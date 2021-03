Nell'oroscopo di oggi, 4 marzo 2021, la Luna in Scorpione si unisce all'aspetto importante di Venere sestile a Urano che indica una capacità di cogliere al volo le occasioni sentimentali, senza paura, con coraggio e intraprendenza. Quindi teniamoci pronti a novità dal punto di vista sentimentale, anche solo si trattasse di un flirt!

L’oroscopo del giorno 4 marzo: previsioni astrali segno per segno

Con oggi anche Marte, che entra ufficialmente nel segno dei Gemelli, passa dalla ricerca della stabilità anche nelle emozioni alla voglia di esplorare, con curiosità ma anche con tanta intelligenza. Un altro indizio di un momento ottimo per nuovi amori, flirt e coinvolgimenti emotivi non convenzionali che rimettano in circolo le nostre energie. Siete pronti?? E' quasi un anticipo di primavera!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei come Dayane Mello: la tua schiettezza e la tua sincerità ti porteranno lontano. Mentre lei sembra essere già in lizza come comparsa nel prossimo video musicale di Cristiano Malgioglio, tu con quei Mercurio e Marte a tuo favore, potresti puntare addirittura più in alto! Tieniti ben stretto anche Giove: riesce a portarti una fortuna sfacciata in qualsiasi campo, a patto di non esagerare (come tuo solito)…

Amore: dovresti imparare a lasciarti andare come si deve… meno testa e più cuore! Lavoro: operoso ed operativo! Torni in ufficio con una voglia di produrre che manco i grandi imprenditori americani! Salute: in recupero veloce ed efficace! Il consiglio del giorno: dovresti allenarti e partecipare ad un quiz a premi! Giove e Mercurio sono lì pronti a metterti in testa la risposta giusta al momento giusto! Altroché Gastone della Disney! Il premio per la fortuna sfacciata è tutto tuo!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti talmente solo e abbandonato caro Toro che a farti compagnia c’è soltanto chi veramente ti è fedele (ma, si sa, gli amici si vedono nel momento delle difficoltà). Come la ragazza americana che, da quando ha iniziato a far allenamento in casa, viene accompagnata tutti i giorni dal suo cagnolino Joey che, pur di starle vicino, ha imparato a saltare la corda con lei! Non abbatterti troppo per questa Luna opposta: troverai anche tu chi è in grado di starti sempre accanto!

Amore: rischi di essere scontroso anche con chi ti si avvicina per farti una coccola… prendila con più calma. Lavoro: confuso e sbadato… attento a non lasciare a casa documenti importanti che potrebbero servirti in ufficio. Salute: leggermente sotto tono… Il consiglio del giorno: tieni alto l’umore, magari mettendoti a guarda qualche sketch della Stand-Up Comedy… Cercati Michela Giraud: saprà strapparti un sorriso!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Preparate le armi Gemellini. Con l’assetto che abbiamo in cielo, con una Luna pronta a darvi problemi e un Marte che invece corre a darvi supporto, dovrete tirare fuori coraggio e determinazione come la D’Urso che ha difeso a spada tratta il suo programma da tutte le cattiverie che ne hanno detto! Anche se nessuno sembra darvi supporto, non disperate: il pianeta della guerra e delle energie non si tratterrà dal farvi sentire potenti!

Amore: incompresi dai più. Potreste persino scegliere di non rispondere a messaggini provocatori. Lavoro: affrontate come una sfida tutte le piccole vicissitudini quotidiane! Salute: prendetevi del tempo per fare una bella colazione: avrete bisogno di qualche energia in più oggi. Il consiglio del giorno: dovete allenarvi a non prendere sul personale le critiche: questa Luna potrebbe fare da cassa di risonanza e prendervela persino quando origliate commenti non diretti a voi! Calma…!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per buona parte della giornata hai come l'impressione di essere affascinante come Matilda De Angelis al festival di Sanremo cosparsa di lustrini di Prada. Ti senti una fatina: dolce, sorridente, con il visino da brava ragazza perfetto per la prima serata su Raiuno in mondovisione ma terrorizzato dalle gaffes. E' tutta colpa di Marte che non è più a favore. Respira, Cancro, respira.

Amore: appuntamento sfumato per impegni? Almeno concediti una videochiamata con lui/lei!Lavoro: durante le riunioni ti sembra che parlino tutti di cose che non conosci minimamente! Salute: un black out energetico verso il tardo pomeriggio ti spingerà verso una pennichella fuori orario! Il consiglio del giorno: per non rimanere a corto di fantasia e di immaginazione, cammina al lavoro con un audiolibro nelle orecchie: più fantasy è, meglio è!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Caro Leone, attento agli errori di calcolo. Il tuo più grande nemico è Mercurio opposto che, unito alla Luna, mette caos e confusione nelle tue decisioni e nei tuoi ragionamenti. C’è chi, alla guida di uno yacht, ha recentemente distrutto la banchina sull’isola di Saint Martin, mentre faceva manovra… Dubito che avrai occasione di guidare la tua nave personale, oggi, ma i danni potrebbero essere comparabili anche stando seduto alla tua scrivania… Occhio!

Amore: c’è chi ti guarda con occhi teneri anche mentre ti fai un sacco di problemi, tentando invano di risolverli. Lavoro: prendi le distanze da decisioni troppo importanti: non è la giornata giusta. Salute: umore in leggerissimo miglioramento a fine giornata… giusto in tempo per la puntata del tuo serial preferito. Il consiglio del giorno: il coraggio serve a poco senza capire come usarlo! Prenditi del tempo e, piuttosto, osserva da lontano. Riuscirai a capire per quali battaglie schierarti solo in un secondo momento…

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Come Maria De Filippi durante l'ultima puntata dove si è scontrata con Martina, sei innervosita e poco propensa alla comprensione degli altri a causa di questa Venere opposta che ti fa sembrare acida e distante. Interessante però la Luna: hai ancora qualche ora di tempo per far pace con le persone alle quali hai risposto male! Munisciti di cornetti per tutti i colleghi in pasticceria. Apprezzeranno la tua “bandiera bianca” a forma di ciambella alla crema…!

Amore: qualche intoppo… ma sono certa che saprai farti perdonare! Lavoro: problemi con connessioni, pc, cellulare… persino la stampante rifugge la tua presenza! Salute: il nervosismo è dietro l’angolo… tieni sotto mano un antistress! Il consiglio del giorno: dovresti pagare un’amica per farti da moderatrice. Portatela appresso ogni volta che devi parlare in pubblico: si occuperà lei di correggere il tiro per ogni sfondone.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dai valore al pensiero alternativo e alla creazione di qualcosa di nuovo. Ora che Marte sta finalmente per regalarti il suo coraggio, puoi anche buttarti in quei progetti così speciali che per te hanno grande valore! Potresti seguire l’esempio del papà canadese che ha dato il via ad una start up per la creazione di bikini per ragazze transgender tutti ispirati a sua figlia Ruby: un’ispirazione perfetta per il connubio fra industria e sentimento!

Amore: ci sono degli aspetti da limare, soprattutto nella comunicazione. Lavoro: non aver paura di chiedere: dall’aumento all’implemento d nuovi strumenti, tutto può esserti concesso. Salute: potresti trovare nuovamente il coraggio per riprendere quel corso di Zumba online che hai lasciato da parte. Il consiglio del giorno: tieni occupata e sveglia la mente con qualche passatempo interessante… magari un Sudoku a livello “diabolico” potrebbe fare al caso di questo Mercurio a tuo favore.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tacchi, décolleté, stivali… La recente settimana della moda, con le sue nuove trovate, ti ha messo addosso una gran voglia di far shopping nonostante le restrizioni sociali in vista. Mentre Giove non bada a spese (o meglio, fa in modo che sia tu a non badarci), la Luna punta a farti sentire sexy e affascinante come lei sa fare. Te la spassi, almeno per un po’, ora che Marte non è più presente e petulante pronto a farti sentire fuori luogo! Avanti tutta!

Amore: Venere ti vuole convincere che, finalmente, anche per te sta per arrivare una favola speciale! Lavoro: niente da fare… ancora non riesci a mettere in moto le rotelle dell’ingegno! Salute: ottimo umore! Cerca di non rovinarlo complicandoti la vita con castelli in aria e film da Oscar… Il consiglio del giorno: la vita può anche essere semplice e comunque soddisfacente… evita di creare drammi inutili alla Gossip Girl! È così fuori moda!

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ci mancava solamente la Luna che sta per entrare nel tuo segno (ufficialmente stanotte ma tu sei già agitato) ad amplificare i sentimenti. Eh sì perché i sentimenti nel tuo caso saranno di ansia, insoddisfazione e persino insofferenza. Non ti piaci e non ti piace niente di ciò che ti viene proposto. Anzi. hai un po' la sensazione che le cose finiranno come per Mank ai Golden Globe: in un nulla di fatto.

Amore: quella persona che ti piace così tanto sembra far di tutto per apparire difficile ed inarrivabile. Lavoro: hai trovato la soluzione alle magagne che stavi affrontando… ora però, dove hai messo l’energia per mettere in pratica i tuoi piani!? Salute: umore in rapido miglioramento ma la voglia di fare è pari a zero… Il consiglio del giorno: oggi outfit pazzesco e dai colori sgargianti! Che sia anche poco comodo, così da avere la scusa di non riuscire a fare troppi movimenti in ufficio per rimanere ancorato alla scrivania…

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai dentro il tuo cuore una marea di emozioni, Capricorno. A volte incomprese, a volte velate, mi ricordi tantissimo la piccola grande Billie Eilish che, in ogni suo concerto e in ogni sua performance ha sempre messo il cuore. Mentre per lei basta vedere il docufilm che è stato girato sulle sue esperienze, nel tuo caso occorre mettersi a osservarti e ascoltarti profondamente… Solo così, chi veramente è interessato, potrà cogliere la delicatezza dei tuoi sentimenti. Certo, se fossi così gentile da fornirci un libretto di istruzioni…

Amore: sei capace di grande dolcezza: fortunato chi ti sta accanto! Lavoro: più comprensivo del solito: c’è chi ti guarda quasi preoccupato perché non gridi come al solito! Salute: sereno, rilassato… manco fossi ai Caraibi! Il consiglio del giorno: stupisci tutti: presentati in ufficio con un vestito color rosa confetto e con una bacchetta magica! Mostra di essere capace anche tu di vivere in un mondo di fantasia!

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Invidiabile. Servirebbe a tutti un po’ del tuo coraggio e del tuo sangue freddo. Sei addirittura più concentrato e razionale del pescatore salentino che, da solo sulla barca, ha mantenuto la calma mentre un grosso squalo gli si è avvicinato. Nel tuo caso, probabilmente, gli squali sono quelli che incontri in ufficio o seduti a tavola quando mangi dai tuoi, ma tu non ti fai problemi e rispondi con la massima calma, tutelato da Mercurio e Marte a tuo favore: glaciale!

Amore: devi ancora capire cosa vuole da te quella persona che ti intasa i Direct di Instagram. Lavoro: operoso e determinato al massimo: riesci persino a convincere i tuoi responsabili di qualcosa che non volevano assolutamente sentire. Salute: ti svegli con la sensazione che sarai in grado di compiere grandi cose oggi! Il consiglio del giorno: aspetta almeno fino a dopo il caffè della pausa pranzo per mettere mano ai documenti più importanti: la Luna sarà ancora poco convinta nelle prime ore della giornata!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Fascino aristocratico, elegante, bellissimo… No, non si parla di voi, ma del carro in bronzo trovato recentemente fra gli scavi di Pompei! Anche se, devo ammetterlo, anche voi esercitate un certo charme nei confronti di chi vi incrocia per strada! Con Venere e Luna dalla vostra, sembrate quasi un’opera d’arte vivente… Peccato per quel Marte quadrato: la voglia di mettervi in gioco, coi sentimenti, sarà frenatissima.

Amore: spargete amore ed emozioni ovunque si posi il vostro sguardo… pure sulla persona sbagliata! Lavoro: a fatica ma, in qualche modo, riuscite a farvi capire…! Salute: vi svegliate già stanchi… nemmeno il caffè dello studente può aiutarvi! Il consiglio del giorno: tenete a portata di mano Google Maps… siete talmente storditi che potreste non ricordarvi dove si passa per tornare a casa dopo il lavoro!

Voto 7 –