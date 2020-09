Si sa che questa storia delle cuspidi vi manda sempre in crisi! Gente che per tutta la vita credeva di essere nata sotto un segno si sente dire dall'astrologa ad un certo punto che il segno è quello sbagliato: immaginatevi lo shock! Non vi nego che mi è successo più di una volta perché, come mi piace dire sempre, "la cuspide non esiste". Se infatti conosciamo l'ora precisa dell'evento che prendiamo in considerazione (anche una nascita) allora sappiamo se il Sole cade anche nell'ultimo secondo di un segno zodiacale oppure al grado zero del segno successivo. Oggi, per esempio, il Sole sta ancora nel segno della Vergine fino a metà pomeriggio quando entrerà in Bilancia.

L’oroscopo del giorno 22 settembre

La Luna invece oggi se ne sta per tutta la giornata nel segno di fuoco del Sagittario rendendo ancora più potente la forza di questo elemento che, oramai l'avete capito, predomina in questo periodo nel cielo astrologico. Che cosa vi aspetta secondo l'oroscopo del giorno? Non fate attendere la vostra curiosità e leggetelo qua.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Come sei carico oggi, nessuno mai! Una Luna a tuo favore, e in buon aspetto con Marte e Venere, ti rendono deciso, inarrestabile e, a tratti, un po’ eccessivo. Cerca di non essere troppo provocatorio e non prendere ad esempio Kanye West e i suoi atti di critica spietata nei confronti dell’industria musicale…! Essere arrabbiati ma fare i propri bisogni sopra un Grammy… anche no!

Amore: voli alto, altissimo! Lavoro: sii diplomatico e non lasciarti andare a sclerate in pubblico! Salute: sei stato caricato a molla per caso!? Il consiglio del giorno: potresti imbarcarti facilmente in nuove avventure… e mollare il colpo dopo due o tre giorni… niente di nuovo, no?!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Torone, che ti è successo? Ponderi anche troppo sulle cose che ti succedono e ti vedo far retromarcia su alcune tue decisioni. Mi fai come Justin Bieber che torna su suoi passi e pubblica un singolo dove sembra appena uscito da una puntata di Settimo Cielo? Sarà colpa della Venere quadrata o della Luna che ti porta a ri-pensare alcuni dettagli… vediamo dove ti portano queste nuove strade!

Amore: lascia perdere chi vuol farsi inseguire… non sei mica una volante della polizia! Lavoro: la pazienza è la virtù dei forti… oltre che la tua! (USALA!) Salute: in definitiva ripresa! Il consiglio del giorno: non essere orgoglioso, anche i più grandi uomini della storia hanno sempre avuto una grande donna dietro di loro (che alzava gli occhi al cielo di fronti ad ogni cavolata che combinavano…!).

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ammettetelo: non sempre le vostre battute di spirito vengono comprese da tutti. Come la Ferragni che si è inventata un nuovo cognome, “Iron-Spiders”, traducendolo in inglese… vabbeh! Diciamo che è colpa di Mercurio-a-favore versus Luna-fra-le-balle e che quindi il vostro normale senso dell’umorismo potrebbe non essere dei migliori! Poco male, godetevi le energie di Marte e non curatevi dei musoni!

Amore: ci sono ancora buone possibilità che i vostri flirt si trasformino in qualcosa di più. Lavoro: siete sul pezzo come Miranda Priestly su Runway (e con lo stesso senso dell’umorismo!) Salute: energici e pieni di voglia di fare. Il consiglio del giorno: cercate di non sforzarvi ad uscire se non ne avete voglia. Potete fare tantissime attività offline e con le persone che vi circondano in casa! Aiutare con la lavatrice… ad esempio…

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai già comprato il nuovo completo per la palestra? Mi suggeriscono che una nota marca sportiva ha utilizzato anche principi di medicina cinese per concepire i propri abiti… magari quella aiuta a risvegliare in te delle energie ormai entrate in letargo da un po’. Colpa (ancora) di questo Marte benedetto che continua a darti il dinamismo di un bradipo addormentato…

Amore: se ti chiedono qualche capriola fra le coperte potresti facilmente proporre… una puntata registrata di C’é posta per te. Lavoro: fai lo gnorri quando ti chiedono di rivedere alcuni punti del tuo lavoro appena concluso. Salute: ti chiedi dove vendano delle batterie di ricambio per te… Il consiglio del giorno: questa Luna ti spinge un poco fuori dalla porta di casa… penso sarebbe bellissimo poter tornare a teatro a vedere qualche spettacolo in grado di farti sognare!

Voto 6

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Se Sharon Stone preferisce il flirt in vivo piuttosto che le dating app, ha trovato chi l’appoggia in pieno. Con quella Venere accoccolata in grembo ed una Luna che fa di tutto per farti sentir comodo come se fossimo nella tua savana, sei praticamente una calamita per i sentimenti e le emozioni forti. Buono anche Marte! Perché passare da una novella rinascimentale ad un romanzo hot è facile come dire: “sali da me per un drink?”.

Amore: in confronto la letteratura erotica degli ultimi anni è pari a favole per bambini. Lavoro: tutto tranquillo… soprattutto se fanno quello che dici tu! Salute: assolutamente top… non osare lamentarti! Il consiglio del giorno: non avere paura di metterti in mostra e cavalcare quest’onda di buonumore! Nulla è eccessivo!

Voto 9

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Non ci siamo. Questa Luna ti mette addosso un mutismo selettivo che manco Cecilia Rodriguez quando incontra Stefano De Martino potrebbe cacciar fuori. Se una cosa non ti va giù non ci sono santi che tengono e tu parti subito tirando su un muro. Cerca di non essere troppo cruda nel dire quello che pensi e filtra un po’ le tue parole…

Amore: un po’ di nervosismo passeggero. Lavoro: è giunto il momento di attendere riscontri (positivi o negativi che siano!).Salute: qualche momento di nervosismo potrebbe renderti poco amichevole. Il consiglio del giorno: palline antistress in borsa e tutto sarà più facile. Soprattutto potrai strizzare quella e sfogare la voglia di farlo col collo di chi ti sta sulle balle.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le star americane boicottano Facebook e tu, sgamata, impari da loro che comunicazione significa anche gestire pause, respiri e le non-risposte. Mercurio ti rende abile a far passare messaggi, verbali e non. Venere dal canto suo rende attraente anche quel paio di ciabatte col pelo di marca che ti ostini a portarti appresso. Attenzione a Marte opposto: non tirare troppo la corda…!

Amore: amore e bellezza sono sempre stati alleati… e tu hai predisposizione naturale per entrambi! Lavoro: sei in lizza per il posto di impiegato dal mese. Salute: magari un po’ scarica ma non demordi con le lezioni di pilates online. Il consiglio del giorno: sono sempre stata una fan delle freddure: imparane qualcuna e tirale fuori nei momenti in cui ne hai più bisogno!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Che tu non sia nel momento più florido delle tue relazioni mi sembra evidente. Questa Venere butta tanta confusione sul tuo cuoricino e la gente non se la smette di criticare le tue scelte. Mi sembri Belen, azzannata sui social perché un po’ troppo “indecisa” su chi volere al suo fianco. D’altra parte, come lei, sei sicuramente in preda alla confusione e cerchi di farti strada nella selva dei sentimenti: datti tempo!

Amore: molto confuso… forse troppo! Lavoro: riuscirai ad ultimare tutto entro le scadenze programmate, non preoccuparti troppo! Salute: avverti una leggera stanchezza ma è solo perché ti arrovelli troppo su alcune questioni. Il consiglio del giorno: non pubblicare troppe informazioni su di te o su quello che pensi… soprattutto in merito alle tue ultime conquiste (o disfatte) sul lato delle relazioni. La gente ama spettegolare!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Cautela? E chi la conosce!? Sei talmente sicuro di te che riesci persino a fare un doppio Flip con lo skate sopra l’intelaiatura di una Lamborghini (e senza aver paura di causare danni all’auto… che coraggio! La Luna a tuo favore ti fa fare faville e non riesci proprio a tenere il controllo! Che dire…? Spero almeno tu abbia fatto qualche lezione di skating prima di buttarti a capofitto tipo Tony Hawk!

Amore: vedi e prevedi le emozioni tue e quelle degli altri. Sei davvero molto avanti! Lavoro: sei bravissimo a trovare il giusto accordo per ottenere quello che vuoi. Salute: stanno pensando di cambiare il modo di dire da “sano come un pesce” a “sano come un Sagittario”! Il consiglio del giorno: puoi davvero osare di tutto oggi, forse anche di aiutare tuo nipote con le traduzioni in latino di Catullo. Ah, dici di no? Che forse mi spingo un po’ troppo in là!?

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Lady Gaga è l’artista ad aver vinto più premi di categoria differente nello stesso anno… e soprattutto è riuscita a zittire la maggior parte dei bulli che non facevano che prenderla in giro! Credimi, Capricorno, a te non manca proprio nulla rispetto alla pop-stare e riuscirai senza problemi a superare anche gli ostacoli più fastidiosi! Giove è dalla tua e qualche colpo di fortuna potrebbe risollevarti improvvisamente la giornata!

Amore: finché si tratta di “coccole virtuali” ti va benissimo. È quando si passa alle interazioni reali che inizi già a sentire l’orticaria. Lavoro: vorresti prendere a cornate il muro… Salute: ti affatichi già mentre sali le scale per arrivare in ufficio… figurarsi andare in palestra! Il consiglio del giorno: lascia perdere chi ti fa discorsi troppo arzigogolati o complessi. Less is more! Altrimenti detto: più fatti e meno… dai hai capito!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non tutte le idee che ti vengono in mente convincono sempre tutti. Un po’ come il casco di Valentino Rossi, con una pastiglia di Viagra dipinta che ha fatto storcere il naso pure a sua mamma. Venere opposta è un gran bel peso da sopportare e ti rende difficile persino scherzare come fai di solito… per fortuna Mercurio ti rende rapido e allegro riuscendo, in qualche modo, ad ironizzare sulle tue gaffe!

Amore: hai bisogno di prendere un po’ le distanze. Lavoro: le tue idee geniali potrebbero prendere piede ed essere utilizzate per un nuovo business! Salute: tranquillo e ben centrato! Il consiglio del giorno: hai bisogno di rimpolpare la tua collezione di aggeggi strampalati! Fai un giro nel tuo negozio di fiducia!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La “bellissima" Luna di oggi vi rende tranquilli al risveglio come la Contessa De Blanck all’interno della casa più spiata d’Italia. Se foste meno educati sparereste “vaffa…” a destra e a manca, fortunatamente però riuscite a mantenere un controllo invidiabile e minimizzate questa Luna trattandola solo come un piccolo fastidio. Interessante anche Mercurio. Possibile che riceviate qualche spifferata in merito a dei cambiamenti importanti sul lavoro!

Amore: potete concedervi qualche dolce coccola. Lavoro: prenditi i vostri giusti tempi e non fatevi metter fretta. Avete bisogno di concentrazione. Salute: la Luna di oggi vi rende un po’ irascibili. Il consiglio del giorno: non date ascolto a chi tira un pippone assurdo mettendo in mezzo qualche critica… fate come diceva il Sommo Poeta: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”!

Voto 6 +++