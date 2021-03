Anche nell'oroscopo di oggi 5 marzo 2021 troviamo Mercurio, pianeta del pensiero, congiunto a Giove, pianeta della parola. Perfetto per Sanremo che si sta svolgendo in queste serate! I due pianeti si incontrano nel segno dell'Acquario che ama le stranezze e diciamo che ne stiamo vedendo (e sentendo) anche dal palco più famoso d'Italia.

L’oroscopo del giorno 5 marzo: previsioni astrali segno per segno

La Luna nel segno del Sagittario si va a scontrare, nelle primissime ore di questa mattina, con Marte che ancora si trova al grado zero del segno opposto dei Gemelli. Come dire che le emozioni, anche se molto forti (come abbiamo visto ieri grazie a Venere in Pesci) faticano ad essere espresse con naturalezza e dolcezza ma hanno invece modalità esplosive e dirompenti. Sexy, non c'è che dire!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai la bocca carica di promesse e di buoni propositi come Amadeus che, già prima dell’inizio del festival, ha garantito che le puntate non sarebbero durate oltre le due di notte. Sembra assurdo ma tu sei propenso a tirar fuori dal cappello promesse che non riuscirai mai a mantenere. Complici Mercurio e Luna a favore con anche un Marte megalomane che ti fanno pronunciare irrealistici fioretti come “non mi arrabbierò mai nelle prossime 24 ore”…! Andiamo, Ariete. Non siamo mica nati ieri!

Amore: sogni ad occhi aperti l’arrivo del principe azzurro ma ti applichi poco per trovarlo! Lavoro: passi all’ufficio brevetti a depositare mille invenzioni che ti sono venute in mente! Salute: energico e carico come un bimbo al primo giorno di scuola! Il consiglio del giorno: elargisci buonumore a tutti: manda foto e barzellette con le liste broadcast di Whatsapp per raggiungere chiunque e dovunque!

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Nel caso remoto in cui ti trovassi faccia a faccia con uno squalo, non preoccuparti: ho quello che fa per te! Un tutorial fresco fresco di una biologa marina su YouTube che spiega come fare per non farsi attaccare dal pescione! Almeno non dovrai fare affidamento su questo Mercurio storto che, in caso di momenti di crisi, non avrà grandi consigli da darti…! P.S. non ho ancora trovato un tutorial per gestire gli scatti d’ira del tuo capo ma ci sto lavorando…

Amore: tenerissimo… ti fai solo troppi problemi di autostima! Prova a buttarti! Lavoro: confuso dall’accumularsi di mail nella tua casella di posta… Riuscirai a rispondere a tutte quante? Salute: in recupero! Riesci a recuperare terreno ora che la Luna si è spostata un po’ più là! Il consiglio del giorno: la Luna di oggi spinge alle nuove esperienze! Fossi in te proverei proprio quel nuovo ristorante disponibile su JustEat!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Strano a dirsi ma a volte anche gli atti di rabbia improvvisa e di successivo silenzio fanno scalpore (e un sacco di views!). L’esempio lampante è il “ragequit” di Snoop Dog su Twitch che, durante una partita online, ha deciso di abbandonare gioco e streaming senza preavviso lasciando però andare la diretta e guadagnando sempre più spettatori per ben 8 ore di fila! Voi, però, a meno che non siate dei rapper di successo, datevi una calmata e non ascoltate troppo i consigli di questo Marte fumantino!

Amore: un po’ di gelosia nell’aria potrebbe intesire i rapporti. Cercate di non torturare il partner con le paranoie! Lavoro: dovreste darvi una calmata: pensate a dieci progetti e, insoddisfatti, ne prendete in mano altri venti! Rilassatevi. Salute: la Luna opposta vi abbatte un po’… Il consiglio del giorno: non usate troppi filtri quando condividete i vostri selfie: rischiate di risultare irriconoscibili a forza di correggere i vostri “difetti”!

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il tuo spirito guida è sicuramente Jodie Foster che, durante la cerimonia dei Golden Globe ha ricevuto il premio comodamente seduta sul divano di casa con indosso il pigiama, in compagnia di moglie e cagnolino. La comodità prima di tutto! Nel tuo caso, ovviamente, a convincerti a trovare la superficie più morbida dove stenderti è sicuramente Venere: in posizione super positiva e pronta a cullarti in ogni momento… Cerca solo di non addormentarti mentre sei in riunione al lavoro!

Amore: ti tocca tornare alla realtà, caro Cancro… attenzione a non prendere il volo. Lavoro: non ami troppo i grandi stravolgimenti… tantomeno se riguardano colleghi che se ne vanno… Salute: vero: la Luna è altrove, ma tu hai comunque buone sensazioni grazie a Venere! Il consiglio del giorno: se il mondo ti sembra un posto troppo realistico e freddo, buttati in un racconto fantasy che possa coinvolgerti!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Spero installino una versione “real-life” di Zoom anche nella vita di tutti i giorni! Con quel Mercurio opposto avremmo tutti bisogno di utilizzare la nuova funzione di “sottotitoli generati automaticamente” quando parli per capire effettivamente dove vuoi arrivare. Probabilmente la responsabilità dei tuoi discorsi confusi è dovuta al conflitto del pianeta del pensiero con questa Luna così emotiva e istintiva che vorrebbe farti dire tutto e subito senza aspettare il tempo necessario a formulare le frasi corrette!

Amore: attento alle promesse che fai: tu ti dimentichi ma il partner no! Lavoro: in qualche modo sembra che il capo ti trovi antipatico… sicuro di non aver sbagliato qualcosa?! Salute: vigoroso anche se sbadato… almeno se lasci qualcosa a casa hai le forze per correre a riprenderla! Il consiglio del giorno: non passare troppo tempo di fronte allo specchio per farti bello. Rischi di perdere di vista l’orario e far tardi!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Avresti bisogno di sederti su una delle nuove e velocissime ricariche wireless per cellulari! Almeno così potresti dire di averle tentate tutte per riprendere un po’ di quelle energie che ti fanno sentire così spossata. Ti direi che, in termini astrologici, i tuoi sbadigli incontrollati sono tutti dovuti a Marte e Luna in combutta che si son messi a drenare tutte le tue forze. Non temere: arriveranno presto giornate più serene!

Amore: sei fin troppo tesa oggi: evita di finire a discutere con chi non centra nulla! Lavoro: ti chiudi in ufficio per finire i tuoi compiti senza aver scambi con anima viva… Salute: arrabbiatissima e stanchissima… Il consiglio del giorno: venti minuti di meditazione yoga prima di uscire di casa e salverai la giornata (e pure la vita di qualcuno che non ha capito che sei particolarmente nervosa oggi…)

Voto 5 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti piace un po’ vincere facile, cara Bilancia. Con Mercurio e Marte dalla tua, ti inventi la auto-intervista come ha recentemente fatto Matteo Renzi per rispondere alle domande presunte di followers e giornalisti. È un modo come un altro per schivare domande scomode ma sei sicura che la curiosità degli altri su di te verrà soddisfatta con un paio di risposte sul tuo gusto di gelato preferito o su quale animale da compagnia vorresti avere!? Spoiler: credo proprio di no…

Amore: insoddisfatta, ti guardi attorno un po’ annoiata dalle ultime conquiste su Tinder… Lavoro: molto impegnata, chiedi al responsabile un pomeriggio libero: questi capelli non si sistemano mica da soli! Salute: sul pezzo: sempre di corsa ma soddisfatta dei tuoi traguardi! Il consiglio del giorno: non chiederti troppo: guardandoti allo specchio, sottolinea i pregi anziché puntare il dito contro tutti i difetti!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa Venere a favore ti mette talmente tanta empatia che riusciresti a parlare da solo con foto e immagini di parenti ma anche di VIP… Senza bisogno di usare la nuova fantasmagorica app pensata per animare gli scatti manco fossero le figurine di Harry Potter! Per fortuna, Marte si è finalmente levato dalle scatole e inizi a percepire meglio le energie che ti permettono di amare e sentire al massimo della tua potenza!

Amore: ti senti come una principessa romantica in cima ad un castello… in attesa che il principe esca dal traffico del raccordo anulare. Lavoro: da oggi ci è chiaro: i computer non fanno per te… Salute: un po’ confuso ma pacifico nel tuo mondo! Il consiglio del giorno: non tentare troppo la fortuna sperando che te la mandi buona: piuttosto prendi le cose con calma e preparati bene!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Aspettavi questa Luna a favore come i giovani nerd aspettavano il rientro in stock delle nuove PlayStation 5: con grande ansia e trepidazione. Non che lei, da sola, sia effettivamente in grado di anteporsi a Marte opposto e alla Venere quadrata che ti sorvegliano come due secondini antipatici, ma almeno hai un supporto piacevole durante questa giornata intensa che ti consente di trovare comunque una motivazione per sorridere mentre risolvi magagne e problemi!

Amore: non hai bisogno di nessuno quando stai bene con te stesso. Lavoro: ti chiamano per fare da traduttore italiano-urdu… e tu riesci comunque nell’intento usando i gesti! Salute: ottimista… anche se Marte inizia a prosciugare le tue energie. Il consiglio del giorno: ricordi quella riserva di panettoni buonissimi che avevi messo da parte a Natale? È giunta l’ora di sfoderarli per qualche dose di zucchero extra!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Capricorno mio, la perdita di Marte a tuo favore potrebbe non essere poi così malaccio… Vedila un po’ come la permanenza in casa per ben cinque mesi e mezzo dei ragazzi del GF ma che, finalmente, è finita! Magari il pianeta delle energie poteva sì essere una fonte di forza e impegno ma, magari, ora che se n’è andato puoi anche deciderti a prendertela un po’ più con calma, no?! Cogli l’occasione e prova a rilassarti anche tu!

Amore: anche se fai il duro, qualcuno riuscirà a sciogliere il tuo cuoricino… Lavoro: poco convinto, temporeggi prima di dare risposte importanti. Salute: un po’ fiacco: devi recuperare ore di sonno! Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche attività ricreativa: dal puzzle alla scrittura di storie brevi. Hai bisogno di riprendere un po’ di tempo per te stesso!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La nuova etichetta energetica che verrà presto utilizzata sui nuovi elettrodomestici è stata ovviamente calibrata sul range delle tue performance di resistenza e produttività! Con questo Marte a favore non puoi che essere scoppiettante e pieno di brio! Segui progetti, rispondi al telefono, culli bambini e tieni vive le relazioni sociali in una botta sola… Ovviamente con un consumo energetico pari a zero! Solo per te, rimarrà la dicitura A+++!

Amore: porti avanti relazioni al grido di “famoso strano”! Lavoro: chi meglio di te conosce il significato di “cogliere l’occasione”? Salute: in ripresa grazie alla Luna! Il consiglio del giorno: fai qualcosa che ti permetta di ritrovare il buonumore: balla nel soggiorno, guardati una puntata di Sanremo, canta a squarciagola…!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vanitosi e un po’ precursori dei canoni di bellezza. Vi siete già messi in lizza per i primi tatuaggi luminescenti che saranno di tendenza solo fra qualche anno. Venere vi spinge a provare nuove e mirabolanti prodezze in fatto di self-care e di fashion ma la Luna rende chiaro il messaggio: il mondo non è ancora pronto per voi. Se ci riuscite, ignorate tutte le critiche che ricevete dai noiosi che vi fanno notare le vostre stranezze: non riescono ancora ad essere al vostro livello!

Amore: siete irresistibili! Se solo non foste così freddi con tutti… Lavoro: osservate il salvaschermo del pc come la cosa più interessante del mondo. Salute: azzerati completamente. Se fosse per voi sareste usciti con la coperta ancora calda avvolta attorno al corpo. Il consiglio del giorno: concedetevi dei break dolci ogni volta che ne avete bisogno! C’è necessità di qualche coccola!

Voto 5