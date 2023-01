L’oroscopo di oggi 26 gennaio 2023: Capricorno e Ariete non stanno zitti Nell’oroscopo di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, la grande forza della Luna in Ariete congiunta a Giove ci può aiutare a tirare fuori tutti i non detti che ci portiamo dietro da tempo. Il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato è il Cancro.

L'oroscopo di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio in Capricorno è quadrato a Chirone in Ariete. Le ferite dei non detti vengono a galla soprattutto per i segni cardinali: Cancro, Capricorno, Ariete e Bilancia. Occhio alle corde vocali, alla gola e al quinto chakra.

Con la Luna in Ariete oggi molto vicina a Giove, il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato è il Cancro.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ci sono notizie che proprio ti scivolano addosso come il ritrovamento di un importantissimo libro dei morti dell’antico Egitto. La tua parte intellettuale sta dormendo nella caverna con Yoghi e Bubu e tu sei troppo preso a divertirti con Marte, Venere e Giove per valutare di mettere energie in altro che non siano feste, convivialità e massimo spasso. Tu vuoi solo leggerezza e un bel cocktail da tenere stretto in mano.

Amore: quando si parla di sesso sei sempre sull’attenti.

Lavoro: tutto l’ufficio concorda che tu sei il massimo esperto per organizzare i migliori happy hour a fine giornata.

Salute: conosci meglio tu gli orari dei vari corsi in palestra della receptionist al desk all’entrata.

Il consiglio del giorno: vai a vedere Titanic al cinema per i vent’anni dall’uscita del film.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti sei incantato nel vedere il video dei frati che giocano a palle di neve di fronte alla Basilica Superiore di Assisi. Queste immagini senza tempo che riportano ad una vita bucolica e genuina ti riempiono proprio il cuore e con Venere ancora contro, sono per te un vero toccasana tanto che puoi letteralmente far ‘godere’’ il tuo iper realismo esaltato da un concretissimo Mercurio a favore. Ci piaci più morbido.

Amore: fai un bello scrub alle labbra perché a breve riprendi a dare baci appassionati.

Lavoro: riconsideri il team work come una importantissima risorsa. Bravissimo!

Salute: non sai proprio rinunciare ai peccati di gola, l’importante è che tu prenda come abitudine la passeggiatina digestiva.

Il consiglio del giorno: guarda i video di ‘Me contro Te’ per capire i gusti delle nuove generazioni.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La vostra composizione molecolare è fatta per il 100% da sex appeal grazie a Marte nel vostro segno, tanto che vi sentite osannati come i divi del cinema di Hollywood anche quando siete al bar a prendere un caffè. Vista questa grande sicurezza in voi stessi, potreste partecipare alle selezioni come protagonisti per il remake del film ‘Ghost’. Non dovrete neppure impegnarvi troppo perché con Venere che vi appoggia potete tranquillamente competere con il fisico spaziale di Patrick Swayze.

Amore: il vostro fascino infiamma tutte le persone che incrociate.

Lavoro: i vostri obiettivi vanno oltre l’immaginabile e il possibile. Cercate di non far impazzire tutti i colleghi.

Salute: sguardo penetrante e piglio deciso proprio come i veri seduttori.

Il consiglio del giorno: valutate l’acquisto dei televisori con lo schermo Maxi perché in questo periodo ci sono sconti davvero vantaggiosi.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Bisogna proprio farti un merito per il fatto che tu ti stia ingegnando per trovare valide soluzioni all’opposizione di Mercurio, ma con Giove che è sempre pronto a farti uno sgambetto i tuoi sforzi al momento sono vani. Infatti se pensavi di poterti affidare alla ormai famosissima è molto discussa ChatGBT ti avviso subito che dietro a questa intelligenza artificiale ci sono addestratori che, essendo umani, non sono infallibili. Meglio sbagliare con cognizione di causa e non perché si è trovata una scorciatoia.

Amore: lo approcci a piccoli passi e piccole coccole.

Lavoro: il modo migliore per far contento il capo è soddisfare pedestremente le sue richieste. Non aggiungere altro.

Salute: siccome hai bisogno di solleticare le tue emozioni allenati in un paso doble del tango.

Il consiglio del giorno: tu punta sempre su un look classico e lascia agli altri le sperimentazioni suggerite dalla moda.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Lascia da parte Venere in opposizione perché da domani finalmente smette di darti fastidio e indirizza tutte le tue energie nei tuoi obiettivi personali. Prendi esempio dalla barese Daniela Colagrande che ha lasciato la terra natia per vendere panzarotti e prodotti pugliesi tra i canali di Amsterdam a bordo di una bicicletta. Hai tutta la determinazione per ripartire da zero e la fortuna, che ti fornisce Giove, per fa si che tutto vada davvero per il verso giusto.

Amore: bastano due colpi decisi e il tuo radar riprende a funzionare.

Lavoro: su come aumentare l’empatia ti puoi dedicare da domani.

Salute: recupera dall’angolino in fondo all’armadio le tue mise di paillettes.

Il consiglio del giorno: fai un corso di sci d’alpinismo per avvicinarti in sicurezza alla montagna.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei aperta anche a nuove idee che per la maggior parte delle persone possono essere discutibili e poco accattivanti perché Mercurio ti permette di trovare motivazioni dove altri non ne vedono il valore. Infatti se per molti la farina di grilli evoca unicamente i mercati di Bangkok con gli insetti fritti, a te vengono in mente tantissime opportunità di utilizzo in cucina. Scatenati con sperimentazioni come un vero scienziato in cucina.

Amore: dovresti riprendere in mano un manuale dove vengono elencate le prime mosse per le relazioni amorose.

Lavoro: nel tuo cervello c’è proprio tutto il sapere del mondo. Salute: ti piace la solitudine tra libri e sapere.

Il consiglio del giorno: guarda i video di Book Tok, il Tik Tok dei libri per suggerimenti intellettuali.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Prima di far realizzare la versione live action dei Griffin, il celebre cartone, avrebbero dovuto chiederti una consulenza estetica perché i personaggi realizzati dall’intelligenza artificiale sono davvero mostruosi. Ancora per oggi Venere è in posizione propizia, tanto che su estetica e bellezza sei in assoluto una vera ‘guru’. Vista questa tua particolare caratteristica organizza un pomeriggio di shopping con le tue amiche del cuore.

Amore conosci tutti i lati più emozionanti dell’amore e del romanticismo.

Lavoro solo per oggi puoi sedurre il tuo capo per chiedere l’aumento.

Salute: ti puoi tranquillamente permettere la tutina in pizzo trasparente che in molte vorrebbero osare.

Il consiglio del giorno: opta per il dolcevita anche quando esci di sera ma ovviamente trasparente.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai avuto un grosso sussulto di gelosia quanto hai scoperto che gli studiosi Miguel Herrada e Jeans Eggers sono riusciti a risolvere il paradosso di Leonardo, il perché delle bolle d’aria nell’acqua che risalgono a zig zag. La Luna di oggi è particolarmente competitiva e tu hai proprio voglia di vincere qualsiasi sfida intellettuale con l’ausilio di un vivacissimo e ambiziosissimo Mercurio.

Amore: senza rendertene conto ti metti a tacchinare con il primo che passa.

Lavoro: vuoi sentirti dire che sei in assoluto il migliore di tutti.

Salute: sei concentratissimo a far viaggiare i tuoi neuroni a mille all’ora.

Il consiglio del giorno: leggi i titoli dei film che partecipano al Sundance Film Festival.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Oggi con la Luna a favore avrai addirittura voglia di sfide, ma di quelle che non ti fanno schiodare le chiappe dal divano. Potresti addirittura azzardare una visione di un film con tutti i tuoi amici, ma sappi che se non applichi le tecniche per star sveglio, come alzarti e offrire snack agli invitati, con Marte in opposizione avrai la bolla al naso già dopo cinque minuti di proiezione.

Amore: tu vuoi solo ricevere baci e non vuoi assolutamente darli a nessuno.

Lavoro:provare a convincere qualcuno sulla validità di un argomento è davvero troppa fatica.

Salute: vorresti trasferirti in una Spa a cinque stelle.

Il consiglio del giorno: la sfida più grande sarà vedere Barry Lyndon senza addormentarti.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il tuo obiettivo in questo periodo in cui Mercurio è nel tuo segno è di raggiungere il cachet di Beyoncé che verrà ricompensata con una cifra da capogiro per il suo prossimo concerto a Dubai. Tu non hai hai tutte le carte in regola per una lenta ma inesorabile ascesa e non è possibile in alcun modo fa ridimensionare i tuoi progetti di conquista del mondo.

Amore: mostri la tua vera natura romantica solo in privato.

Lavoro: sei concentratissimo su te stesso e su come poter conquistare lo status a cui tanto tieni.

Salute: sai essere diplomatico solo con chi ti conviene.

Il consiglio del giorno: leggi Novella 2000 per esse super aggiornato anche sul gossip.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Il pianeta dell’amore, Venere, è ancora nel tuo segno per cui puoi promuovere e divulgare amorevolmente tutte le tue visioni futuristiche. Infatti consigli a tutti la lettura del libro "Sociability": come i social stanno cambiando il nostro modo di informarci e di fare attivismo’ di Francesco Oggiano che spiega come i social hanno la grande capacità di metterci tutti in ‘contatto’. Il tuo spirito aquariano è davvero super esaltato.

Amore: hai una riserva inesauribili di baci e coccole da far fare indigestione al partner.

Lavoro sei in un momento di grandissimo successo tanto che sei anche acclamato dai colleghi più gelosi.

Salute hai mille progetti e tu ti sai dedicare a tutti con la stessa costanza ed energia.

Il consiglio del giorno: fai il menù vegetariano per tutta la settimana.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Percepite già da oggi che le gioie per voi stanno per tornare di gran carriera perché Venere sta per raggiungere il vostro segno. Avete la capacità di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e leggete solo notizie che vi mettono di buon umore. Come l’azienda Shift che ha realizzato il primo prototipo di scarpe che aumentano la velocità di ogni passo del 250%. Ideali per voi che avete poca voglia di movimento e poca resistenza a causa di Marte in opposizione.

Amore: siete pronti a grandi gesti romanci tanto da sorprendere il partner.

Lavoro: stupite tutti con questo grande spirito di imprenditorialità.

Salute: vorreste essere accompagnati in giro con una lettiga per non fare alcuno sforzo fisico.

Il consiglio del giorno: soggiornate nella città di Torino e andate a vedere gratuitamente il Museo Egizio.

Voto 6 +