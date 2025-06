video suggerito

L'oroscopo di martedì 24 giugno 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo del giorno di martedì 24 giugno 2025 è ricco di voglia di dialogare, chiacchierare, ascoltare, grazie anche alla Luna in Gemelli.

Ariete

Amore: come una chat di gruppo in piena attività: messaggi, cuori e supporto reciproco.

Lavoro: meglio lavorare in coworking che da solo. Le buone idee arrivano in branco.

Fortuna: come una merenda condivisa tra banchi, semplice ma speciale.

Il consiglio del giorno: fidati della forza del gruppo, anche i solitari a volte hanno bisogno di un abbraccio collettivo.

Voto: 7 e mezzo, la cooperazione è il tuo superpotere del giorno.

Toro

Amore: romantico come un biglietto scritto a mano, con calligrafia perfetta.

Lavoro: un'agenda ordinata è la tua arma segreta per il successo.

Fortuna: come una musica di sottofondo che migliora tutto.

Il consiglio del giorno: scegli la diplomazia anche quando vorresti alzare la voce. La grazia paga sempre.

Voto: 8 e mezzo, eleganza e rigore come in una sfilata a porte chiuse.

Gemelli

Amore: frizzante come un brindisi improvvisato tra amici.

Lavoro: un brainstorming vi darà più soddisfazioni di un monologo.

Fortuna: come un arcobaleno che spunta dopo una pioggia leggera.

Il consiglio del giorno: lasciate che l’ironia vi guidi, ma senza dimenticare dove avete parcheggiato la logica.

Voto: 7 e mezzo, brillanti ma un po’ sopra le righe.

Cancro

Amore: accogliente come un plaid sul divano in una giornata uggiosa.

Lavoro: sai far brillare anche il compito più noioso.

Fortuna: come un dolcetto dimenticato nella borsa e ritrovato al momento giusto.

Il consiglio del giorno: usa la tua dolcezza come strumento di potere. Il mondo ha bisogno di carezze, non solo di strette di mano.

Voto: 8 e mezzo, empatia deluxe.

Leone

Amore: scoppiettante come una cena tra amiche con playlist anni 2000.

Lavoro: ti senti più produttivo quando puoi condividere.

Fortuna: come trovare l’abito perfetto in saldo e della tua taglia.

Il consiglio del giorno: fai spazio solo alle persone che ti fanno brillare, non a quelle che ti spengono.

Voto: 8, cuore sociale, spirito fiero.

Vergine

Amore: desiderosa di lodi come un’attrice al debutto.

Lavoro: organizzata, ma oggi potresti girare in tondo.

Fortuna: come una mail importante finita nello spam.

Il consiglio del giorno: non è sempre il tuo turno sul palcoscenico. Goditi lo spettacolo dagli spalti.

Voto: 5 e mezzo, piccola diva, grande cuore.

Bilancia

Amore: intrigante come una scena post-credit inattesa.

Lavoro: spunti geniali e idee fuori dagli schemi.

Fortuna: come trovare un messaggio segreto in un vecchio libro.

Il consiglio del giorno: scegli compagnie brillanti che ti aiutino a fantasticare con stile.

Voto: 9, acuta come una detective sotto copertura.

Scorpione

Amore: magnetico come un annuncio virale ben mirato.

Lavoro: brillante come un pitch perfetto.

Fortuna: come un investimento che raddoppia senza sforzi.

Il consiglio del giorno: punta dove nessuno guarda, lì ci sarà il tuo colpo grosso.

Voto: 8 e mezzo, intuito da manuale di marketing.

Sagittario

Amore: distratto come un DJ che sbaglia traccia.

Lavoro: smetti di correre e pianifica.

Fortuna: come trovare una presa libera quando la batteria è all’1%.

Il consiglio del giorno: niente multitasking oggi, solo zen.

Voto: 6, in apnea, ma con stile.

Capricorno

Amore: come una poesia sussurrata senza rime ma piena di intenzione.

Lavoro: evita presentazioni scritte, parla con gli occhi.

Fortuna: come un colpo di fulmine non dichiarato.

Il consiglio del giorno: lascia che sia il tuo magnetismo a parlare, non il correttore ortografico.

Voto: 7 e mezzo, sex appeal al posto delle parole.

Acquario

Amore: intenso ma in ritardo, come una canzone d’autore che arriva all’ultimo.

Lavoro: geniale come uno storyboard di un video musicale.

Fortuna: come un’illuminazione in un momento di buio.

Il consiglio del giorno: parla col cuore, anche se tremi.

Voto: 8, visionario e ispirato.

Pesci

Amore: permalosetti come Carrie senza il suo Cosmopolitan.

Lavoro: irritabili anche davanti alla stampante.

Fortuna: come un nodo nei lacci quando sei in ritardo.

Il consiglio del giorno: mettetevi in modalità silenziosa e lasciate passare la nuvola.

Voto: 5, in modalità frullatore emotivo.