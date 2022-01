L’oroscopo di oggi 4 gennaio 2022: Gemelli e Bilancia ritrovano la voglia di raccontare Nell’oroscopo di oggi, martedì 4 gennaio 2022, la Luna si trova insieme a Mercurio nel segno dell’Acquario. Parliamo quindi di creatività e voglia di metterci in gioco fin da subito. Anzi, per l’elenco dei buoni propositi ci può aiutare molto la Venere in sestile a Nettuno! Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, martedì 4 gennaio 2022, la Luna è oramai in fase crescente quindi molto energica, ancor più trovandosi nel segno dell'Acquario che di natura è creativo, fattivo e ricco di iniziativa. Anche Mercurio, il pianeta del pensiero, in Acquario porta grande voglia di buttarsi nelle novità fin da subito per il nuovo anno!

Venere è in sestile a Nettuno il che, dopo tanti giorni di congiunzione a Plutone in Capricorno, ammorbidisce il pianeta delle emozioni che si butta anche in nuove avventure sentimentali, non necessariamente in un terreno conosciuto.

Il segno fortunato di oggi è la Bilancia che non sentiva ottimismo da troppe settimane. Il segno sfortunato invece è il Leone che non trova la chiave per far funzionare il cervello oggi.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il famosissimo pianista Joao Carlos Martin grazie ai guanti bionici ha finalmente ripreso a suonare dopo più di vent’anni. Le idee e le innovazioni sono figlie del pianeta del pensiero, Mercurio, che essendo a tuo favore ti aiuterà a sviluppare tutti i tuoi progetti creando anche ordine e genialità. Avrai solo l’imbarazzo della scelta su quale tra le tue svariate idee vorrai far fiorire per prima. Sono tutte validissime, anche quelle che risalgono a quando eri bambino.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la fiamma dell’amore si riaccende, basterà anche una breve ma intensa telefonata per farti ringalluzzire. Lavoro: con Mercurio a favore avrai nuove idee su come ampliare il programma gestionale dell’ufficio. Salute: ti sei appassionato di freestyle football e farai invidia a Cristiano Ronaldo. Il consiglio del giorno: avresti mai pensato di poter realizzare il tuo sogno di quando eri bambino? Ora potresti farlo. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei vittima degli scherzi di Mercurio mio caro e con la Luna stortissima hai perso fiducia nelle tue capacità. L’attore Anthony Hopkins consiglia: ‘Meglio essere felici che cercare di avere ragione’. Lo so che per te che sei un segno di terra pragmatico è molto difficile ma di certo Venere a favore ti darà una bella mano a reindirizzare il tuo cuoricino che è la chiave di ‘svolta’ per questa giornata.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei in preda ad insicurezze e ripensamenti e ti senti molto spaesato perché sei solito andare diritto al punto anche nelle questioni d’amore. Lavoro: con Mercurio in quadratura preparati a qualche papera in ufficio che potrebbe minare la tua reputazione. Salute: se pensavi fosse un’indigestione, ti stai sbagliando di grosso, è Luna di oggi che ti dà un malessere generale. Il consiglio del giorno: tu che sei una persona di sostanza e pragmatica fatichi un po’ in questo mondo dove anche il gusto diventa digitale. Mi pare giusto che qualcuno mantenga l’amore per tutto ciò che è reale. Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con il nuovo anno avete dato il benvenuto al vostro bff Mercurio e state pianificando, scrivendo e comunicando tutto quello che avete trattenuto negli ultimi mesi. Come Elon Musk che da un giorno all’altro ha dato lo stop di vendita al mercato azionario perché le vendite delle auto Tesla sono più che raddobbiate in brevissimo tempo…. Chissà se si tratta della verità o di un classico bluf per far risalire il prezzo delle azioni? Con Marte in opposizione state attenti perché i nervi saltano facilmente…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sembra proprio vi siate ripresi dopo il capodanno in bianco e vorrete recuperare subito, inutile dirvelo che sarete molto molto generosi. Lavoro: con questo bel Mercurio riprogrammerete e riscriverete tutte le password aziendali, ovviamente tutte trascritte su un documento blindatissimo. Salute: non siete in fortissima ma ormai ci avete fatto il callo. Il consiglio del giorno: siete ottimi strateghi, fate solo attenzione quando il gioco si fa pesante. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il 2022 sarà l’anno dell'amatissima regina Elisabetta II che festeggerà con tantissimi eventi, mostre e programmi a lei dedicati i suoi settant’anni di regno. La bellissima presenza di Giove in Pesci espande ed ingrandisce qualsiasi progetto e tu mio caro lo hai capito benissimo infatti hai mollato le paranoie di Venere e ti stai dedicando meritatamente a celebrare te stesso.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai salutato i sentimentalismi e ti stai dedicando unicamente a grandi progetti di conquista. Lavoro: finalmente al lavoro si inizia a ragionare, durante le vacanze deve esserci stato un bel reset a tuo favore. Salute: se stai valutando il cross fit vuol dire che ormai hai superato il tuo più grande scoglio: uscire di casa. Il consiglio del giorno: un po’ di sano egoismo è quello di cui hai bisogno.Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti sei appena ricordato che da questo mese, oltre all’aumento generale, in bolletta troverai nuovamente il canone Rai. Direi che questa è la ciliegina sulla torta. Con Luna e Mercurio potresti perdere facilmente fiducia e avere poca chiarezza di pensiero. Per fortuna Marte è lì a darti una vigorosa pacca sulla spalla stile Cannavacciuolo per svegliarti un po’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi ti sembrerà di essere rimasto ai box senza i meccanici a fare il pieno e il cambio gomme. Lavoro: potresti facilmente incappare in brutte gaffe, la collega del secondo piano, ad esempio, non è incinta… ha solo mangiato troppi panettoni… Salute: per fortuna sei costante nell’allenamento perché, al momento, è la tua unica soddisfazione. Il consiglio del giorno: se ti trovassi a battere i piedi in preda alla confusione, consideralo oggi come la normalità. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Da brava tradizionalista ti senti molto a disagio quando le persone fanno delle cose per te incomprensibili, come la coppia ingelese, appassionata di fossili, che ha deciso di tagliare la torta matrimoniale con una ascia di Neanderthal. Mia cara Vergine, il cielo ti impone flessibilità e apertura, Marte infatti ti sta dando parecchi fastidì fisici e tutta questa leggerezza di Giove ti mette a disagio. Starai forse pensando di prendere quell’ascia per ristabilire il tuo ordine preciso delle cose? Non credo funzionerà.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: c’è sempre ed è la tua unica certezza al momento. Lavoro: se qualcuno volesse mettere mano al tuo ordine maniacale prova a dargli una chance aprendoti a nuovi approcci. Salute: sii sempre sicura di essere bellissima. Il consiglio del giorno: il tempo di imporsi rigidamente è finito e si dà il via alle nuove e flessibili opportunità.Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

C’è un bel fermento dato da Luna e Mercurio che rimettono in movimento le questioni che ti sembravano ancorate e magari ti porteranno a nuove rivelazioni. Come per il prete umbro Riccardo Ceccobelli che ha lasciato il sacerdozio per sposare la catechista Laura Bagli. Nulla è perduto anzi è davvero in piena ripresa e se te lo dice la tua astrologa del cuore,,, credici!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fortunatamente ti sei ripresa e vorrai ringraziare tutti con grandi baci e abbracci. Lavoro: ottima giornata per spingere alla grande i progetti in cui credi e su cui stai lavorando da mesi. Salute: coglierai con grande entusiasmo la proposta di fare un lungo giro in bicicletta in buona compagnia. Il consiglio del giorno: come un grafico con Photoshop modificherai tutto quello che vorrai nella tua vita. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Durante il parto ogni donna vorrebbe accanto a sè la persona a cui tiene di più come supporto emotivo e a volte non si tratta del proprio compagno. Per la prima volta negli Stati Uniti è entrato un cane nel ruolo di Medical Aid. Se credi che i pensieri ti possano fare dei bruti ti scherzi con Mercurio in opposizione, dovresti dare una diversa interpretazione e non lasciarti limitare dalla Luna di oggi. Siamo nel periodo dove l’impossibile diventa possibile. La prossima volta ad aiutare una partoriente potrebbe esserci il tuo amatissimo pesce rosso. Perchè no!?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ko tecnico. A volte succede. Lavoro: caotico e molto confuso e tu da bravo stratega starai a bocce ferme. Salute: cercare un comodo, caldo e silenzioso angolo sarà la tua unica attività. Il consiglio del giorno: no lasciarti confondere dai pensieri scoraggianti.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il grande dinamismo che ti contraddistingue continua a darti la carica grazie all’ingresso di Mercurio che insieme alla Luna porta infinita positività. Il pianeta del pensiero ultimamente deve aver dato nuovi spunti anche ai Masai del Kenia che sulla piattaforma TikTok si sono scatenati con i balli ispirati a Bollywood generando grandissimo successo mondiale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: gran voglia di condividere il tuo amore con tutti anche con quelli più scontrosi e antipatici. Lavoro: organizzato e fattivo, sarà un’altra scusa per festeggiare in ufficio. Salute: non riesci a stare fermo neanche quando dormi con tutta l’energia che hai. Il consiglio del giorno: carico e positivo saprai trascinare nei cambiamenti anche i più scettici. Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Per anni gli scienziati si sono arrovellati sul perché i panda sono bianchi e neri. Alla fine di questa lunghissima ricerca hanno dichiarato che il colore del loro pelo serve semplicemente per potersi ben mimetizzare. Se solo la comunità scientifica si fosse affidata prima a te non avrebbe speso tutti i soldi in una ricerca che ha prodotto un esito così banale anzi con Giove a favore avresti sicuramente proposto dei temi decisamente più importanti con finalità si servizio alla comunità. Magari ti saresti interrogato su come gestire le aree dove risiedono gli animali simbolo del WWF, per esempio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non hai rivali, e vorrai farlo notare a tutti. Lavoro: hai inaugurato la stagione delle conquiste impossibili stile Elon Musk. Salute: lo sapevi che sei stato proprio tu ad ispirare la canzone di Gianna Nannini ‘bello e impossibile’? Il consiglio del giorno: dovremmo tutti consultarti prima di intraprendere qualsiasi iniziativa. Hai grande visione. Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

I Cugini di Campagna fanno un omaggio alla band italiana più irriverente e famosa del momento, i Maneskin, cantando le loro canzoni. Dopo le battutacce sui social questa pare essere una vera dichiarazione d’amore. Sarà questo Mercurio che insieme alla Luna rende le tue parole dolci e piene di sentimenti proprio per tutti. Sono molto curiosa di sentire quali altre soavi parole potranno uscire dalla tua boccuccia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi sarai innamorato di tutto e di tutti e ovviamente ricambiatissimo. Lavoro: Mercurio ti dà una gran mano per realizzare tutti i tuoi progetti. Salute: ottima performance in palestra, l’allenatore sta già aumentando i carichi in tabella. Il consiglio del giorno: era da un po’ che non ti sentivo così dolce: approfitta per spargere baci attorno a te! Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Negli zoo degli USA gli animali banchettano con gli alberi di Natale invenduti. Questa sì che è un’ottima idea di economia circolare. Sono sicura che grazie a Giove avete tantissime idee simili che cercherete di far applicare al più presto. Cercate solo di prendere appunti o raccontarle a qualche amico molto preciso perché con quest’ondata di grande creatività potreste perderne qualcuna per la strada.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: potreste aver voglia di litigare con il partner ma sempre in modo molto fantasioso. Lavoro: il brain storming è di notte quando sognate, non ho ben capito chi prende appunti. Salute: le 11 di sera, sono le nuove 5 del mattino… andate a dormire presto! Il consiglio del giorno: la vostra immaginazione non ha confini lasciatela correre all’impazzata. Voto 8 –