C'è una certa tensione nell'oroscopo di martedì 23 febbraio perché nel cielo astrologico troviamo contemporaneamente tre aspetti sui quali vorrei portare la vostra attenzione: il trigono quasi perfetto tra Marte e Plutone che esplora il profondo e dà voce ai bisogni più estremi, la quadratura tra Saturno e Urano che fa molta fatica a mantenere una parvenza di stabilità e di contenimento e infine la Luna che, se pur velocemente, si trova oggi a passare nel segno del Cancro che è emotivo, comprensivo e lunatico per eccellenza.

L’oroscopo del giorno 23 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Quando, con una Luna crescente nel secondo quarto e quindi direttamente protesa verso l'esplosione del subconscio della Luna piena, ci sono di questi aspetti astrologici le persone più sensibili sono chiamate a vivere un momento di grande subbuglio. Chi sente con maggiore potenza, per indole o perché sta vivendo un momento di grande ascolto, con questi transiti è sollecitato quindi più confuso ma di sicuro trascinato da una corrente più forte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Attento Ariete: la Luna di oggi ti carica come Antonella Elia durante una puntata del GF. Sei pronto a dire la tua senza freni e anche con una certa inventiva (dovuta a Mercurio a favore). Non a tutti, però, la tua fantasia graffiante risulta gradita e potresti trovarti fuori dai giochi proprio come l’opinionista che, sembra, non parteciperà alle prossime edizioni del reality…

Amore: focoso ma, oggi, un po’ troppo permaloso. Lavoro: non hai le energie necessarie per concludere dei lavori. Salute: potresti avvertire che le batterie sono scariche… Il consiglio del giorno: mantieni la calma anche quando sembra difficile… magari mutati durante le riunioni di Zoom così da non far sentire quello che dici mentre sbraiti!

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questo Marte a tuo favore è solido ed elegante come uno smoking dal taglio classico di Armani. Di quelli che non sono più di moda solo se sei tu a ingrassare ma soprattutto ti fa scalare la classifica dei sex symbol più belli del 2021. Hai bisogno, come tutti, di curare il lato della “quotidianità” del tuo charme. Non temere: sono certa che Venere ha già in piano per te grandi cose… dalle solo il tempo di girarsi e vedere quanto sei figo!

Amore: porta pazienza…! Lavoro: ci sono cose che si possono solo gestire con la calma e con l’attesa. Salute: frettoloso, l’attesa di mette agitazione. Il consiglio del giorno: impara qualche trucchetto zen per mantenere salda la mente e per lasciare che il tempo scorra senza che tu senta il bisogno di spingerlo…

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Alcune sfide non possono essere affrontate da tutti: occorre avere un mix perfetto di passione e capacità uniche per poter riuscire! Voi in questo periodo vi sentite in grado di affrontare qualsiasi prova e di poter riuscire grazie all’ingegno di Mercurio e alla bellissima d’influenza di Giove. Siete un po’ come Emma Stone che, nel prossimo live action Disney, affronterà la difficilissima parte di Crudelia De Mon, succedendo alla divina Glenn Close. Ma siete carichi!

Amore: siate sinceri e non lasciate questioni in sospeso: potreste pentirvene. Lavoro: la vera forza del vostro lavoro è la comunicazione: utilizzatela come più potete! Salute: non male! Il consiglio del giorno: siate realisti e non lasciatevi trascinare troppo dalla fantasia, soprattutto nei progetti lavorativi: date scadenze precise e rispettatele.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La chiave del successo è sempre solo una: credere in sé stessi e fare ciò che si ama. Così si vincono tutte le sfide con le proprie paure e anche quelle con la paura per il confronto con gli altri. Tu, Cancretto, con questa Luna riusciresti a scalare montagne fino alla vetta anche con le ciabatte da piscina, esplorare gli abissi più profondi oppure vincere il Golden Buzzer come ha fatto la ginnasta Giorgia Greco ad Italia’s Got Talent! Non demordere: il tuo riscatto comincia ora!

Amore: l’amore è fatto anche di atti improvvisi: compili e accettali! Lavoro: mettere in mostra il tuo lato fantasioso e creativo può essere un plus! Salute: super in ripresa! Il consiglio del giorno: arriva in ufficio con un vassoio di cupcake fatti da te! Fidati: apprezzeranno!

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Lo so, Leone. Questo periodo sembra quasi una eterna maratona per te, fitta fitta di ostacoli e di difficoltà tanto che fai fatica persino a prevederli. Non devi però darti per vinto. Come ha dimostrato la TikToker Kara Burnett Giugliano, che ha registrato un video dove ha raccontato la sua lunga battaglia per arrivare alla gravidanza tanto desiderata, anche tu cerca di dar valore a ogni passo che compi verso la vittoria. E che siano solo passi di danza!

Amore: vedrai che, a poco a poco, si accorgerà di te. Lavoro: non temere: presto riuscirai ad ottenere il tuo riconoscimento! Salute: stanco ma non demordi! Il consiglio del giorno: tieniti in forma con piccoli accorgimenti giornalieri… quando torneremo ad allenarci riuscirai a riprendere tutta la tua splendida forma fisica in un attimo.

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei volutamente provocatoria come Rihanna nel suo scatto in topless con un ciondolo raffigurante la divina Ganesh. Diciamocelo Vergine: questo periodo per te è una messa alla prova dei limiti che ti impongono gli altri e tu, con questa Luna a favore e un Marte pazzerello a supportarti, non ti fai problemi a giocare con le resistenze degli altri. Irriverente e scherzosa… Ci piaci così!

Amore: non tirare la corda con chi è già oltre il limite. Lavoro: attenta a non delegare troppo agli altri. Salute: in forze! Il consiglio del giorno: regalati un nuovo paio di scarpe o una borsa. Meriti un nuovo accessorio che ti faccia sentire splendida.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non sempre le tue decisioni saranno comprese da tutti. A volte, infatti, sarai costretta a prendere delle strade che molti non percorrerebbero mai, ma questo Mercurio ti ha mostrato la via giusta e non puoi proprio fare a meno di imboccarla. Sono certa che, mentre molti criticano anche Adidas per la sua scelta di vendere il brand Reebok, lei sa esattamente cosa sta facendo. Proprio come te!

Amore: troppo distratta e impegnata per dare seguito alle attenzioni di chi ti cerca! Lavoro: presa a male per tutte gli impegni da gestire, potresti uscirne fuori stressata. Salute: non al top! Il consiglio del giorno: devi riprendere a scrivere sulla tua agenda gli impegni e a non sobbarcarti troppe cose tutte insieme: hai bisogno di ordine.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei pericoloso e affascinante… Un po’ come le eruzioni dell’Etna che hanno fatto così tanto scalpore per la bellezza delle foto scattate! La Luna a tuo favore ti solleva dalla sensazione di pesantezza e di ansia avute fino a pochi giorni fa. Attento però a Marte: il pianeta della guerra messo proprio storto potrebbe farti partire in quarta e sgasando di fronte a situazioni che richiederebbero un po' più di cautela! Valuta i rischi, ma lo so che non mi stai già più ascoltando.

Amore: qualcuno inizia a guardarti insistentemente ogni volta che ti incrocia per strada… Lavoro: passi e passi sugli stessi calcoli senza capire dove sta l’errore. Salute: in recupero grazie alla Luna. Il consiglio del giorno: ti prescrivo una serata intera passata ad ascoltare i tuoi cd preferiti come se fosse un concerto privato tutto per te.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I progetti in grande sono il tuo pane quotidiano, lo sanno tutti. Farai proprio come Paris Hilton che, dopo aver annunciato il desiderio di diventare mamma, ha già deciso che nome dare ai propri figli. Quando si dice non perdere tempo! Nel tuo caso, Mercurio, Giove e Venere spingono per farti esagerare senza alcun freno. Per fortuna ora che la Luna non è più opposta ti puoi anche concedere qualche vezzo… Come quel paio di jeans non in saldo che ti sta divinamente d se qualcuno avesse qualcosa da ridire sul fatto che spendacci senza freni tu dai la colpa a Giove.

Amore: sono gli ultimi giorni di Venere a favore: approfittane! Lavoro: ti barcameni fra mille progetti. Salute: stabile… ma senti un po’ di nervosismo. Il consiglio del giorno: tenta di riagganciare vecchi amici coi quali non parli da tempo per qualche litigio: apprezzeranno il tuo coraggio!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Voglio darti un consiglio, Capricorno: non aver paura di chiedere scusa e di scendere a compromessi. È vero che la Luna di oggi ti mette sotto pressione ma tu, con quel sexyssimo Marte dalla tua, hai tutte le carte in regola per prendere il coraggio al lazo e cospargerti il capo di cenere. Fai come Justin Timberlake che ha chiesto scusa, dopo anni, per non aver compreso bene il disagio della sua collega Britney Spears e non averla supportata abbastanza. Prendi ispirazione dal suo gesto empatico (o forse mediatico??)!

Amore: troppo nervoso per cogliere bene i segnali di chi ti trova super sexy! Lavoro: operoso e concentrato sui fogli che hai da compilare: non vedi altro! Salute: ti senti un po’ giù! Il consiglio del giorno: non aver paura di parlare da solo davanti allo specchio: mettere sul piatto pensieri e ragionamenti può aiutarti tanto prima di un’occasione importante!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se fosse vero che il taglio di capelli deve essere deciso secondo il proprio segno zodiacale e secondo i transiti del momento, tu potresti tranquillamente optare per un taglio squadrato e perfetto per le occasioni ufficiali ma con un colore fosforescente tipo giallo o verde: Mercurio e Giove dalla tua spingono per l’azzardo e gli eccessi mentre Saturno ti guarda serioso in attesa che tu compia uno sgarro per segnatelo subito con la penna rossa!

Amore: hai ancora qualche giorno di libertinaggio giustificato (firma Venere!). Lavoro: non riescono a distrarti dal lavoro nemmeno proponendoti una pausa caffè con tanto di bombolone alla crema per condire. Salute: Luna ballerina: avverti qualche strano moto di nervosismo. Il consiglio del giorno: se vuoi star sereno che nessuno ti disturbi mentre crei c’è solo una cosa da fare: mettere la modalità aereo al cellulare!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ora che l’ammaraggio su Marte (o ammartaggio??) è una delle nuove frontiere del genere umano, voi vi sentite in diritto di sognare ancora più in grande. Tappezzate la cameretta di progetti di appartamenti spaziali, tutine da astronauta fashion e spade laser come piastre per i capelli. A farvi da spin doctor ci pensa la Luna che è così brava a mettervi voglia di volare con la fantasia per sfuggire dalla noia di tutti i giorni…

Amore: Venere in avvicinamento risveglia pruriti insondati. Lavoro: venite presi dal demone della creatività e vi presentate in ufficio con una serie di idee che avete sognato stanotte… Salute: assolutamente top! Il consiglio del giorno: perché non indossare il nuovo paio di scarpe da ginnastica che vi siete comprati ai saldi ed andare a fare una corsetta nel parchetto vicino casa?

Voto 8