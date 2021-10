L’oroscopo di oggi 28 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Leone e Sagittario non trattengono i baci Nell’oroscopo di oggi, venerdì 28 ottobre 2021, la Luna si troverà a metà: la mattina nel segno del Cancro e dall’ora di pranzo in poi nel segno di fuoco del Leone. Quando anche la Luna entrerà in Leone sarà il fuoco a gestire l’emotività dato che anche Venere è ancora in Sagittario. Non dimentichiamoci che proprio questa Venere ha bisogno di attenzioni perché vive un momento di delusione. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Anche nell‘oroscopo di oggi, venerdì 28 ottobre 2021, la Luna si trova a percorrere gli ultimi gradi del segno del Cancro mentre, poco prima di pranzo, passerà nel segno di fuoco del Leone. La particolarità nel cielo astrologico di oggi è ancora la quadratura tra Venere, pianeta dei sentimenti e anche dell'espressione degli stessi, e Nettuno, pianeta dei grandi ideali. Crollano gli ideali e vengono a galla delle delusioni soprattutto dal punto di vista emotivo e sentimentale. Il segno zodiacale più fortunato di oggi sarà proprio il Leone che sentirà ravvivarsi l'emotività, prima che arrivi Marte (la prossima settimana) a togliere ogni desiderio erotico. Il segno sfortunato di oggi invece è il Toro che più di tutti ha bisogno di rassicurazioni.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

"Osare" torna ad essere di moda! Grazie soprattutto a questo Marte che si sposta dall'opposizione, sei di nuovo pronto per lasciarti andare ad azzardi con positività ed ottimismo. Il tuo mood di oggi mi ricorda molto quello dell'Egitto: un luogo da sempre affezionato alle proprie meraviglie storiche che si è finalmente lasciato andare a qualche esibizione di arte moderna proprio sotto le piramidi! Vecchio e nuovo, solito e insolito… oggi non solo ti è tutto concesso ma sembra davvero che ti possa portar bene!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: meno nervosismo e insicurezza dei giorni scorsi. Sei finalmente pronto per riprendere in mano dove avevi lasciato il tuo progetto di seduzione!

Lavoro: più deciso e meno intimorito dallo sguardo truce del boss di prima mattina! (Finalmente Marte si sta stancando di darti la caccia!). Salute: molto meglio rispetto all’ultimo periodo! Persino le occhiaie semi-perenni se ne stanno andando dal tuo viso!

Il consiglio del giorno: non preoccuparti di Mercurio opposto e dei pensieri contrastanti che ti suscita: segui l’istinto! Lui non ti tradirà mai!

Voto 7+

L'oroscopo di oggi per il Toro

Incompreso e poco supportato! Sarà forse per Saturno e Giove che sono quadrati ormai da una vita… Oppure per Marte, o ancora per la Luna: entrambi infatti si stanno mettendo in posizioni barbine! Fatto sta che ti senti come la coppia di ballerine Laura e Simona che danzano da sempre assieme ma che non vengono accettate dalla Federazione Danza perché "sono due donne”. Per farsi accettare, dai pianeti e dei giudici, purtroppo ci vuole tempo ma sono assolutamente sicura che tu riuscirai nei tuoi intenti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: battute d’arresto. Oggi ti senti più insicuro e timoroso del solito in amore…

Lavoro: la giornata ti metterà a dura prova. Mi immagino già le chiamate di clienti indispettiti durante le quali arriverai a tanto così da rispondere di traverso!

Salute: Marte minaccia di privarti di tutte le forze se non fai quello che dice… non credergli! Si metterà comunque in opposizione qualsiasi cosa tu faccia!

Il consiglio del giorno: in giornate come queste, la tua più grande dote non può che essere la pazienza. Soprattutto con te stesso: non arrabbiarti se le cose non ti vengono al primo tentativo!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

A Terni una ragazza ha mal interpretato la frase del suo ragazzo "voglio farla finita" ed ha chiamato le forze dell'ordine perché aveva paura che il compagno si volesse fare del male! Lei, purtroppo, non aveva capito che lui si riferiva la loro relazione e che, a finire, doveva essere il loro fidanzamento! Voi, di certo, non avete di questi problemi: se dovete dire a qualcuno che non lo volete più vedere ci riuscite benissimo grazie a Mercurio! Siete precisi, solerti e non vi fate scrupoli pur di rimanere single e senza rotture di maroni.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: Venere opposta mette ancora sotto pressione il vostro rapporto di coppia… ma la Luna di oggi potrebbe aiutarvi ad essere più accondiscendenti nelle discussioni!

Lavoro: non scendete a compromessi con nessuno. Se siete i responsabili di progetti o pratiche speciali, non avete intenzione di accettare mezze misure e richiedete l’impossibile!

Salute: giornata perfetta per una maschera viso. Assicuratevi di essere soli mentre la indossate assomigliando al cugino dell’Incredibile Hulk.

Il consiglio del giorno: avete già presentato all’architetto il piano per la vostra “tana da single”?! Completa di tavolo da biliardo e frigo dove mettere le birre, mi raccomando!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La Luna che sta per uscire di scena ti mette ansia? Nessun problema, ho sicuramente la soluzione più giusta hai i tuoi problemi e per le tue preoccupazioni! È stata brevettata e testata una nuova modalità di "frenata intelligente”: il sistema, dal nome “Sensify”, consente un controllo di tutte e quattro le ruote dell'auto nelle situazioni più pericolose che promette risvolti rivoluzionari! Con una tecnologia salva-vita come questa, puoi davvero sentirti al sicuro (e smetterla di piagnucolare)!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: perdi la Luna ma guadagni Marte: finalmente la libido torna ad animare le tue fantasie in camera da letto! (E il partner ne sarà super fiero!).

Lavoro: nessuna svolta epocale in programma: dovrai sorbirti ancora i discorsi noiosi del capo alle 8 di mattina al briefing…

Salute: in recupero: anche se non sembra i pianeti si stanno movimentando per darti una carica in più!

Il consiglio del giorno: fai training autogeno prima di uscire di casa, di fronte allo specchio! Ripetiti che andrà tutto bene e che tu sei pronto ad affrontare ogni cosa!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Un recente studio di zoologia ha confermato l'ipotesi che i lemuri cantano e avvertono il ritmo proprio come noi! Forse oggi non sei proprio l'unico a sentire l'impulso di Venere e della Luna favore: entrambe, poetiche e romantiche, ti faranno intonare note di tutti tipi mentre vai e torni dal lavoro! Potrebbero addirittura pensare di scritturarti per una comparsata al prossimo festival di Sanremo! Cerca di mantenere l'allegria valida fino ad allora…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: pronto ad accogliere la Luna e a scrivere poesie romantiche sui muri di tutta la città?!

Lavoro: le studi tutte pur di non fare quel lavoro noioso che ti ha chiesto il tuo responsabile… anche se credo che, alla fine, sarai costretto a metterci mano!

Salute: portati dietro un multivitaminico: Marte, in sulla posizione di confine, potrebbe staccarti la corrente in men che non si dica!

Il consiglio del giorno: non preoccuparti troppo del cambio di segno di Marte: prima di esaurire tutte le energie a tua disposizione farai in tempo a svernare!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

A Guidonia un detenuto ai domiciliari è fuggito di casa al grido di "meglio in carcere che in casa con mia moglie". Incredibile… Se non fosse che, forse, la moglie sei proprio tu! Intrattabile, pretenziosa e un po’ dispettosa, con questa Venere fai veramente scappare che chiunque hai al fianco! Non potresti sforzarti un po’ di più per essere carina e coccolosa? Sono quasi certa che, in remoto e recondito antro del tuo cuoricino, c’è ancora un po’ di romanticismo! Devi solo scovarlo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: vorresti tanto girare con un gessetto in tasca. Giusto per poter definire, all’occorrenza, i limiti dello spazio personale che gli altri sono chiamati a non superare!

Lavoro: dovresti darti una calmata e gestire meglio impegni e scadenze. Ultimamente fai fatica a prendere le cose con la giusta tranquillità…

Salute: Venere invia influssi capaci di indebolire la tua autostima! Se non stai attenta, questo metterà a repentaglio anche la tua intraprendenza!

Il consiglio del giorno: compra un pensierino quando torni a casa dal tuo partner! È un modo come un altro per prepararti ad una serata più piacevole del solito (e per migliorare l’umore di coppia!).

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Un tripudio di emotività! Il tuo cuore è aperto, comprensivo e disposto a "dare a Cesare ciò che è di Cesare”. Oggi mi ricordi proprio Piero Angela durante l'ultima trasmissione di "Che Tempo Che Fa” che, per l'occasione, ha parlato delle coppie omogenitoriali e omosessuali normalizzandone sentimenti, diritti, richieste e desideri. Fra Venere, Luna e Mercurio, oggi davvero non ti ferma nessuno. Sei la paladina del benessere degli altri e, soprattutto, del proprio! Vai così!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: divertente e divertita! Ti piace flirtare e inviare messaggi contrastanti giusto per sentirti al centro dell’attenzione!

Lavoro: ancora oggi, sei tu la migliore dell’ufficio! Anticipi le mosse di chiunque e dimostri una capacità di gestione invidiabile!

Salute: non temere lo spostamento di Marte verso altri lidi. Hai ancora Luna e Venere a vegliare sulla tua energia esplosiva ancora per un po’!

Il consiglio del giorno: non dimenticarti di te stessa e regalati qualcosa che desideri da tanto. Autocelebrarsi è sempre una delle cose più belle da fare!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Chiariamoci Scorpione: non è sempre colpa tua! Per quanto tutti ci provino a farti sentire responsabile, dobbiamo pure ammettere che Saturno e Urano si trovano in posizioni poco favorevoli e si divertono a fartene capitare di tutti i colori! Come alla macchina asfaltatrice a Roma che in seguito all'apertura inaspettata di una voragine nel pavimento stradale, si è trovata incastrata ed impossibilitata a muoversi! Non è mica colpa del guidatore se la strada dove procede è dissestata… no?!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il pianeta dell’eros si sta appropinquando verso di te ma tu, a causa di una Luna in quadratura, riuscirai a goderne gli effetti solo fra qualche giorno!

Lavoro: preparati a qualche contrasto con i responsabili. Sembra proprio che verrai chiamato in ufficio per ridiscutere alcune tue scelte prese recentemente…

Salute: umore in picchiata come manco un rapace che cala sulla preda. Colpa della Luna: cercherà in tutti i modi di convincerti che si tratta di una giornata pessima…!

Il consiglio del giorno: muoviti con cautela e non esagerare con gli azzardi! Marte non è ancora a favore e ci potrebbe volere ancora qualche giorno prima di essere abbastanza scattante e rapido per risolvere tutti i problemi!

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

L’intero mondo oggi ti sembra un’opera d’arte. Che sia un Rembrandt, un Matisse o l’intera collezione di dipinti di Picasso che è stata venduta a Las Vegas per un ammontare complessivo di 109 milioni di dollari, poco importa. Con Venere a favore ed una Luna che fa capolino, le emozioni sono facili, la bellezza risiede nei tuoi occhi e sei persino pronto a trovare il lato emozionante di un ingorgo sul raccordo anulare. Che vuoi di più?!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il cuoricino fa faville come sempre, nell’ultimo periodo! Ora, con la Luna a favore, sei ancora più tenerello!

Lavoro: giornata ottima per creare presentazioni PowerPoint! Hai l’estro artistico che ti esce dalle orecchie!

Salute: Marte ballerino potrebbe farti scappare qualche sbadiglio di troppo…

Il consiglio del giorno: regalati un cappotto color arancio, un cappello giallo canarino o un paio si scarpe fluorescenti. Ci vuole colore ed allegria nella tua vita!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La frase motivazionale di oggi è: “Non devi assolutamente mollare"! Come per il film di Dune, che è riuscito in pochissimo tempo a raggiungere la vetta di 40 milioni di dollari guadagnati, anche tu puoi scommettere su te stesso e sulle tue capacità! Ora che la Luna si è levata dall'opposizione e che Marte sta per entrare a tuo favore, tutti i tuoi progetti possono finalmente prendere forma. L’importante è non dimenticarsi della forza e del motivo per quale stai dando il massimo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: rivoluzioni interessati in cielo! Luna e Marte sembrano finalmente disposti a darti tregua! Forse non è ancora tuto perduto!

Lavoro: Mercurio non è esattamente in una posizione proficua. Non aspettarti intuizioni geniali poco prima di spegnere lo schermo del pc!

Salute: Marte in movimento apre una finestra di opportunità: sembra davvero che ci sia un improvviso miglioramento previsto per te!

Il consiglio del giorno: dipingere da capo tutta casa non sembra essere un traguardo così irraggiungibile: basta scegliere il colore giusto e non fermarsi alle prime pennellate! Chi meglio di te conosce la soddisfazione di un lavoro ben ultimato e fatto da sé?!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Negli ultimi giorni un golpe improvviso e molto violento ha scosso interamente il paese del Sudan! Determinate notizie ti sconvolgono, ti lasciano senza fiato e non riesci a trovare motivo per il quale si debba usare la violenza per affermare i propri ideali… Proprio tu, che oggi hai una Luna opposta e un Marte quadrato, faresti bene a ricordati questo pensiero: non serve a nulla gridare, alzare la voce o sbattere i pugni sul tavolo. Non cedere alla tentazione di farti valere nei modi più sbagliati!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: dispettoso e permaloso. Oggi non sei molto in vena di coccole…!

Lavoro: colto dall’improvvisa voglia di mettere ordine fra le tue cose, mi sembra di immaginarti in un raptus di pulizia dedito a mettere a soqquadro la tua scrivania…

Salute: ballerina e incerta. Non esagerare col workout di oggi: anche tu hai bisogno di riprendere fiato!

Il consiglio del giorno: per quanto ti costi, siedi ad un tavolo di fronte alla persona con la quale vuoi chiarire. La maggior parte delle volte, per fare la pace, occorre guardare qualcuno negli occhi…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Voi, a dirla tutta, non siete soliti alla vendetta! Normalmente perdonate, coccolate, comprendete e curate le ferite degli altri… ma non sempre! In giornate come queste dove: la Venere è ancora quadrata, la Luna sta per lasciare il trigono e Marte, dal canto suo, sta per darvi un po' più di risolutezza del solito, potreste fare come la signora che ha tagliato le ruote di ben tre auto della polizia per rivalersi di tre multe fatte nel giro di poco tempo. Esagerata? Forse… ma voi vedete di non prendere esempio da lei!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: cuoricino confuso e incapace di capire quello che prova? Dategli tempo…!

Lavoro: state ancora cercando di capire le dinamiche interne del vostro ufficio… prima di fare un passo calcolate bene tutte le microespressioni dei colleghi! Manco foste "The Mentalist"…

Salute: Marte sta lavorando per voi! Presto vi dimenticherete persino di impostare la sveglia e vi alzerete dal letto da soli!

Il consiglio del giorno: sali da bagno profumati, candele, muffiin e un bel film alla tv mentre siete immersi in ammollo… questo dovete fare appena rientrati. Nient’altro!

Voto 7 +