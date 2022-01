L’oroscopo di oggi 31 gennaio 2022: Acquario e Gemelli pronti all’introspezione Nell’oroscopo di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, preparandoci alla Luna nuova di domani mattina notiamo quanto Plutone congiunto a Mercurio porti proprio un grande bisogno di comprendere ma anche di guidare e controllare. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, la Luna entra nel segno dell'Acquario dove domani mattina nelle primissime ore della giornata sarà Luna piena ovvero incontrerà il Sole. La congiunzione di Mercurio a Plutone oggi è molto potente: si tratta di una grande capacità di introspezione ma anche di strategico controllo.

Mercurio congiunto a Plutone insieme a Venere e Marte in Capricorno portano ad un grande bisogno di controllo e di strategia anche a livello politico. Il Capricorno qui può indicare il rafforzamento di un potere tradizionale. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che ha una grande capacità di capire le cose in profondità mentre il segno sfortunato di oggi è il Leone che invece naviga nella confusione.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Stare a casa in questi giorni, magari anche dopo una quarantena, ti ha fatto capire che è giunto il momento di prenderti i tuoi spazi e la tanto proclamata libertà. La Luna di oggi infatti è portatrice ti consigli ed incentivi. Come quello che il governo spagnolo ha stanziato per i giovani che voglio lasciare il tetto natale per andare a vivere da soli. Essere pagati dallo Stato per uscire di casa non sembra vero, né a te né alla tua famiglia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore lenta ripresa dopo un weekend litigarello, il lunedì non è mai stato più roseo.

Lavoro: non vedi l’ora di stare un po’ fuori casa, l’ufficio diventa il tuo nuovo posto preferito.

Salute: potrai scaricare i tuoi nervi, messi davvero a dura prova, con una sessione di spinning a volume altissimo. Il consiglio del giorno: se hai come obiettivo l’indipendenza finanziatrice dovresti informarti dei bandi europei o nazionali e se non capisci nulla di burocrazia puoi sempre chiedere al tuo amico Google che saprà sicuramente darti qualche risposta.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Che dire, mio caro Torone? Hai appena passato un weekend da vero campione con il cielo che ti ha incoronato con l’alloro e gli dei che ti hanno invitato a banchettare con loro. Oggi però la Luna si mette di traverso e ti sentirai come il nostro campione Matteo Berettini sconfitto dal re di Maiorca, Raphael Nadal. Non prendertela troppo perché non è il tuo amico Ciccio della terza elementare che ti mette al tappeto ma il super campione della terra rossa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore è come i dolci giapponesi, quelli che i fagioli azuki per intenderci, non li capisci proprio.

Lavoro: ti senti colto da una inspiegabile frenesia e ti lamenterai con tutti per non essere abbastanza efficienti come vorresti.

Salute: la merenda non è più un problema per la tua linea, sei così attivo che la bruci in un attimo.

Il consiglio del giorno: il sogno di molti bambini spagnoli e non è di potersi allenare al centro Nadal a Maiorca. Per gli stage di quest’estate sbrigati a prenotare.

Voto: 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con la Luna a vostro favore saprete perdonare tutti con un bel sorriso. Proprio come il regista David Fincher che, vedendo modificare dal governo cinese il finale di uno dei suoi film più iconici ‘Fight Club’, ha commentato bonariamente che a volte ci vuole un ‘happy ending’. Si stava forse riferendo alle leggende metropolitane sui massaggi con happy ending?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: l’entusiasmo di questa giornata vi suggerisce di broccolare a più non posso e le vostre chat saranno in fiamme.

Lavoro: non mettere assolutamente piede in ufficio è il vostro obiettivo, la trasferta da quel cliente che non vedete da anni è la vostra unica mossa… direi poco vincente.

Salute: avrete voglia di una bella corsa in bicicletta, sentire l’aria tra i capelli in piena libertà.

Il consiglio del giorno: saprete vedere il lato positivo ovunque, anche nelle poesie Baudelaire.

Voto: 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Dire che ti senti ko in questo periodo è riduttivo ma da quando hai sentito che esiste un’app che ti paga per quanto cammini stai davvero valutando di infilare le tue scarpette da jogging e uscire di casa. Purtroppo con Mercurio in opposizione non sono sicura che riuscirai ad installare l’app sul tuo telefonino. Meglio chiedere al tuo nipote prediletto che è anche un super smanettone tecnologico.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo desidereresti tanto ma come un frutto dalla pianta potrai coglierlo quando solo quando sarà maturo e soprattutto quando Venere deciderà di prenderti a braccetto.

Lavoro: come una scolaretto che non vuole alzarsi per andare a scuola.

Salute: il tuo migliore amico ti ha coinvolto in una corsa benefica, vorresti dirgli di no ma il senso del dovere chiama a gran voce.

Il consiglio del giorno: per essere in buona salute il consiglio è di fare almeno cinque mila passi al giorno, so che sembrano tanti ma il tragitto divano cucina potrebbe sorprenderti.

Voto: 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

Non ti posso nascondere che sono un pochino preoccupata perché da oggi e nei prossimi giorni ci sarà la Luna in totale opposizione al tuo segno zodiacale e questo rischia davvero di farti esplodere come un fuoco d’artificio al capodanno cinese o diventare un razzo fuori controllo, come quello che tra qualche settimana entrerà in rotta di collisione proprio con la Luna. Sembra una vendetta pianificata…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: soffrirai questa Luna in opposizione come un’orticaria da indigestione.

Lavoro: dalle chiavi di casa che non trovi, al motorino che non parte oggi non te ne va bene una.

Salute: alla partita di calcetto tra amici sei capace di fare una scenata ridicola per un fallo inesistente.

Il consiglio del giorno : portare pazienza non rientra nelle tue capacità eppure è la tua unica salvezza, non vorrai dare nuovamente tabula rasa tra i tuoi affetti?.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ti senti come se avessi vinto al jackpot e sei pronta a puntare tutto sul rosso. Con questo cielo ti dico già che puoi andare proprio serena perché il risultato sarà come il valore dell’azienda Skims di Kim Kardashian: raddoppiato in pochissimi mesi. Qui oltre alla bravura c’è anche parecchio culo, grazie ai pienti… Si può dire???

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: tra i tuoi innumerevoli ammiratori è ricomparso il fidanzatino inglese della vacanza studio al liceo, sospiri al sol pensiero della video chiamata.

Lavoro: avendo sistemato tutto quanto con il tuo ordine perfetto puoi finalmente dedicarti al New Business, vedrai che anche per quello il successo è assicurato.

Salute: più in forma di un atleta in partenza per le olimpiadi invernali di Pechino.

Il consiglio del giorno: sei il re mida del business, tutto quello che tocchi diventa oro. Quando hai un attimo dammi qualche consiglio!

Voto: 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Mia cara Bilancia le annose questioni d’amore ti hanno proprio annoiato e con la Venere sempre in opposizione hai deciso di mettere i sentimenti in panchina. Proprio come Elodie che, stufa nel dover definire ogni sua relazione, ha deciso di voler stare sola con se stessa e libera da qualsiasi definizione. Mi piace moltissimo questo ‘rompere le convenzioni’ che si sposa perfettamente con la tua Luna a favore e con questo periodo di revisione totale dei tuoi modi accomodanti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sentimenti e relazioni le hai messe da parte perché le definizioni non ti piacciono. Tutto quello che conta è la tua libertà.

Lavoro: vuoi fare unicamente di testa tua, anche la bolla di reso. Disastro in vista.

Salute: dovrai proprio far saltare i tuoi nervi, magari su un tappeto elastico.

Il consiglio del giorno: i più maligni ti definiscono ‘bastian contrario’ invece tu hai bisogno solo di essere l’autentica ‘te stessa’.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Nella partita a carte con la Luna, che oggi vorrebbe metterti qualche piccolo dubbio sulle questioni d’amore, tu puoi tranquillamente ribattere con una bellissima Venere e chiudere subito qui la questione. Per te l’amore è eterno, non ha né limiti né stagioni proprio come dichiara la mitica Iva Zanicchi: ‘fare l’amore fa bene a tutte le età’. Conoscendoti tu sei già prontissimo, vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei concentratissimo appena senti parlare di sesso, ma, per oggi, solo quello.

Lavoro: hai un agenda pienissima e per fartene vanto l’hai condivisa con tutti i tuoi colleghi. Sei proprio sicuri che ne saranno gelosi?

Salute: sei più forte di Braccio di ferro dopo aver mangiato gli spinaci. Olivia sbava d’amore solo per te.

Il consiglio del giorno: l’amore in tutte le sue sfaccettature per te non è assolutamente un mistero, anzi è la tua passione.

Voto: 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Lo so che fuori fa freddo e che l’unica buona compagnia che hai è la bella Luna a favore ma potresti ingegnarti un pochino e sorridere un po’ mio caro Sagittario perché tu sei sempre pieno di risorse. Come il simpatico signore in Ohio che ha rallegrato tutto il vicinato spalando la neve vestito da unicorno rosa gigante. So che la cosa ti piace e visto che siamo già in aria di carnevale puoi tranquillamente sfoggiare anche tu il tuo costume morbido da panda gigante. La Luna ti rende dolce.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti senti un vero amazzone pronto a cavalcare in piena libertà qualsiasi puledra ti faccia gli occhi dolci.

Lavoro: inauguri la settimana con un entusiasmo da fare paura anche al responsabile eventi dell’azienda, si dovrà rassegnare ed organizzare subito qualche cosa per te che scalpiti.

Salute: voglia matta di muoverti e di fare, qualsiasi attività andrà benissimo.

Il consiglio del giorno: pensa che fare felici gli altri porta tanta gioia anche a noi stessi. Quindi avanti con battute, scherzi da bravo mattatore quale sei.

Voto: 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Potresti illuderti che la tua vita sia ormai diventata noiosa come quella dei super miliardari con tutti questi pianeti a favore e ti ci vorrebbe un po’ di brio. Non farti ingannare dalle apparenze perché anche il meraviglioso, e sempre hot, David Beckam ha le sue belle gatte da pelare da quando Harper Seven si è innamorata di un amichetto ed il povero sventurato verrà presto messo hai raggi x da tutta la famiglia. Vedi, mai dare nulla per scontato!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei più forte del Dio Eros, ti basta un accenno di occhiolino per fare cadere chiunque tra le tue braccia.

Lavoro: pronto ad una settimana produttiva, ricca di eventi e di contratti da firmare.

Salute: sorriso smagliante ed addominali scolpiti, dimmi tu cosa vuoi di più?

Il consiglio del giorno: ricordati che non è mai tutto troppo tranquillo. Goditi questo bel momento e basta.

Voto: 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei il segno più progressista e anti tradizionalista dello Zodiaco e con la Luna che da oggi entra nel tuo segno sei super favorito in tutta la sfera sentimentale e femminile ma anche molto, molto sensibile. Non c’è cosa che ti irriti di più del becero maschilismo come quello dell’annuncio sessista a Napoli dove per una posizione da receptionist oltre alla buona conoscenza dell'inglese e ad essere auto munita, bisogna inviare foto in costume. Purtroppo non è una barzelletta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Lavoro: ti senti preda del sacro fuoco del senso del dovere, non prendertela se tutti in ufficio sono ancora addormentati. Ricordati che è lunedì.

Salute: devi assolutamente mettere freno al tuo caos interiore, per qualche consiglio c’è sempre maestro Shifu.

Il consiglio del giorno: il rispetto per le persone dovrebbe essere uno dei valori base della nostra società eppure ancora oggi non lo è. Tu mio caro puoi fare la differenza.

Voto: 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Cari Pesciolini lo sapevate che è appena stata scoperta una nuova stella potentissima nella nostra galassia che non assomiglia a nulla di conosciuto prima?? Saranno gli extra terrestri? Non sperateci troppo perché nonostante il cielo favorevole e la fortuna sfacciata di questo periodo grazie a Giove, certi incontri rimangono al momento solo nei film ma la Luna in Acquario vi rende, se possibile, ancora più visionari.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: innamoratissimi dell’amore, per conquistarvi dovranno sfidarvi in una gara di sogni.

Lavoro: velocissimo nella produzione di pensieri e parole, la dettatura del documento word non a caso è impazzita.

Salute: vigorosi come gli eroi senza macchia e senza paura delle vostre fantasie più incredibili.

Il consiglio del giorno: lo spazio immenso è la vostra terra promessa da poter esplorare il prima possibile. Per viaggi e razzi, contattate Elon Musk

Voto: 8 +