L’oroscopo di oggi 23 agosto 2021: Leone e Acquario si riprendono dalla Luna piena di ieri L’oroscopo di oggi, 23 agosto 2021, segna l’inizio di una nuova settimana ma anche della stagione della Vergine (dato che il Sole è entrato oggi in questo segno zodiacale) e insieme l’inizio della fase calante di questa lunazione. Ieri infatti, domenica 22 agosto 2021, c’è stata la Luna piena che ha coinvolto per la seconda volta di fila i due segni zodiacali di Leone Acquario come a rileterci il concetto fondamentale del 2021: dobbiamo lasciare andare le cose private (Leone) per abbracciare un concetto di comunione (Acquario).

Nell’oroscopo di oggi, lunedì 23 agosto 2021, il Sole entra ufficialmente nel segno della Vergine mentre Venere, in Bilancia, è in perfetto trigono a Saturno. Ciò significa che andiamo verso un momento di rigore e di stabilità, quanto meno nei buoni propositi.

Anche se questo è l’oroscopo del giorno, ci tengo a ricordarvi che ieri (domenica 22 agosto 2021) c’è stata la Luna piena ovvero Sole e Luna si sono trovati perfettamente l’uno di fronte all’altra a 180° di distanza nel cerchio dello zodiaco. La particolarità della Luna piena di ieri però è il fatto che, di norma, ogni Luna piena durante l’anno coinvolge due segni zodiacali mentre in questo caso questa è stata la seconda Luna piena consecutiva a coinvolgere i due segni zodiacali di Leone (dove stava il Sole) e Acquario (dove stava la Luna). Questo perché la prima Luna piena del mese scorso è avvenuta ad 1° mentre quella di ieri a 29°. In astrologia questa Luna è anche detta “Luna senza nome”.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Goditi fino all’ultimo minuto gli ultimi istanti di calma, di pace, di andamento molleggiante e rallentato prima che la vita ricominci a scorrere frenetica e velocissima. Con Marte in opposizione e la Luna nel segno dei Pesci tu hai davvero bisogno di concentrarti con amore e senza giudizio su te stesso e su ciò che davvero ti fa stare bene. Promettimelo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: rispondi scontroso a tutti i messaggi teneri che ti arrivano sui social! Lavoro: ti fai mettere in copia in tutte le mail dai colleghi: non vuoi perdere nemmeno un messaggio importante! Salute: evita le ore più calde e non esporti al sole quando picchia! Il consiglio del giorno: evita di indossare completi troppo impegnativi o estrosi: metti in risalto la tua bellezza con qualcosa di semplice!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sono servite 70.000 antenne agli astronomi internazionali per fare delle meravigliose e nuovissime fotografie alle galassie che hanno un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Anche tu oggi sei pronto ad usare le tue di antenne per scoprire nuovi meravigliosi mondi attorno ma soprattutto dentro di te. Mercurio a favore ti rende attento e perspicace come non sei mai stato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: stai facendo fuori un sacco di romanzi dalle tinte rosa! Hai fame di sentimenti teneri! Lavoro: ti balena un’idea imprenditoriale che ben collima con una delle tue passioni: e se aprissi anche tu una gelateria in riva al mare?! Salute: prima di lanciarti in immersioni subacquee di profondità, allenati a trattenere il respiro almeno nella vasca da bagno! Il consiglio del giorno: hai mai provato il libri-game!? Ce ne sono di alcuni davvero coinvolgenti che ti porteranno a vivere le esperienze in prima persona!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Lo sapete, cari Gemelli, che da oggi Twitter permette di segnalare i contenuti fuorvianti? Le famose “fake news“? Ecco, occhio perché con tutti i pianeti contro che oggi vi rendono particolarmente nervosetti potreste avere la tentazione di dire qualcosa di non proprio gentile attraverso i social. Fate di tutto per evitare espressioni pubbliche che possono essere rintracciate anche a distanza di tempo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non ascoltate i consigli del vostro migliore amico e vi buttate, senza paracadute, in nuove frequentazioni senza pensarci troppo! Lavoro: avete bloccato il numero dell’ufficio sul cellulare: non ne volete proprio sapere nulla! Salute: puntigliosi e precisini: chiedete al cameriere la lista di tutti gli allergeni a memoria per testare la sua preparazione! Il consiglio del giorno: accettate le cose per come vengono: se passate il tempo a passare tutto al setaccio rimarrete a bocca asciutta!

Voto 5

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le sollecitazioni emotive anche per oggi saranno parecchie: che novità! Se la Luna è a tuo favore però Venere continua a guardarti storto e ti viene una certa ansia da prestazione nei confronti di quello che le persone si possono aspettare da te sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista della rappresentazione. Un po’ come i nuovi attori che interpreteranno Carlo e Diana nella nuova stagione della serie TV The Crown! Keep calm!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti fidi pochissimo e dai il numero sbagliato a chiunque ti chieda il tuo! Lavoro: leggi tutti gli inserti di economia che ti passano sotto gli occhi sul giornale: vuoi essere super informato sulle novità! Salute: inforchi la bicicletta e parti per un giro panoramico nelle campagne vicine! Il consiglio del giorno: sfoglia il tuo diario segreto alla ricerca dei pensieri che condividevi con te stesso tanto tempo fa: ti aiuterà a raccogliere un po’ di idee e riflettere su quanto sei maturato!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Reduce dalla Luna piena di ieri che ti ha coinvolto e shakerato nel cuore ti senti davvero stremato come dopo aver guidato dalla Puglia a Milano nella giornata di bollino rosso da rientro. Hai come ancora la sensazione di camminare schiacciando i pedali dell’auto e avresti decisamente bisogno di passare le prime 24 ore di ritorno alla normalità ciondolando sul divano… Fai quel che puoi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: esagerato: per far colpo ti presenti all’appuntamento carico di regali costosissimi! Fidati: non c’è bisogno di ricoprirla di ricchezze! Lavoro: china la testa e ascolta i superiori: non è ora di alzate di capo! Salute: non saltare la tua dose quotidiana di stretching! È un’abitudine che ti aiuta a conservare elasticità ed energie! Il consiglio del giorno: clicca “acquista” su quella lista infinita di oggetti che hai nel carrello Amazon: ogni tanto ci vuole anche un po’ di vizio!

Voto 7

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sarà una giornata di grandissime emozioni e soprattutto con degli alti e bassi di amore da far rabbrividire persino il re delle curve Valentino Rossi. Anche tu come lui avrai delle grandi cose da comunicare al mondo e soprattutto sei disposta a vivere intensamente ogni sfumatura sentimentale ti riservi la giornata… Il tuo cuoricino è davvero pronto a tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: rivoluzioni in campo amoroso: inizi a chiederti a chi dovresti dare fiducia! Lavoro: ti da fastidio il disordine sulla scrivania degli altri e ti metti in testa che devi “aiutarli” nelle loro difficoltà! Salute: inversa: ti arrabbi per un nonnulla e scarichi la colpa sugli altri! Il consiglio del giorno: prenditi tempo per almeno mezz’ora di meditazione. Meglio ancora se con vista mare. Ti aiuterà a riacquistare il controllo.

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Resti calda e dolce nonostante le scosse di vento, cara Bilancia mia! Un po’ come le temperature nelle spiagge italiane che dovranno vedersela con delle raffiche di vento che faranno spesso volare via i meravigliosi cappelli di paglia delle influencers al mare (pare siano un must!). Nel tuo caso a volare via non saranno certo i sentimenti che sono ben piantati come gli ombrelloni nella sabbia.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei la più popolare del villaggio estivo: quando passi ti scattano fotografie come nemmeno a J.Lo a passeggio con Ben! Lavoro: ti fermi a dare utili consigli di gestione alla commessa di turno! Salute: Venere e Saturno tutelano la tua pelle dalle scottature… ma usa comunque la crema! Il consiglio del giorno: fatti consigliare un ristorante caratteristico dalla reception dell’hotel: sollazza questo Giove che ha bisogno di leccarsi i baffi!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

In giornate come queste, quando il tuo sex appeal è davvero incontenibile, hai voglia che anche tutto il tuo corpo lo racconti, lo esprima, lo urli al mondo… Sarà così che passerai la prima mezz’oretta in bagno della mattina a realizzare il nuovo make-up di tendenza dell’estate: l’eye-liner al contrario ovvero sotto gli occhi anziché sopra. Questo make-up ti renderà ancora più accattivante ma contemporaneamente sensuale e dolce come un felino. È davvero perfetto!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: vuoi ottenere il titolo del limone più sexy scambiato sulle panchine del parco in centro città. È per questo che ti alleni di continuo! Lavoro: ti sei portato i documenti da correggere persino in spiaggia: nel tempo libero li sostituisci alla settimana enigmistica! Salute: copri distanze intergalattiche durante le tue passeggiatine pomeridiane in riva al mare! Il consiglio del giorno: parti all’avventura solo e soltanto se hai con te tutta la strumentazione necessaria per uscirne illeso… so che non credi più nell’uso dello stradario ma, almeno, fai che il cellulare sia carico e con Maps aperto prima di lanciarti alla scoperta di destinazioni remote!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Pare proprio che i robot umanoidi di Boston Dynamic facciano delle cose strabilianti come ad esempio il parkour. Nel tuo caso, lo so, stai già pensando di assumerne uno come tuo ufficiale alterego: tra la pigrizia di Marte e i nervi tesi della Luna in quadratura direi che sia decisamente meglio affidarsi ad un umanoide come vostro portavoce anziché lasciare che siano i tuoi sentimenti (innervositi oggi) a guidare le tue relazioni pubbliche.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: devi allenarti a cogliere i segnali! Se lei ti dice che non è interessata non è che sta facendo la difficile… è solo brutalmente onesta. Lavoro: l’idea del capo ti tormenta nei sogni. Magari della valeriana potrebbe aiutarti a riposare! Salute: protagonista sempre la valeriana di prima: può aiutarti a combattere la tensione che Marte e Mercurio esercitano sui tuoi nervi! Il consiglio del giorno: fai ginnastica posturale al risveglio: il saluto al sole, fatto in modo corretto, può aiutarti a allontanare i momenti di stress.

Voto 5 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mi piaci quando, come oggi, sei davvero capace di cambiare e ribaltare le prospettive. Non solo le tue ma anche quelle degli altri. Sarai un po’ come Beatrice di York che ha dichiarato che crescere con la dislessia per lei è stato un dono e non una carenza. Tutto questo è meraviglioso! Sarai capace di vedere un’opportunità la dove apparentemente c’è una difficoltà, qualcosa a cui rimediare. Bravo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non puoi permetterti la barca da due persone al sushi: non c’è nessuno a volerla condividere con te. Lavoro: passi le giornate su Instagram alla ricerca di nuove idee di promozione aziendale sui social (mica per seguire la Ferragni!). Salute: appesantito. In gelateria opti per una coppa maxi di macedonia. Il consiglio del giorno: tieni attiva la mente: che ne dici di un bel thriller impegnativo da gustarti pagina dopo pagina durante le vacanze?

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Reduce dalla Luna piena di ieri che ti ha coinvolto in prima persona sei ancora tutto un subbuglio di emozioni, sentimenti, grandi progetti innovativi. Potresti fare come Chiara Ferragni che ha deciso di rilanciare la moda della cavigliere oramai da tutti abbandonata da quasi un decennio. Ecco, anche tu ti senti così proiettato a razzo verso un mondo di amore e di bellezza che ti senti pronto per portare avanti tendenze di questo genere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: entusiasta: componi sonetti e ballate in onore del più nobile dei sentimenti! Lavoro: nulla ti coglie impreparato. Anche in caso di imprevisti tu sfoderi assi nella manica che manco Houdini! Salute: i tuoi “rimedi della nonna” sono sempre i migliori! Il consiglio del giorno: è il periodo giusto per utilizzare quel buono della lezione online per imparare il sanscrito! Quale miglior momento se non la pace delle vacanze!?

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con la Luna nel vostro segno zodiacale (e si sa che la Luna su di voi ha un certo effetto) vi troverete a seguire il cuore in azioni folli molto prima che la ragione abbia la possibilità di metterci il becco. Un po’ come la signora romana agli arresti domiciliari che è evasa al solo scopo di farsi mettere in carcere stanca, ha dichiarato, di restare a casa da sola. Anche se la solitudine per voi non è mai stata un problema, quanto a emozione incontenibile oggi siete davvero imbizzarriti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: teneri e romantici: non smettete di guardare il cielo in attesa di una stella cadente! Lavoro: purtroppo i conti non vi vengono semplicemente pregando la calcolatrice. Dovete impegnarvi un po’ di più! Salute: come nella canzone della Consoli, oggi vi descriverei “confusi e felici”! Il consiglio del giorno: prestate attenzione ai sogni e prendete nota tutti i segnali che vi arrivano tramite Morfeo: alcune potrebbero essere intuizioni!

Voto 6 e mezzo