Anche nell'oroscopo del giorno di oggi, venerdì 5 febbraio 2021, la Luna si trova per la maggior parte della giornata nel segno dello Scorpione. Tuttavia, a differenza di ieri, solleciterà meno velenosamente i pianeti in Acquario e Toro che sono nei primi gradi. Se però puntiamo ad una giornata tranquilla e noiosa direi che abbiamo decisamente sbagliato periodo!

In questo periodo l'oroscopo ci mette costantemente davanti agli occhi il quadrato imminente tra Saturno in Acquario e Urano in Toro. Sappiamo bene che questa quadratura, che ci porteremo avanti per tutto il primo semestre del 2021, minerà la nostra stabilità così come la nostra economia. Teniamoci pronti a rispolverare un piano B.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Quante ne hai da dire Ariete! Con quel Mercurio a favore che ti spinge a dire tutto quello che pensi senza nemmeno passare per il filtro della ragione, potresti quasi deciderti a iscriverti a Clubhouse. Nel nuovo social impazzano stanze dove si parla con altri utenti di qualsiasi cosa! Potresti darci un’occhiata… Magari trovi chi, come te, è ancora interessato nelle miniature di Warhammer o ai film muti in bianco e nero. Mai darsi per vinti!

Amore: al gioco della seduzione si gioca sempre in due…! Lavoro: super indaffarato ma con una riserva di energie quasi inesauribile. Salute: in rapido miglioramento! Il consiglio del giorno: sfoga le tue energie in esubero con una passeggiata a passo rapido. Meglio se di fronte alle vetrine dei negozi in centro… non sai mai quali occasioni potrebbero sfuggirti!

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti consiglio la calma, Torone mio. Questa opposizione fra Marte, nel tuo segno, e la Luna (opposta) potrebbe portarti ad atti troppo forti e fuori controllo come il calciatore che, dopo un gol subito, ha sfogato la sua frustrazione colpendo l’arbitro con una testata. Per lui un cartellino rosso da espulsione, per te potrebbero esserci effetti anche più seri se non ti controlli!

Amore: devi usare la dolcezza per convincerla, non la seduzione palese! Lavoro: lascia perdere i calcoli. Non fanno per te. Salute: tranquillo: la Luna ti lascerà riposare stanotte! Il consiglio del giorno: fette di cetriolo sugli occhi e una maschera per il viso. Ecco come si nasconde la stanchezza!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Riuscite a prendere anche gli avvenimenti meno fortunati con una filosofia dell'evoluzione a prova di pessimisti. Foste stati nei panni dello sciatore francese che, nel tentativo di una manovra cavatappi, ha perso entrambi gli sci, avreste continuato la discesa addirittura con solo gli scarponi per provare che l’impossibile è qualche volta possibile! Tutto questo agglomerato di pianeti a favore vi dona energia… Ma attenzione alla Luna: non ha affatto voglia di prenderla con rilassatezza.

Amore: chi dice che a voi ne basta uno solo di intrallazzo!? Lavoro: riuscite a tenere aperti due meeting differenti e a capirci pure qualcosa! Salute: attenzione ai chiari di Luna: il nervosismo è dietro l’angolo! Il consiglio del giorno: frenate l’entusiasmo e riflettete bene. Non indossate un outfit scomodo per far colpo sul collega che non vi calcola: i tacchi possono essere eccessivi prima delle 7 di sera!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mentre fra la Marini e il suo ex sembra davvero che non ci sia più niente da fare, tu probabilmente giovi almeno un poco di questa Venere meno stringente che ti ha lasciato respirare dopo tutto quello che hai passato! Per fortuna poi la Luna ha ancora qualche emozione da regalarti prima di lasciare il trigono col tuo segno… Magari è la volta buona che ti convinci a farti avanti, almeno per provarci!

Amore: timidi segnali di ripresa… Lavoro: coinvolto nei lavori di gruppo, fai quello che tiene il conto delle cose fatte. Salute: nulla da lamentare… almeno fino alla prima metà del pomeriggio. Il consiglio del giorno: hai bisogno di una vacanza. Anche se solo da casa: metti uno sfondo caraibico e accendi YouTube con dei rumori ambientali tipici del mare. Sogna!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ti senti tranquillo e posato come la ragazza australiana che si è trovata la camera da letto interamente invasa di ragni. Nel tuo caso, ovviamente, aggrappati agli angoli del tuo cielo troviamo una distesa infinita di pianeti che ti rompono le scatole e ti mettono alla prova! Non temere: almeno la Luna sta per lasciare la quadratura e presto sarai in grado di prendere tutto con uno sprint in più!

Amore: potresti dare in escandescenze già di prima mattina. Lavoro: il capo potrebbe chiamarti per la solita ramanzina in ufficio! Salute: ti prometto che recupererai, se non le energie almeno l’umore! Il consiglio del giorno: ti ricordi che puoi sempre chiamare quell’amico famoso che ti ha chiesto di contattarlo per qualsiasi cosa, sì? Ecco… puoi farlo senza sembrare un piagnucolone! Fidati!

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Tutta questa energia devi assolutamente incanalarla, cara Vergine. Fallo prima che la Luna si decida a mettersi di traverso instillando il dubbio. Fai come Syria e, magari dal tuo balcone, inizia a cantare la tua canzone preferita incantando tutti quelli che hanno la fortuna di trovarsi di fronte a te per l'happening! Se non hai visto il video della performance della cantante sulle note di “Maledetta Primavera” fai un salto su internet… Giusto per ispirarti!

Amore: non fare troppi calcoli e ragionamenti per capire cosa provi! Non è mica un 730! Lavoro: hai fretta di concludere e metti fretta anche agli altri! Salute: momenti di nervosismo a fine giornata! Il consiglio del giorno: tieni assolutamente a bada la lingua e trova qualcosa per distrarti quando qualcuno dice qualcosa che non ti piace… soprattutto se quel qualcuno non lo conosci e lo origli parlare al telefono per strada!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Te lo dico, Bilancia: la classe non è acqua! E per riuscire a essere stilosi con tutto bisogna essere sfrontati quel tanto che basta per precorrere i tempi come Sandra Milo che, a 87 anni, ha sfoggiato un caschetto nero che farebbe impallidire pure la iconica Jessie J! La buona notizia è che tu di stile ne hai da vendere e riesci persino a vivere di rendita grazie all’accoppiata Giove-Venere che ti trovi in cielo!

Amore: indossa la tua gonna preferita: si accorgerà di quanto ti sta bene! Lavoro: la comunicazione è il tuo forte. Soprattutto se si parla di mandare mail garbate ma assertive. Salute: il livello di umore si alza di certo prima della fine della giornata! Il consiglio del giorno: osa in modo controllato. Grazie a tutti quei piani a tuo favore puoi spingerti oltre e puntare a qualcosa di più… basta aver un po’ di controllo e riconoscere quando un cappotto marrone non sta bene con gli stivali giallo fluorescente!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa Luna riesce, ancora per un po’, a renderti dolce come il cagnolino di Dorno Billy, che da mesi aspetta il suo padroncino malato in attesa che torni a casa. Sarà per la stanchezza che ti regala Marte o forse per la poco dolce Venere, ma con quello sguardo tenerone che ti ritrovi a fare oggi, nessuno potrà resistere alle tue richieste… Sfrutta il momento!

Amore: direi che è meglio passare parola… Lavoro: scatti per un nonnulla per questioni di lavoro. Non scaldarti! Salute: caldo di zuccheri da controllare con qualche sorso di cioccolata calda e densa! Il consiglio del giorno: esercitati nelle posizioni yoga e nel rilassamento. Ora che la Luna se ne va, avrai bisogno di un qualche altro sostegno per non arrivare allo sclero!

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, già ti sfreghi le mani. Grazie ai guanti del senatore americano e pure al cardigan multi-colore di Harry Styles ora nessuno riderà più della tua passione per il lavoro a maglia e verranno tutti a chiederti consigli su cosa indossare. Ovviamente aspetti quel momento come aspetti che la Luna entri finalmente sul tuo segno! Faville e fuochi d’artificio previsti già a partire da stasera.

Amore: provocante al punto giusto: stimoli la curiosità! Lavoro: tensioni in ufficio. Cerca di scoprire da dove derivano. Salute: in arrivo un bel po’ di energie che ti renderanno allegro! Il consiglio del giorno: sii meno cerebrale e cerca di mostrare un po’ di più quello che provi. A volte essere troppo prolissi senza arrivare al punto potrebbe stancare chi ti ascolta.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Torna su Netflix Dawson’s Creek! E mentre la tua parte adolescenziale ripassa a memoria tutte le stagioni, il doppiatore del protagonista ammette candidamente che odiava il suo personaggio. Così inerte e sfigato da convincerlo che Pacey era molto meglio! Per fortuna tu, caro Capricorno, hai un Marte tutto d’un pezzo che non ti fa per nulla assomigliare al biondo della serie… Sei invece piuttosto indomabile ultimamente!

Amore: puoi osare un po’ di più e proporre qualche giochi in camera da letto. Lavoro: è tempo di un po’ di lavoro manuale! Per scaricare i pensieri! Salute: instancabile, hai energie anche per un allenamento serale. Il consiglio del giorno: perché non iniziare a seguire qualche corso di arte marziale? Disciplina e controllo delle tue energie. Direi che è il massimo!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Nel dubbio, accetti tutto l’accettabile e affronti tutto il possibile! Sei come Eileen Lee, modella, pianista, sciatrice professionista ed esperta del freestyle. D’altro canto, se l’effetto di questa Luna è quello di metterti in dubbio sulla strada da prendere, quale miglior alleato di un Giove a favore per prendere in considerazione più azioni in una volta sola? Ti sorprenderai di quanto tutte vanno bene per te!

Amore: affettuoso ma fai fatica a passare al sodo… Lavoro: idee che fioccano come neve… cercasolo di non essere troppo immaginifico! Salute: in netto miglioramento ma solo dopo il caffè dopo pranzo! Il consiglio del giorno: grazie al cambio della Luna avrai più chiare le idee in testa: meno fantasie e più praticità! Usa questo mantra anche quando si parla delle tue cose private!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La Luna di oggi vi regala ancora qualche momento di rilassata tranquillità che vorreste spendere come hanno fatto i panda nel giardino zoologico di Washington: rotolandosi contenti sulla coltre di neve accumulatasi durante la notte. D’altro canto, anche Marte vi dà energie e le usereste volentieri per giocare e spassarvela ora che potete farlo!

Amore: in equilibrio coi vostri sentimenti, non troppo travolti e mai troppo freddi! Lavoro: siete persuasi a continuare sui vostri passi da chi crede in voi. Salute: potreste perdere un po’ di smalto al cambio della Luna (in piano per la fine della giornata!). Il consiglio del giorno: imponetevi di controllare le vostre reazioni permalose. Non sempre le scenate che fate convinceranno gli altri a chiedervi scusa!

Voto 7 +