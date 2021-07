L’oroscopo di oggi 30 luglio 2021: tutta la fortuna per la Vergine Nell’oroscopo di oggi, venerdì 30 luglio 2021, la Luna resta ancora nel segno dell’Ariete mentre Marte, pur continuando a saltellare nervoso sul posto pronto a fare a pugni data l’opposizione di Giove, entra però nel segno della Vergine. Marte in Vergine è decisamente più accorto e soprattutto pronto a pensare prima di agire!

Eccoci qui, nell'oroscopo di oggi, venerdì 30 luglio 2021, a fare i conti con un Marte piuttosto importante. Anche oggi, come ieri, la Luna si trova nel segno dell'Ariete che sappiamo essere proprio dominato da Marte e Marte stesso si trova in opposizione a Giove quindi, insomma, praticamente pronto a fare a botte. La bella notizia è che da oggi il pianeta delle energie ma anche delle decisioni, della determinazione e della forza, si trova nel segno della Vergine.

Marte in Vergine è molto più accorto, calmo, posato e disposto a pensare prima di agire. Di certo un segno di terra come la Vergine, così mentale e razionale, limita in qualche modo le energie marziali e, quando si trova attaccato, rischia ogni tanto di rendere queste energie polemiche e il risolte. Noi prendiamoci però il bello di questo aspetto planetario ovvero il calo della tensione. Il segno fortunato del giorno è la Vergine che non vede l'ora di dimostrare quanto anche lei sia brava a godersi la vita con spensieratezza!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Luna a favore e Mercurio ad accompagnarla: ti aiuteranno sicuramente a elaborare informazioni con la velocità simile a quella di un super computer! Attenzione però a Marte: le sue energie verranno meno a partire da oggi costringendoti a prenderti pause più frequenti per non rischiare un corto circuito! D’altra parte lo dicono pure gli scienziati: il continuo Multitasking è figo ma ci fa peccare di precisione: cerca di non strafare!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: saluta con la manina le conquiste copiose a colpi di sorriso: le rivedremo fra qualche tempo! Lavoro: reattivo: rispondi ad ogni richiesta con entusiasmo e buttandoti subito nella mischia! Salute: concentrato e proattivo: la Luna ti ha fatto il pieno di energie! Il consiglio del giorno: apri una chat vuota, di gruppo, con Whatsapp e poi elimina tutti gli altri: avrai sempre sotto mano un taccuino aggiornato dove segnare le cose importanti per non dimenticarti nulla!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Eccesso di energie e, forse, anche qualche incomprensione potrebbero portarti a discussioni inutili con persone a te molto vicine! Non mi stupirei se finissi a fare a botte come i due amici veneti che sembra si siano picchiati perché uno dei due offriva sempre da bere mentre l’altro no! Colpa di questo Mercurio quadrato che ti confonde le idee e non ti permette uso intelligente delle prime energie che Marte è già disposto a fornirti! Ci vuole un po’ di tempo per ingranare di nuovo!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: talmente innamorato e perso negli occhi di qualcuno che riesce difficilmente a proferir parola quando lo vedi! Lavoro: occupazione principale: osservare la pila di fogli che aspettano un tuo intervento e sbuffare come se non ci fosse un domani! Salute: leggermente distratto ma di buonumore! Il consiglio del giorno: trasforma ogni difetto in un punto di forza: anche se ti accorgi tardi di aver messo due calzini spaiati puoi sempre raccontare di aver seguito una nuova tendenza!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Dalla Cina è in arrivo un nuovo bolide a due ruote: la DC100! Una moto in grado di guidarsi da sola e persino di rimanere in equilibrio senza che nessuno la manovri! Fantascienza? Può darsi! Ma con questo Marte appena entrato in quadratura con voi ci vorrebbe qualcosa per aiutarvi a reggere la fatica e gli sforzi senza pesare sul vostro bilancio di energie in esaurimento! Spero solo che non deleghiate alla moto pure la destinazione! Fatevi almeno consigliare dalla Luna dove vorreste andare al primo giro di prova!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: conquiste difficili: sembrano tutti troppo poco interessanti! Lavoro: avete bisogno di appoggio da qualche collega per far approvare i vostri fantastici progetti… siate carini e cercate di accalappiarvi consensi!Salute: Marte ha decisamente dato un taglio alla vostra percentuale di batteria residua. Avete assolutamente bisogno di una ricarica! Il consiglio del giorno: dismettete app e ogni genere di scorciatoia per conoscere gente. Le delusioni si superano solo quando conoscete qualcuno dal vivo e vi fate corteggiare! Datevi tempo (e fatevi offrire da bere da qualcuno al bar!)

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna ancora quadrata va a ripescare vecchi rancori e torti subiti nel passato facendoti riportare in alle mente questioni che tutti pensavano avessi già archiviato! Se ti metti troppo a seguire questi pensieri rischi di fare la stessa figura dell’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) che ha attaccato la canzone di Cocchi e Renato “La gallina” pubblicata nel 1973 per supposti insulti al regno animale… Forse è un po’ tardi per parlarne ancora, no?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fai un po’ di capricci ma solo per essere coccolato! Lavoro: nessun ostacolo all’orizzonte. Solo un malumore latente che potrebbe farti rispondere di traverso a qualcuno. Salute: Marte rientra in posizione positiva: buona nuova per riprendersi da qualche acciacco! Il consiglio del giorno: organizza un’uscita di gruppo per la sera: la Luna, per allora, si sarà già fatta da parte permettendoti di tornare ad essere di piacevole compagnia!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Un papà ha recentemente ideato e costruito un esoscheletro di supporto per suo figlio, impossibilitato a camminare, per risolvere il suo ostacolo e aiutarlo a riprendere in mano la propria vita. Per affrontare sfide come queste ci vuole coraggio ed anche una buona dose di genialità! Oggi, grazie a Luna e Mercurio super favorevoli, li hai entrambi e sono certa che tu possa arrivare dritto al punto senza nemmeno troppi sforzi! Metticela tutta!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: tenero e coccolone: la Luna ti fa un bell’effetto! Lavoro: migliori passo dopo passo la tua posizione: è il momento giusto per chiedere un aumento! Salute: si allenta leggermente la tensione diventi meno reattivo… anche se, dopotutto, potrebbe persino essere un bene! Il consiglio del giorno: imponiti di fare quelle cose che rimandi da un po’: pagare multe e bollette, annaffiare le piante che chiedono pietà, buttare quei vestiti che non metti più…

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il presidente Macron, in occasione della cerimonia di apertura di Tokyo 2020, ha fatto un giro di saluti pure in Polinesia dove è stato accolto con una mezza quintalata di ghirlande con conchiglie e fiori e tante dimostrazioni d’affetto! Anche tu, Verginella mia, con una Venere del genere verrai ricoperta di attenzioni e di affetto! Senza contare che, finalmente, Marte è entrato a favore assicurando anche movimenti interessanti sotto le coperte! Sensualità a ondate coinvolgenti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sogni il principe azzurro e lo cerci proattivamente fra i profili delle app di incontri! Lavoro: giornata di ordinaria amministrazione… Salute: con quel Marte appena entrato a favore sei assolutamente scoppiettante e pronta a mille avventure. Il consiglio del giorno: fatti tentare dagli ultimi sconti e regalati un altro paio di pantaloni! Indossare qualcosa di nuovo farà ancor più bene alla tua autostima!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In una giornata come questa, vorresti tanto che delle nonnine giapponesi armate di pon pon da cheerleader facessero il tifo anche per te dagli spalti come lo fanno (virtualmente) per gli atleti olimpici della nazionale del Giappone! La Luna opposta fa di tutto per aumentare lo stress percepito ma, sono convinta, troverai la motivazione necessaria per completare i tuoi compiti grazie al supporto di Mercurio e Saturno! (Che sono anche meglio delle anzianotte giapponesi!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ancora, per oggi, gli appuntamenti per te sono off limits! Sempre meglio il buon libro da gustarsi in solitaria! Lavoro: idee brillanti e risposte geniali! Oggi riesci comunque a dare il meglio, anche con questa Luna antipatica!Salute: fai un po’ troppo presto a perdere le staffe… Il consiglio del giorno: sono sempre dell’idea che un bel bagno rilassante, attorniata da candele, con un calice di vino in mano e con la tua serie tv preferita sia un toccasana per riprendersi dopo il lavoro!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Pratico e contro la sessualizzazione forzata come le ginnaste olimpioniche della Germania (che hanno preferito una tuta al classico body sgambato). Se da un lato Venere e Marte si ricongiungono finalmente in una posizione a tuo favore, dall’altro la Luna in bilico verso l’opposizione ti mette un po’ a disagio e ti convince che se devi far colpo su qualcuno deve essere per le tue doti personali e non per qualche centimetro in più in mostra del tuo corpo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: amabile e giocoso… il partner ti adora anche quando ti dimentichi date importanti come il vostro anniversario! Lavoro: preparati: qualcuno sta per farti domande trabocchetto per metterti in difficoltà. Salute: Venere e Marte ti assicurano, di nuovo, una salute di ferro! Ma non scordare comunque la crema solare! Il consiglio del giorno: applica gentilezza e atti improvvisi per regalare un sorriso inaspettato a qualcuno! Che siano cioccolatini o il regalo di una piccola pianta grassa, donare agli altri potrebbe donarti molto di più in cambio!

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Saltuariamente avresti voglia di una di quelle tavolate da film, con tutti gli amici riuniti attorno alla tovaglia imbandita, come nei popolari film di Özpetek! Luna e Mercurio avrebbero anche qualche idea culinaria rivoluzionaria da proporti! Peccato però per Venere e Marte che tengono il più lontano possibile da eventi sociali e di divertimento… Al momento ti sono concesse solo un paio di videochiamate prima di ricrederti e preferire una serata da solo a tu per tu con Netflix…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non è il momento giusto per passi in avanti nel tuo rapporto! Prendi le cose con calma! Lavoro: concentrato e produttivo! Magari un po’ irascibile… ma su quello possiamo lavorarci! Salute: usa creme idratanti e nutrienti, soprattutto su mani e viso! Il consiglio del giorno: prenditi cura del tuo benessere! Regalati qualche momento di relax fuori programma per combattere Marte opposto! Anche la visita ad una cantina di vini vicino casa può fare al caso tuo!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Lo youtuber Shamook, grazie al suo lavoro amatoriale di ritocco sugli ultimi episodi di Star Wars è stato notato dalla Lucasfilm ed ha ottenuto un’offerta di lavoro proprio dalla casa produttrice della serie! Questo per farti capire quanto sia importante mostrare le proprie doti senza paura e munirsi di coraggio! Solo così potrai arrivare dove vuoi! Ad aiutarti nel difficile compito ci sarà Marte: da oggi torna a favore, unendosi a Venere, e garantendo un cambio di rotta deciso e positivo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Luna permettendo, troverai l’occasione giusta per qualche batticuore piacevole e appagante! Lavoro: cerchi e ricerchi ma temo che non troverai da nessuna parte quella mail che hai perso! Salute: col supporto di Marte potresti addirittura riuscire a mantenere la calma e non urlare contro quel collega che parla a voce alta mentre sta al telefono! Il consiglio del giorno: fermati nel tuo negozio tisane preferito e regalati una nuova miscela per un tè freddo! Coccolati come vuole la Venere di oggi!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La gravidanza di Paris Hilton è stata accolta, sui social e non, con grande clamore e frasi di congratulazioni per la futura neo mamma! L’unica cosa davvero fuori posto sono i nomi che verranno dati, presumibilmente, ai figli: London per una bimba e Milan per un bimbo, di chiara ispirazione alle due città. Credo che pure lei, come te, stia soffrendo tantissimo questo Mercurio opposto che fa nascere in voi idee bislacche e un po’… alternative!Forse è meglio se rimandi decisioni importanti!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: leggermente timido e poco deciso… ma qualcosa mi dice che la tua cotta ti noterà comunque! Lavoro: organizza le riunioni su Teams con un po’ di stacco nel mezzo! Fare troppe cose tutte insieme non ti porta da nessuna parte! Salute: non te lo dico troppo forte ma Marte ha finalmente deciso di lasciarti in pace! Si ricomincia ad avere le forze per alzarsi dal letto senza gru! Il consiglio del giorno: approfitta del momento di energie improvvise per fare ordine in casa e mettere tutto al suo posto (prima che la Luna ci metta del suo e ti metta ancor più confusione!).

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La vostra vita emotiva sembra più un resoconto post-finale di Temptation Island. Fra litigi, tradimenti, ritrovamenti e così via, il vostro lato sentimentale è più confuso di un quadro di Picasso appeso al contrario. Colpa di Venere opposta, ovviamente! Ed ora che pure Marte si è unito al coro, in posizione poco supportiva, vi sembra quasi impossibile farci qualcosa vista la stanchezza imperante che vi sentite addosso… Meglio ordinare uno spritz e goderselo in solitaria sulla spiaggia lontano da tutti, va’…!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi sentite brutti anatroccoli, ignorati e sfortunati! (Ma ricordatevi che siete cigni dentro!) Lavoro: tranquilli: giornata senza intoppi particolari! Salute: spossati… vi chiedete chi abbia inventato il mondo fuori dai confini del materasso o del divano! Il consiglio del giorno: allentate la presa su chi non vi degna di interesse! Non sprecate tempo (e la vostra bellezza) con qualcuno che non vi apprezza!

Voto 6 –