L’oroscopo di oggi 27 agosto 2021: Toro e Vergine super operativi Quanta determinazione nell’oroscopo del giorno di oggi, venerdì 27 agosto 2021! La Luna si trova nell’operoso e pratico segno del Toro da dove, tra oggi e domani, farà begli aspetti con tanti pianeti. Marte in Vergine nel frattempo sarà ancora trigono a Urano: concretezza e immediatezza sia nelle decisioni sia nei modi!

Nell’oroscopo di oggi, venerdì 27 agosto 2021, la Luna entra nel segno del Toro, segno di terra concreto e fattivo oltre che operoso. Questa posizione da un lato amplifica la caratteristica di Urano trigono a Marte e dona ancora più immediatezza ma ancora meno empatia nell’esposizione delle decisioni prese!

Anche oggi sentiamo l’aspetto del quale vi ho parlato ieri di Mercurio trigono a Plutone che spinge alla profondità del pensiero e alla verità. La Luna in Toro però tende, rispetto a quella in Ariete di ieri, a risolvere più velocemente i tormenti… per non rischiare di perdersi alcun momento o di piacere o di fattiva attività!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ora che la Luna ha dichiarato di voler proseguire nel suo corso e lasciarti solo, non ti resta che fronteggiare da solo la Venere opposta. Il suo influsso è complesso: ti mette addosso vari gradi di insicurezza e ce la metterà tutta per farti perdere un po’ del tuo fascino eterno e sbarazzino. Potrei quasi associarti a Nicholas Brendon della vecchia serie di Buffy, passato da sex symbol degli anni 90 a… un uomo molto meno sexy! (Ma tranquillo: tu ti riprenderai molto meglio!).

Amore: forse la ragazza che hai incontrato qualche giorno fa ti ha dato un numero falso quando le hai chiesto di scambiarvelo… Lavoro: le mail in attesa di una tua risposta iniziano a moltiplicarsi a dismisura. Salute: Venere ti toglie un po’ di smalto privandoti del buonumore… Il consiglio del giorno: almeno per questa sera, rifiuta gli inviti a far baldoria da qualche parte! Puoi sempre startene a casa, comodamente sul divano, a gustarti le repliche de “un giorno in pretura”!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il mondo non è ancora pronto per i tuoi scherzetti né per le tue battute di spirito! Fra Luna a favore che aiuta l'umore e Mercurio che ti da idee esilaranti, potresti essere stato proprio tu quello che ha manomesso lo schermo di un “money transfer” nel triestino per fargli mostrare parolacce a chi si avvicinava! Fai dispetti alle persone giuste però! Non rischiare di pestare i piedi a qualcuno di troppo permaloso o… potrebbe fartela pagare!

Amore: la Luna ti regala qualche grammo di romanticismo in più rispetto al solito! Lavoro: problemi in ufficio? Ti ci butti a pesce convinto di essere la persona giusta per risolverli! Salute: risoluto e con un’altissima considerazione di te! Il consiglio del giorno: non ascoltare chi ti dice che “non ci riuscirai mai”! Dimostra, soprattutto a te stesso, che non ci sono ostacoli che non puoi superare!

Voto 8 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Volete avere ragione a tutti i costi, anche quando appare chiaro a tutti che le vostre supposizioni sono errate e le vostre pretese un po’… esagerate! Mi sembrate Spencer Elden, il bambino che posò per la copertina di “Nevermind”, il cd dei Nirvana, e che ha intentato una causa alla famosissima band per pornografia! Comprendo che Giove e Venere vi facciano un effetto esagerato ma, probabilmente, puntate un po’ troppo in alto!

Amore: innamorati… senza sapere il perché! Lavoro: qualche problema a rimanere concentrati… vi perdete qualche informazione importante ma, forse, riuscirete comunque a portare a casa la giornata! Salute: siete ancora in ripresa dalle ferie e dalle serate da bagordi… Il consiglio del giorno: svegliatevi un po’ prima, la mattina, per avere tutto il tempo di abituarvi al nuovo ritmo! Meglio ancora se trovate le energie necessarie per fare un po’ di allenamento all’alba!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti ci vorrebbe un’impresa come quella di Roberto Pappalardo. Imprenditore sardo di 64 anni, si è preso la sua barchetta ed è arrivato, risalendo i fiumi e i canali, fino alla Torre Eiffel in Francia! Perché te la consiglio? Semplicemente perché nel tempo che impiegheresti tu a salire su una bagnarola e arrivare a Parigi, Venere si sarà già spostata e potrai finalmente ritrovare la pace! E poi, pensaci: in barchetta non dovresti mica portarti qualcuno appresso! (E sai che goduria tutta quella solitudine!)

Amore: nulla di entusiasmante all’orizzonte… perlomeno ti sei tolto quel broncio bruttissimo dal viso! Lavoro: ti sei messo in testa di rimodernare procedure e regole e nessuno può opporsi! Salute: la Luna ti aiuta a sorridere un po’ di più e, Venere a parte, ti senti decisamente meglio rispetto a ieri! Il consiglio del giorno: togli da ogni ragionamento sentimenti e rancori: rivalerti in campo professionale su persone che ti hanno dato due di picche nel passato non è molto elegante!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Se David Beckham dopo ben 8 anni dal ritiro dalle scene riesce ancora a palleggiare egregiamente vestito di tutto punto con un abito elegante, non c’è da temere: anche tu non rischi di perdere la tua classe e la tua allure! Ricordatelo bene, oggi, che ti trovi pure una Luna quadrata pronta ad unirsi agli influssi già demotivanti di Saturno! La strada potrà pure essere in salita per te ma hai un motore di una Ferrari che batte forte nel petto! Tieni duro!

Amore: qualche insicurezza spunta improvvisa dove prima c’era solo convinzione! Non vorrai mica dar buca al tuo appuntamento?! Lavoro: giornata noiosa in arrivo… probabilmente è il tuo turno di riordinare gli scaffali e l’archivio! Salute: giornata più spossante del solito. Potresti trovarti davvero azzerato in serata! Il consiglio del giorno: non essere troppo geloso delle tue cose! Impara a condividere e a non fare troppo l’offeso se scopri che qualcuno ha comprato il tuo stesso vestito!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Come Emma Stone, che è già pronta a girare il seguito di Cruella, anche tu non ti fermi di fronte a nulla. I progetti fioccano nella tua mente senza sosta grazie a Mercurio e la Luna, a favore pure lei, ti rende una romantica sognatrice che si vede già a capo di una grande multinazionale con un ufficio super in ordine! Tieni fede alle tue passioni e alla tua determinazione: sono la chiave per arrivare dove vuoi!

Amore: piacevoli conversazioni con qualcuno di interessante… magari potrebbe pure sorprenderti regalandoti un fiore a fine serata! Lavoro: impeccabile e puntuale. Alle riunioni tieni testa a chiunque e fai i discorsi migliori! Salute: grazie alla Luna torni ad essere un po’ più rilassata e presente a te stessa. Il consiglio del giorno: regalati un nuovo accessorio per festeggiare il rientro in ufficio! Una borsa, un paio di scarpe o un nuovo orologio! Ovviamente da sfoggiare in ufficio con i tuoi outfit sofisticati!

Voto 8 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua vita amorosa va a gonfie vele come quella dei Tommaso (Zorzi e Stanzani) che sembrano davvero aver trovato l’anima gemella l’uno nell’altro! Con Venere a favore, anche per te questo periodo sembra aver in riserva batticuori e buonumore! Soprattutto oggi che la Luna ha in programma di fare le valigie e lasciare l’opposizione, potrai finalmente tirare un sospiro di sollievo e smetterla di fare la sostenuta! Goditela!

Amore: meno insicura e più propensa a lasciarti andare a nuove avventure! Lavoro: risolvi qualche questione che avevi in sospeso e riesci, finalmente, a capirci qualcosa del nuovo programma che ti hanno installato sul pc!Salute: guadagni punti grazie alla Luna non più opposta! Il consiglio del giorno: concediti una serata con le amiche in grado di risollevarti il morale! La puntata della tua serie preferita la recupererai in streaming poi…!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Misterioso e un po’ nervoso. Prendi decisioni nette senza comunicare a nessuno le motivazioni che ti hanno portato ad esse. Fai un po’ come Bebe Vio che si è lasciata andare ad un commento fumoso sui social per dichiarare il suo ritiro dalla competizione alla paralimpiadi di Tokyo senza dare troppe informazioni. Tieni tutto per te e non riveli nulla a nessuno… è sicuramente colpa di questa Luna: ti fa sentire un po’ solo ed incompreso!

Amore: birichino e un po’ dispettoso: provochi il partner giusto per avere poi l’occasione di "fare la pace” come si deve! Lavoro: dovrai tirare fuori tutto il tuo ingegno e la tua furberia per sopravvivere alla giornata! Salute: l’accumularsi di impegni e di scadenze potrebbe, alla lunga, mettere un po’ alla prova persino il tuo Marte a favore con le sue energie! Il consiglio del giorno: ritagliati un momento della giornata da dedicare interamente a te stesso e alla necessità di prenderti i tuoi spazi… magari in compagnia di una puntata di C.S.I.!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il pianista Alessandro Martire ha suonato il suo strumento preferito a bordo di una piattaforma galleggiante in mezzo al lago di Como per dare il via ad una serie di concerti che mirano ad unire nuovamente la musica con la natura. Un’immagine poetica e romantica che si sposa perfettamente con l’animo delicato che questa Venere evoca nel tuo cuoricino! Sei pronto a farti stupire, anche oggi, da emozioni insperate e incontrastabili!?

Amore: non saltare le tappe e viviti il momento con tutta la calma possibile! Lavoro: ti domandi come facciano le tue mail a moltiplicarsi a dismisura durante la notte! Salute: portati dietro una merendina piena di cioccolato per ricaricare velocemente le batterie quando necessario! Il consiglio del giorno: urge un appuntamento speciale con la tua dolce metà a fine giornata per riprenderti dallo stress! Magari un cinema con gelato post-visione!?

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere quadrata è davvero una condanna. Ti rende permaloso, difficile da avvicinare e agli altri sembra che tu ti prenda sempre un po’ troppo sul serio… Ti ci vorrebbe un “Tucked Bob”. Non ti preoccupare, non è niente di pericoloso! Si tratta di un particolare tipo di taglio di capelli, a mo’ di caschetto, che ti darebbe quell’aria sbarazzina inconfondibile in grado di svecchiare un po’ quella corazza da “tutto d’un pezzo” che ti sei costruito! Che ne dici di provare?!

Amore: un po’ meno scontroso del solito ma non ti sarà sufficiente per far breccia nel cuore di qualcuno! Impegnati a fare il carino! Lavoro: ottimi presupposti per una giornata ricolma di soddisfazioni! (E magari pure di qualche mancia fuori programma!). Salute: ora che anche la Luna promette di tornare a tuo favore non puoi che goderti una giornata piena di energie da spendere come più ti piace! Il consiglio del giorno: passa nella tua libreria preferita! Qualcosa mi dice che sono arrivati nuovi manuali sulla degustazione di vini pregiati! Di quelli che ti piacciono tanto!

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La nuova moda fra le star sembra, purtroppo, quella dei “no-wash”. Vip e mica Vip che preferiscono il non lavarsi quotidianamente e gestire la propria igiene intima in modo… diverso! Per fortuna tu, che sei sempre con un occhietto vigile sulle nuove tendenze assurde, non hai assolutamente intenzione di prendere esempio da questa specifica tendenza! Anzi, la Luna di oggi ti fa giudicare in modo piuttosto duro ogni nuova moda troppo astrusa o disgustosa! …quasi non ti riconosco!

Amore: si aggiunge qualche goccia di gelosia e rendere più pepato il vostro rapporto! Lavoro: potresti facilmente perdere le staffe se qualcuno non segue le regole che tu hai “gentilmente” richiesto di seguire a menadito! Salute: nervosismo “buono” nell’aria. Sei super attento a tutti i dettagli e un po’ troppo in apprensione. Il consiglio del giorno: hai davvero bisogno di un giro per le strade del centro in cerca di qualcosa di nuovo da comprarti! È il modo giusto per scaricare la tensione!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Fanno il pelo a tutto quello che dite, soppesando frasi e dichiarazioni al milligrammo e mettendovi un po’ troppo sulla graticola. Oggi vi sentite come l’attore Alessandro Borghi, reso celebre da “Suburra”, che ha sbottato dopo essere stato criticato per alcune dichiarazioni in merito alla propria fragilità! Ignorate Mercurio e i conflitti che ha con voi e dedicatevi alla bella Luna che sta per entrare nel segno: vi aiuterà a entrare in contatto con voi stessi senza dare troppo peso alle opinioni altrui!

Amore: finalmente qualcosa sembra andare verso una direzione più soddisfacente! Lavoro: perdete tutto di vista… ma proprio tutto! Per trovare la vostra postazione dovete addirittura farvi dare una mappa dalla segretaria al piano terra! Salute: sempre stanchi come se foste pronti per un lungo letargo ma, almeno, con una Luna a sorreggere le vostre emozioni! Il consiglio del giorno: concedetevi un ultimo, enorme, gelato come chiusura della stagione estiva. E che sia corredato di una montagna di panna!

Voto 6 +