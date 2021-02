Nell'oroscopo di oggi mercoledì 24 febbraio 2021 possiamo goderci la Luna nel segno del Cancro solo per le prime ore della mattinata perché poi, appena prima di pranzo, entrerà nel segno del Leone. Certo è che tra Marte trigono a Plutone e la Luna in Leone (fa anche rima ma non è voluta) di passione ne vedremo parecchia. Anzi, cosa sulla quale sto insistendo parecchio in questi giorni, i transiti così sollecitanti nel cielo astrologico credo che siano ottimi per chi ha intenzione di mettersi in discussione.

L’oroscopo del giorno 24 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Il trigono perfetto di Plutone a Marte è passione esplosiva, bisogno di dare ascolto al proprio desiderio, a quell'istinto viscerale che ci muove ancora prima che la ragione abbia compreso quale sia la direzione e soprattutto studiato un percorso. Site pronti a lasciarvi andare agli istinti, qualsiasi sia il vostro segno zodiacale?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sii pronto a cogliere la palla al balzo. La Luna sta per entrare nelle tue grazie in pochissimo tempo e questo potrebbe portare alla materializzazione di fulminee occasioni da cogliere al volo. Che poi, chi meglio di te?! Magari ti succede come all’azienda produttrice di scacchiere professionali che, dopo il serial de La Regina di Scacchi, si è vista aumentare del 100% la richiesta di pezzi! E a quel punto cosa fai!? Non puoi mica lasciartela sfuggire!

Amore: proposte interessanti… potrebbero arrivare da chi non sospetteresti mai! Lavoro: gingilla poco: è ora di produrre e fatturare! Salute: potresti sentirti super energico all’improvviso! Il consiglio del giorno: non aver paura di chiedere una spintarella a chi conosci: a volte la tua reputazione, insieme alle conoscenze, possono aprirti diverse porte!

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non sei uno che ha bisogno di mettersi per forza in primo piano ma, se la necessità lo richiede, sei pronto a mostrare i muscoli che questo Marte ti ha reso forti e ben oliati! Sei come Asia Argento che, pur non partecipando alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha promesso di presenziare in studio per sostenere emotivamente una sua grande amica. Bravo così!

Amore: la carica erotica di Marte sta per dare i suoi frutti grazie a Venere! Lavoro: ancora confuso da alcune ultime novità in fatto di procedure ma non ti dai per vinto! Salute: attenzione alle montagne russe in fatto di umore dovute alla Luna. Il consiglio del giorno: non esagerare con le promesse: potresti incontrare dei contrattempi talmente grandi da farti saltare tutti gli appuntamenti previsti!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La tendenza del makeup per questa primavera sarà: esagerato, colorato, deciso. Vi vedo già che non state più nella pelle: l’occasione di usare finalmente quell’ombretto viola intenso vi fa già brillare gli occhietti! La Luna è pronta a sostenere ogni vostra pazzia e a renderla improvvisamente un successo irrinunciabile! Buono anche Mercurio: potreste finalmente trovare la soluzione che stavate cercando mentre siete impegnati a fare altro!

Amore: momenti di indecisione e di tentennamento… siete sicuri di quello che state facendo!? Lavoro: cauti: non esagerate con le decisioni affrettate… Salute: frizzanti e presi bene! Il consiglio del giorno: c’è una grande differenza fra delle scelte forti e quelle sconsiderate. Sappiate prendere la distanza dalle prime!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

“…e ora?”. Forse è la domanda che ti sei fatto dopo che la sonda della NASA, Perseverance, è arrivata su Marte. Spiazzato completamente anche a causa di questa Luna che, dopo averti coccolato profondamente per un paio di giorni, ti lascia solo come un gambo di sedano ingiallito e moscio. Non preoccuparti, Cancretto: pazienta ancora un po’ e vedrai che Venere troverà il modo di farsi perdonare!

Amore: non ancora top ma ci stiamo lavorando! Lavoro: hai qualche reticenza a fidarti di quello che ti dicono gli altri… Salute: in lieve calo. Il consiglio del giorno: prenotato tutto dall’estetista: manicure, pedicure e persino un restauro che nemmeno la Monnalisa potrebbe permettersi: Venere ti vuole molto più che bellissimo!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La Luna di prossimo avvicinamento è come una ventata d’aria fresca per te, caro Leone. La sua carica sarà in grado di portarti sollievo e anche qualche dose extra di energia. Senza contare il fatto che, finalmente, riacquisterai un po’ di quel tuo fascino che era sbiadito negli ultimi tempi…! Un po’ Crudelia De Mon, pronta a comparire su schermo con il prossimo live action della Disney, anche tu sei pronto a riprendere il posto che ti meriti: il centro.

Amore: iniziano a vedersi gli effetti positivi di una Venere in transito meno pesante. Lavoro: magari non sei sicuro di quello che dici ma di certo non lo dai a vedere! Salute: un sprint di energie assicurato. Il consiglio del giorno: esci di casa solo dopo esserti sistemato allo specchio ed essere sicuro di apparire come una top model: la Luna di oggi punterà su di te i suoi riflettori.

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ho appena visto un articolo online dove veniva consigliato l’ordine cronologico secondo il quale vedere i film Marvel… Sei stata tu, vero? Con quel Marte a favore ma quel Mercurio ballerino, hai un bisogno di mettere ordine in qualsiasi cosa davvero fuori dal comune. Se mai dovessi capitare in una vasca piena di palline per bambini all’Ikea, saresti addirittura in grado di ordinarle tutte per colore… Datti una calmata!

Amore: non essere troppo puntiglierà… potresti stancare qualcuno… Lavoro: decisa e risolutiva! Salute: un po’ annoiata e contrariata… Il consiglio del giorno: lascia perdere il tuo solito istinto a correggere i tempi verbali mentre qualcuno parla… non è carino!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il gossip ti piace e questo lo abbiamo sempre saputo. Ma mai come in questo periodo, Mercurio ti mette addosso una gran voglia di condividere e spettegolare. Soprattutto ora che sono uscite un sacco di indiscrezioni fra i vip che frequentano i camerini prima delle serate dedicate ai reality! Buona anche la Luna: col suo transito passerà presto da una posizione meno propositiva a una decisamente più carina!

Amore: momento interessante per capire fino a che punto sei disposta a spingerti. Lavoro: riprendi a muoverti con sicurezza su alcune questioni da gestire. Salute: più rilassata di ieri! Il consiglio del giorno: potrebbe esserci bisogno di una tua presa di posizione, molto presto. Non lasciarti intimorire e non sprecar tempo: la decisione significa molto in certi frangenti!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Come Rosalinda nella casa del GF VIP, anche tu sei arrivato al limite. Ora che pure la Luna si mette a fare i capricci, vorresti trovare il modo per estraniarti dalla realtà o, semplicemente, skippare avanti di qualche giorno. Mantieni il controllo e non lasciarti prendere dall’ansia! La buona notizia è che, almeno Venere, sarà presto dalla tua parte, consentendo a qualche novità sentimentale di farsi strada. Hai detto niente.

Amore: in attesa… ma non aver fretta! Lavoro: rischi di mordere qualcuno in ufficio… Salute: nervosismo alle stelle… mantieni il controllo… Il consiglio del giorno: fai una corsetta prima di iniziare la giornata: avere il pieno controllo della tua energia ti consente di gestirla al meglio (e di non abusarne gridando contro qualcuno che te le fa girare).

Voto 5 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Come il custode di una palestra in Ohio, anche tu non hai bisogno di farti notare per forza dal pubblico per dare il meglio di te. Riesci in un tiro da tre a canestro con una facilità immensa, grazie a questa Luna che è pronta a risvegliare il cestista alto due metri che è in te. Il punto è che devi riprendere a crederci, Sagittario mio! Lascia perdere le frasi demotivanti di Nettuno: lui non è mai stato un granché in educazione fisica!

Amore: hai voglia di coccole e c’è chi è pronto a dartene in quantità. Lavoro: c’è bisogno del tuo estro per riuscire dove tutti gli altri si sono incastrati! Salute: hai un fisico da paura! Il consiglio del giorno: solo per oggi, hai il mio nulla osta per tutte le barzellette sconce che puoi tirar fuori dal tuo repertorio! La Luna potrebbe rendere simpatiche anche quelle che non ti riescono.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno sento che la libido si sta risvegliando tutta d’un colpo. Con una Luna che, finalmente, si leva dai maroni, una Venere lì lì per mettersi a favore e un Marte che spinge come farebbe con la macchina in panne, è già tanto se non ti trovo sulla testata di qualche giornale come i due giovani esini (gli abitanti di Jesi) che son stati beccati a farsi “le coccole” in mezzo ad un prato innevato… mantieni il controllo almeno tu!

Amore: ormai stai prendendo ripetizioni in ars amatoria. Lavoro: finalmente riesci a riprendere un po’ il ritmo. Salute: in lento ma deciso recupero. Il consiglio del giorno: gioca a sedurre ma senza illudere: non hai bisogno di arrivare a tanto per sentirti appagato!

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei così impegnato, caro Acquario, che qualche svista ti si può perdonare facilmente. La Luna di prossima opposizione (già nel pomeriggio) potrebbe farti perdere nei dettagli più piccoli e non considerare la visione d’insieme. D’altra parte pure la segretaria alla Camera dei Deputati ha fatto l’appello chiamando il suo nome e aspettando la risposta invano… Prima di accorgersi di aver chiamato se stessa! Come vedi, succede a tuti!

Amore: potresti rispondere di traverso a chi vuole solo un po’ di attenzioni. Lavoro: non inalberarti: se non arrivi a completare tutti i tuoi compiti forse ne stai prendendo troppi… Salute: giornata non proprio positiva. Il consiglio del giorno: stacca il cervello e mettiti in standby come si fa coi computer. Magari anche tu hai il bottone della modalità aereo da qualche parte…

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

So che voi, cari Pesciolini, ci tenete molto alle cose che vi piacciono e che raramente riuscite a cambiar abitudini senza preavviso però, ve lo devo dire, alcune emoji sono passate di moda da un pezzo. Evitate quella che ride con i goccioloni, ad esempio, perché è decisamente troppo inflazionata! Ora che la Luna si sposterà, facendovi scoprire il fianco, potreste anche essere più invogliati a studiare un decalogo di aggiornamento per stare al passo coi tempi. Che ne dite? Vi do ripetizioni?

Amore: l’amore non è sempre facile ma basta essere sinceri! Lavoro: a forza di seguire i consigli degli altri potreste sentirvi tagliati fuori dal vostro stesso percorso… Salute: un po’ di stanchezza. Il consiglio del giorno: non perdetevi d’animo e cogliete l’occasione per mettere ordine nella vostra testa… magari partendo dal riordinare il vostro piccolo angolo privato dentro casa!

Voto 6 e mezzo