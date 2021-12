L’oroscopo di oggi 25 dicembre 2021: Natale godereccio per Vergine e Toro Nel cielo di oggi, sabato 25 dicembre 2021, si accumulano un certo numero di tensioni che potrebbero far volare commenti acidi tra le portate del pranzo o della cena. Saranno Toro, Vergine e Capricorno, pragmatici e attenti alle tradizioni, a scampare a tutto questo mantenendo un impassibile contegno. Ecco l’oroscopo di Natale 2022 e le previsioni astrali per tutti i segni.

L'oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2021, ha la Luna nel segno della Vergine trigono ad Urano, Urano quadrato a Saturno e Venere congiunta a Plutone nel Capricorno. Come dire che nessuna lingua lunga verrà trattenuta per amore della diplomazia e dei buoni rapporti educati in famiglia e che se le tombolate di fine pranzo dovessero finire in rissa non mi stupirei. Vorrei dirvi che oggi tutti i segni sono fortunati, perché a Natale siamo tutti più buoni, persino l'astrologa… Ma no, non ve lo dirò. Il segno fortunato di oggi è il Toro che, quando mette le gambe sotto al tavolo e stappa una bottiglia, riesce a mettere da parte tutti i cattivi pensieri, che poi in questi giorni non sono nemmeno così cattivi. Il segno sfortunato invece è il Cancro, che conta i minuti e inventa scuse per poter sgattaiolare via il prima possibile da pranzi e cenoni.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

‘Joy to the world, the Lord has come’ è un bellissimo e tradizionale canto di Natale. Con il tuo grande entusiasmo, dato da Marte, hai deciso di fare come i coristi inglesi, che vanno di porta in porta e offrono un canto natalizio per deliziare e allietare le giornate di festa. Questa tua iniziativa verrà ben accolta da tutto il tuo palazzo. Anche il vicino più antipatico avrà il buon animo di sopportare persino le tue grandi stecche. In fondo oggi è Natale e siamo davvero tutti più buoni.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei pronto a regalare baci e abbracci a tutti. Mi raccomando cerca di essere composto per non sgualcire il vestito della festa. Lavoro: oggi si festeggia e saprai far divertire tutti quanti anche con le tue battute strampalate e di dubbio gusto. Anche il nonno sarà molto divertito, ma forse lui è solo un po’ sordo. Salute: ti sei alzato prestissimo per aprire tutti i regali. Fai attenzione perché devi aprire solo quelli che sono per te. Il consiglio del giorno: Ti auguro che questo Natale riempia il tuo cuore di grande gioia e felicità. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ogni casa ha le sue tradizioni culinarie durante le feste natalizie: c’è chi cucina solo pesce, chi fa i cappelletti in brodo e chi prepara la pasta al forno con le polpettine. Mio caro Toro, per festeggiare questo meraviglioso Natale, grazie alla bella Luna che ti stimola a prenderti cura degli altri, hai deciso di soddisfare tutti quanti. Forse hai strafatto ma a Natale si può, anzi per te si deve esagerare! Quasi quasi, con la scusa di portare il digestivo, mi imbuco anche io al tuo sontuoso pranzo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: per far capire a tutta la tua famiglia quanto la ami hai preparato un pranzo da chef stellato. La portata principale saranno baci al flambé. Lavoro: attento a non far impazzire la maionese, per il resto tutto procederà a gonfie vele. Salute: potresti discutere con tua sorella per la disposizione dei posti a tavola. Lasciala fare perché oggi siamo tutti più buoni, anche tu. Il consiglio del giorno: Ti auguro un Natale pieno di prelibatezze da condividere con le persone che ami. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La parte che preferite del giorno di Natale sono sicuramente i giochi dopo pranzo. Avete portato tutto, dalla tombola al Mercante in Fiera. Avete anche preparato dei premi ben incartati. Cercate di non arrabbiarvi se Marte, l’invitato dell’ultimo minuto, farà di tutto per accaparrarsi il primo premio. Ricordatevi che la cosa più importante è stare insieme alle persone a cui volete bene. Potreste provare a dare un caldo abbraccio al pianeta della guerra, bello forte e vigoroso come piace a lui, magari si scioglie un po’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: se pensate di fare piedino alla vostra fidanzata durante il pranzo state attenti perché la vostra cuginetta di sei anni andrà subito a spifferarlo alla nonna. Non preoccupatevi troppo perché pur storcendo il il naso non dirà nulla ai suoi nipotini preferiti. Lavoro: avete preparato il discorso di Natale per ringraziare tutta la famiglia. Mi raccomando niente frecciatine alla vostra futura suocera. Salute: per favorire la digestione sarà indispensabile la passeggiata dopo pranzo seguita da una indispensabile pennicchella. Il consiglio del giorno: Ti auguro di poterti divertire durante questa bella giornata di festa. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Vi sentite come Ebenezer Scrooge, soli e abbandonati dai buoni sentimenti. Durante il bellissimo racconto di Dickens ‘Canto di Natale’, il protagonista Scrooge riscopre l’amore per il Natale e la voglia di festeggiarlo insieme alla sua famiglia. Non lasciarti abbattere da questa Venere che ti tartassa da tempo, basta aprire bene gli occhi per vedere quanto tu sia amato dai tuoi cari. Sbrigati a mettere l’aiuto per la festa e proponiti per tagliare il cappone come farebbe l’ospite d’onore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sotto il tuo albero hai trovato un bel regalino inaspettato da un* spasimante. Questo si che ti svolterà la giornata. Lavoro: per fortuna trascorrerai il Natale a casa dei tuoi genitori. La mamma, le zie e la nonna hanno organizzato tutto. Ti basterà solo accomodarti a tavola. Salute: riuscirai ad alzarti dal letto solo per scartare i regali. Vedrai che sarà un ottimo inizio. Il consiglio del giorno: Ti auguro un Natale pieno d’amore. Ne hai proprio bisogno!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Il Natale per te vuol dire Babbo Natale. Mio caro Leone, con il grande entusiasmo e la forza che ti da Marte anche tu avresti potuto passare tutta la notte a portare i regali ai bambini buoni e farti trovare bello pimpante la mattina per la colazione in famiglia. Per accontentarti i tuoi cari ti hanno regalato un abito, è rosso, con un cappello con pom pom e una barba finta. Potresti indossarlo e fare una sorpresa ai più piccini.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tua postazione fissa sarà sotto il vischio così nessuno potrà sfuggire ai tuoi baci appassionati. Lavoro: non ti sei dimenticato nulla, anche lo spuntino per Babbo Natale è stato ‘magicamente’ svuotato. Salute: potresti finire nel Guinness dei primati per lo ‘spacchettamento’ rapido di tutti i tuoi regali sotto l’albero. Oggi sei carichissimo. Il consiglio del giorno: Ti auguro un Buona Natale, oh oh oh!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Mia cara Vergine, se ti dovessi dare un ruolo nel presepe non avrei alcun dubbio: tu sei la stella cometa. Oggi brillerai come non mai grazie al cielo che ti sorride e la Luna che ti rende ancora Luminosa. Sarai la regina della festa e dell’organizzazione ovviamente.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: saprai deliziare tutti con i tuoi modi affettuosi e molto premurosi. Tutti i tuoi cari ringraziano per la bella atmosfera che hai saputo creare. Lavoro: sei così precisa che hai disposto i regali sotto l’albero per ordine cromatico e con tutti i biglietti in bella vista, così nessuno potrà confondersi. Salute: Tutta la giornata, da te sapientemente organizzata, sarà piena di cibo, brindisi e giochi di società. Il consiglio del giorno: Ti auguro uno splendido Natale, o forse, sarai proprio tu a far splendere questo Natale…Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti ricordi la favola del Grinch? Lui è verde, dispettoso e odia così tanto il Natale che lo ‘ruba’ agli abitanti di Whoville. Sarà la piccola Cindy Lou Who a riportare la gioia nel cuore del Grinch che di colpo diventerà 2 taglie più grande e pieno di amore. Con questo cielo ricco di pianeti in opposizione, anche tu Bilancina mia non avrai alcuna voglia di festeggiare il Natale. Preferiresti stare accoccolata nel tuo lettino. Vedrai che Marte troverà il modo di convincerti a mettere il vestito della festa, a scendere per pranzo e a fare un grande sorriso anche a quel simpaticone di tuo suocero.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: finalmente saprai scioglierti con tutto l’affetto che riceverai oggi e ti basterà guardare la meraviglia negli occhi del tuo bambino per commuoverti tenerona mia. Lavoro: saprai magistralmente preparare la tavola per la festa. C’è tutto: piatti, piattini posate, bicchieri e un magnifico centro tavola con agrifoglio, bacche e candele. Salute: ti farai trascinare dall’entusiasmo della giornata, cosa si può desiderare la mattina di Natale se non una buona colazione con annesso spacchettamento dei regali? Il consiglio del giorno: Ti auguro un Natale pieno di serenità, ti basterà solo quella. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Mio caro Scoprioncino, Natale ti ha davvero scaldato il cuore, questo anche grazie alla Luna che ti accompagnerà tutta la giornata e ti porterà a importati riflessioni sul concetto del donare. Il dono ha tutta una sua preparazione: si sceglie la carta, il fiocco e lo si accompagna con un bel bigliettino. La parte più importante è la gioia che si prova nella nel farlo pensando che questo piccolo gesto farà felice la persona che lo riceve. Sono sicurissima che sarai pronto a donare tutta la giornata a tutte le persone a cui vuoi bene in tutti i modi che conosci.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il primo regalo di Natale che troverai sarà ovviamente sotto le coperte. Sei sempre una certezza mio caro. Lavoro: saprai attentamente inviare messaggi di auguri personalizzarti a tutta la tua rubrica. Pecisissimo. Salute: farai a gara con lo zio a chi riuscirà ad avere più gherigli (l’interno della noce) intatti e ovviamente a mangiarli. Il consiglio del giorno: Ti auguro un ricco Natale pieno di gioie. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei stato l’anima delle feste durante tutto il periodo dell’avvento e di sicuro non ti tirerai indietro proprio il gran giorno. Il Natale ti mette tutto in fermento, riempie di gioia il tuo grandissimo cuore, per te non è solo una festa ma una missione. Saprai allietare la famiglia con canti, giocherai con i più piccini, ti occuperai dei tuoi cari nonnini e ovviamente accoglierai i tuoi amici per una bella tombolata. Perché la cosa più importante è restare con i cari che siano famiglia o amici. Sarà proprio grazie al potente Marte che riuscirai a fare tutto. Con le infinite energie che hai, il giorno di Natale potrebbe durare anche quarantotto ore.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: con il tuo gran cuore sarai pronto a riempire gli amati di baci appassionati, speriamo che nessuno sia particolarmente geloso. Lavoro: dire che hai strafatto è riduttivo. Hai preparato tutto quello che per te è Natale e piacerà a tutti. Salute: in questa giornata sarai al massimo e darai il massimo, hai energia da vendere. Il consiglio del giorno: Tanti auguri di Buon Natale e che la festa abbia inizio! Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tra tutte le decorazioni di Natale, il presepe è certamente quello che più ci lega all’infanzia e di sicuro non manca mai a casa tua. Quanto ti divertiti a fare il ruscello con la carta stagnola e le colline di muschio dove pascolavano le caprette e ogni giorno spostare le statuine dei Magi in viaggio verso la capanna illuminata dalla bella stella cometa piena di brillantini. Con quanta emozione questa mattino hai messo il bambinello nella mangiatoia accanto a Maria e Giuseppe. La Luna di oggi ti spinge a rivivere le tradizioni e a rinnovarle, sono sicura che aggiungendo uno Spider man e un pop it alla rappresentazione della nascita saprai far emozionare e divertire i più piccini.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei un perfetto gentleman attento a tutti i dettagli, quello più galante? L’apertura della portiera della macchina è tra i miei preferiti. Lavoro: ti presenterai al ristorante in perfetta outfit natalizio, sarai pieno di argomenti leggeri per far divertire i tuoi commensali. in una parola: perfetto! Salute: in una giornata come questa non avrai nulla di cui lamentarti. Il consiglio del giorno: Tanti Auguri di Buona Natale, ti posso augurare solo il meglio! Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Uno dei film natalizi per eccellenza è una ‘Poltrona per Due’. Chi di noi non si è appassionato alla storia di Billy Ray Valentine e Luis Winthorpe III, le cui vite vengono sconvolte da una buffa e crudele scommessa di un dollaro tra i due fratelli Duke? Con grande forza d’animo, abilità e un pelo di furbizia i due malcapitati riusciranno a trascorrere il Natale su un fantastico yacht ai Caraibi. Anche a te mio caro piacerebbe trascorrere questa giornata al caldo, fuori dalle solite convezioni familiari, sorseggiando un margarita sulla spiaggia. Cosa aspetti? Marte è già al check in con la tua valigia. Per non sentirti in colpa passa dalla mamma per darle un bacino ed augurarle Buon Natale.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti troverai con una gran voglia di amoreggiare sul divano della nonna, per fortuna la Luna ti salva rendendoti compostissimo. Lavoro: la cosa più impegnativa che oggi dovrai fare sarà mangiare, e dormire a ripetizione. Salute: con la grande energia saprai digerire anche la seconda porzione di lasagne che ti ha servito la zia. Il consiglio del giorno: Ti auguro un bellissimo e pienissimo Natale. Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Quando questa mattina vi siete svegliati per un momento vi siete chiesti se siete stati abbastanza buoni e meritate i regali che avete chiesto a Babbo Natale. Quanto è bello poter desiderare come si faceva da bambini e quanto è grande la gioia che vi assale quando aprendo i regali trovate quello che desideravate da tempo. Mi raccomando perché potreste essere un pochino nervosi questa mattina, la Luna e Marte vi metteranno alla prova. Ricordatevi che a caval donato non si guarda in bocca. Potrete sempre rivendere quello che non vi piace su Vestière Collettive…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vorrete ricevere i baci solo sul collo perché oggi vi gira così. Provate a essere più bravi che è Natale. Lavoro: porterete un po’ di caos a casa di vostra zia, per fortuna la nonna saprà pazientemente indicarvi dove mettere la giacca e il panettone. Di sicuro non sotto l’albero in salotto. Salute: se siete nervosetti sedetevi vicino alla vostra cugina preferita e ascoltate le sue avventure amorose, sarà un toccasana. Il consiglio del giorno: Ti auguro un tranquillo e sereno Natale! Fate i bravi!

Voto 6 e mezzo