Nell'oroscopo di sabato 26 settembre la Luna entra, nelle prime ore della mattina, nel segno zodiacale dell'Acquario. Marte continua ad essere in quadratura a Saturno, cosa che ci porteremo dietro per un po' dato che Marte in sosta va all'indietro e poi tornerà diretto. Quindi praticamente fa diverse passate come lo smalto sulle unghie. In compenso però Venere in Leone inizia ad entrare nell'orbita del trigono a Marte, quindi i due pianeti si influenzano positivamente a vicenda.

L’oroscopo del giorno 26 settembre

Marte trigono a Venere diventa un bel connubio di passione ed energia soprattutto perché entrambi i pianeti occupano segni di fuoco, famosi per essere potenti quanto a desideri irrefrenabili e bisogno di soddisfarli subito. Certo, la quadratura a Saturno significa, ancora di più, l'insofferenza alle regole e alle tradizioni imposte. Che cosa succederà nel vostro oroscopo di oggi? Leggetelo subito qua!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Frena l’entusiasmo, Ariete. Questo Marte in carica, nel tuo segno, potrebbe farti prendere decisioni con troppa allegria… e quel Mercurio che ti guarda storto non promette nulla di buono. Ad esempio: eviterei di comprarti una delle numerose chiese francesi in svendita! È vero che sono bellissime e potrebbero pure andare di moda… ma poi che te ne fai di tutte quelle vetrate istoriate? E i costi di manutenzione…?!

Amore: sempre cliente al punto giusto (ma attento ai ritorni di fiamma). Lavoro: stress lavorativo a parte, il tuo ufficio non è poi così male… Salute: è il giorno giusto per pianificare qualche aperitivo con amici che non vedi da tanto. Il consiglio del giorno: fai pulizia di contatti inutili sui social… cerca invece di stringere nuove amicizie! Con questa Luna ti viene facilissimo!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non riusciresti a fare come la Aniston, che continua ad indossare lo stesso abitino da 20 anni, perché c’è qualcosa che ti spinge al cambiamento. Sarà la Luna storta di oggi oppure Urano che ti mette in subbuglio a farti sentire insoddisfatto e incompleto. Lascia perdere le tue insicurezze di fronte allo specchio. Benché Venere sia quadrata ti assicuro che Marte ti rende davvero sexy agli occhi degli altri.

Amore: non insistere se vedi che una porta rimane chiusa… Lavoro: sii pronto ed un impennata di impegni! Salute: un po’ innervosito e stanco! Il consiglio del giorno: non è una colpa prendersi un momento di riposo. Evita attività stressanti e, se puoi, rimanda cene e apertivi alla prossima settimana!

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

L’aspetto esteriore è, per voi, solo un accessorio. Siete pronti persino a comprendere e a supportare l’insegnante di scuola elementare e media Freaky Hoody (primato in fatto di tatuaggio: ne ha il corpo completamente ricoperto!). Mentre i genitori degli alunni chiedono il suo allontanamento, voi apprezzate la sua voglia di esprimersi e di essere se stesso! “Colpa” della Luna di oggi che vi rende aperti e tolleranti come un tempo!

Amore: ve la cavate bene coi giochi di parole e questa cosa affascina chi vi osserva! Lavoro: ancora una volta, stupite con la vostra lungimiranza. Salute: in netto miglioramento soprattutto grazie al buonumore! Il consiglio del giorno: è il momento giusto per guardare quel film muto del quale vi hanno parlato così bene! D’altra parte a chi non interessa il cinema ucraino d’autore degli anni ’30?

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti come il corteggiatore di Uomini & Donne praticamente cacciato dal programma dopo l’ennesimo no ricevuto da tutti (pure da Gianni Sperti e da Maria De Filippi). Respinto e senza possibilità di replica, sei costretto da Giove, Mercurio e Marte a riparare fra le braccia di chi ti vuol bene. Ricorda e tieni bene a mente Cancretto: chi non ti ama, non ti merita!

Amore: per fortuna troverai sempre una scatola di cioccolatini al latte nella tua riserva. Lavoro: ti prometto che non ti bocciano tutte le idee per farti arrabbiare… solo che il mondo non è pronto per le tue invenzioni visionarie. Salute: perlomeno la Luna ti regala qualche momento di leggerezza. Il consiglio del giorno: esistono un sacco di attività innovative che possono distrarti dalla pesantezza di tutti i giorni… ad esempio imparare ad andare in skateboard! (Tieni bene fissate le protezioni però!)

Voto 5

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non basta la bellezza, l’amore ed il fascino. Tu vuoi già il Kit Kat in versione oro che è stato già promesso con un prossimo lancio in versione limitata. Questa Venere, a braccetto con Marte, ti fanno volere di più, sempre di più! Peccato per la Luna opposta che potrebbe, per contro, tramutare in capriccio le tue richieste. Sii modesto… almeno ogni tanto!

Amore: se in amore occorre essere re e regine, tu sei imperatore galattico.Lavoro: qualcuno inizia a mettere in dubbio le tue capacità. Salute: acciaccato e col segno del cuscino sulle guance. Il consiglio del giorno: è una giornata in cui sei costretto a prestare più attenzione agli altri rispetto che a te stesso. Non essere troppo rigido e cerca di collaborare con chi ti circonda.

Voto 6 +++

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sono certa che sei stata tu a multare Federico Fashion Style per il suo listino prezzi poco preciso. Tu hai bisogno di certezze e questa Luna ballerina non ti piace tanto. D’altra parte Giove mette alla prova la tua capacità di oscillare dall’essere permissiva al diventare una generalessa implacabile. Cerca di imparare il valore di mutare approccio e non fare troppo la “scorfana brontolona”!

Amore: sii malleabile e suscettibile ai complimenti (sinceri)! Lavoro: stai completando le analisi preliminari in vista di qualcosa di molto più approfondito. Salute: un po’ più distratta del solito. Il consiglio del giorno: almeno per oggi, chiudi gli occhi in merito all’insopportabile caos del partner e cerca di pensare ad altro!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Spaccata fra ragione e sentimento, con Mercurio sul tuo segno ed una Luna tutta felice a tuo favore. Se non sai che strada prendere per rimettere a nuovo la casa, perché non contatti l’architetto francese che ristruttura casa tramite una lettura di tarocchi? È un buon compromesso fra la professionalità di chi sa il fatto suo ed una netta accordanza con quello che senti davvero…!

Amore: solo coccole… niente seconda o terza base per te! Lavoro: ci sono i dettagli minuscoli e quelli che solo tu riesci a notare! Salute: leggermente meglio rispetto a ieri. Il consiglio del giorno: la nuova frontiera per le mura di casa? Ovviamente la carta da parati! Ce ne sono sicuramente diverse che potrebbero piacerti!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Voglio the tu sia irriducibile. Come Romeo, un bimbo di soli 10 anni, che si è fatto a piedi il tragitto Palermo-Londra pur di bypassare tutti i divieti Covid e andare a trovare la sua nonnina nel Regno Unito! Sfida anche tu la Luna distratta, la Venere orgogliosa e soprattutto la stanchezza regalata da Marte e arriva vittorioso a fine giornata! Forza! La tua astrologa crede in te!!!

Amore: lascia perdere quelli che se la tirano già solo via sms. Lavoro: ci sono questioni che, capiranno, puoi gestire solo tu! Salute: narcolessia imprevedibile potrebbe renderti difficile ultimare i tuoi programmi. Il consiglio del giorno: scegli un parco vicino casa per una passeggiata in isolamento e senza pressioni!

Voto 5 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il coraggio fa parte delle tue voci sul CV da sempre ma, oggi, riesci a darne prova ripetutamente. Come l’allevatore che non ha affatto paura di accarezzare il suo lupacchiotto (anche mentre ringhia arrabbiato), non hai timore nell’affrontare qualsiasi persona ti si pari davanti. Nemmeno la suocera imbufalita! Ringrazia ancora Marte e Venere per questa carica di energia incontenibile… e pure la Luna che ti rende un po’ incurante del pericolo!

Amore: sei super sexy e anche un po’ provocante! Lavoro: la passività degli altri ti permette di spiccare per intraprendenza! Salute: riacquisti la voglia di ridere e di far battute! Il consiglio del giorno: dovresti guardarti un film comico di qualche anno fa, per rimpinguare la collezione di battute e poterne citare un paio con grande effetto sulla tua audience!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questo Giove a favore ti rende deciso e un po’ dispotico a causa delle quadrature di Mercurio e Marte che, invece, regalano nervosismo! Sembri un po’ Alfonso Signorini che cerca in tutti i modi di imporre una certa educazione agli inquilini della casa del GF. Cerca comunque di apparire un po’ più diplomatico: usare le maniere forti potrebbe solo renderti fastidioso.

Amore: non pensare troppo… prova a lasciarti andare. Lavoro: sei in una botte di ferro, non metterti a trovar problemi dove non ce ne sono. Salute: in lieve calo la tua forza d’animo. Il consiglio del giorno: sforzati di ridere, o almeno sorridere, di fronte alle battute di chi prova a instaurare un rapporto con te! Potrebbe aiutare nei tuoi rapporti umani!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua voglia di comunicare in più e più modi sta per ricevere una bella accelerata grazie alle 217 nuove emoji che verranno rilasciate prossimamente. E chi ti ferma più?! Già dobbiamo utilizzare un vocabolario per decifrare i tuoi messaggi! Luna e Mercurio dalla tua sono un cocktail esplosivo che ti permette di dare il meglio di te e delle tue battute di spirito!

Amore: resta un mistero anche per te… Lavoro: pochi giorni di tranquillità rimasti. Concludi e metti un punto a tutto il “puntabile”! Salute: con una Luna come questa ti svegli come Cenerentola nel cartone della Disney: attorniato da uccellini e passerotti. Il consiglio del giorno: dovresti pianificare una vacanza in solitaria. Hai bisogno di prenderti i tuoi spazi!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Trovate il modo giusto per esprimere quello che pensate. Anzi, a dirla tutta siete davvero istrionici oggi! Un po’ come l’inarrivabile BANKSY che ridipinge il famoso stagno con le ninfee di Monet aggiungendo qua a e là simboli del degrado ambientale causato dall’uomo. Questa Luna può rendervi acuti come l’artista e anche convincervi che è giunta l’ora di dire la vostra senza paure.

Amore: in trattativa con qualcuno di veramente sexy. Lavoro: iniziate ad avere una visione più completa dell’ambiente di lavoro! Salute: un po’ distratti, potreste lasciare a casa, sul tavolino, il pranzo che vi eravate preparati con tanto amore. Il consiglio del giorno: è la giornata perfetta per installare qualche app che vi permetta di fare esercizi di Mindfulness!

Voto 8