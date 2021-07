L’oroscopo di oggi 23 luglio 2021: fortuna e feste per il Leone Nell’oroscopo di oggi 23 luglio 2021 diamo il benvenuto, in una modalità trionfale che gli si conviene, al Sole nel segno del Leone. Il segno zodiacale di fuoco del Leone è proprio dominato, rappresentato astrologicamente dal Sole: è l’unico dei segni zodiacali che viene rappresentato da una stella anziché da un pianeta.

L'oroscopo di oggi, venerdì 23 luglio 2021, con la Luna nel segno del Capricorno che va a congiungersi a Plutone, inauguriamo la stagione del Leone! Se Venere è passata ieri nel segno della Vergine, il Sole invece oggi entra trionfante in questo segno zodiacale nel quale è assolutamente esaltato. Il Leone è il Sole: la luce attorno alla quale tutto si muove! Il segno fortunato del giorno è il Leone che nonostante l'uscita di Venere sente che la sua stagione è solo all'inizio. E si sa che come sa festeggiare un Leone nessun altro mai!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In Ungheria il presidente Orban non sente ragioni e cerca, nuovamente, di rinsaldare la propria decisione sulla legge contro la propaganda omosessuale nonostante i richiami dell’Unione Europea. Anche tu oggi fai un po’ fatica ad ascoltare le opinioni altrui. Mercurio quadrato, con la Luna a fargli compagnia, ti tappa le orecchie e ti impedisce di vedere le cose da più punti di vista. Allena l’elasticità mentale e di opinione: potrebbe aiutarti a fare grandi cose!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non basta il fuoco della passione, ogni tanto bisogna anche essere teneri e disposti all’ascolto! Lavoro: tieni d'occhio il plico di fogli che dovevi portare alla riunione… Potrebbe riuscirti facile lasciarli in metropolitana! Salute: umore nero, anzi nerissimo! Hai un sacco da boxe in casa per sfogare i bollenti spiriti? Il consiglio del giorno: evita in tutti modi che puoi i confronti diretti: potrebbero facilmente finire in cagnara!

Voto 6 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere rientrata a favore in pompa magna e una Luna ancora dalla tua sono una manna sia per il tuo umore che per la tua voglia di ripescare ricordi. Se sei uno di quelli che gira per i mercatini in cerca di oggetti vintage o di fumetti da collezione, ho una notizia che fa per te: "Diabolik" diverrà presto un film! La storica opera italiana è pronta per essere gustata serenamente seduti sul divano di casa e, sono certa, sarà uno dei prossimi regali che ti farai!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: ti scambierei tenerezze e bacini sulla panca in riva al mare. Lavoro: idee geniali dietro l'angolo: tieniti sempre a portata di mano un taccuino per prenderne nota! Salute: giri per la città in sella alla bicicletta lanciando baci volanti a tutti quanti! Se non è buonumore questo…! Il consiglio del giorno: fai un giro nella tua profumeria preferita e agguanta qualche nuovo rossetto per rendere i tuoi baci indimenticabili e indelebili!

Voto 8 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere quadrata vi coglie in contropiede un po’ come la stagione delle “frange” ha fatto con tutti noi! Giacche, camicette e stivaletti dallo stile tipico dello sceriffo texano ci fanno lo stesso effetto che il pianeta dell’amore fa alla vostra voglia di mettervi in gioco in nuove relazioni: una paura pazzesca! Almeno Giove si è deciso a lasciarvi stare e riuscite, finalmente, a tirare un sospiro di sollievo da piccole innumerevoli sfighe quotidiane!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: lasciate perdere le vostre speranze sul bagnino… Lui ha occhi soltanto per la barista… Lavoro: oculati, i vostri investimenti in borsa potrebbero portare grandi cose! Salute: concedetevi una nuotata al largo nella completa solitudine! Farà bene anche alla mente! Il consiglio del giorno: lasciate perdere chi non vi risponde ai messaggi sulle app… non avete veramente interesse in chi pratica il ghosting, dico bene!?

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con questa Luna opposto fai davvero fatica a rimanere concentrato. Tutto ti da fastidio e la gente che mormora accanto a te è un disturbo impossibile da ignorare… Dovresti fare come nelle biblioteche romane e metterti a leggere, studiare e lavorare all’aperto in mezzo a parchi e giardini! Mercurio, già a favore, ti sarà grato per questa insperata tranquillità e ti aiuterà a continuare nei tuoi compiti senza ulteriori interruzioni! Cerca la calma!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tenero e voglioso di coccole… potrebbero aiutarti con la tua malinconia devastante! Lavoro: i colleghi iniziano a starti antipatici ma tu, dalla solitudine del tuo ufficio, puoi ignorarli completamente! Salute: umore non proprio al top! Meglio qualche attività in solitaria! Il consiglio del giorno: rifugiati, almeno per qualche ora, nel tuo videogioco preferito! Un po' di sana distrazione potrebbe aiutarti!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Marte a favore, ancora per oggi, riesce a darti manforte in tutte le questioni spinose da affrontare. Grazie alla sua energia, un po’ fuori controllo, sei pronto a dare battaglia a tutti quelli che ti muovono critiche di qualsiasi genere. Come Andrea Zenga, sei sul piede di guerra contro chiunque osi anche solo pensare qualcosa di spiacevole su chi ami! Come vorrei essere anche io la tua Rosalinda Cannavò ed essere protetta come una principessa!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: passionale come un ballerino di flamenco! Cerca di essere romantico anche fuori dalla finestra ballo però… Lavoro: tieni duro ancora per un po': le vacanze sono vicine e tu potrai finalmente rilassarti! Salute: i tuoi muscoli guizzano sotto i raggi solari! Attento però a non scottarti… Il consiglio del giorno: affronta le responsabilità senza andare in agitazione! Ricorda che una mente serena produce molto di più!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Regina di eleganza, sei sempre un passo avanti agli altri. Diversamente da chi ha propenso per un due pezzi, sulla spiaggia, tu hai già capito che le vere dive si vestono soltanto con costumi interi. Protetta e cullata da Venere e Luna, oggi hai un’aria da vera vamp e riesci, con un battito di ciglia, ad incantare chiunque ti si pari davanti senza troppi giri di parole. Goditi questa ritrovata sicurezza in te stessa: è solo l’inizio!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo account Tinder è stato sospeso per il numero troppo elevato di messaggi! Ma quanti ne ricevi?!Lavoro: oculata e attenta, non lasci proprio nulla al caso! Salute: in netta ripresa grazie ad una Luna che ti culla! Il consiglio del giorno: prova un nuovo colore per il tuo outfit! Osa anche con qualche accessorio eccessivo: attirerà più sguardi!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei già in vacanza ma non sai dove andare a goderti qualche momento di tranquillità!? Se per caso ti trovi sull’isola d’Elba, sappi che è stata rilasciata un’applicazione che ti suggerisce tutte le camminate e i percorsi più belli da fare senza nemmeno richiederti un piccolo sforzo di concentrazione! Per colpa di Mercurio e Luna quadrati oggi va così… affidati alla guida sapiente di qualcuno di fidato: ti risparmierai tempo e fatica!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: qualche rallentamento in fatto di amore e sentimenti… ma la passione rimane! (Oh, se rimane!) Lavoro: sommersa da mail e messaggi di clienti furenti! Non è proprio la giornata al top! Salute: nervosa e scontrosa… rimanda appuntamenti che non sei certa di poter sostenere! Il consiglio del giorno: ricordati che chiedere aiuto non è mai una vergogna! Soprattutto se hai un Mercurio come questo che ti rende distratta e pasticciona!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei stato sicuramente tu a scrivere il manuale per la valigia perfetta! Leggera, ben organizzata e a prova di ogni stress prima della partenza! Con Mercurio a favore e con Marte quadrato che ti prosciuga le energie le studi tutte, ma proprio tutte, per faticare il meno possibile e rendere al meglio! Purtroppo però sembra che il tuo capo non ne sia proprio contentissimo dei tuoi stratagemmi anti fatica…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: prendi le cose con calma! Ricorda che al primo appuntamento sta bene anche non arrivare al bacio! Lavoro: furbetto e svogliato… fai fare i tuoi compiti allo stagista di turno! Salute: energie ancora latenti… non proprio al massimo! Il consiglio del giorno: perché fare il tuo dovere se puoi chiamare qualcun altro per fartelo fare!? Soprattutto per la spesa: usa il servizio di delivery! Risparmierai tempo e fatica inutile!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere opposta potrebbe darti problemi, mettere in crisi le tue decisione e persino farti avere l’impressione di aver sbagliato la strada da percorrere! Non temere Sagittario: è tutta soltanto una fase! Presto ti renderai conto di aver tutte le carte in regola! Devi fare come Stefano De Martino che, grazie ad un’insegnante d’eccezione come Maria De Filippi, ha imparato che l’unico modo di avere successo è quello di fare le cose con amore e passione! Non dimenticarlo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: dubbi e perplessità… non scaricarle sul partner fin da subito! Lavoro: non temere di delegare compiti complessi a chi ne sa più di te! Usa tutte le tue capacità manageriali! Salute: qualche camminata serale riuscirà facilmente a farti smaltire quella decina di gelati in più che ti sei concesso: non temere! Il consiglio del giorno: ma quale festa al chiringuito! Molto meglio una birra fresca nel tuo giardino condominiale!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Continua la carrellata pantagruelica di distrazioni e di parole “sbagliate” dette nel momento meno opportuno. Potresti doverti cospargere il capo di cenere e chiedere scusa più di una volta per alcune frasi che potrebbero risultare offensive per qualcuno come ha fatto Damiano dei Måneskin. Protagonista di un episodio che l’ha visto usare una "n-word” inglese a sua insaputa durante un concerto, ha voluto chiedere scusa pubblicamente con un post sui social. Prendi esempio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: amorevole e tenero… e quando ti ricapita!? Lavoro: ti vengono richiesti sforzi fuori misura? Dimostra di saperli reggere comunque! Salute: resistente e imbattibile! Così ti voglio! Il consiglio del giorno: la vera classe? La si dimostra sorridendo sempre e comunque senza ostentare strafottenza! E tu, modestamente, ne sei maestro!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Timidamente riprendono anche per te e le emozioni e la voglia di innamorarti! Con una Venere che finalmente si è levata dall'opposizione diretta, sei persino pronto ad ascoltare il nuovo CD di Adele di prossima pubblicazione! Sicuramente strappalacrime e pieno di romanticismo, non ti coglierà freddo e impreparato! Anzi: sei già pronto ad imparare a memoria tutti i testi delle sue canzoni! Romanticissimo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: finalmente riprendi a immaginare scenari romantici con gli sconosciuti che ti attraversano la strada! Lavoro: la lista di compiti da ultimare prima di andare in ferie non accenna ad esaurirsi! Salute: sotto pressione e con energie latenti! Ma tu non demordi! Il consiglio del giorno: coccolati con qualche stuzzichino goloso fra una pausa e l’altra senza pensare alla linea! Hai bisogno di energie per ultimare tutti i piani che hai in testa!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Un'azienda militare russa ha deciso di creare spot e pubblicità di varia natura per promuovere la vendita del suo nuovo supercaccia stealth… mentre altri si sorbiscono ancora messaggi promozionali sulle pillole anti gonfiore intestinale, a Mosca si va un po’ più per il pesante! Evitate di seguire strade troppo coraggiose come queste: benché Mercurio e Luna vi facciano apparire le vostre trovate come geniali, Venere opposta potrebbe rendere tremendamente impopolari le vostre scelte…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: permalosi come non mai, tramutate tutto in tragedia giusto per creare scompiglio! Lavoro: a costo di risultare antipatici, dite tutto quello che vi viene in testa, senza filtri! Salute: allo stremo: potreste presto aver bisogno di una lunga pausa. Il consiglio del giorno: avete già prenotato le vacanze?! Se sì, assicuratevi che siano un all inclusive! Dovete assolutamente starvene nella bambagia per ricaricare le batterie!

Voto 5 e mezzo