L’oroscopo di oggi 22 luglio 2021: la fortuna spinge il Capricorno verso l’amore Nell’oroscopo di oggi, 22 luglio 2021, entrambi i pianeti femminili legati alle emozioni si trovano nei segni di terra: la Luna transita in Capricorno mentre Venere è ufficialmente entrata nel segno della Vergine. I segni di terra quindi possono tirare un sospiro di sollievo e aprire il loro cuore alle emozioni che però, questo è chiaro, continueranno ad essere filtrate attraverso la ragione.

Eccoci qui, con l'oroscopo di oggi, giovedì 22 luglio, e Venere, il pianeta dell'amore che entra ufficialmente nel segno della Vergine. Nel giro di qualche giorno anche Marte seguirà il pianeta della bellezza ed entrambi si troveranno poi, nei primi giorni di agosto, nel secondo dei segni di terra. Se Venere in Leone era particolarmente attenta alla bellezza, adesso anche le emozioni passeranno attraverso le maglie del pensiero, della logica e della comprensione. Il segno fortunato del giorno è il Capricorno che sente finalmente di essere pronto per l'amore. Anche a piccole dosi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Apple ha dichiarato che il prossimo iPhone 13 avrà uno schermo sempre attivo… e tu sai benissimo quanto possa essere stressante l’essere sempre su di giri! Con Marte a favore ma Luna e Mercurio quadrati, vorresti tanto trovare il modo di prenderti una pausa e poter organizzarti meglio nelle tue attività quotidiane! Prova, in ogni modo, a staccare la spina almeno per qualche ora: non sei di ferro e hai bisogno anche tu di tirare il fiato ogni tanto!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: evita scenate di gelosia con tanto di screenshots per chiedere spiegazioni… potresti fare figuracce!

Lavoro: sembra che i colleghi si siano messi d’accordo per farti innervosire…

Salute: sfoga il nervosismo della Luna opposta con qualche serie extra di addominali: aiuteranno a svagare la mente!

Il consiglio del giorno: alla larga da tutto ciò che richiede concentrazione eccessiva: meglio puntare su qualcosa di meno impegnativo… come gonfiare i palloncini per la festa in spiaggia. Ovviamente a fiato!

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Pieno di idee geniali che, molto probabilmente, non capirà nessuno. Mi ricordi un po’ Pornhub che, grazie ad una testimonial d’onore come Cicciolina, ha promosso una piattaforma dove vengono pubblicizzate le opere d’arte più celebri come se fosse degli antichi “nudes”. Ovviamente la notizia non è piaciuta agli Uffizi che hanno subito mosso una diffida contro il sito! Che dire Torone? La tua voglia di stupire tutta uraniana si scontra, anche oggi, con la pesantezza di Saturno quadrato…

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: tieni sott’occhio le richieste d’amicizia su Facebook… magari qualcuno di interessante potrebbe richiederti il contatto!

Lavoro: dimostra al tuo boss che può fidarsi di te! Anticipa richieste e compiti che lui sarebbe già pronto a farti!

Salute: Marte da ancora problemi… no: non sei pronto per la prossima maratona a New York! Devi rimandare!

Il consiglio del giorno: cambia foto profilo sui social e mettine una con un bel sorriso! Aiuterà a tirare su followers!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Venere entra in quadratura rovinando un po’ il clima di amore e amicizia che avevate instaurato coi vostri vicini di ombrellone. Dietro il vostro sorriso di circostanza potrebbe nascondersi la voglia di litigare pari a quella che Greta Thunberg ha riservato alla sua storica ex alleata Erna Solberg. Complice un Saturno che vi rende intransigenti, il rischio di iniziare discussioni sterili è alto! Fate training autogeno e cercate di sopravvivere alle palate di sabbia che il bambino dei vicini vi ha versato sull’asciugamano!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sicuri di non aver fatto casino mandando quel messaggio tutti cuoricini alla persona sbagliata?

Lavoro: precisi quanto basta: rispettate tutte le scadenze in orario senza sforzarvi troppo.

Salute: recuperate forze ed energie. Probabilmente la nottata passata è riuscita a rimettervi in sesto!

Il consiglio del giorno: evitate di fare i preziosi con chi vi chiede il numero di telefono… con questa Venere potrebbero diventare sempre più rare le occasioni di far colpo!

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Nessuno ascolta i tuoi consigli oggi. Ti sembra quasi di essere un precursore dei tempi che nessuno ha intenzione di appoggiare, un po’ come il filosofo Marshall McLuhan, nato nel 1911, che predisse perfettamente la nascita di Internet! Come una moderna Cassandra oggi potresti avere la percezione di essere ignorato nonostante i tuoi buoni auspici derivati da Mercurio. Colpa della Luna: ti fa sembrare tutto meno amichevole di quanto non lo è in realtà!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: incredibile a dirsi ma anche col broncio che tieni oggi trovi qualcuno disposto a corteggiarti!

Lavoro: indispettito dalla lentezza di alcuni collaboratori: ma quanto ci mettono a rispondere a una mail così semplice!?

Salute: umore ballerino a parte non puoi lamentarti delle tue performance natatorie al mare!

Il consiglio del giorno: riporta a livello accettabili l’umore con un bel cono gelato al cioccolato… meglio se con panna!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Oggi puoi iniziare a cantar vittoria, Leone mio. Nell’ultimo periodo hai sicuramente dovuto sopportare e dimostrare tantissimo a tutti e, a causa di Saturno opposto, non sempre ti è risultato facile ottenere il riconoscimento meritato! Tuttavia grazie a a Marte sei sempre riuscito ad arrivare in fondo alla questione e, come per la navicella New Shepard che ha completato il primo giro nello spazio, puoi dirti finalmente soddisfatto dei traguardi raggiunti finora! Continua così!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: le faccende si fanno serie e si parla già di passare il resto dell’estate insieme!

Lavoro: colloqui e dialoghi coi superiori rimandati di qualche mese… porta pazienza!

Salute: non male… ma non esagerare con gli allenamenti! Pratica anche del sano riposo!

Il consiglio del giorno: attento alle alzate di genio non preventivate: a Saturno potrebbero non piacere decisioni prese all’ultimo momento senza pianificarle troppo in anticipo…!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Questa Venere che ti entra nel segno stravolge completamente ogni tua percezione della realtà! Se fino a ieri eri ancora timorosa e poco convinta del tuo sex appeal, oggi sei già pronta a scrivere una tua autobiografia da elargire ai tuoi fan un po’ come il principe Harry! Complici una Luna a favore e un Giove ballerino, oggi non hai paura di esagerare e di tirartela un po’! In fondo un pizzico di superbia non ha mai nuociuto a nessuno, no?!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo profilo Tinder sta per essere invaso di match e simili…

Lavoro: fila tutto liscio come l’olio… anche troppo!

Salute: ottima: ti svegli fischiettando una delle vecchie hit delle Spice Girls!

Il consiglio del giorno: sfoggia quel completino pieno di margherite che ti sei regalata qualche mese fa in vista dell’estate! Per te la bella stagione inizia oggi!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dovrai prendere, anche oggi, decisioni difficili e molto elaborate. Il connubio di Mercurio e Luna quadrati con un Saturno a favore, delinea molto bene la complessità delle scelte da prendere. Un po’ come gli sponsor giapponesi, divisi fra il sostenere i giochi olimpici per orgoglio nazionale e l’oscurarli per scongiurare possibili incrementi nei contagi, anche tu sei chiamata a ponderare bene sulle strade da prendere! Rimani fiduciosa nelle tue capacità e non demoralizzarti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti annoiano chat e tentativi di abbordaggio… ma non c’è nessuno di davvero deciso pronto a portarti via!?

Lavoro: guardi la pila di mail che si accumula sperando in un blackout!

Salute: ti alleni comodamente chiusa in palestra, sperando che la maggior parte degli iscritti se ne sia fuggita al mare per restare da sola!

Il consiglio del giorno: segna nella tua agenda di chiamare quell’amica che non senti da troppo! Stai rimandando l’appuntamento telefonico da una vita! (Dimenticanza tattica?)

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Curioso e un po’ invadente, non ti fai scrupoli ad interrompere le conversazioni altrui piombando in mezzo al dialogo e arrivando un po’ ovunque come il prezzemolo! Marte e Saturno ti fanno arrivare sempre al momento meno opportuno mentre Mercurio, a favore, ti fa origliare tutto quello che puoi per carpire i segreti in ufficio e non! La buona nuova è che Whatsapp presto ti permetterà di fare tutto questo anche con le videochiamate, permettendo di inserirti in conversazioni già avviate fra i tuoi contatti! …sei un po’ invadente eh!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: finalmente gli iceberg della tua vita sentimentale si sciolgono!

Lavoro: durante le riunioni, ti metti in mostra con idee fantastiche e imbattibili! Farai colpo sul capo con un po’ di coraggio!

Salute: qualcosa ti trattiene dal fare attività fisica all’aperto… meglio un drink rinfrescante in veranda…!

Il consiglio del giorno: riprendi a fare allenamento con le tue doti d’abbordaggio! La Venere è finalmente tornata a dare manforte!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mio caro Sagittario, non esagerare! Fra Venere e Giove entrambi quadrati (e per un momento in precisa opposizione) il tuo gusto estetico potrebbe subire un calo drammatico facendoti fare acquisti davvero… singolari! Evita, ad esempio, di partecipare all’asta per l’acquisto dell’auto di Bono degli U2…! Non credo ti serva un bolide munito di impianto musicale degno del Cororicò e con interno leopardato! …giusto!?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: le tue battute solite del tipo “Ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo? Perché sei bella come una stella!” Sono datate e stantie… evitale!

Lavoro: usa parsimonia ed anche periodi lenti e decisi quando scrivi le mail. A volte “less is more”! Vai al punto.

Salute: forse quella dieta dimagrante a base di gelato non era poi così efficace…

Il consiglio del giorno: regalati un libro su una storia d’amore tormentata e passionale… così non sentirai la mancanza di Venere a tuo favore!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Emozioni inaspettate pronte a coglierti di sorpresa fra un borbottio e l’altro! Benché Mercurio opposto ti faccia sembrare la giornata poco migliore di altre, grazie a Luna e Venere (finalmente!) a favore potresti ricevere belle notizie in grado di farti svoltare la giornata! Magari ti capita come alla giovane atleta italiana Paola Egonu che è stata insignita dell’onore di portare la bandiera olimpica ai prossimi giochi rappresentando tutti gli atleti in gara! Occhi aperti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: batticuori improvvisi potrebbero farti perdere la testa! Sei pronto a qualche sbandata!?

Lavoro: le tue richieste di lavorare, da remoto, sulla spiaggia potrebbero non piacere molto al tuo capo!

Salute: recuperi punti in classifica! Se continua così potresti diventare addirittura papabile come atleta ai giochi olimpici!

Il consiglio del giorno: i trucchi per tenere a mente le cose che tengono a sfuggirti sono sempre validi… temo però che oramai tu abbia riempito di nodi tutti i fazzoletti disponibili… persino quelli usa e getta!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ora che Venere se n’è andata puoi finalmente tornare a sognare, immaginare e emozionarti! Purtroppo Marte è ancora in posizione scomoda ma nulla ti vieta di rimettere mano a progetti su carta che hai parcheggiato da un po’! Come per lo scrittore George R. R. Martin (autore del Trono di Spade) che si è finalmente deciso a rimettere mano al suo lavoro Winds of Winter dopo una lunga ed immotivata pausa, anche tu puoi finalmente ritrovare lo stimolo e riprendere da dove avevi lasciato!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: si respira finalmente! Se pronto per ricominciare la caccia al partner dal lettino della spiaggia!

Lavoro: agenda ancora fitta di appuntamenti… prima delle ferie potrebbe passare un’eternità!

Salute: Marte si frappone ancora fra te e il tuo sogno di diventare uno sciatore professionista…! Non demordere!

Il consiglio del giorno: riscarica quell’app per fare esercizi che tanto ti piaceva! Potrebbe essere il modo giusto per dare quella marcia in più ai tuoi addominali un po’… addormentati!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Arguti e pieni di risorse, riuscite a trovare escamotage unici che riescono a farvi raggiungere esattamente ciò che desideravate. Come gli scienziati dei centri di ricerca spaziale, che sono riusciti ad immortalare un buco nero in azione, anche voi riuscite in imprese normalmente impossibili come spegnere la sveglia, di mattina, senza far danni con tutto quello che avete sul comodino! Merito di Mercurio: super a favore!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: qualcosa mi dice che avete già iniziato a bloccare tutti sui social. Pretendenti e spasimanti sono già stati mandati al confino!

Lavoro: decisioni chiare e incontrovertibili. Avete la stoffa per salire di grado!

Salute: non date buca a chi vi propone una passeggiata fuori programma: vi aiuterà a stendere i nervi e a rimettervi in forma!

Il consiglio del giorno: le faccende di cuore sono spesso complesse di per sé! Evitate di metterci anche le vostre paranoie ad aggravarne la pesantezza!

Voto 6 e mezzo