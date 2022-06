L’oroscopo di oggi 28 giugno 2022: Pesci e Vergine soffrono la solitudine L’oroscopo di oggi, martedì 28 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. C’è attesa per la Luna nuova, che sarà nel segno del Cancro: emozioni intense e lacrime facili. Il segno fortunato di oggi è il Gemelli, che si gode l’influenza di Venere.

L'oroscopo di oggi, martedì 28 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: oggi troviamo la Luna che entra nel segno del Cancro dopo pranzo. Qui, domani, si congiungerà al Sole per essere Luna nuova. Nel frattempo, nonostante il Cancro sia un segno dolce e sensibile, Marte sestile a Saturno non ci fa perdere la determinazione.

Con la Luna tra Gemelli e Cancro, quindi, il segno fortunato è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato di oggi è la Vergine.

Ariete

Se, guardando il simpatico siparietto tra Del Piero e sua moglie Sonia, alcuni possono aver pensato che un’ amore così sia davvero una rarità, tu puoi assolutamente smentirli. Infatti grazie ad una Venere benevola hai in mano la ricetta per una relazione sana fatta di complicità, tenerezza e una buona dose di simpatia. Sono anche io un filino gelosa, a dire la verità.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti senti super desiderato, come il ghiacciolo e l’aria condizionata in questi giorni. Distribuisci i numeretti per la lista di ammiratori.

Lavoro: la serie di successi sembra non finire, potresti addirittura raggiungere lo stesso numero delle puntate di Beautiful (ad oggi siamo a ben ottomila).

Salute: sesso, balli sfrenati fino all’alba senza aver bisogno neppure nel correttore per le occhiaie la mattina successiva.

Il consiglio del giorno: uno dei must di quest’estate è il rossetto abbinato al vestito, meglio per te, ovviamente, se è un coordinato rosso Valentino.

Voto 8 +

Toro

Ti senti proprio come l’ottantenne che scrive a Gramellini confidandogli che desidera ancora l’amore e qualche coccola. Da quando Venere ti ha salutato hai ancor più bisogno di sentimenti e passioni, e forse sei anche un po’ troppo pressante. Ricordati che l'amore se lo vuoi davvero arriva, anche se si trattasse di un solo tenero bacio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei alla caccia di coccole e dolcezze, ma tu sei praticamente finito in una riserva protetta e ti tocca solo stare a guardare.

Lavoro: sei disposto a fare proprio di tutto per guadagnarti anche il più pallido complimento dal tuo capo. Tanto che alla fine di ogni tua presentazione vorresti far esplodere fuochi d’artificio manco fosse ferragosto.

Salute: la tua coscienza ti vorrebbe a dieta strettissima per evitare eccessi, ma tu quel gelatino dopo cena non vuoi assolutamente negartelo. A queste soddisfazioni non sai proprio rinunciare.

Il consiglio del giorno: per soddisfare la tua curiosità gastronomica potresti programmare un viaggio a Reikjavic e gustare in loco l’autentica cucina islandese. Sono certa che ne rimarrai piacevolmente conquistato.

Voto 6

Gemelli

Se pensate di non conoscere rivali al momento perché illuminati dagli astri, ricordatevi che potreste sempre incontrare qualcuno più illustre di voi. Proprio come è successo durante l’incontro casuale in un ristorante tra Berlusconi e i Ferrangez, dove il cavaliere ha voluto subito puntualizzare che lui è molto più famoso della coppia. Fare il gioco di ‘chi ce l’ha più lungo’ non vi fa certo onore.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete un fascino davvero irresistibile perché è un mix tra simpatia dilagante e bellezza da mozzare il fiato. Godetevi questo momento, dove sarà impossibile ricevere anche un pallidissimo ‘no’!

Lavoro: grazie alla vostra parlantina davvero convincente riuscite a intortare chiunque, anche chi fino a poco tempo fa non vi poteva sopportare e ora sta riconsiderando questa posizione.

Salute: vi sentite più fighi del giovane bagnino aitante della piscina, che potete tranquillamente sostituire per prestanza quando si assenta per cinque minuti in bagno.

Il consiglio del giorno: torna la vespa 50 special in versione elettrica. Mettetevi subito in lista per essere i primi a poter solcare le strade della città con questa versione green ma sempre molto cool.

Voto 9

Cancro

Con la Luna proprio nel tuo segno tu non hai alcun bisogno di consultare una veggente per prevedere il tradimento del compagno, come ha fatto Shakira. Le emozioni e le sensazioni le senti direttamente sulla pelle, e con questo meraviglioso sesto senso nessuno può minimamente pensare di avere anche il più piccolo segreto, perché lo scopriresti subito.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti piace molto averlo sempre vicino, un po’ come un ferma carte che sposti solo all’occorrenza.

Lavoro: vorresti almeno per oggi poter lavorare tutto solo soletto, e non dover sopportare il chiacchiericcio e le lamentele dei tuoi colleghi. Prova con le cuffiette antirumore con la scusa di un corso di formazione ‘speciale’ che dura tutta la giornata.

Salute: la settimana per te dovrebbe iniziare da mercoledì, per dormire fino a tardi e seguire il tuo bioritmo da ghiro in letargo.

Il consiglio del giorno: un bel rifugio in montagna è proprio quello che fa per te. Tra il fresco e il silenzio potresti ritrovare subito la tua pace interiore.

Voto 5 e mezzo

Leone

Credo proprio che tu abbia capito di avere in mano la formula giusta per il successo, proprio grazie a Giove e Mercurio. Come per Netflix che con ‘La Casa di Carta Corea’ è riuscito a replicare un consenso pari all’originale, adattando unicamente alcuni tratti culturali. Nulla può fermarti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti piace piacere e vuoi sentirtelo ripetere, come quei mantra cantati dai monaci tibetani per ore, ore ed ore.

Lavoro: è un momento di vero successo che deve essere continuamente celebrato con aperitivi e cene proprio con tutti, da colleghi, amici e ovviamente tutto il parentame.

Salute: qualsiasi cosa che ti infili la mattina ti fa subito sembrare perfetto per essere immortalato su una copertina patinata.

Il consiglio del giorno: aggiornati subito sul vocabolario fantasioso per definire l’esito delle start up. Quando ti diranno che sei un unicorno è perché hai raggiunto un valore di un miliardo di dollari.

Voto 8

Vergine

Pare che gli italiani siano considerati in Europa i veri ‘Pirati’ di film e partite di calcio che riescono a vedere gratuitamente via streaming. Tu che hai sempre Mercurio contro non fai sicuramente parte di questo gruppo di banditi, ma non hai neppure la prontezza per poter strigliare adeguatamente le orecchie se dovessi imbatterti in uno di queste persone. Ti tocca prepararti un bel discorsetto se dovessi avere una seconda occasione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: l’unico posto in cui sei sicura di trovare coccole è dalla tua cara mamma, forse perché è l’unico indirizzo che ricordi a memoria.

Lavoro: ti senti davvero persa da quando non hai più la risposta pronta e ti ritrovi solo dopo ore a ricordati come e cosa avresti dovuto controbattere. Puoi sempre scrivere tutto in una bella email.

Salute: se pensi che sia il momento giusto per un taglio deciso ai capelli, fermati subito e aspetta qualche giorno, perché se ti pentissi almeno con la luna crescente, cresceranno più in fretta.

Il consiglio del giorno: per rimpolpare la tua parlantina dovresti leggere un po’ di più. Potresti andare al festival della letteratura di Mantova per le ultime novità e fare scorta di libri da portare sotto l’ombrellone.

Voto 5 –

Bilancia

Da quando Mercurio è tornato a favorirti sei prodiga di consigli etici e apprezzi tutti i comportamenti virtuosi. Sono certa che hai preso i biglietti dei concerti di Elisa dove, oltre alla buona musica, puoi dedicarti al tema più caldo e importante di questo periodo: l’ambiente. Quando si parla di battaglie importanti sei sempre in prima fila.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei pronta a ricevere le coccole e complimenti e ti metti subito in posa sbattendo le ciglia meglio di Belen.

Lavoro: sei prodiga di buoni consigli perché vuoi assolutamente riconquistare il cuore di tutti i tuoi colleghi e tornare ad essere l’impiegato del mese.

Salute: torni ad essere meravigliosa, anche se dovessi uscire in tuta e birkestok e non stai andando a fare la spesa.

Il consiglio del giorno: tra i vari appuntamenti per l’ambiente c’è anche la Festa del teatro Ecologico a Stromboli. Un buon motivo per visitare le meravigliose isole Eolie. Un’ottima scusa per una fuga di qualche giorno al mare!

Voto 7 –

Scorpione

Il ‘Libro bugiardo’ di Fabrizio Silei per coltivare la fantasia dei bambini ti piace moltissimo. Infatti, tu che hai i favori del pianeta del pensiero, Mercurio, sei sempre pronto a bluffare pur dicendo la verità. Per te è tutta una questione di prospettive e tu scegli sempre quella che ti conviene di più.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: torni a darti da fare ma forse perché ‘bruciato’ dall’opposizione di Venere non ci metti ancora tutto l’impegno. Su, un po’ di impegno non può farvi certo male.

Lavoro: ti impegni solo se ti diverti e se intravedi un importante tornaconto. I gesti eclatanti ‘pro bono’ non fanno proprio per te.

Salute: per fortuna che hai il pianeta del benessere a tuo favore e la mattina non dovrai neppure impegnarti troppo per prepararti e pettinarti. Sei già bello così.

Il consiglio del giorno: per rimpolpare il tuo scarso ottimismo, puoi vestirti del colore giallo perché da subito un senso di positività e allegria. Provare per credere.

Voto: 7 e mezzo

Sagittario

Vista la tua scarsa attività intellettuale (a causa di Mercurio), e la continua sensazione di malessere con Venere contro, avresti bisogno di distrarti un po’. Per soddisfare questa tua esigenza Google insieme ai musei Italiani sta sviluppando dei video di massimo sessanta secondi per spiegare l’arte moderna. Perfetto per la tua scarsissima capacità di attenzione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: appena senti profumo di sesso tu sei già nudo, purtroppo senza dei buoni preliminari dubito potrai fare centro.

Lavoro: oggi rischi di importi con modi alquanto discutibili. Ricordati che con un briciolo di savoir faire puoi ottenere molto, ma molto di più.

Salute: ti resta la forza bruta da applicare in attività utili oltre la palestra, come spostare divano e tavolo e cambiare l’assetto del soggiorno di casa.

Il consiglio del giorno: lo so che vorresti programmare l’Europa Coast to Coast dall’Islanda fino al Portogallo ma aspetta settimana prossima, quando avrai nuovamente le idee un filino più chiare. Potresti sbagliarti e prenotare dei voli con scali impossibili invece di un comodissimo diretto.

Voto 6

Capricorno

Se pensi di prendere spunto dal bacio di Madonna a Takischa sul palco del Gay Pride di New York per farti notare, ti devo suggerire di evitare. Se la signora Ciccone ha sempre un sex appeal che fa venire le vertigini anche a tutti i conservatori del parlamento americano, mentre tu con Marte in quadratura faresti solamente la figura di un ghiacciolone fuori dal frigo. Anche se morbido sei sempre ‘freddino’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti da fastidio anche la più tenera carezza perché le dolcezze non fanno proprio per te. Siamo tutti avvisati.

Lavoro: oggi sei prontissimo alla critica facile, quella che infastidisce e basta perché non porta nulla di propositivo.

Salute: la sveglia la mattina è assolutamente insopportabile ma ti tocca. Scegli almeno una musichetta che ti piace.

Il consiglio del giorno: le mamme da sempre consigliano una buona bistecca al sangue per rinvigorire corpo e anche spirito. Pare però che le migliori siano quelle con del ‘grasso’ perché indice di grande qualità. Chiama subito il macellaio di fiducia.

Voto 5 –

Acquario

Come l’Italia si è meritata il titolo di protagonista, quasi, indiscussa ai recenti mondiali di nuoto di Budapest, tu con gli astri che ti illuminano all’unisono sei sul podio dello Zodiaco. Dimmi un po’ come ci si sente a stare così in alto? Da paura! Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: il tuo sex appeal fa davvero sognare, meglio del calendario dei pompieri più belli al mondo.

Lavoro: hai la capacità di mettere tutti d’amore e d’accordo perché sai sempre vedere il lato positivo e soprattutto il guadagno.

Salute: goditi questo momento dove le hai proprio tutte perché sei bello, simpatico, intelligente e davvero sexy. Non capita tutti i giorni!

Il consiglio del giorno: è proprio una stagione perfetta tanto che al cinema tornano i meravigliosi film di Mijazaki, Prenota subito la poltrona in prima fila per goderteli in formato maxi!

Voto 9 e mezzo

Pesci

Da più di un anno nel comune di Bozzolo c’è un posto vacante con uno stipendio di tutto rispetto ma al momento non si è ancora presentato nessuno. Dubito che voi con Mercurio e Venere in quadratura abbiate voglia di applicarvi per la posizione perché mettere mano anche solo al computer per scrivere una semplice email vi fa davvero molta fatica. Certe occasioni però andrebbero prese al volo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: i tempi delle poesie e della dolcezza sono finiti e voi vi trovate imbronciati e svogliati anche davanti a una coppa gelato gigante con la cigliegina sulla punta.

Lavoro: vi dovreste prendere la giornata off perché anche se avete segnato tutti gli appuntamenti sulla agenda per non sbagliarvi, voi l’avete dimenticata a casa e non avete assolutamente idea di cosa si debba fare.

Salute: vi sentite proprio come il brutto anatroccolo, ma prima di disperare, rileggete la favola fino alla fine.

Il consiglio del giorno: consolatevi con un po’ di shopping e regalatevi un bel paio di espadrillas ne trovate di tutti i colori e materiali e sono da sempre un vero must per l’estate.

Voto 5 e mezzo