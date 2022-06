L’oroscopo di oggi 3 giugno 2022, previsioni segno per segno: Cancro e Pesci vogliono stare nella loro tana L’oroscopo di oggi, venerdì 3 giugno, e le previsioni per tutti i segni zodiacali. La Luna si troverà per tutto il giorno nel dolce e rassicurante segno del Cancro, donando un’estrema sensibilità ai segni d’acqua. In serata poi passerà in Leone, pronta ad andarsi a cercare la fama e le attenzioni che merita.

L'oroscopo di oggi, venerdì 3 giugno 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali. Oggi il Sole a 12 gradi del segno dei Gemelli sarà per buona parte della giornata isolato. Si dicono isolati, in astrologia, quei pianeti che non formano aspetti importanti e significativi con gli altri pianeti. Un Sole isolato è un Sole che non riesce ad esprimere a pieno le sue potenzialità e caratteristiche.

La Luna oggi si trova nel segno del Cancro nella seconda parte e solo in serata entrerà nel segno del Leone. In questa posizione favorirà i Pesci mentre il segno sfortunato sarà ancora il Capricorno.

Ariete

Sei più spettacolare delle corse con tanto inseguimenti rocamboleschi sui Murazzi di Torino dove stanno girando le scende del film Fast And Furious. Con Marte in esaltazione nel tuo segno a veder quelle scene vorresti sostituirti agli stuntman e dare giù di gas per sentire l’adrenalina a mille. Le emozioni forti stanno a te come il salame piccante sulla pizza: senza non c’è assolutamente gusto.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la tua passione è davvero travolgente e qualsiasi tipo di ostacolo, che potrebbe intralciare i tuoi piani, viene subito travolto da questo tuo stile bulldozer. Meglio spostarsi subito ammenoché non si voglia essere sconvolti. Lavoro: dovresti considerarlo come un alternativo intramezzo ai festeggiamenti e già che ci sei puoi dedicartici con grande determinazione. Sarà più facile di quello che ti aspetti. Salute: conti minuti e secondi che ti separano dal weekend e da tutti i tuoi mirabolanti programmi. Allo scoccare delle diciotto parti con lo slancio di un vero centometrista. Il consiglio del giorno: il mestiere di pilota di droni è ricercatissimo e ti esalterai sicuramente ad imparare a fare evoluzioni per riprese e fotografie in prospettive uniche. Voto 7 e mezzo

Toro

Sei molto premuroso proprio perché Mercurio ti fa ben comprendere le necessità di tutti e Venere ti spinge a prendertele a cuore. Queste sono le caratteristiche di un buon leader e quelle che il presidente Mario Draghi sta dimostrando con i continui rassicuranti aiuti che sta disponendo per alleggerire questa crisi alle famiglie. Tu, più Draghi di lui.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non vuoi assolutamente staccarti dalla tua dolce metà per superare questo trauma ti porti in giro un fazzoletto con sopra spruzzate due goccioline del suo profumo. Da inalare subito appena ti sale la malinconia. Lavoro: per poterti ricongiungere al più presto con il tuo partner, ti occuperai unicamente delle urgenze e posticipi strategicamente tutto quello che non ti porta risultato immediato direttamente a settimana prossima. Salute: tolti gli impegni obbligati su cui poni un ritmo di voga adatto solo ai fratelli Abbagnale, tutto il resto te lo vuoi godere con la calma di un rito sacro, dalla cena fino alle lunghe performance sotto le coperte. Il consiglio del giorno: per una buona cena a due puoi spaziare da cibi afrodisiaci oppure restare leggero con un ottimo sgombro con olive. L’importante è non abboccarsi subito dopo sul divano. Voto 7 e mezzo

Gemelli

Il sindaco di Vicenza non sa più come gestire il proliferare di coppie di innamorati che si scatenano in incontri focosi in macchina. Voi, che avete i bottoni dei boxer sempre pronti a scattare, grazie a Marte, gli dareste volentieri una bella pacca sulla spalla e gli direste che lasciando divertire questi ragazzi si è guadagnato una nuova fetta di elettori. Per anche cinque minuti di folle passione fareste sempre carte false.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: il vostro gioco preferito sarà rubare baci in qualsiasi momento al vostro partner al limite dello stolker. Ma per voi significa tenere sempre la fiamma della passione accesa. Lavoro: il rischio di mettervi dietro ad uno schermo è che ci prendiate gusto tanto da approfittare di questo momento particolarmente produttivo e perdere di vista l’orologio. Per non bucare gli appuntamenti o arrivare in estremo ritardo, puntate la sveglia per quando dovreste dare lo stop al lavoro. Salute: dire che siete energici è assolutamente riduttivo, praticamente incarnate i segreti della fusione termo nucleare. Ho reso l’idea? Il consiglio del giorno: sono usciti i nominativi dei presidenti di commissione degli esami di maturità. Cercate subito i profili sui social e studiatevi una buona strategia per farvelo ‘amico’ all’orale. Ad esempio potete puntare sulla sua materia di insegnamento, ad esempio. Voto 7

Cancro

Dovresti imparare a vivere nel presente invece di continuare a rivangare il passato e i periodi in un cui lo sfinente Marte ti era amico. Come i tifosi ed esperti di calcio che stanno già commentando come fosse la formazione dello scorso anno quando abbiamo vinto i mondiali. Dovresti imparare a vivere il presente e a goderti questa Venere favorevole perché poi, anche lei, come l’estate, passa.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei come il gatto con gli stivali, dopo una rapida ma feroce unghiata fai subito mostra dei tuoi occhioni da eterno cucciolo e sei immediatamente perdonato. Lavoro: opti per la classica strategia bastone-carota. Potrai sfruttarla unicamente un paio di volte perché è ben conosciuta anche dai manipolatori in erba. Salute: il divano gonfiabile potrebbe essere una buona soluzione per improvvise pennichelle, peccato che sia davvero scomodissimo. Il consiglio del giorno: per te che sei amante del sonno devi sapere che tra le spese puoi anche scaricare il tuo materasso. Sei già pronto in pigiama e cuscino per andare ad acquistare subito quello in memoro che assicura sogni meravigliosi? Voto 7 –

Leone

Sei davvero imprevedibile perché, se da un lato ci sono Marte e Giove che ti portano splendore e fortunate occasioni, dall’altra hai Mercurio e Venere in quadratura e potresti uscirtene con delle sparate che ti potrebbero venire rinfacciate per almeno i prossimi dieci anni. Anche gli organizzatori del Giubileo si trovano nella stessa situazione perché non possono godersi a pieno questo importantissimo evento a causa dell’incognita "Harry e Megan": l’imprevisto e il gossip spietato sono sempre dietro l’angolo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi unicamente essere adorato perché solo quando sei sicuro di ricevere allora sarai pronto anche a dare, ma senza esagerare. Ovvio. Lavoro: il ruolo perfetto per te è proprio quello de re seduto sul trono in silenzio che lascia parlare unicamente i suoi consiglieri. Occhio però ai colpi di stato. Salute: hai tutte le energia per affrontare qualsiasi sport estremo che per te è come un punto di forza da mettere sul tuo CV per aumentare ancor di più reputazione e credibilità. Il consiglio del giorno: cercate subito la ricetta del Platinum Pudding, il dolce dedicato alla regina che diventerà sicuramente un must imperdibile. Voto 6

Vergine

Hai ben idea di come si faccia e gestire e reimpostare favorevolmente ogni situazione. Con Mercurio che ti ha aperto tutte le sinapsi del cervello, probabilmente sei stata proprio tu a suggerire la conversione dell’area di addestramento delle amazzoni di Gheddafi a Tripoli in un nuovissimo skate park. Più che pratica, sei proprio sul pezzo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: particolarmente delicata e accudente, come le infermiere con le mani di fata che quando ti fanno il prelievo non senti nulla e ti salutano con un sorriso e una buona caramella per alzare subito la pressione. Lavoro: per te è un mix tra soddisfazione e missione vitale per questo ti è difficile staccare di netto perché potresti perderti qualche cosa. Cosa non si sa, ma tu tieni comunque le antenne, e il cellulare, pronte a captare qualsiasi segnale. Salute: concediti quel dolcetto in più senza calcolare immediatamente quanti passi dovrai fare pere smaltirlo. Ti assicuro che avrà anche un sapore migliore. Il consiglio del giorno: in commercio ci sono le nuove creme solari che protrggono anche dalla luce blu degli schermi, ideali per te che a pausa pranzo sei al parco a prendere il sole e il resto della giornata sei attaccata a pc e tablet. Voto 7

Bilancia

Ultimamente sei proprio scomoda come le mutande che ti si infilano tra le chiappe. Posso capire che l’opposizione di Marte e Giove sia veramente un boccone che non si può digerire neppure con l’effervescente Brioschi. Ricordati che purtroppo al momento non sei dotata della simpatia di Lucianina Littizetto che, anche se sgancia una bomba, la si perdona con un sorriso. Tu hai la capacità di rendere anche il concetto più semplice e di poco conto, fastidioso come sedersi su una puntina da disegno.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: aspetti ardentemente che qualcuno bussi alla tua porta ma non illuderti perché sarà unicamente il driver che ti consegna il pranzo appena ordinato. Lavoro: niente passi falsi o azzardati perché Giove ha messo il veto a qualsiasi colpo di fortuna e se decidessi di saltare dall’altalena cadi al cento per cento rovinosamente sul sedere. Salute: se pensi che un bel taglio e colore possano ravvivare un po’ il tuo look spento ti sbagli di grosso. I lievi colpi di sole che hai chiesto al parrucchiere, si trasformano in ciocche platinate alla Gary Halliwell negli anni novanta. Orrore! Il consiglio del giorno: ormai ci sono corsi di formazione per tutto, anche per essere felici. IN alternativa puoi sempre metterti a seguire Sand Guru che saprà spiegarti proprio che il senso della vita è semplicemente la gioia e l’amore. Voto 5

Scorpione

Devi tenere assolutamente presentare che quando si ha Mercurio restrogrado in opposizione è facile incappare in qualche complicazione tecnologica. Per cui, dovresti mettere la modalità manuale a tutte le impostazioni che hai programmato per la tua casa ormai totalmente governata dalla domotica. Il rischio è di dormire con tutte le luci accese e con l’aria condizionata che si attiva solo quando la temperatura scende sotto i diciotto gradi. Meglio i vecchi tempi quando bastava abbassare l’interruttore per spegnere le luci.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti stai domandando se per caso il tuo sex appeal sia finito sotto vuoto insieme al piumone invernale che hai ritirato nel cambio di stagione. Tranquillo perché non dovrai aspettare fino alla stagione fredda per ritrovarlo ma di sicuro non è nel porta oggetti sul tuo comodino. Lavoro: controlla le mail nello spam, perché con Mercurio retrogrado potresti trovare importanti comunicazioni che a cui avresti dovuto i dare l’ok da qualche giorno. Gli scherzetti del pianeta del pensiero sono proprio imprevedibili. Salute: noti unicamente quello che ti manca e non smetti di lamentartene. Sei come quei cavalli in corsa con i paraocchi che possono unicamente andare diritto e si perdono tutto il panorama e il bello che gli sta attorno. Il consiglio del giorno: durante il prossimo fuori salone trovi nel programma anche delle sfiziosissime degustazioni di cucina. Sono a numero limitato quindi accreditati il prima possibile. Una buona scusa per fari fare un po’ di vita mondana. Voto 5 e mezzo

Sagittario

Continua il magnifico trend da "preso bene" perché Giove sembra proprio non volerti assolutamente abbandonare e tutti i dispiaceri e i problemi li lasci tranquillamente a casa con la suocera perché tu sei sempre in mezzo alla festa. Praticamente fai come Johnny Depp che, invece di preoccuparsi di cosa potrebbe dire il verdetto del processo contro la sua ex, sale sul palco del concerto di Jeff Back per un bagno di folla e di abbracci. Le preoccupazioni sono spazzate via meglio che le navi dalla Bora.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: quando si parla di sesso sei più rapido di Clark Kent che da timido giornalista si cambia in Superman. Giacca, pantaloni e intimo praticamente evaporano lasciandoti pronto all’azione. Lavoro: sei davvero protagonista con le ottime opportunità che ti sta regalando Giove. E se a oggi riesci a gestire tutto con ottimo polso e energia dovresti fare un planning per i prossimi mesi e ponderare se effettivamente riuscirai ad occuparti di tutto. Salute: è davvero da dieci e lode con tanto di medaglia d’oro. Il consiglio del giorno: a Torino ci sono gli Special Olimpics ma tu oltre a stare in tribuna cercherai in tutti i modi di scendere in campo con la consapevolezza che potresti anche vincere una medaglia. Voto 8 e mezzo

Capricorno

Sei particolarmente buono grazie a Venere e tendi ad evidenziare il lato positivo. Come nel podcast ‘La Milanesa’ che esalta la bravura e la figaggine delle donne meneghine considerate le più internazionali di tutta Italia. Ovviamente, eludendo al fatto che sono un po’ troppo fissate con la moda e il business, ma questo in fondo è anche dovuto all’influenza di questa città in movimento perpetuo che a te, anche se al momento sei un un filino sottotono, piace da impazzire.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: vuoi stare unicamente mano nella mano con il tuo amore e lo accompagni in tutto anche nelle lunghe maratone di shopping solo per vederlo felice e sorridente. Lavoro: analizzi i mercati con grande dedizione e logica. Ogni investimento è studiato attentamente a tavolino per evitare qualsiasi imprevisto causato da Giove avverso. Salute: il motto per te è godertela e anche se per caso ti cascasse un martello sul piede, tu minimizzi con una bella dose di ghiaccio e antidolorifico. Nulla può scalfire la tua serenità. Il consiglio del giorno: il trend per una pelle luminosa e pronta ai primi raggi del sole si chiama slugging da provare immediatamente dalla tua estetista che ovviamente è di Milano. Voto 6 –

Acquario

Dovresti fare attenzione, anzi molta attenzione, a come ti muovi perché con Mercurio in quadratura rischi di non valutare propriamente l’altezza dei gradini delle scale e inciampare rovinosamente. Come è successo a Piero Pelù durante il suo ultimo concerto. Ma come il cantante sei talmente entusiasta di tutto che vorrai anche tu mostrare la radiografia con il trauma cranico come simbolo del tuo animo ribelle e super rock.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: gli impegni a lunga durata per te sono assolutamente incomprensibili. Perché basarsi su un futuro incerto quando ci si può divertire e soprattutto amoreggiare nel presente? Lavoro: non hai alcuna intenzione di adeguare il tuo ritmo al gruppo e se per caso qualche ardito vorrebbe provare una collaborazione tu metti subito in chiaro che nella perfetta catena della tua vita non c’è spazio per un nuovo anello. Salute: sei perfettamente in gradito di scalare una montagna a mani nude come Alex Honnol. Ma il tuo scoglio invalicabile è riuscire a dire un semplice grazie. Dai che non è poi così difficile. Il consiglio del giorno: per la tua voglia continua di adrenalina in Vietnam c’è il ponte di vetro più lungo al mondo. Una tappa obbligatoria per le tue prossime vacanze. Voto 6

Pesci

Vi siete sicuramente incantati leggendo la storia di Rafael Nadal che negli ultimi mesi è riuscito con grande dedizione e perseveranza a recuperare la forma fisica per continuare a vivere il suo sogno di essere un campione di tennis. Per voi è un vero esempio da seguire perché non è solo spinto da un sogno impossibile ma dimostra come, con la giusta determinazione, si possa raggiungere l’impossibile. Ora focalizzate con Mercurio il vostro personale Djokovic e lavorate sodo per poterlo battere come Rafael al Roland Garros.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: te lo tieni stretto, stretto, come i bimbi che si addormentano con il loro peluche preferito. Lavoro: per te non esistono le mezze misure e da ritardatario incallito a spacchi con puntualità chirurgica il minuto. Salute: il caffé la mattina lo si prende con lo sfigmomanometro per misurare la pressione così oltre a svegliarvi potete valutare subito i vostri parametri vitali. Il consiglio del giorno: lo so che siete dolcissimi ma ripassare il garbo con Drusilla Foer nel suo programma ‘L’almanacco’ su rai due è assolutamente imperdibile! Voto 7 +