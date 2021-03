Anche nell'oroscopo di oggi giovedì 25 marzo, e anche se non ve lo ripeto tutti i giorni, troviamo l'aspetto che caratterizza questo primo semestre del 2021: la quadratura tra Saturno in Acquario e Urano in Toro. Questi due pianeti hanno a che fare con i cambiamenti, le rotture per nulla morbide, la necessità di comprendere le dinamiche profonde e avere il coraggio di metterle in discussione, di cambiarle.

L’oroscopo del giorno 25 marzo: previsioni astrali segno per segno

La Luna nel cielo di oggi si trova ancora, come ieri, nel segno del Leone ma, procedendo lungo i gradi del segno, sarà per buona parte della giornata in opposizione a Giove in Acquario. Quando la Luna si oppone a Giove è come se faticasse a fidarsi sia degli altri che delle sue stesse sensazioni. Per questo appare diffidente e nascosta, anche nella sua femminilità leonina che si spegne un po'.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

I tuoi primi supporter sono le persone che ti amano davvero. Come la mamma di Britney Spears, che si è messa a cantare una cover di Toxic in pubblico per supportare la figlia e il suo rientro sulle scene, anche tu, caro Ariete, hai persone a fianco che non vedono l’ora di vederti splendere. Senza contare che Luna, Venere, Marte e pure quel lamentoso di Saturno sono pronti a vederti scalare le classifiche di ogni categoria.

Amore: ci sono persone che si litigherebbero le tue attenzioni senza pensarci due volte. Lavoro: prendi le distanze dalle decisioni di petto: non sempre sono le migliori alleate in questo periodo. Salute: talmente energico che riusciresti persino a gareggiare nella corsa ad ostacoli olimpionica. Il consiglio del giorno: indossare un abito elegante per andare al lavoro può sembrare eccessivo… ma se protetto da una Venere come questa, non apparirai mai fuori luogo!

Voto 9 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La Luna quadrata, così come Giove e Saturno, crea una giornata poco tranquilla e votata al superamento di ostacoli e contrattempi. Troverai sicuramente la scappatoia giusta grazie a Mercurio che ti regalerà lampi di genio a volte anche un po’ troppo esuberanti… Come Madonna che, in questo periodo senza concerti, ha già adocchiato la discussa piattaforma OnlyFans come prossimo palcoscenico esclusivo dei suoi spettacoli!

Amore: essere troppo vanesio non ti aiuterà ad attrarre gli altri! Lavoro: riesci a lavorare bene solo se in solitaria ed in compagnia di una tazzona di caffè! Salute: nervoso col mondo. Potresti addirittura discutere col primo che passa solo per il gusto di sfogarti. Il consiglio del giorno: portati dietro un libro nel quale immergerti ogni volta che hai bisogno di una boccata d’aria dal mondo fuori.

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per poter tenere vivo il vostro interesse c’è bisogno di emozioni forti. Un po’ come il meteorite che è caduto sul suolo molisano ed ha sconvolto la vita di 1.500 persone. Solo eventi epocali e catastrofici (come l’effettiva scoperta del Molise) possono riuscire a accendere di nuovo quel Mercurio che altrimenti vi rende un po’ distratti. Buono Marte, riesce a tenere vive le vostre energie!

Amore: con un setting di pianeti come questo riuscite a vivere momenti molto sensuali. Lavoro: litigate con stampante, mouse e tastiera (i colleghi da offendere sono finiti). Salute: distratti ma pieni di voglia di fare. Il consiglio del giorno: usate quel buono Amazon che vi hanno regalato a Natale per prendervi quella borsa che puntate da un po’: farvi un piccolo regalo aiuterà il vostro umore.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere non è ancora così simpatica da lasciarti vivere in serenità le tue emozioni… però c’è sempre quel Mercurio a favore pronto a farti volare con la fantasia lontano lontano dalle bollette e dalla spesa al supermercato. Puoi, ad esempio, allenarti e riprendere in mano il vecchio classico Disney di Peter Pan per essere già pronto al prossimo live action del cartone. D’altra parte, da Peter puoi imparare come si vola aggrappandoti ad un pensiero felice!

Amore: non ti piacciono le persone poco chiare: tienile a distanza. Lavoro: è il momento giusto per guardarsi intorno! Salute: senza infamie e senza lodi. Il consiglio del giorno: smettila di guardarti allo specchio in cerca di tutti i tuoi difetti. È scientificamente provato che siamo naturalmente disposti a vederci più brutti del 35%.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Poco importa se Giove e Saturno ti mettono i bastoni fra le ruote. La chiave del successo è sempre la stessa: fare tutto con passione e buonumore. Ovviamente, nel tuo caso, tutto questo è possibile e più facile grazie soprattutto alla posizione positiva della Luna. Come il ballerino di Siracusa che, sul posto di lavoro, ha improvvisato un appassionato tango sul nastro trasportatore durante la pausa pranzo!

Amore: le emozioni non ti spaventano, anzi ti nutrono! Lavoro: cerca di prediligere il dialogo alla determinazione sfrontata. Salute: ottima, soprattutto se trovi il tempo di farti una pausa al gusto di bombolone alla crema. Il consiglio del giorno: tieni alto il buonumore in tutti i modi che puoi. La giornata diventa molto più semplice se riesci ad affrontare tutto col sorriso.

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Lo sport di oggi? Toglierti i sassolini dalle scarpe. Sei peggio di Dayane Mello che non perde occasione per togliersi piccole soddisfazioni in merito agli screzi avuti e subiti con i suoi ex compagni di casa del GF. Mercurio opposto, però, potrebbe farti anche eccedere un po’ troppo nella critica verso chi non è semplicemente riuscito a supportarti a dovere. Non essere troppo dura…!

Amore: timidi sentimenti riaffiorano… Lavoro: stanca e poco determinata. Salute: nervi a fior di pelle! Il consiglio del giorno: rifletti e respira. Non è la giornata giusta per seguire quello che l’istinto ti sussurra senza pensarci due volte!

Voto 5 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ciò che agli altri sembra quasi impossibile, per te è davvero una faccenda quotidiana. Marte a favore, assieme a questa Luna, ti rendono coraggiosa e senza tentennamenti. Come la TikToker che salva, a mani nude, gli alveari senza essere punta dalle amiche api, anche tu riesci a trattare con colleghi e clienti immutabili senza fare una piega… vorrei avere il tuo aplomb!

Amore: perdi il controllo solo quando qualcuno inizia a parlarti di relazioni e fidanzamenti!Lavoro: ottima gestione dello stress! Salute: Marte ti passa le merendine al cioccolato sotto banco in caso di mancanza di zuccheri! Il consiglio del giorno: non inalberarti se qualcuno ti fa complimenti sul tuo aspetto fisico! Cerca anzi di apprezzare il coraggio altrui nel farsi avanti!

Voto 7 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La giornata potrebbe prendere delle tinte tragicomiche…. A causa di questa Luna quadrata e di una Giove che ama tantissimo farti gli scherzetti, potresti dover far fronte con rinnovato spirito agli ostacoli quotidiani. Non dico che potrebbe capitarti la stessa disavventura alla coppia di sposini che si son visti trascinare via dalla corrente la loro casa in Australia… ma con quell’Urano opposto stai pronto a recuperare le chiavi di casa da qualsiasi tombino nel quale potrebbero volersi tuffare!

Amore: emozioni clienti fra le coperte. Lavoro: cerca di non rispondere con mail di fuoco a chi cerca di criticare il tuo lavoro. Salute: anche oggi, sereno come Severus Piton della saga di Harry Potter… Il consiglio del giorno: fai affidamento a tutto il tuo autocontrollo per non cadere nella tentazione di dare in escandescenze. Se t provocano tu fai finta di aver perso le facoltà di parola…!

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ci voleva Marte opposto e Mercurio stortissimo per far uscire alla luce del sole la tua versione da “Cattivo dei film”. Come Daniel Radcliffe, attore protagonista di Harry Potter, che finalmente riesce anche a ricoprire il ruolo di antagonista in una nuova pellicola, anche tu potrai dar sfogo a tutto il tuo lato più oscuro! Cerca solo di non pestare i piedi alla persona sbagliata!

Amore: l’importante è che le emozioni siano sincere… se non le capisci subito non è un problema. Lavoro: non riesci a comunicare né al telefono né via mail… giornata stressante. Salute: stanco e poco propenso agli sforzi. Il consiglio del giorno: prendi con più rilassatezza, e senza incavolarti, le difficoltà quotidiane. Dare in escandescenze non ti aiuterà ad arrivare dove devi.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Più fumoso di Jonathan nei confronti di Bianca Atzei e della loro presunta relazione. Per te, in questo momento, l’amore è qualcosa di complesso e al contempo prezioso e preferisci tenertene alla larga in modalità preventiva. Colpa di una Venere poco propensa a farti vivere con rilassatezza emozioni forti e dolcissime… Lascia perdere le situazioni complesse! La vita è molto più semplice di quanto te la racconti!

Amore: questioni spinose… non spingerti troppo in là. Lavoro: adotti soluzioni intelligenti per risolvere problemi che ti pesano da un po’! Salute: troppa insicurezza ti fa sentire inadatto… ma è solo una fase! Il consiglio del giorno: regalati un nuovo libro, passando in libreria. Mercurio sarà contentissimo di trovare uno spazio fantastico dove sguazzare!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La Luna opposta, a te, fa davvero poco effetto. Sei anzi quasi disposto ad imbracciare il coraggio e ad affrontare ogni singolo ostacolo con tutta la positività che sei capace di sfoderare. Come la donna Navajo che, pur non avendo uno skatepark per allenarsi con la sua passione, ha deciso di continuare ad andare in skate fra le dune del deserto! Sfrutta la determinazione che ti regala Marte!

Amore: fidati, le tue stranezze hanno un fascino irresistibile. Lavoro: passi il tempo a giocare a campo minato, fingendo di essere sopra una mail super importante… Salute: umore non al top… per fortuna Marte ti regala buone energie! Il consiglio del giorno: prendi un bel respiro prima di iniziare ad affrontare questioni che ti annoiano o che ti sembrano inutili: non puoi fare sempre e soltanto quello che piace a te! Ogni tanto c’è pure bisogno di fare dei sacrifici!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, datevi respiro. Essere fin troppo duri e precisi con voi stessi non vi condurrà da nessuna parte. Siete come la combattente di MMA lituana che, a seguito di una dieta ferrea e di sforzi sovrumani, ha dovuto rinunciare al suo match per via della stanchezza e della tensione. Mercurio dalla vostra potrebbe rendervi fin troppo ossessionati dal controllo: anche meno!

Amore: insicuri, continuate a trovarvi difetti inesistenti. Lavoro: cercate di non ossessionarvi con i compiti da portare a termine! Salute: siate parsimoniosi con le energie da usare. Fatevi dei piani organizzativi per le attività da ultimare. Il consiglio del giorno: non è una colpa rimanere in panciolle sul divano a guardarvi C.S.I.. A volte c’è anche bisogno del dolce far niente.

Voto 5 e mezzo