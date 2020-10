Nell'oroscopo di sabato 3 ottobre la Luna rimane, come già da due giorni a questa parte, nel segno dell'Ariete almeno per la maggior parte della giornata. La vera novità del cielo astrologico è che Venere, pianeta legato all'amore, ai buoni sentimenti, alle emozioni dolci e sensibili verso se stessi e verso gli altri, passa dal segno del Leone a quello della Vergine. Con Venere in Vergine la razionalità diventa sempre più potente e va a contrastare tutte le energie impulsive dell'Ariete.

L’oroscopo del giorno 3 ottobre

Di sicuro, nonostante Venere nel segno della Vergine, anche oggi non ci annoieremo! Mercurio infatti, pianeta del pensiero, si trova nel segno dello Scorpione ma inizia ad entrare nell'orbita di opposizione con Urano. Mercurio opposto Urano è l'esplosione incontrollata di parole e pensieri che vengono espressi senza misura.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Luna e Marte garantiscono un buon risveglio, soprattutto se hai in piano di fare qualcosa di importante o di incontrare qualcuno che ami! (Attento solo agli inviti ai matrimoni… c’è chi è rimpatriato per presenziare alla cerimonia ed ha scoperto di essere un ricercato dalla polizia!). Venere ti rende meno impulsivo e un po’ più controllato, soprattutto nelle faccende di cuore (ma se devi scegliere un regalo importante, punta tutto su qualcosa che luccica!)

Amore: momenti giusti per promesse importanti. Lavoro: cerca di non diffondere troppe voci scomode. Qualcuno potrebbe arrabbiarsi. Salute: energie in lieve calo a fine giornata. Il consiglio del giorno: se hai in mente qualcosa per il weekend, tieni a mente che hai comunque bisogno di trovare un momento per riposare! La scampagnata con gli amici puoi farla anche vicino casa!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Forse sei un po’ confuso e spaesato (per colpa di Mercurio) e potresti non fidarti subito di tutto quello che ti viene detto. Datti tempo: Venere inizia un percorso a tuo favore e devi soltanto darti tempo di acclimatarti. Come i due Beluga reintrodotti nella natura islandese dopo tanto tempo in cattività, sono certa che ti basterà una piccola nuotatina per riprendere confidenza!

Amore: i piccoli gesti importanti tornano a farsi sentire. Lavoro: cerca di non affaticarti e scegli un wallpaper per il desktop che ti ricordi un panorama esotico per immaginarti lontano da file e cartelle. Salute: stai per assistere ad una impennata di forze e di miglioramento umorale! Il consiglio del giorno: meno parole e più gesti! Lascia perdere l’opposizione di Mercurio e fidati delle sensazioni che ti regala Venere. È giunto di nuovo il momento di “sentire”.

Voto 8+

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Stupire, solitamente, vi riesce bene ma con questa Venere ballerina e con una Luna tutta intraprendente, rischiate di interpretare male l’espressione “attirare l’attenzione” e potreste finire a cantare “O Sole Mio” senza veli in parrocchia come il tizio di Ravello… Siate un po’ meno eccessivi! Marte resta ancora a vostro favore mentre la Luna potrebbe non reggere tanta energia!

Amore: attenzione alle parole: dovete pronunciarle con cautela. Lavoro: arrivate a fondo della questione senza tentennamenti. Salute: usate la mattina per fare i vostri esercizi e partire carichi per tutta la giornata! Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di far cose speciali il sabato sera. Va benissimo anche restare a casa ed organizzare un dopo cena con gli amici!

Voto 6 +++

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’amore non ha età, lo sappiamo tutti, nemmeno nel caso in cui la tua compagna abbia ben 35 anni più di te (come nella coppia Sarah Paulson e Holland Taylor). Grazie a questa Venere a favore, non hai davvero limiti nel tornare ad amare senza confini, anche con questa Luna quadrata che rende le emozioni meno facili. Buono anche Mercurio che ti rende fluente e chiacchierone anche nelle situazioni più spinose (e te la cavi pure bene!).

Amore: ricominci a sorridere con le farfalle nello stomaco. Lavoro: tremendamente tanto sul pezzo che non ti sfugge nulla, nemmeno quello che dicono al riguardo del tuo lavoro nella stanza accanto. Salute: recuperi alla grande in serata. Il consiglio del giorno: non aver timore di dire quello che provi. Puoi di certo prendere tutto con la dovuta calma ma ora, con questa Venere, è giunto il momento di raccogliere finalmente i frutti di ciò che hai coltivato!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non ti fidi e vuoi controllare che tutto vada per il verso giusto, un po’ come Mourinho che “insegue” un giocatore, uscito velocemente dal campo e infilatosi in bagno, per sincerarsi che tutto andasse per il verso giusto e tornasse a giocare. Mercurio non ti da troppe sicurezze e ora che pure Venere ha preso altre strade, ti restano solo una sensibile Luna e un determinato Marte a darti manforte.

Amore: è giunto il momento di tirare delle somme. Lavoro: giornata confusa al lavoro. Sembra che si siano svegliati tutti con il piede sbagliato… Salute: picco di energia la mattina con un po’ di calo nel tardo pomeriggio. Il consiglio del giorno: non aver paura di far leggere una mail in lingua straniera ad un collega più ferrato di te in materia. Meglio qualcuno che sa cosa fare piuttosto che una traduzione sghemba di Google Traduttore!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

L’ingresso di Venere sul tuo segno ha l’effetto, meraviglioso, di farti sentire bene con te stessa e di riuscire meglio ad interagire con il resto del mondo. Hai la stessa self confidence della Incontrada che sceglie di posare senza veli in copertina per opporsi all’inutile body shaming e combatterlo con la piacevole sensazione dello star bene con te stessa. Riprendi in mano l’amore per te stessa!

Amore: stai meglio con te stessa e riesci a interagire meglio anche con gli altri! Lavoro: sei in attesa di alcune conferme che ti potranno portare a grandi soddisfazioni. Salute: in crescente miglioramento. Il consiglio del giorno: è il giorno giusto per comprare un abito per celebrare questa rinnovata percezione di te e della tua sensualità.

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Luna storta, anzi, stortissima delle prime ore della giornata potrebbe lasciarti un po’ delusa ed amareggiata. Ti potresti sentire come il sindaco di Ventimiglia derubato in diretta della fascia tricolore. Per fortuna Venere è ancora benevola, nonostante il cambio di segno, e non ti sarà difficile trovare conforto fra braccia amiche. Goditi un po’ di calore e qualche chiacchiera con gli amici!

Amore: piccoli progetti potrebbero prendere il volo. Lavoro: impegnata e sempre sul pezzo. Salute: ancora scarica per colpa di Marte, vero? Prova con una spremuta d’arancia super concentrata! Il consiglio del giorno: una serata al cinema con le amiche potrebbe essere il top stasera! Ovviamente con un drink dopo il film per fare cineforum!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sgamato. Abbracci la politica de “l’importante è che se ne parli” e punti tutto su uno spot eccessivo come quello del nuovo profumo di Federico Fashion Style. Mercurio può darti buone idee… cerca di tenerle da parte per giornate un po’ più propositive e lasciati andare ad un po’ di relax oggi: la Luna si mette pericolosamente storta impedendoti di trovare la motivazione necessaria anche a fare il caffé…!

Amore: in netto miglioramento il dialogo e la condivisione. Lavoro: sei sempre efficiente! Salute: potresti diventare improvvisamente nervoso. Cerca di non attaccarti troppo ai singoli dettagli. Il consiglio del giorno: c’è la possibilità che qualcuno ti inviti ad una cena con amici che non conosci… se puoi declina: non saresti nel mood giusto per ascoltare i racconti del viaggio pre-lockdown della zia del cugino del tuo amico in Patagonia…

Voto 5 +++

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Gasato e ancora sul pezzo: è merito della Luna e di Marte che ti garantiscono una giornata ancora super positiva. Perdi forse il favore di Venere che ti faceva un po’ comodo ma non ti perdi assolutamente d’animo. Hai la stessa allegria che ha provato Valentino Rossi alla guida del nuovo modello di Abarth: felice come un bimbo in un negozio di giocattoli alla vigilia di Natale!

Amore: si fa un po’ più complessa la sfida quotidiana con il partner. Lavoro: riesci senza sforzo a completare tutti i task entro la giornata. Salute: godi ancora di una bella posizione della Luna, almeno nella prima parte della giornata. Il consiglio del giorno: vai con calma e non avere fretta: sei ancora in tempo per completare la lista delle cose da fare. Se hai tempo, però, fermati a comprare una rosa alla persona che ami!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La determinazione è diventata parte integrante del tuo patrimonio genetico. Riesci ad essere assertivo e deciso su questioni che, prima, potevano darti problemi. Venere entra in buona posizione e ti permette, finalmente, di rispondere a tono a chi mette a repentaglio al tua sicurezza. Un po’ come Christina Aguilera che risponde a tono a chi le chiede del suo peso: “Non mi metterò mai a dieta, fatevene una ragione”.

Amore: in netto miglioramento. Possiamo passare alla fase successiva del corteggiamento.Lavoro: riesci a mantenere un buon controllo anche nelle situazioni meno semplici tramite empatia e lungimiranza. Salute: attendi che la Luna se ne vada per tornare a fare pilates nel tuo soggiorno. Il consiglio del giorno: potresti concederti un vizio e lasciarti tentare da quel nuovo paio di scarpe che incroci sempre in vetrina nel negozio vicino a casa tua.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere ancora traballante ed un Mercurio che, benché si sforzi, non riesce a convincerti abbastanza a metterti in gioco nelle relazioni sociali. Hai un po’ la vena critica alla Karen Walker (di Will & Grace) e usi un po’ di cinismo per tenere a debita distanza le persone che non hai proprio voglia di sentire. È una fase di passaggio che prelude, in poco tempo, ad un riassestamento e alla voglia di rimettersi in gioco. Datti tempo.

Amore: studi bene la situazione dopo alcuni cambiamenti di rotta. Lavoro: c’è ancora della difficoltà nel comprendere la differenza fra stampa a colori e in bianco e nero. Salute: più fiacco del solito. Il consiglio del giorno: se puoi, organizza qualcosa in famiglia che ti consenta di rimanere tranquillo per un po’! Va benissimo anche una cenetta con partitine a burraco!

Voto 5 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Romantici, anche se con una punta di malinconia. Vi commuovete persino nel sentire la nuova canzone che Carmen Consoli ha cantato per il nuovo live action di Mulan. Venere passa in opposizione e potrebbe essere meno facile del solito riuscire a vivere con serenità quello che provate. Resta comunque dalla vostra un buon Mercurio che riesce, senza problemi, ad aiutarvi con le vostre magagne lavorative.

Amore: qualche piccolo segno di nervosismo. Lavoro: problem solveremo del mese? È un titolo che vi calza a pennello! Salute: molto centrati e con ben chiari gli obiettivi che volete raggiungere. Il consiglio del giorno: siate propositivi e non abbiate timore di ricevere un no. Utilizzare la sicurezza in se stessi è una dote che stupisce anche gli altri!

Voto 7 –