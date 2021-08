L’oroscopo di oggi 30 agosto 2021: buoni propositi creativi per Bilancia e Acquario Con l’oroscopo del giorno di oggi, lunedì 30 agosto 2021, diamo il via anche ad una settimana molto importante: la settimana del rientro ufficiale alla nostra quotidianità! Per fortuna la Luna in Gemelli ci servirà per non perdere l’ottimismo ma anche la creatività nel stilare la lista dei buoni propositi. Marte sempre più vicino al trigono con Plutone serve a darci l’energia giusta anche per osare.

L'oroscopo di oggi, lunedì 30 agosto 2021, ci permette di iniziare la settimana con una bella, creativa e divertente Luna in Gemelli che non vede l'ora di giocare con la nostalgia (soprattutto quando sarà in quadratura al Sole in Vergine) e farci trovare mille mila modi per perdere tempo, cincischiare, aspettare che chiunque ci chieda come siano andate le vacanze per chiacchierare un po'.

Plutone che sta entrando nell'orbita del trigono con Marte sembra invece bacchettarci fin da subito e voler vedere l'elenco completo dei buoni propositi. Sono sicura che con la Luna in Gemelli i buoni propositi saranno molto più creativi del corso di inglese e delle lezioni di spinning. Siete pronti?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Capita a tutti di sbagliare, non c’è bisogno di farne un dramma come ha fatto Nils Heer! L’arbitro, attivo nella divisione danese, si è addirittura gettato a terra con le mani nei capelli non appena si è accorto di aver fischiato l’azione sbagliata! Dal tuo canto, con questo Mercurio appena entrato in opposizione, faresti bene ad abituarti già all’idea di commettere piccoli e grandi errori! Sarà il primo passo utile per essere pronto a provi rimedio quanto prima!

Amore: ammutolisci e non riesci a farti avanti quando la vedi passarti di fronte! Mercurio si unisce ad una Venere opposta, impedendoti di dichiarare i tuoi sentimenti! Lavoro: qualche magagna in più da risolvere rispetto al solito… mettici tutto il tuo impegno! Salute: giornata confusa che proverà in tutti i modi a metterti in difficoltà! Fai di tutto per rimanere concentrato! Il consiglio del giorno: abbi sempre a portata di mano il cellulare! Ti servirà per sfoderare una calcolatrice, se richiesta, e anche per googlare le risposte giuste alle domande dei giochi a premi in TV!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Coraggioso e verace come tre donne di Manduria che, assaltate da due rapinatori li hanno messi in fuga con tanto di scopa e botte sonanti! Marte resta dalla tua e ti dona una determinazione che avrebbe fatto paura persino a grandi lottatori come Rocky o Mike Tyson! Nessuno oserà incrociare il tuo cammino con sguardo di sfida oggi: hanno tutti timore che tu possa mostrare loro chi è che comanda davvero!

Amore: il partner potrebbe intavolare discorsi e discussioni che potresti far fatica a comprendere! Lavoro: si alza un po’ la difficoltà! Non sei costretto a far sempre tutto da solo: ricordatelo! Salute: Marte ti sostiene ancora: non hai nulla da temere! Il consiglio del giorno: il lunedì potrebbe coglierti impreparato con la sua frenesia! Fai le cose con calma partendo da una colazione regale con 12 diverse tipologie di biscotti a portata di mano!

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Pazienza e intuizione: ecco le doti di cui avete bisogno! Ora che Mercurio è tornato a vostro favore dovete solo attendere che Marte faccia il suo corso prima di passare all’azione! Per il momento limitatevi ad osservare e a studiare bene tutto ciò che vi circonda. Potreste notare dettagli che, un giorno, vi torneranno utili per successi e scoperte! Come i restauratori di un quadro di Vermeer che, contro ogni aspettativa, hanno rivelato un “quadro in un quadro” nascosto da una patina nell’opera “La ragazza che legge una lettera davanti a una finestra aperta”!

Amore: vi svegliate con un messaggio pieno di cuoricini sul cellulare! Lavoro: Mercurio da una scossa a tutto quello che sembrava essersi fermato! Finalmente si sbloccano alcune situazioni che stavate seguendo! Salute: il sostegno di Luna e Venere sarà fondamentale per non trovarvi completamente senza energie! Il consiglio del giorno: a partire da oggi, il pianeta del pensiero è di nuovo dalla vostra parte! Ciò significa che potete fidarvi di nuovo delle vostre capacità dialettiche! Approfittatene per chiarire la vostra posizione a chi continua a incalzarvi!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancretto, io penso tu sia un po’ confuso! Peggio della piattaforma OnlyFans che prima ha dichiarato di voler chiudere i profili di alcuni creatori di contenuti solo per poi ricredersi e tornare sui suoi passi! Forse anche loro hanno un Mercurio quadrato appena entrato in posizione strana: è di certo a causa sua se cambi idea ogni cinque minuti cercando di rettificare ciò che hai confermato prima! Accetta questo momento con filosofia! Capita a tutti.

Amore: l’amore ti sembra un gioco complesso al quale manca il libretto di istruzioni… Lavoro: grossi problemi di comunicazione… sicuro che non sia soltanto perché ti è staccata la spina del telefono in ufficio!? Salute: sotto stress per colpa di Mercurio che, spostandosi, ti ha confuso le idee! Il consiglio del giorno: dopo il lavoro, gettati in piscina! Meglio ancora se in una Jacuzzi riscaldata di una SPA! Hai bisogno di svuotare la mente!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Pechino ha detto stop (e non il Big Ben, questa volta!). Le regole di affitti, cauzioni e cautele per gli inquilini della capitale cinese devono essere ordinati e regolati! Stesso rigore per la tua vita privata! Con Mercurio che torna a favore, sei finalmente pronto per rimettere a posto tutto quello che ti sembra bisognoso di attenzioni! Ad aiutarti ci sarà una Luna: ti tranquillizzerà e riuscirà a convincerti che sarai in grado di riuscire in tutto quello che ti metti in testa!

Amore: al bando le insicurezze: oggi le proponi una cena a lume di candela! Lavoro: risoluto: riesci a prendere le decisioni migliori e non hai paura di dichiararle al mondo! Salute: non appesantirti troppo col cibo! Resta leggero per non affaticare il fisico! Il consiglio del giorno: sarà una giornata piena di intuizioni geniali! A te rimane solo il compito di imbracciare il coraggio a quattro mani e non aver paura di cogliere l’attimo!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Giunge il momento di passare all’azione e imbastisci progetti sontuosi che possono, talvolta, apparire anche un po’ troppo ingombranti! Come le gigantesche torri anti-smog di Nuova Delhi che entreranno presto in funzione! Alte ben 25 metri saranno indispensabili per pulire l’aria della capitale dall’inquinamento! E poco importa se non tutti sono d’accordo: anche tu sostieni che, certe cose, vadano fatte e basta senza rimuginarci troppo su!

Amore: non sei in vena di romanticherie di sorta… è già tanto se metti un’emoji col sorriso mentre rispondi ai messaggi… Lavoro: piccola battuta di arresto in alcuni progetti importanti. Dovrai attendere il nulla osta da qualcuno di più “in alto”. Salute: umore non proprio smagliante ma Marte riesce comunque a donarti una resistenza e una forza pari a quella di Hulk! Il consiglio del giorno: controlla il tuo livello di acidità compulsiva ed evita risposte taglienti che potrebbero ferire altre persone… non è mica colpa loro se ti sei svegliata con una bruttissima Luna quadrata!

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Fabrizio Santamaria è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico a causa di qualche foto troppo spinta fatta vicino alla cattedrale di Noto. Tu prendi ovviamente le distanze da certi comportamenti, rimanendo più fedele ad un concetto di sensualità elegante, raffinata e così cara a questa Venere che ti rende una regina di perfezione! Il massimo di scatti che ti concedi di inviare ai tuoi ammiratori sono dettagli lussuosi del tuo outfit impeccabile… nulla di più!

Amore: giornata perfetta per un primo appuntamento! Sceglierai il posto adatto per far scattare la scintilla! Lavoro: l’influsso del pianeta del pensiero schiaccia l’acceleratore sulle due capacità imprenditoriali! Oggi tutto sembra filare liscio e con grandi risultati! Salute: ottima! Ti senti in forma come un atleta di ritorno dalle Olimpiadi pronti a ricominciare l’allenamento! Il consiglio del giorno: perdi un po’ il controllo e lasciati andare a qualche vizietto: una giornata super positiva come questa va festeggiata, in grande stile, magari con un sushi box da € 80,00 in pausa pranzo (vedi tu se vuoi condividerlo!).

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non sei ancora pronto per mollare il colpo e ti intestardisci in alcune questioni che altri avrebbero già lasciato perdere! Forse è a causa di questo Marte a favore che non riesci ad accettare sconfitte e, in generale, la parola “fine”. Sei un po’ come la saga di Matrix che, dopo il successo dei primi tre film, sembra aver ancora qualcosa da dire nel prossimo capitolo dal titolo “Resurrection”! …ma la vera domanda è: è proprio necessario allungare così tanto il brodo!?

Amore: passionalità a livelli mai visti! Sul lato emotivo e di condivisione però c’è da lavorare! Lavoro: giornata noiosa: il capo vuole un report su tutte le tue ultime attività… Salute: Marte ti farà da personal trainer e di convincerà a non abbandonare la tua lezione online di fitness! Il consiglio del giorno: pensaci due volte prima di acquistare qualcosa online! Hai verificato che il sito sia affidabile e che il pagamento sia sicuro? Poniti qualche domanda in più prima di procedere!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Antipatico e puntiglioso come il Moige, che ha sporto denuncia per il classico intercalare barese di Lino Banfi in uno spot pubblicitario, ti fai influenzare negativamente dalla Luna opposta! Pur avendo una Venere a favore, l’influsso lunare ti rende irrequieto e un po’ noioso, allontanando tutti quelli che normalmente apprezzano la tua natura giocosa! Non fare lo “scorfano brontolone”! Se c’è qualcosa che ti preoccupa dillo apertamente!

Amore: non sei nel mood giusto per accorgerti che qualcuno di nuovo ha messo gli occhi su di te! Lavoro: novità in ufficio! Mercurio a favore aiuta a migliorare le cose! Salute: l’accoppiata di Luna e Marte storti potrebbero tentarti e convincerti a rimanere a vegetare a letto… soprattutto se sei già in compagnia del partner! Il consiglio del giorno: il lunedì ti coglie impreparato ma, ti assicuro, che se avessi anche solo l’intenzione di uscire dal bordo del materasso potresti trarne giovamento e persino apprezzare qualche novità! Ti fidi di me?!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Intransigente con tutto e tutti! Ogni cosa che esce fuori dalle tue regole viene immediatamente rimesso in riga! Anche con questo Mercurio quadrato (di recente ingresso) non ti sfugge davvero nulla e sei subito pronto a bacchettare con fare da maestrino chiunque ti capiti a tiro. Nemmeno Maria De Filippi, che ha scoperto Maurizio Costanzo coi Nutella Biscuits nel suo porta occhiali, è stata così perentoria! Metti quasi paura!

Amore: la giornata parte con alcune discussioni inutili. Cerca di disinnescarle! Lavoro: torni in ufficio con la speranza di aver già ricevuto qualche mail importante ma… purtroppo la casella è vuota! Salute: l’unico a sostenerti è Marte che riesce, in qualche modo, a convincerti a non spegnere la sveglia e a uscire di casa! Il consiglio del giorno: Mercurio ti scombinerà i pensieri e le opinioni. Fai di tutto per prendere ogni decisione con calma e non metterti fretta: hai bisogno di tempo per valutare tutte le opzioni!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ironico e simpatico: hai la battuta pronta in ogni occasione e usi l’intelligenza per sdrammatizzare ogni momento di tensione! Assomigli a Bebe Vio che, in un recente incontro con un fotografo a Tokyo, ha letteralmente prestato la sua protesi del braccio per permettergli di scattare una foto! Il commento della ragazza? “Non ti preoccupare, sarò sempre disposta a darti una mano!”. Forse anche lei ha un Mercurio appena entrato a favore in buon aspetto con la sua Luna! Chissà!

Amore: tripudio di sensualità e stuzzicanti messaggini sul cellulare! Lavoro: è la giornata perfetta per siglare contratti a tuo favore! Usa la penna delle grandi occasioni! Salute: concentrato, scattante, appassionato. Che vuoi di più?! Il consiglio del giorno: torna a seguire l’istinto e, sono certa, non ti pentirai di aver comprato quel vestito in paillettes rosa che hai visto online!

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Joele Milan. Il ragazzo, che scoprì la propria fidanzata a letto col miglior amico, non ha avuto intenzione di deprimersi e si è rimesso subito in gioco per provare a dare una svolta alla sua vita amorosa! Dovreste prendere esempio da lui, cari Pesciolini! Raccogliere il coraggio e mettersi nuovamente in carreggiata sarebbe un buon modo per mostrare a voi stessi che questo Marte non può nulla contro di voi!

Amore: la Luna vi sente ancora insicuri ma, rispetto a qualche giorno fa, riuscite perlomeno a sciogliervi un po’ di fronte ad un complimento di qualche ragazzo carino! Lavoro: ora che Mercurio non si oppone più, vi sentite più carichi e pronti a cominciare una nuova settimana intenzionati a far bene! Salute: Marte e Luna non sono proprio carini con voi! Vi spompano e vi lasciano poche energie per fare ciò che volete nel tempo libero! Il consiglio del giorno: forse non siete ancora pronti ad uscire nuovamente con qualcuno ma, intanto, potete fare le prove di outfit di fronte allo specchio! Meglio ancora se avete un’amica a disposizione pronta a consigliarvi!

Voto 7 –