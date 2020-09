Nell'oroscopo di giovedì 24 settembre troviamo Marte in Ariete (molto forte a causa della lunga sosta nel suo pianeta preferito e in rottura rispetto ai pianeti in Capricorno) congiunto alla Luna Nera. In Ariete si ha un grande senso di indipendenza e di forza, proprio un'enfasi della rottura con gli schemi della tradizione. Non dimentichiamoci che Lilith, la Luna Nera, è simbolo della ribellione principalmente femminile per inseguire i propri desideri anche a costo di abbandonare le certezze.

L’oroscopo del giorno 24 settembre

Tutti coloro che si trovano ad avere il Sole negli ultimi gradi di Bilancia, Cancro e Capricorno oggi potrebbero risentire di questa forza di Marte congiunto alla Luna Nera: il bisogno di rompere con dei ruoli istituzionali nei quali non ci si riconosce e l'esigenza di una nuova vita anche dal punto di vista della libertà sessuale ed erotica. Siete pronti? Ecco allora qui come ogni giorno l'oroscopo segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mercurio opposto può farti prendere decisioni troppo affrettate o poco ponderate. Fai come Alicia Keys e prenditi qualche momento in più per riflettere su regalare o meno i testi di alcune sue canzoni inedite ad altri interpreti. Buono Marte che cerca di scuoterti da una Luna poco simpatica e che cerca di far pesare le tue responsabilità oltre misura.

Amore: sei il traino della coppia, cerca di proporre e di invogliare il partner a partecipare. Lavoro: prendi con circospezione alcune diatribe scottanti e pesa le parole prima di dire qualcosa. Salute: stralunato e un po’ sbrigativo. Porta con te la pazienza. Il consiglio del giorno: non “sfuggire” alla Luna quadrata dando sfogo a nervosismo inerte. Cerca invece di prenderti dei momenti per rilassarti.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Irriducibile come gli olandesi che, pur di non sopportare di rimanere senza pomodori e zucchine, si ingegnano per costruire una fattoria sull’acqua. Come loro, anche tu Torone avverti questa bellissima Luna a favore che ti permette di affrontare anche le sfide più impegnative, trovando comunque il modo di uscirne super vincitore! Bravissimo! Potresti quasi chiederti di aprirmi il barattolo della marmellata che ho in credenza da tre anni…

Amore: impara bene ad ascoltarti e, all’occorrenza, a dire di no. Lavoro: ci sono piccoli aspetti da gestire in fretta e al meglio. Salute: in buono stato, soprattutto grazie alla sicurezza della Luna. Il consiglio del giorno: sei uno dei segni più pragmatici e sensoriali dello zodiaco: se qualcuno non ti convince perché ti sembra troppo costruito fai bene a sondare il terreno prima di fidarti. Ascolta “la pancia”.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Pronti per il colloquio di lavoro? Userei il blu, come consigliano la maggior parte degli esperti. Non che voi abbiate bisogno di aiutato per parlantina o per sentirvi a vostro agio, considerato questo Mercurio ancora a vostro favore, ma si sa: un piccolo aiuto fa sempre piacere. Buoni anche i sentimenti che riprendono a volare alti e liberi da ogni insicurezza.

Amore: ora che la Luna si è tolta dalle balle, potete ricambiare le attenzioni così carine che ricevete.. Lavoro: hai ancora molte carte da giocare. Preparati al meglio! Salute: riprendete la voglia di ridere e di scherzare. Il consiglio del giorno: potete finalmente riprendere coi vostri hobby o, almeno, togliere la pausa da quel film su Sky che sta freezato da tre giorni…

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le regole del plastic free impongono uno stop a bicchierini e palloncini? Beh, considerato il tuo malumore di oggi sei proprio tentato di fare spallucce e tornartene al tuo lettino così invitante per ritirarti dal mondo. La Luna si aggiunge alla sfilza di pianeti che ti prendono di mira come i compagni antipatici dell’asilo. Per fortuna Venere ti assicura un po’ di coccole quando torni a casa!

Amore: punta su coccole e piccoli gesti… scaldano il cuoricino! Lavoro: tini duro ancora per un po’. So che ti rompono tutti le scatole ma questa quadratura di Mercurio sta per terminare…Salute: annoiato e con poca voglia di parlare. Speri che la mascherina ti renda irriconoscibile per non dover salutare nessuno! Il consiglio del giorno: ti senti assolutamente in linea con le modelle dello spot di qualche anno fa “Egoiste”: vorresti chiuderti in casa dopo aver sbraitato contro chi ti fa sentire così indifeso e ignorato.

Voto 5 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sicuro di te come Loredana Berté: artista inarrivabile che ha persino deciso di fare il cappuccino ad Andy Warhol per diversi giorni a settimana pur di poter sentire il tocco di arte e passione. Venere riempie il tuo cuore di emozioni e sentimenti vivissimi mentre Marte ti accende come una miccia. P.S. Hai ancora poco tempo per prendere decisioni fondamentali. Non perdere l’attimo.

Amore: momenti di ordinaria follia amorosa. Lavoro: ci sono dettagli minuscoli che devono essere limati per presentare progetti perfetti. Salute: potresti sentire il peso di qualche responsabilità in più gravarti . Il consiglio del giorno: trova il momento giusto per staccare la spina e dedicarti a quello che ami davvero. Evita straordinari inutili al lavoro.

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sorridi e cerca di prendere anche le cose più semplici come l’occasione per vivere con leggerezza. L’esempio da seguire è Carmen Di Pietro che muta ogni possibile lavoro da casalinga in una story Instagram leggera e simpatica. Buona, con te, la Luna che ti rassicura e ti consente di prendere con coscienza tutti i compiti che ti aspettano oggi.

Amore: se non ti senti ancora pronta per rimetterti in gioco puoi prendere le distanze. Lavoro: entri finalmente nel vivo dell’azione. Salute: hai guadagnato qualche punto in più in fatto di sicurezza. Il consiglio del giorno: fai uno sforzo, dimentica le app di delivery e cucina uno dei piatti che tua nonna ti faceva sempre quando eri piccola.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La nuova funzione dell’iPhone con iOS 14 ti piace proprio: ti bastano due tap sul retro del cellulare per fare screenshot da postare subito nelle story dei social e non perderti nemmeno un’occasione. Continua la “leggerezza di Mercurio” ma la Luna e Marte sono sono meno simpatici oggi… cerca di non inviare foto e screenshot alla persona sbagliata!

Amore: scuoti la chioma luminosa per attrarre ed incantare. Lavoro: non hai difficoltà con nessun ostacolo! Salute: lascia perdere i pensieri troppo complessi e cerca di rimanere tranquilla. Il consiglio del giorno: cerca di sbrigare da subito le cose più impellenti, così da avere il giusto momento per rilassarti.

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le emozioni ti sorprendono come un boa di due metri trovato nel vano motore della macchina. Con quella Venere quadrata ti sembra sempre di dire la cosa sbagliata… e un po’ è vero. Lascia da parte l’orgoglio e punta sulla relazione, se ne vale la pena. La Luna costruisce in te solide convinzioni. È giunta l’ora di metterle in pratica e seguire l’istinto profondo.

Amore: ci sono momenti in cui lasciar perdere è la chiave per vincere. Lavoro: hai belle idee che ti frullano in testa, aspetta solo un poco prima di dichiararle. Avrai così una visione più ampia e pratica. Salute: ti senti finalmente più sicuro. Il consiglio del giorno: se devi mandare un messaggio importante, scrivilo prima a mano su un foglio. Rileggilo e, solo se sei convinto al 100%, invialo. Prenditi tutto il tempo necessario.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ti teniamo, nemmeno oggi. La Luna ti lascia per spostarsi un po’ ma tu confermi la tua voglia di ridere e far festa! Il tuo spirito guida? Asia Argento, gasata come non mai alla sua festa di compleanno. Marte e Venere come bodyguard ti rendono un sex symbol scatenato e divertente. Sei davvero l’anima della festa… cerca solo di avere un po’ di controllo in più!

Amore: attorniato da molti ammiratori! Alcuni vogliono solo un autografo, altri qualcosina di più! Lavoro: riesci a concludere trattative grazie alla tua assertività! Salute: perdi un po’ di smalto ma nulla di rilevante! Il consiglio del giorno: cavalca l’onda e riempi la home di Instagram di centinaia di tuoi selfie super sexy!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

A volte ritornano. E se non ritornano loro ci penseranno i loro amici (come capita a De Martino che incappa prima con la sorella e poi con l’amica di Belen). La Luna risveglia in te sentimenti sopiti e che avevi bisogno di riesumare. Marte e Mercurio opposto possono mettere in campo situazioni al limite del paradossale ma, sono certa, sarei in grado di gestire qualsiasi magagna. Lavorativa e non!

Amore: c’è bisogno di far chiarezza e la Luna è qui per questo! Lavoro: hai bisogno di prendere decisioni importanti e queste richiedono tempo supplementare, come a calcio! Salute: più sicuro e convinto di te del solito. Il consiglio del giorno: fai qualcosa per te e per premiarti del lavoro svolto su di te finora. Che sia una pipa prestigiosa o un pranzo a base di tartufo, ogni cosa funziona per coccolarti un po’.

Voto 9

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Attento Acquario: questa Venere opposta gioca un po’ a farti fraintendere da chi ti ascolta e potrebbe soltanto portare a discussioni inutili e facilmente bypassabili. Il rischio è iniziare una catfight come quella fra Barbarella nazionale e Cecchi Paone. Non temere, anche se dovesse partire la litigata animata, Mercurio è ancora pronto per darti supporto con qualche freddura ad effetto.

Amore: devi trovare il modo giusto per esprimere i sentimenti. E no: pretendere che ti vogliano bene non è un buon modo di convincerli. Lavoro: il buon Mercurio potrebbe farti fare affari non sperati. Salute: lasciati andare a qualche momento di self care! Il consiglio del giorno: col partner, punta a qualcosa di assodato e che vi accomuna senza, per forza, puntare a fare qualcosa di nuovo. (La pizzeria sotto casa va benissimo anche per una cena a due!)

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Voi, così sensibili e vicini ai sentimenti e alle emozioni, siete disposti persino a cercare di capire chi, come la Barbie Umana (Jessica Alves), si lascia andare all’ennesimo ritocco estetico per apparire perfetta. La Luna in Capricorno vi rende pratici anche nei sentimenti e vi permette di passare al lato attivo della medaglia difendendo quello che credete a spada tratta. (Ringraziamo anche Marte per queste energie!).

Amore: i giochi di sguardi vi piacciono sempre tanto. Lavoro: appresta gli sforzi dei colleghi che fanno di tutto per fare team con voi. Salute: Marte potrebbe farvi viaggiare in senso alternato fra cali di tensione e momenti di energia incontrollabile. Il consiglio del giorno: non siate troppo duri con voi stessi e, di conseguenza, con gli altri. Fate appello a tutta la vostra disponibilità per prendere con la giusta delicatezza ogni passo.

Voto 8 +