Nell'oroscopo del giorno di lunedì 28 dicembre 2020 i sentimenti sono difficili da gestire. La Luna nel segno dei gemelli si trova infatti, per buona parte della giornata, in opposizione a Venere in Sagittario e questo significa che il modo di sentire e quello di esprimere ciò che proviamo sono differenti al punto da creare un problema di comunicazione, soprattutto per Pesci e Vergine.

L’oroscopo del giorno 28 dicembre

Oltre a quanto appena detto, non dobbiamo dimenticarci che in questi giorni ci sarà l'ultima quadratura (per fortuna che è l'ultima!) tra Marte e Plutone. Questi due pianeti in quadratura portano una rottura nella passione, un'insicurezza nell'esprimere anche fisicamente ciò che proviamo. Quindi cerchiamo di essere il più chiari possibile, con noi stessi e con gli altri!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Calma Ariete! Non c’è bisogno di andare nel panico e di reagire in modo estremo! C’è chi, nella tua condizione, ha confuso il proprio partner, intento a fare una sorpresa, con un ladro ed ha chiamato la polizia! Mercurio quadrato potrebbe farti prendere delle grosse cantonate mentre Marte dalla tua suggerisce reazioni fin troppo rapide! Scala di una marcia e lasciati un po’ di spazio per respirare.

Amore: vuoi sempre tutto e subito…! Lavoro: rispondi agitato, anche fuori orario, a richieste troppo pretenziose dei clienti. Salute: carico di energia, saltelli per casa spostandoti da una stanza all’altra! Il consiglio del giorno: fai quello che vuoi ma evita tutto quello che ti richiede troppa concentrazione. Al bando Cruciverba, indovinelli o altre attività cerebrali!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Torone, attento alla bilancia pesapersone. Questo Giove quadrato può averti fatto esagerare un po’ troppo con torrone e avanzi dei pasti pantagruelici di Natale! Non vorrei mai che dopo la manta gigante di 450 chili trovata a Palermo ti prendessero come esempio di peso eccezionale! Scherzi a parte: usa il tempo che hai in eccesso per riorganizzare le tue attività e non trovarti impreparato al nuovo anno che arriva!

Amore: abbracci stretti stretti che ti scaldano il cuore! Lavoro: hai tutte le carte in regola per affrontare al meglio le novità che arriveranno con l’anno prossimo. Salute: avverti il peso di prossime responsabilità ma senza abbatterti! Bravo. Il consiglio del giorno: compra una lavagna e appendila in casa: usala per i progetti e per i tuoi brainstorming!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Qualcosa mi dice che siete soddisfatti a sufficienza delle attese amorose e che vi getterete presto su ben più appaganti compagnie come Valeria Marini che ha dichiarato di preferire il suo gatto a qualsiasi uomo. Non dico che dobbiate per forza prendervi un animale da compagnia ma se evitate ogni possibile situazione incasinata in amore sarebbe meglio: Venere non è ancora disposta a farvi battere il cuoricino.

Amore: in relazione complicata con il panettone. Lavoro: fate una lista di tutte le cose inutili che dovete gettare una volta tornati in ufficio. Salute: in piene forze grazie ad una Luna che vi carica come una molla. Il consiglio del giorno: seguite l’istinto. Anche quando vi sussurra all’orecchio di spalmare della crema allo zabaione sul vostro pandoro.

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio opposto può fare brutti scherzi inducendoti, per esempio, a clamorosi errori di valutazione. Non credo arriverai comunque al livello dell’avvocato che ha fatto causa al comune di Bugliano (del tutto inesistente) per cui: stai tranquillo. Sarebbe comunque una buona idea non strafare ed evitare di imbarcarti in discussioni e spiegazioni che ti vedrebbero in estrema difficoltà con le parole!

Amore: se non ti escono delle paroline dolci affidati alle emoji!Lavoro: l’unica organizzazione della quale vuoi sentir parlare sono le tue ferie (che includono solo pappa, nanna e gioco). Salute: stremato ma in ripresa! Il consiglio del giorno: dall’estrema comodità del tuo divano, concediti qualche visione privata, in streaming, di qualche buon film romantico (magari fantasy!).

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È stato stilato l’elenco dei VIP italiani più seguiti sui social ma, ne sono convinta, si sono dimenticati di metterti in cima alla classifica, poco sopra Fedez e la Belen nazionale. Marte, Venere e persino la Luna rendono scoppiettante la tua giornata facendotela vivere un po’ sopra la media e permettendoti di viverla con allegria e felicità. Non dimenticarti inoltre di fare qualche diretta Instagram: vogliamo sapere tutti come passerai le feste!

Amore: le tue frequentazioni sono talmente numerose che i paparazzi vanno in confusione. Lavoro: fare selfie stanca da morire, vero? Salute: carico di iniziative e di voglie di fare. Il consiglio del giorno: inizia un sondaggio sui social: fai votare ai tuoi fa quale intimo dovrai indossare per l’ultimo dell’anno!

Voto 8 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Non tutti i mali vengono per nuocere. Sei anzi pronta ad un grande inversione di rotta come Alessandra Mussolini che, incantata dalle performance di Ballando con le Stelle, sembra aver scelto di abbandonare per sempre la politica dandosi alla danza! Luna quadrata e Venere altrettanto potrebbero demotivarti un po’ ma Mercurio è certo di essere sulla strada giusta: usa la razionalità!

Amore: periodo freddino, eh?! Lavoro: nessuno ti batte in fatto di organizzazione! Salute: un po’ più abbacchiata del solito. Il consiglio del giorno: devi fare auguri che non ti va di inviare? Usa i vocali, almeno non ti vedono in viso mentre alzi gli occhi al cielo.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti vedo che sei stanca Bilancia. Che sia la digestione lenta del pranzo di Natale o questo Marte opposto, non hai nemmeno le energie per afferrare il cellulare e partecipare alle chiamate di gruppo con amici e familiari. Per questo ti affidi ad Alexa che, da poco, riesce a reggere autonomamente le chiamate fino a 7 persone, consentendoti di chiacchierare amabilmente restando stesa sul divano di casa.

Amore: preferisci mantenere le distanze anche quando vi fate le coccole. Meglio un cuoricino su whatsapp che una coccola troppo hot. Lavoro: stai cercando di dimenticarti del tuo ufficio (senza riuscirci). Salute: mantieni un buonissimo umore anche rimani un po’ stordita per colpa di Mercurio. Il consiglio del giorno: il piano di oggi prevede maglione oversize e calzettoni caldi: nulla può distrarti da una giornata full comfort.

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non so se è una scelta dettata dallo charme o dalla volontà di mascherarti per non farti riconoscere da Saturno ma il taglio afro che ha adottato Elodie, fidati, su di te non avrebbe lo stesso effetto. Il pianeta karmico sarebbe in grado di inseguirti comunque ma devo ammettere che un drastico cambio di look potrebbe solo giovare alle tue doti da seduttore già molto efficaci!

Amore: un po’ di clima “piccante” non manca assolutamente nel tuo Natale. Lavoro: riesci a trovare sempre del tempo per rispondere a mail e messaggi privati, anche in vacanza! Ma come fai!? Salute: in forze e molto ben organizzato! Il consiglio del giorno: sei ancora in tempo per alcuni auguri in ritardo che ti sei dimenticato di inviare!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Fai come Beethoven: il cacatua diventato famoso sul web per i suoi video dove balla a ritmo di canzoni improbabili… l’ultima sua esibizione è stata proprio sulle note della canzone provocante di Cardi B “WAP”! Potresti adottare anche tu lo stesso escamotage e gettarti sulle movenze sensuali che Venere rende irresistibili per poter combattere questa Luna antipatica che rischia di demoralizzarti!

Amore: il tuo linguaggio del corpo è talmente irresistibile che non riescono a toglierti gli occhi di dosso. Lavoro: usa toni più soft per dire quello che pensi. Salute: carico ma con un po’ di dubbi dovuti alla Luna stortissima. Il consiglio del giorno: non aver paura di rimandare qualche appuntamento: l’astrologa ti firma la giustifica con motivazione in chiare lettere: “Luna Storta!”.

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei stanco, Capricorno. Dopo tutti i mesi passati sotto pressione per colpa di Saturno e con ancora un Marte quadrato decidi senza remore di lasciarti andare al rewatch del classico “Mamma ho perso l’aereo” sprofondato nel tuo divano. Sei talmente sgamato e avanti a tutti d’aver capito che per dare il meglio nei tuoi prossimi mesi devi approfittare del momento e prenderti del meritato riposo.

Amore: pomeriggi accoccolati sul divano con chi ami. Lavoro: super produttivo, ti diverti a creare nuovi file Excel da utilizzare in ufficio al rientro. Salute: riesci a godere di qualche momento di relax senza stressarti troppo. Il consiglio del giorno: va bene il riposo ma costringere tutti i presenti ad un “divertentissimo” gioco dl silenzio non vale!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Più che fare gli auguri in maniera tradizionale hai optato per un “very twerking Christmas” come la mitica Elettra Lamborghini che ha dato sfoggio, come te, delle sue doti ballerine mettendo in primo piano le sue ciapèt! Ovvio che a spingerti a questi auguri più sexy del solito è stata la Venere: sempre pronta a supportarti con le tue tecniche di abbordaggio del tutto singolari!

Amore: hai voglia di metterti in gioco e, per farlo, sei disposto persino a fare occhiolini provocanti a chiunque incroci per strada. Lavoro: nessun problema all’orizzonte. Salute: la Luna ti mette molta allegria! Il consiglio del giorno: trasforma in passatempi piacevoli ogni compito da portare a termine!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete super critici e usate Mercurio a vostro favore per argomentare le vostre prese di posizioni in modo preciso e inappellabile. Trovate ovunque qualcosa che non vi va bene e, come il critico d’arte indignato per i troppi nudi femminili nelle opere, avete già pronte liste infinite di motivazioni che giustificano i vostri fumi di rabbia. Luna e Venere quadrate vi fanno davvero un brutto effetto.

Amore: se il partner chiede un bacio voi siete pronti a chiedere cosa è disposto a darvi in cambio! Lavoro: rompete le scatole al boss anche mentre siete seduti a tavola con i vostri sms. Salute: nettamente imbronciati, sbattete addirittura le zampette a terra a ritmo di samba. Il consiglio del giorno: prendete una giornata detox dal cellulare e dai video pieni di auguri. A voi questo clima vi innervosisce.

Voto 6 –