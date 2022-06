L’oroscopo di oggi 22 giugno 2022: Toro e Sagittario super hot L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: la passione, soprattutto di coppia, sarà molto forte. Venere è molto ben sollecitata e la Luna in Ariete, vicino a Marte, parla proprio di sesso. Senza mezze misure!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 22 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: la passione è potente! E anche il numero 2, numero ovviamente della coppia, è molto forte oggi. Quando dico che la passione è potente mi riferisco alla forza di Venere (in Toro, sestile a Nettuno e trigono a Plutone) ma anche alla Luna in Ariete vicinissima a Marte, sempre nello stesso segno. Grandi energie travolgenti soprattutto per i sentimenti.

La Luna in Ariete di oggi fa sì che il segno fortunato sia l'Ariete stesso, che di passione se ne intende. Il segno sfortunato di oggi è il Capricorno, che sente di perdere terreno e la cosa, ovviamente, non gli piace per niente.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Il tuo successo in questi giorni è proprio ai massimi storici, grazie ai continui influssi benefici di Marte. Sei al pari di di Sofia Raffaeli, la farfalla d’oro che ha stravinto ai recenti campionati mondiali di ginnastica artistica. Quando si tratta di evoluzioni spettacolari, dentro e fuori le coperte, tu non hai assolutamente rivali.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei sempre più un fico da paura, e non mancherà occasione di essere acclamato all’unisono da tutte le tue groupie.

Lavoro: oggi il tuo biglietto da visita è il tuo sorriso smagliante, e quell’aria di sicurezza che fa sì che tutto, ma proprio tutto, sia possibile. Come vincere al Superenalotto.

Salute: la parola fatica non fa assolutamente parte del tuo vocabolario e l’hai archiviata insieme ai rotolini di ciccia sul giro vita.

Il consiglio del giorno: con la bella stagione puoi fare Smart working direttamente dalla fresca e tranquilla casa al mare, dovrai solo organizzarti per essere in ufficio solo qualche mezza giornata.

Voto 8

Toro

Il fatto che di recente siano stati ‘restituiti’ più di centomila cani adottati durante il week end proprio non ti va giù. Infatti la Luna di oggi ti spinge ancor di più a tenere la porta della tua casa sempre aperta per accogliere chiunque abbia bisogno e cerchi supporto, che sia bipede o quadrupede poco importa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: lo guardi come il panino al salame a metà mattina. Deve essere subito tuo e lo vuoi divorare in un sol boccone.

Lavoro: oggi ti puoi rilassare un pochino, tanto che anche il primo bottone sotto la cravatta sarà sempre slacciato.

Salute: non ti senti più come uno dei modelli di Intimissimi, ma poco ti importa. Tu vuoi sentirti vivo e non una bella statuina su una copertina patinata.

Il consiglio del giorno: pare che alcuni cibi siano considerati ‘anti zanzare’ come l’aglio e il peperoncino. Ingredienti perfetti per il classico spuntino di mezzanotte.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Con Mercurio esaltato nel vostro segno, siete molto critici, come più del 40% dei bambini delle elementari che ha bocciato il servizio della mensa scolastica. Potreste essere anche un filino più buoni ma quando la pasta è scotta anche per chi è veramente di bocca buona diventa immangiabile.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: iniziate a sentirvi dei veri romanticoni pronti a decantare poesie e scrivete di nascosto prima di uscire di casa.

Lavoro: il divertimento è fondamentale in ogni momento, anche alla firma di contratto che suggellate subito con una battuta di spirito che coinvolge anche il capo più bacchettone.

Salute: avete un buon umore contagiosissimo che coinvolge tutti con risate e barzellette ovviamente molto sporche.

Il consiglio del giorno: sono state aggiornate le nuove regole per accedere ai parchi di Milano e ormai sono vietati topless e sigarette, controllate bene nella lista per essere sicuri di potervi almeno bere una barretta al tramonto in santa pace.

Voto 7 +

Cancro

Inizia a prepararti al fatto che ti dovrai separare da Venere per qualche settimana. Hai lo stesso feeling nostalgico per gli abitanti di Città Studi a Milano che, a causa dei restauri, vedranno scomparire alcuni degli storici murales del quartiere. Tranquillo perché per te il pianeta dell’amore torna bello agguerrito, per stampare ricordi indelebili di un’estate all’insegna dell’amore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: puoi goderti questo ultimo giorno di Venere a favore e fare anche un po’ pace con te stesso.

Lavoro: oggi potresti sentirti un filino paranoico e pensare che tutti, ma proprio tutti ce l’abbiano con te. Prova a smettere di ringhiare e vedrai che qualche cosa potrebbe cambiare.

Salute: concediti una bella pennichella da record, come quelle dei bebé dalle due fino alle sei di sera, e forse ti vedremo accennare un timido sorriso. Ma non è detto.

Il consiglio del giorno: per gli imprevisti sui voli e soprattutto per le noiosissime pratiche di rimborso ci sono delle ottime app che possono risolvere ogni problema, e risollevano giusto un pochino l’umore per le vacanze rovinate. Da scaricare subito!

Voto 6 +

Leone

Meglio non provocarti caro Leoncino, perché sei proprio come Elettra Lamborghini che interrompe senza troppi problemi il concerto per aver ricevuto degli insulti sessisti. Con Marte e Mercurio dalla tua chiunque volesse litigar con te corre via con la coda tra le gambe e l’autostima fatta a pezzi con un coro di ‘scemo, scemo, scemo’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ogni momento è quello giusto per tacchinare, ormai ti viene così naturale che potresti proporti per corsi privati online.

Lavoro: accogli tutto con grandissimo entusiasmo e anche se dovessi scrivere email di resoconto tu aggiungi subito colori e effetti per rendere tutto più dinamico e ‘catchy’.

Salute: adori fare la baldoria e sostituisci volentieri la sessione in palestra con una serata che parte dall’aperitivo e non sa bene poi dove mai andrà a finire.

Il consiglio del giorno: gli short sono un vero must per l’estate. Da indossare in tutte le lunghezze e forme purghé si metano in mostra le gambe. Pronto a tirar fuori il tuo stacco di coscia?

Voto 7

Vergine

Ti piacerebbe molto avere la stessa verve di Ficarra e Picone che ironizzano pubblicamente di fronte a Musumeci sui ritardi nella realizzazione del ponte sullo stretto. Tu che hai Mercurio in quadratura, il massimo che potresti fare è puntualizzare il ritardo al ristorante, sempre che tu riesca a presentarti puntuale e nella location giusta.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei proprio come un istrice, chi ti si avvicina deve munirsi di imbottitura e soprattutto di gran pazienza.

Lavoro: le tue dichiarazioni sono come i dardi al gioco delle freccette che mancano il bersaglio e si conficcano unicamente nel muro, rovinandolo con una serie di buchi che ti toccherà stuccare il prima possibile.

Salute: hai proprio un diavolo per capello, tanto che neppure l’elastico riesce a contenere la tua chioma indomabile, dandoti quell’aria alla Bellatrix dei romanzi di Harry Potter.

Il consiglio del giorno: vai subito a vedere la mostra sul crochet d’artista a Barberino della Mugello, dove i proventi sono devoluti alla ricerca sull’Alzeihmer, sono certa che potresti trovare ispirazione per il tuo prossimo hobby nelle tue serate in solitaria.

Voto 6 –

Bilancia

Dalla scienza arriva, per te, un’ottima notizia. Si tratta della pillola che sostituisce l’attività fisica. Tu che sei costernata dall’opposizione di Marte e che hai sempre il pallino per la forma fisica ideale potresti facilmente risolvere l’annoso dilemma della prova costume tanto che ti vorresti proporre subito come ‘cavia’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la Luna oggi mette il carico da novanta ma tu non lasciarti troppo influenzare e pensa che durerà al massimo 24 ore.

Lavoro: hai la capacità di convincere tutti a seguire le tue indicazioni. Fare la gentile a comando proprio non ti piace ma in fondo ti converrebbe.

Salute: preparati perché da domani torni ad essere la più figa e più aggiornata di tutti. Attendiamo tutti le tue tipa sulle tendenze di stagione.

Il consiglio del giorno: se pensi di soffrire del fenomeno dell’hikikimori, la necessità di evadere la realtà attraverso i social, lascia subito il tuo cellulare e tablet a casa e partecipa a una bella festa paesana. Ti basterà uscire di casa e seguire il rumore di chiacchiere e musica per trovarne subito una.

Voto 6 –

Scorpione

Visti i risultati elettorali in Francia, il presidente Macron avrebbe dovuto accogliere nel suo team un tipo come te. Infatti con i favori di Mercurio di certo avresti adottato strategie di comunicazione e di marketing per ottenere senza troppo sforzo la maggioranza. Ora invece dovrà discutere ogni cosa con la nazionalista agguerritissima Le Penn. Un vero peccato, per Emmanuel.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: per scaldare il tuo cuoricino ormai intirizzito bisognerà prima scaldare per benino le tue sinapsi con quei giochi psicologico amorosi che ti piacciono tanto.

Lavoro: la ragione e la logica trasformano tutto in una percentuale. Anche alla pausa caffé tu ti presenti solo hai una buona possibilità di ottenere dai tuoi colleghi qualche cosa in cambio.

Salute: stai studiando tutti i magazine e i profili delle influencer prima di rifarti il guardaroba ai saldi e ti presenti in negozio con un grafico dove sono evidenziati i capi che devono essere assolutamente un must have.

Il consiglio del giorno: per visitare la città di Barolo in Piemonte di potrà solo entrare con i mezzi pubblici. Controlla subito gli orari degli autobus e le distanze dai parcheggi fuori città fino al centro, per non far tardi alla visita prenotata alla famosissima cantina ‘Pio Cesare’.

Voto: 6 +

Sagittario

Nell’automotiv sta trionfando il trend del ‘Restmod’ dove storici modelli di auto vengono riprodotti con le ultime tecnologie. Per te che sei un vero svampitone a causa dell’opposizione di Mercurio questa è proprio una manna dal cielo. Così potrai continuare ad avere il tuo maggiolino color puffo senza alcun problema per entrare nelle zone ZTL della tua città.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: i sentimenti sono un linguaggio per te sconosciuto. Avresti bisogno di un traduttore simultaneo ma al momento anche Google ne è sprovvisto.

Lavoro: dedicati unicamente a quelle mansioni manuali come spostare l’archivio o imballare i faldoni più vecchi di dieci anni da mandare al macero. Tu hai sempre bisogno di muoverti e di usare poco la testa.

Salute: puoi darti facilmente al sollevamento pesi in palestra. Solo li ti senti assolutamente tè stesso: un vero macho tutto muscoli.

Il consiglio del giorno: impara subito a parcheggiare correttamente biciclette e monopattini elettrici in sharing e ricevi subito uno sconto del venti percento sulla corsa. Vedrai che seguendo le regole a fine mese vedrai subito la differenza.

Voto 7 –

Capricorno

Il tuo obiettivo ora è di riprenderti la posizione che ti meriti e tornare ad essere il capo che decide per tutti. Infatti hai preso come tuo esempio Marco Mengoni che a San Siro intrattiene più di quattordicimila persone. Con la quadratura di Marte e Giove dovrai dedicarti anima e corpo a questa tua missione ma sono certa che perseverando riuscirai a ottenerne quello che vuoi, in barba a tutti i pianeti contro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sarà una vera impresa avvicinarti alle tue labbra dolcissime. Solo un Indiana Jones d’eccellenza potrebbe accettare la sfida.

Lavoro: metti tutte le tue energie per riprendere in tutti modo la posizione che meriti. Quella di comandante assoluto. Preparati perché non sarà facile come una passeggiata.

Salute: non è assolutamente contemplato disturbarti, tu al momento sei troppo concentrato a conquistare il mondo, tanto che anche un semplice Buongiorno non merita neppure la classica risposta di cortesia.

Il consiglio del giorno: per risollevare le tue energie e soprattutto la tua pressione sotto i piedi, cerca in commercio tutti i prodotti che contengono cola, oltre alla famosissima Coca Colae, puoi trovare bevande, integratori e anche caramelle gommose.

Voto 6 –

Acquario

Le poesie scritte sulle strisce pedonali del comune di Monte Silvano sono state proprio pensate per te, per la tua continua necessità di movimento e per la fame di cultura che da sempre ti caratterizza. Marte e Mercurio che ti accompagnano ovunque, ringraziano per questa bella iniziativa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi ti vedremo concentrato in chiacchiere romantiche, pare proprio che anche tu in fondo abbia un cuoricino davvero dolcissimo.

Lavoro: torna la tua voglia di fare ‘tutti insieme appassionatamente’ e vuoi subito riportare il clima di scanzonata amicizia tra le mura dell’ufficio.

Salute: ti basta una buona compagnia per sentirti già soddisfatto e ti presenti tutto sorridente al calcetto che hai bigiato nello ultime settimane.

Il consiglio del giorno: segna subito in agenda che il 2 luglio il pirellone verrà illuminato per la prima volta dopo quasi mezzo secolo nei colori dell’arcobaleno in vista del Pride. Un’ evento davvero unico.

Voto 7 +

Pesci

La paranoia vi assilla perché ormai avete la consapevolezza che l’unico pianeta che rimane a sostenervi è Nettuno. Per cui evitate tutte quelle notizie in cui si specificano i luoghi dove si trovano le micro plastiche per non farvi impressionare e chiamare immediatamente il vostro medico curante per dichiarare: ‘Ormai è la fine del mondo’.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la dolcezza pare proprio essere quasi scomparsa del tutto, ve ne rimane solo un pochino sulle dita come ai bimbi quando hanno finito lo zucchero filato.

Lavoro: siete attivi solo quando c’è di mezzo fantasia e immaginazione, altrimenti ve ne state volentieri dietro la scrivania a giocare a solitario.

Salute: il massimo sarà restare in panciolle sotto una pianta a sonnecchiare e immergervi solo nei vostri sogni. La realtà proprio non vi interessa.

Il consiglio del giorno: guardate subito il video della tartaruga albina delle Galapagos per tornare a sognare e tornare a credere che il mondo sia davvero un luogo meraviglioso.

Voto 7 –