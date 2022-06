L’oroscopo di oggi 29 giugno 2022: Cancro e Scorpione si perdono nei pensieri L’oroscopo di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: c’è la Luna nuova. Sole e Luna si incontrano a 7 gradi del segno d’acqua del Cancro: è un momento molto intenso e profondo.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 29 giugno 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: è il giorno della Luna nuova. Sole e Luna si incontrano a 7 gradi del segno del Cancro. È un momento intenso di ascolto intimo, non fatevi distrarre dall'estate e dalle sue energie e prendetevi qualche ora per voi!

Con la Luna in Cancro così potente (non dimenticatevi che il Cancro è il segno dove la Luna impera) il segno fortunato è lo Scorpione, mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

Ariete

Ti senti esattamente come il dodicenne che ha raggiunto la cima del Monte Bianco. Grazie agli ottimi influssi dei pianeti, e in particolare di Marte e Giove, puoi ottenere tutto quello che desideri. Anche raggiungere qualsiasi vetta e scalare il K2 in flip flops.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se pensi di aver trovato il grande amore aspetta un paio di giorni prima di gridarlo ai quattro venti perché con la luna nuova tutta la tua dolcezza nei modi potrebbe svanire, ma solo per ventiquattro ore. Lavoro: prima di esporti anche se sei sempre favorito da Giove è meglio sempre provare a cogliere il mood del giorno e oggi è un po’ troppo esaltato per aggiungere ancora ‘carne al fuoco’. Salute: anche se non dovessi chiudere occhio questa notte perché intento a misurare le tue emozioni non avrai alcun problema a presentarti impeccabile con un sorriso smagliante e forse più consapevole. Il consiglio del giorno: puoi lasciarti tranquillamente coinvolgere dal trend delle ciabatte di plastica da usare anche in ufficio. Ti assicuro che te lo puoi davvero permettere ma solo perché sei un figo da paura! Voto 8 –

Toro

Credo che dovresti proprio andare al nuovo osservatorio pubblico presso la Bicocca di Milano. Così puoi studiare i movimenti dei pianeti e cogliere subito quando la tua amata Venere torna a favorirti e rassegnarti al fatto che per qualche settimana in campo sentimentale ti sentirai messo obbligatoriamente a dieta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: il tuo appetito non si è per nulla placato e farai di tutto per riuscire ad apparecchiarti qualche situazione il prima possibile per gustare un dolce bocconcino. Lavoro: ti senti come la settimana prima delle vacanze, dove programmi solo quello che dovrai fare al tuo ritorno. Salute: sei già con la valigia in mano perché in fondo desideri una bella vacanza con tramonti e baci mozzafiato. Il consiglio del giorno: rispolvera qualche tormentone Vintage degli anni sessanta perché tornano ad essere le vere gita dell’estate. Ti ricordi la canzone ‘Il capello’? Mettila a tutto volume in macchina per fare un po’ il figo. Voto 6 +

Gemelli

Dettate proprio legge miei cari Gemellini perché con questo cielo sfavillante e con Venere e Mercurio nel segno che vi fanno sentire sempre come i vocalist in discoteca. Potreste provare una collaborazione con Don Michele, ex dj che organizza rave in chiesa per attirare i più giovani. Vi vedo già cantare a squarciagola ‘Parola di Abramo’ degli Elio e le Storie Tese.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: se partecipassi al concorso per la canzone d’amore dell’anno, tu senza alcun dubbio avresti il primo premio. Oltre che per le doti canore soprattutto per la tua bella e affascinante presenza sul palco. Lavoro: non sarà assolutamente possibile farvi stare zitti neppure per un minuto. Avete un sacco di cose da dire che sono davvero utili e importanti per tutti. Meglio ascoltare. Salute: se dovessero fare un sondaggio e chiedere se incontrare voi o Justin Bieber, con questi astri propizi potete tranquillamente vincere a mani basse. Il consiglio del giorno: visto il tema ‘musicale’ nonpotete assolutamente perdervi il Festival della Musica antica a Milano. Potrete anche imparare a suonare il liuto. Voto 8 e mezzo

Cancro

La Luna nuova proprio nel tuo segno ti mette molto in discussione e rischi di ululare tutta la notte come un licantropo innamorato. Ricorda però che per avere un’ottima resa e grande lucidità i super miliardari dormono almeno 6 ore a notte. Quindi, visto che la Luna nuova sarà attorno alle quattro di mattina, sarebbe meglio che tu vada a dormire prima del tramonto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la luna nuova di oggi ti rende davvero ipersensibile tanto da riuscire a voler bene anche all’ex fidanzato che ti ha mollato per scappare via con un’altra. Lavoro: il tuo ufficio è un vero confessionale dove tutti vengono a tormentarti con le loro paturnie e tu non puoi far altro che abbracciarli forte nella speranza che si levino subito dalle scatole. Salute: sempre più stanco e affaticato ma tranquillo perché devi resistere ancora qualche giorno Marte smetterà di tormentarti. Il consiglio del giorno: per stimolare una pennichella pomeridiana, in questi giorni si tiene l’importantissimo torneo di Wimbledon, e anche se giocasse Nadal dopo i primi tre passaggi, hai già la bolla al naso. Voto 6 –

Leone

Appena hai sentito la notizia che è stato approvato il film Dirty Dancing 2, con tanto di uscita prevista per il 2024, ti sei sentito subito chiamato in causa. Chi, se non tu che hai Mercurio e Venere favorevoli, può interpretare la battuta: ‘Nessuno può mettere Baby in un angolo’. Sei anche fisicatissimo per il famoso salto finale dell’angelo. Un altro punto a tuo favore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non ci sono dubbi sul fatto che tu sia davvero amato e anche venerato da tutti i tuoi spasimanti, dovresti fare una bella immagine da distribuire tipo ‘santino’. Lavoro: nulla ti può fermare perché tutto va alla grande e puoi finalmente affermare di essere il più bravo. Puoi darti tranquillamente una grande pacca sulla spalla. Salute: sei un vero splendore e sfili fuori di casa come se fossi sempre su un red carpet. Il consiglio del giorno: seguire i dettami della moda spesso è una vera seccatura. Ma per te si potrebbe dire che si tratti del tuo sport preferito. Allenati perché tra poco iniziano i saldi di stagione. Voto 8

Vergine

Sei decisamente rallentata da Mercurio. Infatti, appena ti viene sottoposta una richiesta apparentemente semplice, tu rischi di fare come il comune di Roma che riesce a formulare una risposta negativa alla richiesta della riapertura del cinema Metropolitan in via del Corso con ben dieci anni di gestazione. Prova a semplificare come suggeriscono i diagrammi di flusso studiati alle medie.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: neppure con l’aiuto di Tom Cruise puoi sperare di trovare anche un tiepido sentimento dentro al tuo cuoricino. La missione è davvero impossible. Lavoro: sei proprio la collega sbadata, quella che riesce a far cadere un bicchie d’acqua sulla scrivania e si arrabbia contro chi lo ha appoggiato proprio lì. Per scoprire alla fine che è stata proprio lei. Salute: sei sempre pronta a puntualizzare e se ti si dovesse fare una confidenza, tu quello che alla fine ricorderesti è unicamente l’uso scorretto di sintassi e congiuntivi. Il consiglio del giorno: consulta il tuo libricino della perfetta manutentrice per ricordarti come si pulisce il forno con il doppio vetro, poi per favore mandami un messaggino così evito di smontare tutto l’elettrodomestico. Voto 5 –

Bilancia

Le regole sono fatte per essere seguite e tu, che oltre a Mercurio hai anche i favori di Saturno, sei come il bimbo in Germania che chiama la polizia dopo che il padre passa per ben due volte con il rosso. Con te si può solo rigare diritti.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: torni ad essere quasi dolcissima tanto da voler trascorrere tutta la serata abbracciata stretta stretta al tuo filarino. Lavoro: ti accolli senza troppi problemi tutti gli sbattimenti dei tuoi colleghi, forse perché solo tu pensi di saperli risolvere nel modo più giusto. Salute: lo specchio di casa è prodigo di complimenti e già di prima mattina ti senti subito una figa pazzesca! Il consiglio del giorno: approfitta del bonus depuratori d’acqua perché oltre a evitarti la performance sportiva per portare a casa l’acqua eviti anche di dover gettare troppa plastica senza dover aggiungere il risparmio del portafogli, che visti i tempi fa davvero comodo. Voto 7 –

Scorpione

Darti sempre pienamente ragione ti infastidisce un po’, infatti sei come Gianmarco Tamberi che, nonostante la vincita ai campionati italiani, termina con un eloquente gesto di rabbia. Questa Luna nuova sta facendo ribollire le tue emozioni ma non è assolutamente una valida scusa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: i tuoi preliminari sono una serie infinita di concetti intellettualmente interessanti e dopo aver ‘scaldato’ bene bene il tuo super cervello sei pronto a godere in tute le posizioni del kamasutra. Lavoro: hai davvero in tasca la chiave per il successo che sai usare sapientemente al momento giusto, quando nessuno potrà dirti di no lasciandoti totalmente campo libero. Salute: torna una bella dose di autostima, un bell’outfit coordinato e un po’ ammiccante. Molto bene! Il consiglio del giorno: per fare sport con questo caldo bisogna scegliere l’orario giusto la mattina presto o la sera tardi sempre che questo sposi bene i tuoi programmi e le tue uscite da bohémien intellettuale. 7 +

Sagittario

Hai la stessa lucidità della famosa scrittrice J.K Rowling che, convinta di parlare con Zalensky, è stata in realtà beffata da due comici russi. Non sottovalutare assolutamente l’opposizione di Mercurio perché sei vittima facile di burle che saprebbe tranquillamente sgamare anche un bimbo dell’asilo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei solamente istinti bestiali e questo non ti fa proprio onore, perché qui non si tratta di bere un bicchiere di acqua fresca solo perché fuori fa caldo, devi metterci un po’ più di impegno. Lavoro: sei stato ufficialmente investito nel ruolo di ‘uomo del boccione’, quello che quando è finita l’acqua del distributore riesce a sostituire il famoso boccione da quindici litri con una sola mano. Per il resto concludi davvero poco o niente. Salute: sfrutta questa tua forza bruta per qualche impresa epica come una maratona nel deserto o fare la Capri – Napoli a nuoto. A te l’ardua scelta. Il consiglio del giorno: fai molta attenzione a rispondere alle chiamate dall’estero. Lo so che hai amici in tutti gli angoli del mondo ma si tratta di vere truffe che prosciugano in due secondi tutto il credito che solitamente usi in un mese. Voto 6 –

Capricorno

Con la Luna nuova in opposizione potresti davvero perdere le speranze e convincerti che sia il momento per ritirati definitivamente dalle scene. Ma, se la coppia inglese che ha perso l’iPhone in un fiume è riuscita a ritrovarlo funzionante dopo ben dieci mesi, tu devi solo aspettare che questo momento passi e riprendere esattamente tutte le tue funzioni. Ti basta solo una buona dormita per ricaricarti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: lo affronti come si fa con gli esami a settembre, è solo un fastidioso dovere. Lavoro: fuori dal vostro ufficio è stata messa la sigle UCAS, ufficio complicazione affari semplici, non so se ho reso l’idea… Salute: basta davvero poco per farti saltare subito su tutte le furie, continuando così a breve non ti parlerà più nessuno, nemmeno il portiere per la consegna della posta. Il consiglio del giorno: pare che i cocktail più cool della stagione siano a base di caffé. Un abbinamento perfetto per te che sei spossato da Marte e già alle sei giri in pigiama. Voto 4 e mezzo

Acquario

Sei un vero campione super sexy. Sei il nostro Gregorio Paltrimeri che continua a regalarci vittorie e sorrisi che scaldano il cuore (e non solo quello, ammettilo). Con l’appoggio incondizionato di Venere e Marte hai la strada spianata per successi e ammirazione incondizionata. Goditi questo momento magico.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: piaci davvero da morire e sei conteso da un numero incalcolabile di pretendenti. Lavoro: non sbagli proprio un colpo tanto che il gotah della finanza dovrebbe venire da te per fare ripetizioni. Salute: puoi davvero tutto, passi dallo sport estremo, alle serate di Gala con tuxedo perfetto con grande agilità, tanto che il cambio d’abito dura solo 5 minuti. Il consiglio del giorno: più portare i tuoi amici a quattro zampe al mare senza nessun problema perché di certo hai già tutto ben programmato dalla spiaggia dedicata alla sveglia all’alba per portarli a fare un tuffo. Voto 9

Pesci

Quest’anno in alcune spiagge spagnole è stato introdotto il divieto di fare la pipì in mare. Dovrete quindi rassegnarvi ad uscire dall’acqua alla ricerca di un bagno invece di restare comodamente a ‘puccia’. Se con Mercurio in quadratura potreste anche dimenticarvi questa regola, vi assicuro che la multa di 750 euro vi rimarrà ben stampata in testa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi siete convinti che non riuscirete mai e poi mai ad ottenere il grande amore, quello che sognate e pensate di meritare. Non lasciatevi risucchiare da questa paranoia. Lavoro: non è che ce l’hanno tutti con voi è che ogni tanto vorrebbero vedervi lavorare e collaborare attivamente. Forza che ce la potete fare. Salute: siete davvero svogliati e sperate di sentire in lontananza una voce a voi famigliare che dica: ‘è pronto’. Con il frigorifero che piange fatevi invitare a casa dalla mamma. Il consiglio del giorno: se siete alla ricerca di fresco in queste giornate bollenti è appena stata riaperta la Domus sepolta sotto le terme di Caracalla per approfittare qualche ora di refrigerio. Voto 5