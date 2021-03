L'oroscopo di oggi mercoledì 24 marzo vede la Luna nel segno del Leone e Venere, sempre congiunta al Sole, nel segno dell'Ariete. Rispetto a ieri, nel quale abbiamo trovato una forte emotività rappresentata dall'elemento acqua, oggi a dominare la scena è l'elemento del fuoco. Marte poi, nel segno dei gemelli, si trova ancora in perfetto trigono (aspetto che rafforza) con Saturno, come ad indicare una grandissima determinazione e resistenza alle fatiche.

L’oroscopo del giorno 24 marzo: previsioni astrali segno per segno

Nel cielo di questi giorni non troviamo alcun pianeta retrogrado. Anche se la retrogradazione è un fenomeno apparente che dipende dalla diversa velocità con la quale i pianeti si muovono attorno al Sole rispetto alla Terra dalla quale noi guardiamo, tuttavia indica come un momento acerbo, inesplorato, assolutamente nuovo da vivere. La retrogradazione dei pianeti lenti spesso ci porta a ripensare ma anche a rivivere, a comprendere in profondità. Adesso invece è come se stessimo camminando per la prima volta su di un terreno vergine!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Quale miglior momento, se non l’attuale, per un cambio di look talmente radicale da poter infrangere ogni record possibile in merito di like sui social? Ovviamente non mi riferisco solo a Billie Eilish che, con un buono platino, è riuscita a raccogliere più consensi che mai, ma anche a te, Ariete! La Luna è tutta tua e ti consente di stimolare persino quella Venere che ha così tanta voglia di metterti sotto i riflettori.

Amore: tranquillo. La tua “preda” non riesce a toglierti gli occhi di dosso. Lavoro: sei un leader nato, ti scelgono come portavoce per parlare con il boss. Salute: ottima energia in circolo! Il consiglio del giorno: potresti addirittura sfidare te stesso in una gara di resistenza in plank. Potresti persino battere il record mondiale!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Aria un po’ tesa in casa… stai attento a tutto quello che si dice o che succede… non vorresti mai arrivare ai libelli dei rapporti fra Biden e Putin che sembrano scambiarsi minacce velate buttandola un po’ sull’ironia. Nel tuo caso la Luna e Giove, entrambi quadrati, si fronteggiano creandoti un po’ di tensione… respira e non lasciarti trascinare dalle vicissitudini che ti riguardano.

Amore: accoccolati sul sofà mentre ti godi i grattini del partner. Lavoro: se solo riuscissi a dire la tua in riunioni accese dove i tuoi colleghi non smettono un momento di azzuffarsi… Salute: empatia anche troppo potente… scrolla di dosso la sensazione di sentirti sempre in colpa!Il consiglio del giorno: ricava un momento solo per te durante la tua giornata. Riordina la stanza. Rileggi un libro che ami o semplicemente metti il tuo cd preferito a tutto volume!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non avete pace come Fedez. Il cantante si è divertito a fare uno scherzo ai fan pubblicando una falsa foto di se con un braccio un piccolo bebè spacciandolo per la nuova arrivata in casa Lucia… peccato fosse una fake news. Come lui, anche voi vi divertite a stuzzicare chi amate come piccoli scherzetti… attenti però: non a tutti piace cadere vittima delle vostre ironie!

Amore: sentite risvegliarsi in voi la voglia di amare. Lavoro: sdrammatizzate sulle cose importanti… forse lo fate anche un po’ troppo spesso! Salute: allegri, sorridete a tutti e mettete il buonumore in chi vi incontra! Il consiglio del giorno: datevi tempo, soprattutto di ascoltare risposte e reazioni di chi interpellate. Fuggirsene appena avete un riscontro vi priva della maggior parte del divertimento!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’intelligenza non ti manca. Riesci ad utilizzarla soprattutto quando ti rendi conto che il tuo interlocutore non riesce ad essere sufficientemente delicato da ferirti con le sue parole aspre. Hai il livello di eleganza di Iva Zanicchi che, di fronte alle frasi sfrontate di un concorrente dell’Isola, preferisce non ribattere e lasciar cadere ogni polemica. Merito di Mercurio: riesci a scegliere solo le battaglie importanti.

Amore: non proprio al top: puoi prenderti un momento di pausa per raccogliere idee e sentimenti. Lavoro: determinato e preciso. Non sono certo i battibecchi in ufficio a metterti in un angolo. Salute: dovresti lavorare un po’ di più sull’autostima. Il consiglio del giorno: non incaponirti nel cercare contatto con persone che non dimostrano interesse… tu non hai tempo e loro non sanno cosa si perdono!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La cosa che apprezzo di più di te, caro Leone, è il tuo fair play. Secondo nemmeno a quello di Mourinho che è entrato negli spogliatoi degli avversari che lo avevano battuto per far loro i complimenti. La Luna di oggi ha su di te un potere onesto, potente e energico che ti consente non solo di affrontare di petto gli ostacoli ma anche di imparare dalle sconfitte… che vuoi di più!?

Amore: ovvio, se ti lasciassi un po’ andare all’amore sarebbe tutto più semplice! Lavoro: sorprendente il modo in cui affronti di petto le magagne di ogni giorno! Salute: energia che ti esce da ogni poro! Il consiglio del giorno: oggi puoi esagerare. Anche andare in ufficio con un colore impattante come palette del tuo outfit!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sono convinta che se ti fossi trovata al posto di Geppi Cucciari durante l’intervista a Sandra Milo dove quest’ultima ha finto un malore in diretta, sarebbero volati pesanti insulti da parte tua. Mercurio e Marte stortissimi non sono di certo alleati del tuo latente umorismo… cercano anzi di farti trovare ogni scusa buona per attaccar briga! Lascia perdere i burloni… non hai tempo da perdere!

Amore: passo passo troverai il modo giusto per riprendere a provare emozioni! Lavoro: ti occorre leggere le mail cinque o sei volte prima di carpirne il senso. Salute: confusa e poco energica… trova il momento giusto per fare una dolce pausa a base di cioccolato… Il consiglio del giorno: riorganizza idee e programmi… magari parti dal tuo armadio e arriva fin dentro i tuoi pensieri. Aiuterà tantissimo!

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C’è una bella differenza fra scegliere situazioni difficili e amare proprio l’impossibile. Madame ha ammesso di essere incline a scegliere di innamorarsi di donne etero perché a lei “piace l’impossibile", credo che questa cosa vi accomuni, visto che Venere opposta mette una bella croce su tutte le relazioni che vai cercando ma tu, testarda, vuoi proprio incasinarti la vita… e a nulla serve il consigliarti di fartela semplice.

Amore: mettiti in testa che sarà difficile… ma tu sai già che non vuoi demordere. Lavoro: devi utilizzare per forza il tuo punto di forza: la mediazione. Salute: rivolgi la tua attenzione verso la meditazione e la mindfulness: saranno alleate perfette. Il consiglio del giorno: fai un passaggio sulle offerte online e datti l’opportunità di mettere la mano su qualche acquisto in saldo che ti possa far sentire come una principessa. Ogni tanto fa bene farsi dei regali!

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Credimi, Scorpione, nessuno più di me può capire l’importanza della frase “il fine giustifica i mezzi” ma non puoi utilizzare trucchi e escamotage per barare. Se ti chiami Fariba e, mentre partecipi all’Isola dei Famosi, infrangi volutamente le regole usando un assorbente per appiccare il fuoco, significa che stai usando male le intuizioni di Mercurio! Attento perché la Luna quadrata non perdonerà altre furberie!

Amore: dai poca attenzione a chi ne merita parecchia! Lavoro: non ti fermi davanti a nulla… e potrebbe non essere un bene! Salute: nervoso e scomodo… hai bisogno di ritrovare un po’ di pace interiore… Il consiglio del giorno: non eccedere e rimani un po’ sulle tue. Ci sono pianeti pesanti che guardano ogni tua mossa e faresti bene a muoverti con cautela.

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Marte opposto ti da problemi ogni sorta? Mercurio quadrato ti da l’impressione di essere di fronte al compito di storia delle superiori senza aver studiato? No problem: la Luna a favore ti renderà felice e placido come i leoni che si sono divertiti a giocare durante l’improvvisa nevicata che ha travolto lo zoo americano. L’importante è ricordarsi sempre di ballare, anche sotto la pioggia (o la neve!).

Amore: se riesce a sopportarti anche durante questi duri momenti, è quella giusta. Lavoro: ti sembra quasi che i colleghi facciano apposta a commettere errori con le tue pratiche… Salute: non temere Marte: ci sono ben altri astri pronti a supportarti (e sopportarti!). Il consiglio del giorno: scrivi letterine simpatiche da lasciare sotto la porta dei vicini di casa assieme a una fetta di torta che hai appena sfornato. Spargi amore ovunque… te ne tornerà il triplo indietro!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai voglia di trasgressione, Capricorno. Mercurio ti mette in testa strane, stranissime idee… e saresti quasi pronto a partecipare alla challenge che impazza su TikTok dove i ragazzi si nascono nei negozi Ikea per passare la notte dentro i falsi appartamenti degli showroom… per fortuna Venere quadrata riesce a farti desistere: non sarebbe poi cosi comodo dormire nei letti con il traghettino ancora attaccato alle lenzuola, dopotutto…

Amore: momenti di confronto accesi: tieniti pronto. Lavoro: operativo ma un po’ annoiato. Salute: dovresti calcolare meglio le ore di sonno utili a riposarti… Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso online per coltivare qualche passione che stai dimenticando… dal punto croce alla creazione di kokedama! L’importante è divertirsi ed imparare.

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Acquario mio, con Marte a favore ma una Luna opposta come questa, i momenti di perdita di controllo sono dietro l’angolo. Per fortuna Giove ti regala buonsenso… altrimenti saresti potuto finire come l’ospite dell’hotel che, preso da un momento di rabbia, ha deciso di sfasciare metà della hall dell’albergo. Trova, invece, un modo costruttivo di impiegare questa energia… che ne dici di darti all’attività di dog sitter nel tempo libero?

Amore: tante coccole piccanti previste per la serata! Lavoro: eviti con tutto te stesso di esprimere il tuo disappunto. Salute: Luna stortissima e umore ballerino. Il consiglio del giorno: cogli le occasioni… anche quelle che si travestono da imprevisti! A volte basta poco per tramutare piccoli contrattempi in grandi successi!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Le provate tutte per riuscire a stare vicino a chi amate… persino quando il mondo, o meglio Marte, vi si mette storto per mettervi alla prova. Come il bimbo vestito da Spiderman che cerca di scassinare con un mestolo la porta della camera del papà che sta male per raggiungerlo, anche voi date fondo a tutta la vostra inventiva per arrivare oltre ai limiti che vi impongono i vostri ostacoli.

Amore: riflettete un po’ di più sui traguardi che bramate raggiungere… vale davvero la pena? Lavoro: non vi ferma nulla… nemmeno il guasto alla linea telefonica che disconnette i vostri pc. Salute: energie residue pari al 15%: entrate in modalità risparmio energetico. Il consiglio del giorno: vi consiglio qualche coccola sul divano, appena tornati a casa. Va bene il partner, l’animale da compagnia e pure il cuscino del sofà… fa volume anche quello!

Voto 7