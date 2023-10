L’oroscopo di oggi 5 ottobre 2023: Gemelli e Acquario ritrovano lo sprint intellettuale L’oroscopo di oggi, giovedì 5 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Mercurio, dopo la lunga sosta nel segno della Vergine, entra in Bilancia.

Ariete

Proprio sul più bello ti ritrovi a subire una brusca frenata da una Luna coscienziosa che ti impone riflessioni profonde di cui avresti fatto volentieri a meno. Ti senti in piena corsa da moto GP in Giappone a gareggiare con Bagnaia e Marquez ma la pioggia torrenziale obbliga l’interruzione della competizione a soli dodici giri dalla fine. Tu che speri di rimontare per la vittoria ti ritrovi a dover posticipare i festeggiamenti. Anche se oggi pare non sia ancora il tuo momento, puoi comunque essere soddisfatto dell’ottima performance, che non è poco.

Amore: interrotto come la serata di Cenerentola.

Lavoro: ti devi allenare per gli imprevisti.

Fortuna: ogni tanto le devi dare un po’ di tregua.

Il consiglio del giorno: ascolta musica sul tuo giradischi vintage.

Voto: 6 e mezzo competitivo

Toro

I gesti amorosi eclatanti ti spaventano tanto che comprendi perfettamente la fuga della fidanzata del TikToker Zaher dopo la proposta di matrimonio a Berlino in diretta social. Prediligi momenti di intimità da condividere unicamente con il partner e tu riesci ad aprirti a confidenze sussurrate all’orecchio perché incoraggiato da questa Luna super romantica che ti ispira parecchia fiducia nei sentimenti.

Amore: sospironi emozionanti.

Lavoro: hai sempre le idee molto chiare.

Fortuna: puoi proprio dormire sonni tranquilli.

Il consiglio del giorno: candele profumate per creare l’ambiente ideale a coccole e dolcezze sul divano.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Dovreste porre particolare attenzione ai vostri talenti per svilupparli e coltivarli come dei veri coach dei talent show. Con la determinazione di Marte e il supporto di Venere vi sentite pronti ai Live di X Factox. Ora che siete nuovamente iper obiettivi grazie a Mercurio potreste dare addirittura il giusto taglio alla vostra performance. Come dice la cara Emma Marrone, mettersi in primo piano funziona solo se ha effettivamente delle doti e voi ne siete ben equipaggiati.

Amore: non vi siete ancora stufati di dare il massimo.

Lavoro: c’è ancora tanta strada da fare.

Fortuna: la somministrazione non è costante.

Il consiglio del giorno: serata karaoke con gli amici.

Voto 7 + un po’ paraculo

Cancro

Su energie e capacità fisiche c’è ancora da lavorare con Marte contro e ti senti scoraggiato come il medico che fa una visita oculistica per il rinnovo della patente ad Antonio Mazzone, di anni centodue, e deve ammettere che il centenario legge da lontano meglio di lui. Il lato sensibile ed emotivo invece va alla grande con la Luna nel tuo segno che ti regala momenti unici di dolce romanticismo ed emozioni a fior di pelle, proprio come piace a te.

Amore: sei tutto in subbuglio.

Lavoro: concediti delle pause per ricaricarti.

Fortuna: ti fa sempre fare un figurone.

Il consiglio del giorno: metti bottiglie di bollicine in frigorifero.

Voto 7 e mezzo con buffetto sulla guancia

Leone

Quando si tratta di performance fisiche, tu salti subito all’occhio per le tue doti innate che sono esaltate da Marte e Venere a favore. Potresti anche tu cimentarti nel difficilissimo salto Yurchenko, un doppio salto mortale carpiato, realizzato per la prima volta al mondo dalla super atleta Simone Biles. Tu sei proprio fuori dal comune e da oggi lo dimostri non solo con i fatti, ma anche a parole.

Amore: va sempre alla grandissima.

Lavoro: l’impegno è al massimo.

Fortuna: reginetta di bellezza e intelligenza.

Il consiglio del giorno: partecipa a una gara di ballo.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Lo studio scientifico che dichiara che nei prossimi anni l’estate si allungherà per durare quattro o cinque mesi ti rallegra parecchio. Ora che Mercurio ti ha salutato e tu non sei più obbligata ad essere sempre preparata come la prima della classe, puoi pensare serenamente di prenderti un lungo break di relax, dolce far niente e compilare placidamente le parole crociate sotto all’ombrellone. Ti meriti del sano tempo libero con questo mood super easy che ti sta trasmettendo la Luna.

Amore: puramente sentimentale.

Lavoro: te la prendi con comodo.

Fortuna: la abbini perfettamente ai look autunnali.

Il consiglio del giorno: sfoglia cataloghi dei tour operator.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Hai una forte spinta propulsiva al fare ora che Mercurio fa capolino nel tuo segno e la tua agenda diventa super caotica tanto che con la Luna storta decidi anche di posticipare il tuo appuntamento preferito: quello con l’amore. La competizione si fa avanti tanto che vedendo la ferrovia costruita sul mare in Cina lunga il doppio dello stretto di Messina e percorsa da treni super veloci, tu ti metti immediatamente al lavoro per smuovere tutti i permessi e andare avanti con i lavori tra Sicilia e Calabria. Hai fretta di mettere a posto tutto e subito.

Amore: troppo indaffarata.

Lavoro: da stagista a presidente dell’azienda in dieci secondi.

Fortuna: fai sempre un gran figurone.

Il consiglio del giorno: devi credere appieno nelle tue capacità.

Voto 8 e mezzo senza neppure una nuvola

Scorpione

Le finanze potrebbero fare acqua da tutte le parti con Giove contro. Ma oggi a te poco te ne importa con questa Luna a favore che ti fa venire voglia di cogliere al volo tutte le occasioni per amoreggiare anche con il dirimpettaio di casa che fino ad ora non avevi ancora adocchiato. Ti unisci volentieri al rigoglioso numero dei giovani abitanti di Milano che spendono più di quanto guadagnano e si concedono la ‘Dolce Vita’. Prima di darti totalmente alla pazza gioia, chiama la Banca per mettere un tetto alla tua carta di credito. Non si sa mai.

Amore: provare per credere.

Lavoro: promotore della pausa caffè ad orario continuato.

Fortuna: ridotta all’osso.

Il consiglio del giorno: seratona in un locale alla moda con prenotazione e bottiglia al tavolo.

Voto 6 –

Sagittario

Il fatto che Mercurio sia tornato ad appoggiarti ti fa sentire subito come se partecipassi al concerto degli U2 nella strepitosa arena futuristica ‘sphere’ pronto a festeggiare la ripresa di un flusso di pensieri logico e puntuale. Finalmente torni ad esprimerti con cognizione di causa e linguaggio forbito. Siamo tutti felici di questo upgrade così potremo nuovamente seguire i tuoi discorsi infiniti fa vero istrione che pretende di spiegare le origini e le componenti artistiche del Colosseo anche ai romani che lo conoscono a mena dito.

Amore: sei in forma smagliante.

Lavoro: ora sì che si ragiona.

Fortuna: torni a usarla come i ticket restaurante per fare la spesa.

Il consiglio del giorno: ritagliarsi un ora da dedicare alla lettura, anche a quella poco impegnata.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

In questa giornata sarebbe opportuno evitare dichiarazioni di fronte a una telecamera che sia quella della televisione o del telefonino. Tra Luna storta e Mercurio contro potresti trovarti in situazioni imbarazzanti come Andrea Giambruno che descrive il fenomeno di immigrazione come "transumanza". Meglio se ti dai al cucito o alle arti plastiche.

Amore: non ti convince totalmente.

Lavoro: chiedi una mano per non affogare.

Fortuna: è l’unica cosa che gira per il verso giusto.

Il consiglio del giorno: arrabbiarsi per piccolezze non serve a nulla.

Voto 5 +

Acquario

Puoi finalmente esprimere liberamente tutte le tue idee e progetti con chiarezza e grande coraggio con Mercurio che è tornato ad appoggiarti e Marte sempre pronto a darti una gran mano. Puoi permetterti di esporti apertamente su tematiche controverse, come Jamie Lee Curtis che appare durante la recente fashion e week di Parigi senza un filo di trucco dichiarando di sentirsi ‘rinata’. Tu in queste discussioni provocatorie sai perfettamente sguazzare.

Amore: lo sai perfettamente conquistare

Lavoro: avanti tutta!

Fortuna: sai come guadagnartela.

Il consiglio del giorno: scarpette da ballo come per le grandi occasioni.

Voto 7 glorioso

Pesci

Di certo siete rimasti emotivamente sorpresi e affascinati quando avete visto l’enorme grafico che rappresenta il romanzo sentimentale, degno di Beautiful, del branco di pinguini che popola l’acquario di Kyoto. Voi mettete sempre al primo posto i sentimenti come vi suggerisce oggi la Luna. Torna anche un pizzico di razionalità con Mercurio che si toglie dall’opposizione che vi permette di poggiare saldamente i piedi a terra e di non perdervi in concetti troppo avveniristici.

Amore: casto e puro.

Lavoro: avete ritrovato la logica.

Fortuna: la incastrate perfettamente come un mattoncino di lego.

Il consiglio del giorno: programmate la stagione teatrale autunno inverno.

Voto 7