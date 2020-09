Nell'oroscopo di martedì 29 settembre per fortuna abbiamo una meravigliosa Venere che si trova nel segno del Leone. Venere forma un aspetto di trigono – quindi di un certo feeling – con Marte in Ariete. Come dire che c'è intesa, cioè sicurezza in se stessi, e c'è tanta voglia di far valere la propria personalità a fronte di un'insistenza nel riproporre schemi tradizionali ai quali proprio non abbiamo più voglia di sottostare! Marte infatti si trova in perfetta quadratura a Saturno nel segno del Capricorno.

L’oroscopo del giorno 29 settembre

Una dolce Luna nel segno dei Pesci sembra proprio riappacificare la situazione insieme al Sole nella Bilancia. Questi due segni zodiacali, Pesci e Bilancia, non sono certo noti per essere aggressivi ma piuttosto concilianti e diplomatici. Diciamo che questo aspetto è perfetto per controbilanciare le tensioni erotiche ma anche ribelli di Marte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Prendi le cose con calma. Non fare come Fedez, simbolo dell’energia per eccellenza, che si è purtroppo infortunato nel durante una sfida a colpi di pallacanestro. Marte continua a gettare benzina sul fuoco ma Giove potrebbe farti usare energie preziose senza parsimonia. Questa Luna, inoltre, potrebbe farti venir voglia di rivedere qualche vecchio amico…!

Amore: su questo campo non hai problemi…! Lavoro: finalmente le mail funzionano di nuovo e poi riprendere a scambiarti messaggi con colleghi e collaboratori! Salute: sempre carico come una molla. Il consiglio del giorno: se vuoi mandare un messaggio a qualcuno, potresti utilizzare la “vecchie” lettere e spedirle come si faceva una volta. Sono certo che sia d’impatto!

Voto 8

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con una Luna del genere non puoi che lasciarti andare a qualche canticchiamento allegro. Non ti posso suggerire di imbastire un duetto in stile Maluma ft. JLo perché Mercurio si è deciso a farti guerra e a rendere tutto più confuso, ma ti invoglierei a mettere qualche canzone top mentre fai la doccia e a dare via lo spettacolo. Come si dice? “Canta che ti passa”, no?

Amore: …ecco il partner non è un granché come corista. Lasciamolo da parte. Lavoro: arriva un momento di caos completo. Come se un tifone avesse spazzato la tua scrivania. Salute: recuperi punti! Il consiglio del giorno: combatti la pesantezza della giornata con la leggerezza. Se sei nella condizione, torna a casa a piedi (anche sotto l’ombrello) per fare moto e aver modo di osservare il mondo che ti circonda.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Trovate qualsiasi modo per tenervi allenati e in movimento. Ho anche saputo che parteciperete alle sessioni di calcio-tennis col Bayer Monaco! Fate bene ad utilizzare tutte queste energie per combattere una Luna non troppo simpatica che potrebbe farvi venire in mente dettagli del passato che non avete ancora digerito… Buon allenamento.

Amore: le attenzioni del partner sono sempre un buon modo per distrarvi. Lavoro: prestate attenzione anche ai dettagli più piccoli. Vi torneranno utili in seguito! Salute: un po’ acciaccati per colpa della Luna storta. Il consiglio del giorno: organizzate una cenette macrobiotica a lume di candela con qualcuno di importante, va bene anche la vostra BFF. Avete bisogno di distrarvi dai pensieri pesanti e inutili.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dobbiamo fare qualcosa per scuoterti, Cancretto. È vero che un italiano passa una media di 47 anni davanti agli schermi dei dispositivi… ma tu rischi di dimenticarti quanto è bello poter entrare nel mondo con tutta questa distanza che metti fra te e le interazioni sociali. Spegni il cellulare e prova almeno a intessere dialoghi coi dirimpettai, sfruttando questo Mercurio a favore!

Amore: è ok solo se ti limiti a qualche carezza…Lavoro: migliora tantissimo la tua capacità di concentrazione e calcolo. Salute: la Luna di oggi di permette di sentirti meglio! Il consiglio del giorno: una volta spenti cellulare e pc, buttati nel boschetto più vicino a godere dei colori dell’autunno.

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Diciamocelo: la previsione di una mini luna che orbiterà attorno alla Terra non ti sorprende, vero? Sei talmente popolare che persino gli astri (veri o artificiali) hanno bisogno di osservarti più da vicino. La Luna, uscita dall’opposizione, ti permette di respirare tranquillamente e di riprendere il tuo solito traffico (impegnatissimo) sui social!

Amore: più che follower tu guadagni veri e propri ammiratori! Lavoro: qualcosa ti distrae dal tuo solito ritmo. Salute: riprendi a vivere con più leggerezza rispetto ai giorni scorsi. Il consiglio del giorno: attento: prima di ogni dichiarazione, scritta o verbale, cerca le parole giuste e più inequivocabili possibili! Non sai quando qualcuno possa screenshottare o, addirittura, prendere nota di quello che dici per travisarlo!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

In qualche modo, le tue scelte vengono lette in modo troppo critico da chi ti circonda. Benché tu possa definirti precisa ed oculata, questa Luna potrebbe farti calcare un po’ troppo la mano e renderti super petulante. Non fare come il governo scozzese che ha prodotto uno spot anche troppo… “impressionante” sull’importanza della prevenzione dei virus. Cerca di trovare un compromesso fra precisione e diplomazia.

Amore: per fortuna c’è sempre chi è pronto a darti un abbraccio sincero. Lavoro: riprendi a grande ritmo a correggere con la penna rossa gli errori degli altri. Salute: sbuffacchi come una locomotiva in corsa. Il consiglio del giorno: mai come oggi ti consiglio una seduta di yoga super intensiva che possa addirittura stiracchiare per benino i tuoi pensieri.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non hai mezze misure, soprattutto quando si parla di sentimenti. La posizione di Marte potrebbe renderti anche troppo impaziente ed impedirti di scendere a compromessi. Rischi di tirare rispostacce come Barbara D’Urso che non accetta piagnucolii e lamentele durante la sua trasmissione di punta. Buona però la Luna: riesci bene a sentire quello che provi e vai diretta al punto (almeno ogni tanto!!!).

Amore: alcune proposte sono da valutare… con calma! Lavoro: prenditi cura di qualcosa di leggero, non strafare con promesse ed impegni troppo grandi. Salute: fai fatica ad infilare i collant al risveglio. Il consiglio del giorno: perché non osare qualche accessorio kitsch o, semplicemente, fare quel taglio di capelli estremo che ti piace tanto e che hai in mente da un po’?!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questo Mercurio ti ha reso improvvisamente un detective di fama mondiale. Sei quasi meglio della signora anziana che ha riconosciuto una truffatrice al telefono e l’ha fatta arrestare dalla polizia. Il coraggio di certo non ti manca e l’intuizione nemmeno. Resta solo da convincerti che potresti aver bisogno di un partner per le tue indagini… e poi si sa: come nei migliori telefilm americani, le ciambelle vanno mangiate in compagnia.

Amore: faccio fatica a convincerti che non c’è nulla di male in te e che sei splendido così come sei, vero? Lavoro: per te, fatturazione e recupero crediti sono emozionanti come un film su Indiana Jones. Salute: ti senti super carico grazie a questa Luna. Il consiglio del giorno: hai i sensi “di ragno” a mille, eppure non credo che dire tutto quello che pensi e senti sia la cosa migliore. Resta in disparte e non esporti troppo. Non ancora!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte e Venere dalla tua sembrano davvero non riuscire a staccarti gli occhi di dosso. Peccato per questa Luna un po’ stortina che potrebbe lasciarti con l’espressione totalmente assente di Billie Eilish (che nel frattempo ha collezionato 12 nomination per i Billboard Music Awards!). Non c’è bisogno per forza di sorridere per essere popolari ma nel tuo caso, credimi, ti renderebbe ancora più carino!

Amore: mieti cuori ovunque passi! Persino di fronte al circolo Arci vicino casa. Lavoro: a tu per tu con questioni irrisolte fra colleghi. Salute: sei un po’ sotto tono. Cerca di distrarti con della musica nelle orecchie. Il consiglio del giorno: per esorcizzare i momenti bui, sarebbe carino leggere qualche romanzo thriller o horror d’autore!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ho deciso il regalo da farti: una bella bottiglia da collezione del nuovo rum di James Bond. Elegante ed in grado di farti sentire come una spia fighissima! Questo per contrastare il Marte quadrato che continua a lasciarti con pochissime energie a fine giornata. Ricordati che Mercurio a favore rende molto più profonde le tue intuizioni: sfruttale e ascoltale.

Amore: devi imparare a tollerare le attenzioni da parte degli altri. Lavoro:riesci senza sforzo a prendere decisioni importanti. Salute: c’è qualche possibilità che tu riesca a riguadagnare un po’ di buonumore. Il consiglio del giorno: se proprio non riesci a dismettere la tua maschera da brontolone di fronte agli altri, puoi sempre accoccolarti sul divano con il tuo peluche di Batman preferito mentre guardi le repliche di Sailor Moon!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai sempre delle trovate geniali, c’è da riconoscerlo. Non sono però certo che siano tutti disposti a leggere del genio nelle tue scelte… hai saputo che, nei suoi ristoranti, Cracco ha volutamente fatto portare ai tavoli dei piatti privati di un terzo per sensibilizzare in merito allo spreco di cibo? Ecco… va bene la trovata geniale ma questo Mercurio quadrato potrebbe rendere poco piacevole la modalità che utilizzi! (Soprattutto se quel terzo di piatto mancante lo paghi comunque come un appartamento in centro!)

Amore: c’è ancora tensione in coppia… Lavoro: prendi con calma e circospezione le questioni più impegnative. Salute: nervosismo sotto pelle. Il consiglio del giorno: muoviti a stile leopardo e con la schiena alle pareti tipo carta da parati. Meno ti fai notare oggi, meglio è!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Amate scherzare, con questa Luna a favore e con un Mercurio che vi rende irriverenti. Un po’ come Ilary Blasi che pubblica foto divertenti dove fomenta gossip al riguardo di un nuovo marito (povero Totti!). Buona anche la Venere che, pur non essendo propriamente a favore, vi permette di guadagnare un po’ di autostima e di giocare col look.

Amore: nulla di negativo da segnalare. Lavoro: se riusciste a dire quello che pensate con meno timidezza sarebbe tutto magnifico! Salute: assolutamente TOP! Il consiglio del giorno: con una Luna del genere penso sia d’obbligo organizzare una Reunion con i vostri amici che conoscevate quando eravate piccoli! Magari con una bella conference call su Zoom!

Voto 9 +