L’oroscopo di oggi 29 novembre 2021, previsioni segno per segno: Ariete e Leone sentono freddo al cuore Con l’oroscopo di oggi, lunedì 29 novembre 2021, inizia una settimana decisamente più stabile e concreta rispetto a quella appena passata. Bilancia, Sagittario e Capricorno saranno più organizzati e decisi.

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 29 novembre 2021, l'ordine sembra essere tornato anche nel cielo astrologico rispetto ai giorni scorsi: oggi Sole e Mercurio sono congiunti al 7° del segno del Sagittario in sestile a Saturno mentre la Luna, nel segno della Bilancia, ritrova il suo rigore.

Marte oggi sarà in perfetto trigono a Nettuno e questo aspetto amplifica il bisogno di ragionare, progettare e pensare non in una sfera privata e di controllo bensì in una visione ampia e umanistica.

Il segno fortunato di oggi sarà la Bilancia che adora questo equilibrio nonostante Venere in quadratura la renda piuttosto rigida. Il segno zodiacale sfortunato per oggi invece sarà l'Ariete che ha come l'impressione di non riuscire più ad entrare in contatto reale con le sue emozioni.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Brutta giornata. Quasi da dimenticare. Non che a livello professionale vada male, in quel senso i progetti continuano per la loro strada. Peccato però che Luna e Venere in questa posizione sono davvero difficili da affrontare. Per colpa loro la maggior parte delle persone che incontri per strada sembreranno avercela con te per i motivi più disparati. L’unica nota positiva è che non penso arriverai al livello di Selvaggia Lucarelli (presa a testate da un hater)…

Amore: chiacchierare e cercare in tutti i modi di attrarre l’attenzione potrebbe non essere la tattica giusta. Non è la forma a far innamorare: è la sostanza.

Lavoro: pensi di avere sempre la soluzione giusta ma oggi, più di altre volte, sei geloso delle tue idee e non le condividi. È proprio una giornata tesa.

Salute: la Luna opposta ti rende nervoso e un po’ arrabbiato col mondo. Dovresti prenderla un po’ più con filosofia.

Il consiglio del giorno: devi essere super attento e non pensare i piedi a nessuno. Oggi potrebbe davvero fartela pagare.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Avresti bisogno di contattare lo scienziato italiano che trasforma le proteine in plastica riciclabile eterna. Magari lui riuscirebbe a fare qualcosa per le tue energie perennemente disperse a causa di Marte. L’opposizione del pianeta rosso è davvero devastante… ed ora che hai pure perso l’influsso della Luna, prima a tuo favore, ti sembra davvero di viaggiare a vista. In attesa di una risposta dallo scienziato, portati dietro un termos di caffè bollente.

Amore: Venere culla i tuoi sogni romantici. Al momento, però, sembrano non diventare realtà… devi impegnarti un po’ di più.

Lavoro: Saturno ti chiede prove e controprove sul tuo operato. Che noioso…

Salute: la Luna sottrae il proprio supporto a partire da mezzogiorno. Ti troverai un po’ spaesato, a tu per tu con un Marte che non è assolutamente intenzionato a darti una mano…

Il consiglio del giorno: per ricaricare le energie c’è solo una cosa da fare: addormentarti mentre vieni coccolato da qualcuno che ami.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Volete stravincere, anche se ancora non avete capito come fare. Luna, Giove e Saturno sono pronti ad investire tutto quello che hanno su di voi e riescono, in un modo o nell’altro, a convincervi che è giunto il momento per qualche mossa tattica dal punto di vista professionale. Peccato per Mercurio: renderà difficile scegliere da dove cominciare. Così come Netflix, deciso a sbaragliare la concorrenza con qualche Blockbuster, anche voi siete soltanto in attesa che vi capiti l’occasione giusta.

Amore: più simpatici di ieri, almeno oggi le vostre battute fanno ridere e riescono persino a far posare su di voi lo sguardo di qualcuno di veramente interessato. Potrebbe essere un buon inizio, no? Lavoro: quel Mercurio lì, in perfetta opposizione, sembra urlare al mondo che è giunto il momento di saggiare la vostra preparazione. Non temetelo: Saturno e Giove dalla vostra vi aiuteranno in ogni situazione complessa e ne uscirete vincitori.

Salute: gli impegni di oggi si moltiplicano ma voi, grazie ad una Luna ritrovata, riuscirete sicuramente e gestire tutto con una serafica espressione sul volto.

Il consiglio del giorno: siate tattici: non prendete tutto di petto e con energia. A volte è più importante scegliere bene quando e come muoversi.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Le immagini di “Ingenuity” che vola su Marte sono circolate ovunque e sono… magnifiche. Un volo poetico in un cielo diverso dal nostro che conduce chissà dove. Ecco: non esiste immagine più romantica di questa per te, oggi. Anche perché, per colpa di Venere, fai fatica pure a immaginare baci e abbracci teneri. Senza contare che pure la Luna sta pensando di mettersi di traverso a rovinarti la giornata. Ok: puoi definitivamente segnare in nero questa data sul tuo calendario.

Amore: no, no, no. Oggi non se ne parla. Le smancerie sono solo un modo per farti sentire ancor più a disagio del solito. Fra Luna e Venere non so chi si diverte di più a vederti così in difficoltà.

Lavoro: per essere sicuro di sapere come risolvere una questione spinosa, dovresti andare a recuperare il volume con le procedure che tieni nascosto in qualche cassetto polveroso. E chi se lo immaginava che determinate cose sarebbero tornate sulla tua scrivania?

Salute: giornata in salita con una pendenza che nemmeno sul Monte Bianco… ingrana la marcia e non demordere.

Il consiglio del giorno: dare senza pretendere di ricevere qualcosa in cambio è la sfida di oggi… e non parlo di schiaffi o guanti di sfida, eh.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

A Parma, due ladri hanno provato a portare a termine un colpo in un prosciuttificio ma, per sfortuna loro, hanno trovato dei carabinieri pronti ad aspettarli e a sventare ogni tentativo di rapina. Come vedi, la sfortuna non è solo affar tuo. Vero: Giove, Saturno e Marte sono tutti storti ma, stai pure certo, che non sei l’unico a dover combattere in una giornata come questa. Guarda il lato positivo: Mercurio a favore ti aiuterà a imparare dai tuoi errori.

Amore: le tue doti dialettiche sono, per una volta, uno strumento super sexy. Se non esageri, potrebbero persino portarti un passo più vicino a chiedere il numero a quello che ti piace. Devi solo chiedere a Marte di concederti almeno una goccia di coraggio.

Lavoro: Mercurio ti aiuta a trovare scorciatoie e procedure alternative. Le “furbate” oggi potrebbero pure riuscirti bene.

Salute: Marte è simpatico come un black out mentre stai salvando un documento ufficiale di massima importanza. Ci proverà in tutti i modi a lasciarti senza forze.

Il consiglio del giorno: Mercurio è l’alleato migliore che potresti chiedere per oggi. È grazie a lui se, tutto sommato, riesci a limitare i danni delle tue trovate.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Draghi e Putin si sono chiamati. Hanno parlato di migranti, energie e della situazione dell’Ucraina… discorsi davvero importanti che tu, al momento, rifuggi come fossero peste. Con Mercurio così quadrato, anche con tutta la tua buona volontà non riusciresti a rimanere lucida a lungo per poter mettere a fuoco determinati topic. Meglio defilarsela alla chetichella e rifugiarsi fra le braccia di qualcuno di veramente speciale. Venere ne sarà entusiasta.

Amore: Venere, super innamorata, ti sorride con un paio di cuoricini rosa al posto degli occhi. Proverà in tutti i modi a farti vedere amanti ovunque.

Lavoro: Mercurio quadrato disturberà parecchio. Per colpa sua, oggi, potresti non riuscire a fare tutto quello che hai in programma: imprevisti in arrivo.

Salute: Marte e Venere, ancora a favore, sono una garanzia: per quanto la schiena ti faccia male dopo ore di lavoro, basta qualche esercizio di stretching per ritrovare la serenità.

Il consiglio del giorno: lascia il ripasso delle funzioni di secondo grado con tuo nipote a qualcuno che non ha Mercurio sul groppone. Tu dedicati a qualcosa di più… ricreativo per oggi.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Francesco, cittadino di Bari di 82 anni, ha deciso di cambiare la sua vita e regalare piccoli gesti poetici a chiunque incontri la sua arte. Egli ha infatti scelto di dipingere sassi trovati per strada e lasciarli di fronte agli occhi di tutti per poter allietare la giornata di chiunque passi di lì. Oggi, con questa Luna tornata a favore, anche tu ti senti più tenera e ispirata del solito. Vero: Venere è ancora antipaticamente ancorata alla sua quadratura ma, su questo, ci lavoreremo un altro giorno.

Amore: la Luna di oggi cambia qualche carta in tavola. Col suo improvviso buonumore potresti persino essere più disposta ad accettare l’invito per una passeggiata, mano nella mano, con un collega ti fa la punta di continuo… chissà?!

Lavoro: ti svegli in buona e la Luna, in combutta con Mercurio, ti renderà più aperta ad ascoltare le proposte dei tuoi collaboratori. Magari oggi non sbraiterai senza sosta come al solito.

Salute: altalenante. Passerai momenti dove ti senti fiacca e poco contenta della tua forma fisica ad altri in cui uscirai di casa con un vestito da sera super luccicante e con colori abbaglianti. Non esattamente il top dell’equilibrio.

Il consiglio del giorno: fregatene di come potranno reagire gli altri. La vera ricchezza è poter agire seguendo il proprio buon cuore senza aspettarsi nulla in cambio.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

In Siria un maestro di kung fu privato di una gamba ha preso ad insegnare l’arte marziale a dei bambini per consentire loro di difendersi da soli. E se c’è riuscito lui ad impegnarsi per aiutare gli altri, non oso immaginare cosa possa fare tu con Marte e Venere a favore. Prodighi di risorse senza fine, potrebbero essere la chiave giusta per riuscire dove finora ti sei sempre fermato. Devi solo convincerti che puoi farcela anche avendo Giove e Saturno in posizione negativa…

Amore: perdi la sicurezza della Luna ma Venere e Marte rimangono tuoi amici e confidenti, in merito agli affari di cuore, ancora per un po’. Con loro al tuo fianco non puoi continuare a “mietere vittime” solo col tuo sguardo magnetico.

Lavoro: non puoi ignorare per sempre quella mail in fondo alla tua casella postale. Prima o poi sarà anche il suo turno.

Salute: Marte ti spinge fino al limite, assicurandosi di allungarti una bottiglia di acqua fresca a fine giornata per risanare la stanchezza. Ottima performance.

Il consiglio del giorno: ricorda che le prove che incontri sul percorso non sono mai un “no”, ma una palestra: come dice il detto -un mare calmo non ha mai dato alla luce marinai esperti-.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Spotify dovrebbe togliere finalmente lo shuffle random quando selezioni un album per ascoltarlo. E sai chi è stato a convincere i programmatori? Niente di meno che Adele. Già immagino la cantante agitare il ditino con fare inquisitorio per consentire a tutti di ascoltare l’ultimo suo album senza essere costretti ad passare fra i pezzi completamente a caso. Oggi anche tu sei piuttosto convincente grazie a Mercurio a favore. Ogni tua discussione prende subito corpo e consistenza.

Amore: in carreggiata. Non mi è ancora chiaro se vuoi veramente fare sul serio con questa nuova conoscenza o se stai solo tastando il terreno… la decisione la daremo ai posteri.

Lavoro: Mercurio è super convinto che le tue trovate siano vincenti e ti induce, senza timore, a proporle direttamente al CEO. Qualcosa mi dice che questo coraggio ti porterà lontano.

Salute: la Luna, finalmente lontana dalla quadratura, ti concede una pausa da quel cerchio alla testa super fastidioso che ti rotto le scatole negli ultimi giorni. Molto meglio.

Il consiglio del giorno: puoi fidarti tranquillamente del tuo sesto senso. A darti una mano ci penserà il pianeta del pensiero, abilissimo nel risvolto pratico di ogni sfida.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La Luna di oggi proverà a fermarti come le accuse di doping hanno fatto con Marcell Jacobs. Tu e lui, però, avete una cosa in comune (e non sono gli addominali scolpiti): entrambi non vi date per vinti. Avete tutti e due una forza potente e incontrollabile che vi può condurre lontano. Marte e Venere ti rendono consapevole delle tue capacità e non ti impediscono in alcun modo di metterle in gioco. Non ascoltare chi cerca di indisporti: non sa quello che fa.

Amore: sei un crogiolo di passione, intensa e irrinunciabile. Se mai ti venisse in mente di conquistare qualcuno lui sarebbe già tuo prima ancora di conoscerti.

Lavoro: attento ai momenti di sconforto causati da questa Luna: potresti alzare un po’ troppo la voce.

Salute: non scaldarti troppo. Ti senti inquieto e pronto a scattare in qualsiasi momento. Ricordati che una delle tue doti maggiori è l’organizzazione e la ponderazione.

Il consiglio del giorno: ritornare in palestra anche dopo un lungo periodo di pausa rilascia una sensazione di benessere assoluta, anche se si ha qualche chiletto in più: provare per credere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ci hanno detto che il rincaro economico ha colpito tutto, persino pandori e panettoni che sarebbero in crescita del 12% rispetto a un anno fa. Tu, però, nel fare le tue compere per le prossime feste non ti sei mica accorto. Preso come sei da Giove e Saturno super esaltati, hai infilato tutto nel carrello pensando soltanto alle prossime festività. Hai così bisogno di un po’ di sana magia nella tua vita che non ti curi nemmeno per un momento del prezzo esposto.

Amore: mentre la passione parla un linguaggio ancora molto lontano da te, il romanticismo sembra riaffiorare timido grazie alla Luna rientrata a favore.

Lavoro: Mercurio e Luna sono soci irrinunciabili. Donano creatività e ingegno a progetti imprenditoriali già buoni di per se.

Salute: Marte sembra non voler concedere nemmeno un pizzico di forza né di energia. È a causa sua se le tue energie mancano all’appello…

Il consiglio del giorno: attento ad usare accostamenti troppo azzardati in cucina: c’è ancora chi viene preso dall’orticaria all’idea dell’ananas sulla pizza…

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

In una recente conferenza stampa, Boris Johnson ha dato segni di cedimento. Prima ha perso il segno del suo discorso e poi ha menzionato, random, Peppa Pig di fronte agli astanti. Ho il timore che sia colpa, anche nel suo caso, di Mercurio quadrato. Il pianeta del pensiero, in questa posizione, vi rende sconclusionati, distratti e poco pronti a rispondere colpo su colpo. Perlomeno la Luna, nella seconda parte della giornata, si farà da parte…

Amore: non ci capite più niente… ma in merito a “sentire”: avete il cuore che batte all’impazzata non appena la vedete.

Lavoro: Mercurio ha una brutta influenza su di voi. Vi distrae di continuo convincendovi a guardare il cellulare ogni cinque secondi.

Salute: non male: la Luna ha finalmente deciso di smetterla e non ha più intenzione di fiaccarvi inutilmente.

Il consiglio del giorno: un po’ di caos ci sta, non preoccupatevi. Ci sarà sempre e comunque qualcuno disposto a darvi il suo sostegno (grazie a Venere).

Voto 7 –