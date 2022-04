L’oroscopo di oggi 4 aprile 2022: Ariete e Acquario super determinati Nell’oroscopo di oggi, lunedì 4 aprile 2022, iniziamo a sentire forti le due congiunzioni di Saturno e Marte e di Giove e Nettuno. Prepariamoci a immaginare ma anche ad avere bisogno di libertà, di aria, di cambiamenti. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 4 aprile 2022, ci sono due congiunzioni che si fanno sentire particolarmente forti. Si tratta della congiunzione tra Marte e Saturno in Acquario che parla di determinazione e di voglia di libertà e di quella tra Giove e Nettuno che sentiremo per diversi giorni. Quest'ultima amplifica le emozioni, la creatività ma anche le illusioni.

Con la Luna crescente di oggi nel segno del Toro c'è uno scontro tra il bisogno di stabilità e la tensione inevitabile al cambiamento, all'evoluzione. Il segno fortunato di oggi è la Vergine che sa che per evolvere bisogna tagliare, mentre il segno sfortunato di oggi è lo Scorpione, sempre timoroso di lasciar andare.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei più trendy delle scarpe con Maxi plateau che fanno impazzire tutti i fashionisti questa stagione. Sei sicuramente il più desiderato e ricercato, proprio grazie a Venere che ti è ancora a favore. Sei sul podio dei segni favoriti di questa giornata e con la zeppona super colorata che piace tanto alla nostra Chiara nazionale, svetti ancora più in alto.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: l’amore non è certo un problema ma ancora per poco quindi se fossi in dubbio, ma ne dubito, di dichiararti apertamente sarebbe meglio farlo subito. Sbrigati!

Lavoro: imponi la tua routine militaresca anche in ufficio. La puntualità per te è tutto, ricorda però che sono da sempre ammessi i canonici quindici minuti di ritardo per tutti.

Salute: il movimento per te è tutto, non rinunceresti mai e poi mai al tuo allenamento quotidiano, piuttosto salti volentieri il pranzo.

Il consiglio del giorno: rinfresca il tuo guardaroba per essere al passo con la moda, direi che un giro di shopping sfrenato te lo sei proprio meritato.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Visto che la tua salute e i tuoi nervi non sono proprio brillanti, con Venere ancora in quadratura, credo che tu stia ascoltando i consigli dei medici di continuare ad usare le mascherine nonostante non siano quasi più obbligatorie. Così oltre ad evitare raffreddore e influenze stagionali non sarai costretto a sfoggiare sorrisi di cortesia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore dimmi un po’, inizi a percepire quest’aria di libertà vero? Venere a breve si sposta dalla quadratura lasciandoti spazio per tuffarti di testa nel mare dei sentimenti.

Lavoro: oggi non sarà possibile tenere a bada i tuoi nervi. Ti senti messo alle strette da tutto e da tutti. Visto che marca così male, sarebbe meglio ti concedessi una giornata di pausa.

Salute: scappare dalla città e dalla strettissima routine non risolverà i problemi, ma almeno non dovrai metterti a discutere per qualsiasi cosa.

Il consiglio del giorno: tutto sommato c’è un lato positivo nell’utilizzo delle mascherine. Negli ultimi due anni il naso che cola è un antico ricordo.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Da piccoli avete sicuramente passato i pomeriggi a giocare a calcio nel campetto dell’oratorio con il vostro super tela e spesso ahimè lo avete smarrito lanciandolo troppo lontano. Pensate che proprio in questi giorni c’è stato un ritrovamento eccezionale sul tetto della chiesa di Ascoli Piceno: decine di palloni da calcio. Con Marte a favore potete divertirvi a calciare tutti quei palloni nella speranza che di non lanciarli più chissà dove.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: godetevi questi ultimi giorni dove potrete fare i perfetti innamorati, camminare mano nella mano e pensare che l’unica cosa che conti al mondo sia immergersi per ore e ore degli occhi del vostri innamorato.

Lavoro: preparatevi a una carrellata di successi grazie alla vostra arguzia e simpatia. Con Mercurio va tutto a gonfie vele.

Salute: sfoderate tutte le vostre armi di bellezza come le concorrenti di Miss Italia, verrete sicuramente selezionati tra le finaliste.

Il consiglio del giorno: ogni tanto bisognerebbe tornare a giocare nei luoghi dell’infanzia sia per i ricordi che per ritrovare gli amici di sempre aggiungendo magari una bella bevuta, che fa sempre piacere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Vuoi stare unicamente nella tua bella e accogliente casetta perché la Luna di oggi ti suggerisce un gran bisogno di coccole e tranquillità. Proprio come Bruce Willis che ha deciso di ritirarsi a vita privata e farsi accudire dalla sua grande e amorevole famiglia. In fondo cosa c’è di più bello che stare tra le mura casalinghe per una allegra merenda in compagnia della propria famiglia?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti senti coccolato da questa Luna che finalmente ti sorride, prepara il vestito buono e un tacco 12 vertiginoso perché a breve anche per te la stagione degli amori avrà inizio.

Lavoro: ormai hai deciso di mettere in secondo piano tutto quello che ti richiede un eccessivo sforzo mentale. Per oggi un semplice lavoro da scrivania è più che sufficiente.

Salute: anche oggi stare in panciolle sul divano sarà il tuo unico piacere.

Il consiglio del giorno: stare a casa e godersi gli affetti è quello di cui hai bisogno. Cosa aspetti a telefonare alla tua mamma per farti preparare tutti i tuoi piatti preferiti?

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Da quando sei entrato nelle grazie di Mercurio sei in grado di comunicare con chiunque o quasi. Pensa che Alessandro Prezioso nel film ‘Bla Bla Baby’ può addirittura parlare con i bambini di pochi mesi. Avverto una leggera gelosia su questo argomento, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con la Luna storta sentirai il tuo cuoricino più rinsecchito del solito. Rassegnati perché oggi va così.

Lavoro: i tuoi commenti acidi e l’eccessiva sincerità, sono decisamente gratuiti, il ruolo dell’antipatico dell’ufficio l’hai addirittura stampato sul tesserino.

Salute: stanco e annoiato da questa giornata in cui tutto è sempre uguale. La routine ti ammazza.

Il consiglio del giorno: ora che le tue capacità comunicative sono decisamente migliorate è ora di lavorare sui modi gentili. Dai che ce la puoi fare!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Da quando Mercurio si è tolto dall’opposizione hai riacquisito in pieno tutte le tue facoltà mentali e sei prontissima a nuove sfide. Infatti vorresti anche tu partecipare alla corsa alla Luna, che oggi tra l’altro ti favorisce, alla quale si stanno preparando sia l’Unione Europea che l’Italia. Programmare e costruire un super razzo per te è un gioco da ragazzi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: per te l’amore oggi sarà andare a casa della nonna e farti coccolare da una bella fetta di torna. Non desideri altro.

Lavoro: l’ufficio è come la tua casa. Ordinato e pulitissimo, non mi stupirei se oggi tra una call e una riunione ti mettessi a passare l’aspirapolvere.

Salute: tutto ma proprio tutto è incastrato meglio di un lego. Sei davvero efficientissima.

Il consiglio del giorno: mai farsi abbattere da progetti troppo ambiziosi, passo dopo passo tutto, o quasi, può diventare possibile, anche andare in vacanza sulla Luna.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Anche se l’idea ti stuzzica tantissimo, con Mercurio in opposizione, non potresti mai imitare l’ascoltatrice fedifraga che si è confessata al programma Alta Infedeltà su radio Deejay condotto da Andrea e Michele. La signora, oltre che felicemente sposata, da sempre tradisce suo marito con un caro amico e da un po’ di tempo anche con il capo. Per essere a certi livelli ci vuole una grande concentrazione, cosa che al momento tu proprio non hai.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: goditi questi ultimi giorni di incredibile sex appeal perché a breve la ruota dello zodiaco girerà. A questo punto approfitta per una ventiquattro ore no stop di sessi sfrenato.

Lavoro: oggi non hai alcun tempo per lavorare perché sai presa da ben altre attività, quelle sotto le coperte per intenderci.

Salute: di attività e contorsionismi probabilmente ne farai già abbastanza tanto che non avrai certamente bisogno di fare un salto in palestra.

Il consiglio del giorno: lasciati avvolgere dalle passioni, perché Venere a breve ti saluterà, senza esagerare o metterti in situazioni ingestibili. Il classico rapporto a due che tanto ti annoia è sempre una sicurezza.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti sempre nell’occhio del ciclone con questo Saturno contro, e oggi si aggiunge la Luna storta a rincarare la dose. Sei quasi sull’orlo del crollo come l’aeroporto di Palermo che ha ceduto strutturalmente a causa di un vento fortissimo. Vedrai che a breve anche per te il sole tornerà a splendere. Credici!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ancora nulla all’orizzonte, ma tu resta lì con le antenne dritte perché l’aria sta decisamente per cambiare.

Lavoro: non splendi di certo per simpatia e buone maniere ma comunque ti presenti puntuale in ufficio perché quando si tratta di impegni e scadenze non ti tiri mai indietro.

Salute: il buongiorno si vede dal mattino e tu che odi i lunedì vorresti solo spegnere la sveglia rigirarti sul tuo lato preferito del letto e continuare a dormire.

Il consiglio del giorno: ricorda che dopo la tempesta torna sempre il sereno. Lo so che è una magra consolazione ma tra un paio di giorni mi darai sicuramente ragione.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai una grandissima voglia di continuare a festeggiare questo momento in cui sei trai i più favoriti dagli astri. Come il bimbo sveglissimo di due anni che scappa di casa fino alle due di notte e agli agenti che lo hanno trovato in giro si presenta come Batman. Anche tu come l’eroe della Marvel sei il principe della notte ma non quello che vigila sulla sicurezza della città… Tu sei più il tipo che chiude tutti i bar e le discoteche all’alba.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti stai ancora gongolando al pensiero del memorabile week end che hai appena trascorso e che segnerai sicuramente sugli annali. Anzi vorrai mantenere questa energia piena di passione viva per tutta la giornata.

Lavoro: come quando si fissano i buoni propositi, parti con una grinta meglio dei dei giocatori alla finale della Champions.

Salute: godi di una salute di ferro. Il mal di primavera o le allergie non sai proprio cosa siano.

Il consiglio del giorno: ogni scusa è buona per festeggiare e siccome il momento è ancora propizio, approfittatene!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Di certo la creatività e la fantasia non sono proprio il tuo forte per cui se ti presentassi con l’dea di un uovo di Pasqua con una forma alternativa e un po’ equivoca, darei la colpa a Mercurio che da un po’ si è piazzato a sfavore. Proprio come il genio del cioccolato Hrnst Knam che quest’anno ha proposto l’uovo ‘seduto’. Per i più attenti credo che questa forma creativa non possa assolutamente ricordare il goloso uovo di Pasqua ma sicuramente qualche cosa di altrettanto allettante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se tutti pensano che tu sia più rigido di uno stoccafisso non sanno che a casa ti trasformi nel morbidissimo e dolcissimo orsetto del coccolino.

Lavoro: meglio che tu non voglia lanciarti in consigli non richiesti perché con Mercurio messo di traverso, dalla tua bocca escono solo sparate senza senso.

Salute: ti vedo un filino più sensibile, ma proprio un cicinin, pensare di poter toccare la punta dei piedi con le mani è ancora un traguardo irraggiungibile.

Il consiglio del giorno: ricorda che un chilo di piume pesa come un chilo di piombo. L’unica differenza sta nel peso specifico. Visto che il tuo super di gran lunga quello di qualsiasi metallo, prezioso e non, per non fare un buco nel pavimento cerca di sbilanciarti il meno possibile.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Da quando lo sport più maschio in assoluto, per luogo comune ovviamente, sta finalmente dando spazio anche alle squadre femminili, tu non ti perdi più una partita. Credo proprio che anche tu sia tra i nove mila spettatori alla partita femminile tra Barcelona e Real: oltre a festeggiare la parità di genere, cogli l’occasione per festeggiare anche tutto il cielo a tuo favore. Un vero win win.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: con la Luna storta di oggi non avrai alcuna voglia di concederti a tutti i tuoi ammiratori, ogni tanto è giusto fare un po’ il ‘prezioso’.

Lavoro: con pugno deciso e le parole giuste oggi puoi ottenere proprio tutto, anche una meritatissima promozione.

Salute: non credo che sia esagerato dirti sei al massimo della tua forma fisica. Potresti tranquillamente seguire l’allenamento di Jacobs e senza il minimo sforzo.

Il consiglio del giorno: bisogna seguire le proprie passioni sempre, se un tema, una disciplina ci affascina e ci coinvolge dobbiamo esplorarla in tutti i suoi lati.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Dovreste indirizzare la vostra creatività a cose utili e importanti. Invece siete presi da altri progetti come l’editing genetico per creare gatti che non provochino allergie. Capisco che questa Luna vi abbia reso particolarmente coccolosi e per questo abbiate voglia di un animale in casa malgrado naso e occhi rossi con il più piccolo pelo che svolazza nell’aria. Forse Giove sta un po’ esagerando a dar troppo credito alle vostre idee surreali.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore siete coccolati da questa bellissima Luna che come una mamma vi vizia con dolci e tenerezze di ogni tipo.

Lavoro: probabilmente vi sentite incompresi a lavoro, la vostra creatività è così dilagante che ai più sembra solo surreale.

Salute: vorrete unicamente restare a casa tranquilli a farvi coccolare dalla vostra mamma. Siete bisognosi di dolcezza.

Il consiglio del giorno: viaggiare con la fantasia è meraviglioso, ma di tanto in tanto bisogna appoggiare i piedi per terra.

Voto 7 –