizzato. Lì ci servi assolutamente tu.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Distratta, ti accorgi solo quando hai parcheggiato sotto casa di aver, per sbaglio, guidato la macchina di qualcun altro (come è successo recentemente a Borgatorio). Marte è opposto e continua a renderti distratta e poco reattiva, per fortuna Venere ti rende composta e in ordine anche nelle questioni più strampalate. Dalla tua parte anche la Luna che nutre le tue emozioni e ti permette di ritrovare la bussola.

Amore: sensazioni ed emozioni nuove riescono a travolgerti. Lavoro: mantieni una freddezza razionale che ti permette di ritrovare la tua strada. Salute: scarica ma in centratura con te stessa. Il consiglio del giorno: rimanda gli impegni meno importante ed opta per ricavarti un momento solo per te… magari in compagnia di una maschera al cetriolo.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Alberto Angela batte, in sharing, la puntata di Temptation Island. Eh ci credo! Probabilmente è grazie a te che il sexy uomo di cultura è riuscito a battere la concorrenza. La tua curiosità, sotto l’influsso di Mercurio, è talmente alta che avrai acceso tutte le tv di casa per essere sicuro di non perderti nemmeno una parola. Venere e Marte, d’altra parte, ti permettono di rimetterti nuovamente in gioco con le tue emozioni. È il momento di ritornare a provare qualcosa di forte.

Amore: anche un tocco involontario con la mano di qualcuno di speciale può darti forti emozioni. Lavoro: hai bisogno di leggere anche la clausola più piccola di un contratto prima di convincerti. Salute: in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Il consiglio del giorno: cavalca l’onda e non aver timore di metterti in gioco. La Luna di oggi è scherzosa e curiosa. Un tipo di leggerezza che può spronarti!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti un po’ isolato, povero Sagittario. Come Tommaso Zorzi rimpiange di aver discusso con la sua migliore amica (Aurora Ramazzotti), anche tu ti senti lontano da ciò che ti fa star bene veramente. Colpa della Luna che ti fa svegliare con un po’ di malinconia e di una Venere che ti fa sembrare lontani anni luce i tuoi affetti anche se, magari, abitano soltanto in fondo alla strada. Lascia da parte il nervosismo e cerca di far fronte alla tua giornata storta!

Amore: non capisce affatto il tuo umorismo. Lavoro: non te la prendere se qualcuno non trova perfetto il tuo lavoro… magari vuole solo aiutarti a svilupparlo. Salute: un po’ sotto tono. Il consiglio del giorno: ci vuole qualcosa che ti faccia sentire al sicuro e al caldo. Che ne dici se, viste le temperature, ti avvolgo in una copertina e ti faccio una dolcissima cioccolata calda? Ovvio: con panna!

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Arruffato e un po’ sconvolto come il gattino salvato dai guai soprannominato Yoda per le sue somiglianze col personaggio di Star Wars, ti trovi a dover lottare con un Marte antipatico che continua a svegliarti dal sonno prima del previsto. Curioso Mercurio, che ti rende irreprensibilmente puntiglioso e precisino su tutte le questioni lavorative e non. Buona la Venere che ti regala un po’ di fascino qua e là!

Amore: se solo imparassi ad accorgerti meglio di chi ti trova attraente…! Lavoro: nulla ti può fermare! Probabilmente solo il tuo perfezionismo al limite dell’ossessione. Salute: perdi un po’ di smalto… ma per quello c’è sempre qualche negozio che ne vende, no? Il consiglio del giorno: cerca di restare attivo e non lasciarti andare al richiamo da sirena del divano.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Trovi delle soluzioni innovative per ogni ostacolo che devi affrontare e cogli l’occasione per prenderla con stile. Forse sei proprio tu ad aver consigliato a Maradona una face task che lo fa sembrare un astronauta! Attenzione a Mercurio: i pensieri sono spesso complessi e incastrati e non ti riesce di risolvere in poco tempo nemmeno le problematiche più semplici in ufficio! Porta pazienza…

Amore: c’è poco spazio per le velleità amorose. Lavoro: non riesci a stare attento ai discorsi del boss. Salute: riguadagni energie grazie alla Luna. Il consiglio del giorno: lasciati prendere la mano da alcune idee geniali. Non porre limiti alla tua fantasia!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ora che hanno incluso il gesto tipicamente italiano del “che vuoi” fra le emoji riuscite a comunicare addirittura coi gesti, via Whatsapp, il vostro disappunto. Colpa della Luna che vi rende nervosi e di una Venere che mette chilometri di distanza (metaforica) fra voi e i vostri sentimenti. Sentirsi un po’ sconnessi è normale ogni tanto, cercate comunque di restare sul pezzo grazie a questo Mercurio che vi rende maghi del pc.

Amore: non riuscite a spiegarvi come vorreste. Lavoro: non ci sono ostacoli che possano interporsi fra voi e il vostro obiettivo. Salute: scarichi come un cellulare di ultima generazione dopo un intenso scambio di battute sui social. Il consiglio del giorno: mantenete un profilo basso alla scrivania e ancora di più a casa. Siete troppo nervosi per poter controbattere senza prendervela.

Voto 5