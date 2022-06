L’oroscopo di oggi 30 giugno 2022: Bilancia e Capricorno ai ferri corti L’oroscopo di oggi, giovedì 30 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. La Luna resta in Cancro ma il Sole si congiunge a Lilith sempre nel segno d’acqua e contemporaneamente si quadra a Giove. C’è una grande capacità di sfamare i bisogni più profondi!

L'oroscopo di oggi, giovedì 30 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: il Sole è perfettamente congiunto a Lilith e quadrato a Giove. Questo aspetto sta come a significare una grande consapevolezza della forza del nostro femminile (che hanno anche gli uomini, ovviamente). Ma anche una capacità di sopportare la solitudine pur di sfamare i nostri bisogni più profondi.

Un momento molto intenso soprattutto per chi è toccato dal transito, ovvero chi ha il Sole tra i 5 e gli 11 gradi di Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia. Oggi la Luna si trova ancora nel segno del Cancro per tutto il giorno, quindi il segno sfortunato sarà la Bilancia mentre il segno fortunato è il Cancro stesso.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Hai ancora Marte in esaltazione e, se da una parte ti fa sentire un figo pazzesco, dall’altra hai dei modi alquanto discutibili. Infatti potresti finire come Alessandra Amoroso su cui si è scatenata una vera e propria baraonda per non aver firmato un autografo ad una fan. Ricorda che hai sempre la buona Venere dalla tua, sfruttala!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sei un vero fuoco scoppiettante, pronto ad ardere d’amore per tutta la notte.

Lavoro: oggi ti senti tra le mani la lampada di Aladino, e il bello che i tuoi desideri possono tranquillamente essere molto più di tre.

Salute: grande determinazione e sicurezza che ti permettono di raggiungere qualsiasi si cosa. Anche il bar dall’altro lato della strada quando fuori ci sono più di quaranta gradi.

Il consiglio del giorno: per rendere il tuo sguardo ancora più sexy, potresti rinfoltire le tue ciglia con delle extension. Ti assicuro che il risultato è pazzesco!

Voto 8

Toro

Avresti tanto voluto essere proprio tu al posto dell’anziana signora che si è affacciata dal balcone durante il Pride di Bologna per essere investita da un coro che intonava: ‘sei bellissima’. Da quando Venere ti ha salutato cerchi in tutti i modi di ricreare quelle sensazioni prustiane per illuderti che sia ancora lì accanto te e a regalarti il grande Amore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il buon sesso è diventato un vero pallino, e tu lo vuoi sperimentare in tutte le sue sfumature equipaggiandoti anche di simpatici gadget.

Lavoro: ti senti ormai alle porte del weekend e il massimo che avrai voglia di fare è il passacarte o la nota spese.

Salute: oggi hai un buon entusiasmo, sempre che tu non venga assalito dai sensi di colpa a causa del solito Saturno contro.

Il consiglio del giorno: occhio ai cocktail low cost che ti vengono offerti, perché potresti sì risparmiare un po’ ma probabilmente il giorno dopo ti trovi a dover fare colazione con un ottimo effervescente Brioski.

Voto 6 +

Gemelli

Siete pienamente allineati con il grandissimo Francis Ford Coppola che per i cinquant’anni del Padrino non ha alcuna intenzione di far diventare la sua monumentale opera cinematografica una popolare Serie TV. Quello che però vi aspettate è certamente una festa hollywoodiana pazzesca che voi, con il geniale Mercurio e l’estetica Venere, siete pronti a organizzare in ogni dettaglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non avete davvero rivali in materia perché sapete combinare poesie romantiche, emozioni vibranti e eros pazzesco tutto insieme. Il risultato è senza alcun dubbio strepitoso.

Lavoro: siete sempre dei grandi fortunelli, e riuscite a ribaltare ogni situazione proprio a vostro favore anche se sulla carta nessuno vi avrebbe mai dato del vincente. Tutto grazie a Mercurio ovviamente.

Salute: oggi simpatici, sexy e presi bene, siete veri protagonisti di feste ed eventi che sapete stravolgere con il vostro entusiasmo coinvolgente.

Il consiglio del giorno: voi che siete amanti dei motori e della velocità dovreste andare alla Shell Eco Marathon Europe e vedere i nuovissimi prototipi di ecoauto frecciare sul circuito di Nagaro in Francia. Avete già acceso il motore della vostra auto vero?

Voto 8 e mezzo

Cancro

Se anche Johnny Depp, dopo questi anni di grande polemica, torna a vestire i panni del pirata Jack Sparrow, tu puoi finalmente iniziare a tirare qualche respiro di sollievo, perché inizi a intravedere la fine della quadratura di Marte, che sarà tra qualche giorno. Puoi quindi mettere sottovuoto la tua voglia di litigare come si fa con i piumini invernali.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vorresti abbracciare proprio tutti, più per un fortissimo senso di malinconia che per effettiva necessità.

Lavoro: desideri profondamente non essere disturbato perché per arrivare alla giusta concentrazione hai bisogno almeno di un paio di ore di riscaldamento.

Salute: il tuo motto sembra proprio essere: ‘si stava meglio, quando si stava peggio’. Dovresti provare a lamentarti un po’ di meno.

Il consiglio del giorno: dovresti proprio fare attenzione alle tue finanze e controllare subito le offerte della telefonia mobile per quest’estate. In previsione dell’arrivo di Venere ti consiglio offerte con messaggi e giga illimitati per le tue chat infuocate.

Voto 6 –

Leone

Ti senti davvero investito di un ruolo importante con tutto, o quasi, il cielo che ti illumina. Sei al pari di Chiara Ferragni che accompagna Liliana Segre al memoriale come un simbolico passaggio di testimone. Avere tantissimi follower non serve solo per aumentare la tua autostima ma per divulgare metraggi molto più profondi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: te lo godi con grande entusiasmo, con la consapevolezza che i tuoi sentimenti sono egualmente contraccambiati. Puoi quindi lanciarti a occhi chiusi senza alcun paracadute.

Lavoro: questa cosa che sei diventato il più bravo, con tanto di riconoscimenti, ti piace assai. Vorresti una spalletta come quelle delle associazioni per sentirti ancor più distinto dal resto dei colleghi.

Salute: oggi sei forte, bello e intelligente. Le hai proprio tutte.

Il consiglio del giorno: visto questo momento in cui sei prodigo di buone azioni potresti iscriverti al servizio di bau watch, i cani bagnino. Così oltre a un servizio per la comunità puoi fare felice anche il tuo amico a quattro zampe. Ovviamente ti dovrai allenare seriamente.

Voto 8

Vergine

Hai la stessa sensibilità di Salvini che vorrebbe costruire una Centrale Nucleare nel centro del comune di Baggio, creando un certo scompiglio in tutta la comunità. Devi stare sempre molto attenta alle tue dichiarazioni, perché non sempre la funzionalità può fare tutti felici, soprattutto quando come te si ha Mercurio e Venere in quadratura.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: dovresti provare a cercarlo in quei posti improbabili come in cantina accanto alla cassetta degli attrezzi o in fondo al cassetto della lingerie sexy che ormai è totalmente impolverata.

Lavoro: oggi sbotti a qualsiasi errore di pronuncia, non importa che ti stiano elogiando per quanto tu sia brava. Su certe cose non sai proprio passare oltre.

Salute: fare la maestrina non ti stanca proprio mai, peccato che tutti ti stiano alla larga per non dover sopportare i tuoi rimproveri fuori luogo.

Il consiglio del giorno: se non hai idea di come vestirti per andare in ufficio con questo caldo tropicale, ci sono delle ottime proposte di completi freschi che puoi trovare sulle riviste patinate. Fai un salto in edicola prima di decidere cosa metterti per la riunione importante con il capo.

Voto 5 –

Bilancia

Ti senti come Nicolas Vaporidis che ha vinto l’isola dei famosi e, anche se stremata da Marte in opposizione, puoi esultare e festeggiare Venere che è tornata a favorirti e a renderti indiscutibilmente la più f**a del gruppo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: lo so che pensi di avere un mal di pancia da indigestione, in realtà si tratta delle farfalle amorose che sono tornate a ripopolare il tuo stomaco. Goditele!

Lavoro: per avere dei buoni consigli bisogna subito chiedere a te, che senza pensarci troppo sai esattamente da quale parte sia la ragione.

Salute: sfoggia il tuo meraviglioso sorriso per tutta la giornata e ti assicuro che non importa cosa ti sia messa, perché è proprio quello che fa la differenza.

Il consiglio del giorno: organizza le tue prossime Vacanze in un campeggio immerso nella natura per riconnetterti a te stessa e, sopratutto, per fuggire dalla caldazza estiva. Le dormite lunghe e ristoratrici sono assicurate.

Voto 7 –

Scorpione

Sono certa che tu saresti in grado di trovare soluzioni più impattati per questa grave siccità che vietare il doppio risciacquo dai parrucchieri. Mettiti subito a studiare qualche colpo di genio con il tuo caro Mercurio a favore, magari ti viene in mente qualche ‘magia’ stile coniglio che esce dal cappello.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il piacere passa dalle tue fantasie erotiche. Puoi dare sfogo ad tutti i tuoi pensieri ‘impuri’.

Lavoro: lo so che ti piace l’azzardo e con Mercurio ti senti sicurissimo aver calcolato qualsiasi probabilità di insuccesso. Tanto da voler puntare tutto su un solo colore.

Salute: con la tu bella testolina che viaggia a mille all’ora ti senti un vero genietto che per te è sinonimo di figo pazzesco!

Il consiglio del giorno: pensare di potervi tracciare con un air tag è praticamente impossibile ma nel dubbio andate sulle impostazioni e verificate che la vostra fidanzata gelosissima non vi abbia fatto un bello scherzetto. Può succedere anche ai migliori.

Voto: 7 +

Sagittario

Se ti stai chiedendo che cosa sono le macchie circolari sulla pelle dei nuotatori ai mondiali di Budapest sappi che si tratta del cupping, un trattamento fatto con le coppette aspiranti per defaticare e rinvigorire i muscoli. Da quando Mercurio è in opposizione tutta la tua grandissima conoscenza sembra proprio essere fuggita al mare con i tuoi nipotini.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: lo consideri come un buon allenamento da fare tutti i giorni e se per caso il partner non ne avesse voglia, e a volte succede, tu lo avverti che domani ci vorrà una doppia sessione. Occhio che scappa…

Lavoro: le tue peculiarità di super forzuto non sono sufficienti ti dovrai impegnare a contrattare con Mercurio in opposizione che ti lasci almeno esprimere qualche frase di senso logico.

Salute: ti senti bene solo quando corri a perdifiato per ore e arrivi stremato dopo l’allenamento. Solo così ti sembra di aver dato un senso alla tua giornata.

Il consiglio del giorno: lo so che per te la parola viaggio è sinonimo di scoperta ma visto che sei sempre un po’ disorientato, meglio affidarsi alle care vecchie Lonely Planet. Tra le ultime uscite c’è quella sulla Calabria, una regione bellissima da esplorare se non ci sei ancora stato.

Voto 6 –

Capricorno

Sei facile all’ira e prendi fuoco più velocemente dei parchi e delle zone verdi della città di Roma, a causa del caldo e della scarsissima manutenzione. Metti da parte il tuo orgoglio ferito e stressato perché da settimana prossima, spoiler alert, cambia tutto e Marte da acerrimo nemico sarà un’ottima spalla con cui collaborare quotidianamente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: troppo stanco per inserirlo anche in fondo alla tua to do list. Per oggi, passi.

Lavoro: anche se tu vedi pochi risultati per quanto tu ti sia impegnato devi comunque ammettere che ci sono quindi rilassati e prova a godere un pochino per quello che hai ottenuto.

Salute: il tuo pessimo umore è leggendario e i tuoi scazzi alla risposta potranno diventare con grande probabilità dei meme virali del web. In questo campo hai sicuramente raggiunto il massimo. Ora basta eh.

Il consiglio del giorno: siccome Giove è ancora avverso se stai programmando un viaggio in moto, potresti acquistare preventivamente un bel compressore portatile. Non si sa mai.

Voto 4 e mezzo

Acquario

Bisogna immortalare questo momento in cui hai i benefici di tutti gli astri dello zodiaco. Potresti ispirarti alla futura coppia reale, William e Kate di recente immortalati in un dipinto ufficiale. Anche tu come loro puoi fare le ‘prove’ per salire sul trono.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non lo dico troppo forte ma a sto giro mio caro potresti davvero innamorarti seriamente. Alle tue pretendenti il mio consiglio è di lasciarti sempre libero.

Lavoro: ti piace chiudere sempre con il classicissimo ‘taralli i e vino’ perché la tua voglia di festeggiare e vivere va ben oltre al duro lavoro.

Salute: con il tuo sorriso smagliante sai magicamente movimentare tutta la stanza e ti basta dire ‘è qui la festa?`per far diventare anche il tuo cortile di casa una piccola Ibiza.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito alla gara più pazza dell’estate, si tratta della Red Bull soap Dox a San Marino. Così la tua voglia di attività estreme verrà sicuramente accontentata.

Voto 9

Pesci

Prendete esempio dalla meravigliosa Regina Elisabetta che, se a piedi si accompagna sempre con un bastone, appena sale in sella al suo cavallo torna un’ottima amazzone. Quindi mettete da parte tutte le vostre paranoie e malesseri causati da Mercurio e Venere in quadratura e godetevi il presente perché succede solo una volta. Non vale proprio la pena sprecarlo lamentandosi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non penso che arrovellando la vostra testolina sarete in grado di risolvere i vostri problemi di cuore. Quelli ahimé hanno delle regole tutte loro.

Lavoro: vorreste fare il vuoto cosmico attorno a voi, invece vi trovate a dover rispondere ad una serie infinita di domande e email. Fatevene una ragione.

Salute: la pigrizia e l’apatia sono le vostre nuove perfette compagne di divano, soprattutto perché non si lamentano.

Il consiglio del giorno: avete assolutamente bisogno di un ‘bagno nella foresta’ come si fa nei boschi giapponesi e respirare profondamente. Sono certa che dopo vi sentirete sicuramente rinati!

Voto 5 +