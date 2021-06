L'oroscopo di oggi, martedì 22 giugno 2021, vede ufficialmente il Sole transitare nel segno del Cancro. Con il solstizio d'estate il Sole entra nel secondo dei segni cardinali ovvero il Cancro. Venere, tra ieri e oggi, si trova in trigono perfetto a Nettuno ed è entrata nell'orbita dell'opposizione a Plutone. Non dimentichiamoci poi che proprio in questi giorni stiamo vivendo la nuova quadratura tra Saturno e Urano. Come dire insomma che le emozioni saranno fortissime, i sentimenti intensi ma abbiamo ancora tanto bisogno di tenere i piedi per terra e soprattutto di usare accortezza.

L’oroscopo del giorno 22 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Giove, pianeta del benessere e della felicità, perfettamente in trigono al sole prospetta davvero una nuova rinascita che avrà da una parte i grandi cambiamenti della quadratura ma anche tanto ottimismo e soprattutto una nuova visione universale della società. Siete pronti a leggere il vostro oroscopo del giorno in un momento così importante?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Anche con una Venere come questa, le emozioni potrebbero palesarsi comunque e coglierti impreparato! Un po’ come l’esibizione non preventivata di Zucchero all’AmiCorti Film Festival di Peveragno! Lasciati stupire dalla Luna in movimento verso posizioni più congeniali! Poco importa se, per il momento, l’amore sembra essere lontano ed impossibile: ci sarà il momento giusto anche per far tornare a battere forte il cuore!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti guardi intorno ancora poco convinto se buttarti o no!

Lavoro: il coraggio può premiarti! Non tirarti indietro di fronte a proposte inaspettate!

Salute: in formissima!

Il consiglio del giorno: per le vacanze, prometti di visitare un posto lontano ed esotico: regalati un viaggio dal quale puoi imparare qualcosa di nuovo ed inaspettato!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Avresti bisogno di un amico speciale che ti protegge da ogni possibile pericolo come il bimbo di pochi mesi che è stato sorvegliato da un cucciolone e che gli ha impedito di salire le scale da solo, stazionandosi di fronte al primo gradino. Ci vorrebbe qualcuno che si prendesse cura di te nello stesso modo e ti aiutasse a sopravvivere alla brutta influenza della Luna! Chiama il tuo BFF non appena puoi: hai bisogno di supporto emotivo!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: non sei troppo in vena di smancerie. Ti concedi soltanto per una carezza o due.

Lavoro: il tono di voce dei tuoi colleghi oggi ha lo stesso effetto sul tuo cervello di un chiodo sul vetro.

Salute: poco allegro… non riesci proprio a prenderla con leggerezza…

Il consiglio del giorno: smettila di piantare il muso per ogni cosa che non va come vuoi! Tieni la mente aperta e pronta a valutare nuove occasioni!

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Evitate la scaramanzia e il color verde speranza: oggi vi servirà poco! Come per la nazionale italiana che si è vestita di verde nel 1954 contro l’Argentina, anche voi potreste non riuscire a giovare di colpi di fortuna inaspettati (anche se muniti di amuleti!). La Luna, in procinto di entrare in opposizione, potrebbe acuire il senso di noia e confusione che già Giove ha iniziato ad adombrare! Mettetevi d’impegno e non affidatevi al caso: potreste uscirne delusi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: contenetevi: non inondatelo di like!

Lavoro: i progetti vanno a gonfie vele… ma solo se li seguite con precisione!

Salute: respirate e fate le cose con calma e attenzione: c’è il rischio di un momentaneo burnout!

Il consiglio del giorno:fate di tutto per mantenere la calma. Contate, strizzate un antistress, fate finta di essere diventati sordi… ma evitate in ogni modo di perdere le staffe!

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È ufficiale: il bacio fra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha finalmente sancito il ritorno di fiamma della storica coppia che aveva messo uno stop momentaneo al loro amore! Tu, con questa Venere a favore, non puoi che esultare e lanciare coriandoli per la felicità! Ovviamente sogni anche per te un amore come il loro: pieno di sentimenti, ricordi e tenerezze! Non temere: sono certa che avrai ancora tante emozioni da vivere grazie al pianeta dell’amore!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: romantico e con gli occhi a cuoricino!

Lavoro: stai già pianificando tutto per lasciare in ordine scrivania ed ufficio prima della pausa estiva!

Salute: rilassati e non aggiungere impegni e scadenze se la tua lista è già piena! Alla larga da stress inutili!

Il consiglio del giorno: hai già scelto quale sarà il libro che leggerai questa estate? Se la risposta è no: fai un salto in libreria!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Risoluto come il sottosegretario all’agricoltura Centinaio che ha dichiarato candidamente di non essere contro i nuovi cibi proteici derivati dagli insetti ma che “una farina di lombrico non potrà mai sostituire una bistecca”! A darti lo stesso sprint per dichiarazioni simili ci si è messo Marte che è pronto a ribattere con forza alle caustiche costrizioni di Luna e Saturno che ti vorrebbero più elegante e composto! Bene così: combatti per quello in cui credi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti prometto che il nuovo costume da bagno farà scalpore!

Lavoro: lascia da parte il politically correct e usa tutta la tua determinazione. Costi quel che costi!

Salute: senso di scoramento al suono della sveglia. Tranquillo: nulla che una buona tazza di caffè non possa aiutarti a dimenticare in fretta!

Il consiglio del giorno: ti proporrei di non mollare alle prime difficoltà. A volte anche le relazioni hanno bisogno di essere curate con determinazione e pazienza!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Responsabile, posata e intelligente: come la principessa Amalia, erede al trono dei Paesi Bassi, che ha scelto di rinunciare all’indennità annuale di 1,6 milioni perché “non ha fatto nulla per meritarli”! A molti le tue decisioni potrebbero sembrare senza senso ma io, invece, sono certa che tu stia seguendo con successo i tuoi ideali. Venere ti aiuta a prendere decisioni dettate dal cuore ma, prima di vendere tutto quello che possiedi e darlo in beneficienza, attenderei un paio di giorni che la Luna se ne sia andata dalla quadratura… sia mai che tu voglia ripensarci!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: momenti indimenticabili di sera, sul bagnasciuga!

Lavoro: tieni in cantiere i tuoi progetti, non aver fretta!

Salute: qualche momento di spossatezza potrebbe convincerti a dare buca a qualche appuntamento.

Il consiglio del giorno: valuta con calma i passi da fare: prendere tempo prima di una decisione presa ti aiuterà ad evitare effetti collaterali indesiderati!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Fai fatica ad esprimere ciò che veramente pensi. Anche se Mercurio si trova in posizione tutto sommato favorevole, Venere e la sua quadratura ti incasinano non poco le emozioni e le opinioni. Come Mahmood, che a “cercato" di mostrare supporto ai Måneskin, hai qualche difficoltà a essere convincente nelle cose che dici. Per fortuna la Luna verrà in tuo soccorso già dal primo pomeriggio regalandoti qualche grammo di chiarezza in più!

Amore: lascia perdere le scenate di gelosia: aumentano soltanto il nervoso e non aiutano la coppia! Lavoro: mosse strategiche e vincenti: saresti una consulente perfetta! Salute: Marte rinsalda spirito e forze! Daje così! Il consiglio del giorno: Venere ti potrebbe convincere ad aspettare per dichiararti al tuo amore storico… sicura di voler aspettare ancora!?

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa Luna ti rende saggio quanto basta per accettare compromessi che normalmente nemmeno considereresti. Come Boris Johnson, scendi a patti con il tuo orgoglio e riesci ad ammettere persino che il tuo peggior nemico ha fatto qualcosa di utile (come lui ha fatto con le decisioni sull’euro di qualche anno fa di Draghi). Cavalca nel modo giusto le intenzioni di Marte e ricorda il vecchio detto: se non riesci a batterli, unisciti a loro!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sono le ultime occasioni per farsi notare: spingi al massimo!

Lavoro: giornata difficile di fronte a te: ricordati che anche il giorno peggiore dura sempre e solo 24 ore!

Salute: sbrigati e portati a buon punto con i tuoi impegni già nella prima parte della giornata: le energie potrebbero venir meno già dopo pranzo!

Il consiglio del giorno: è importante tu dia il meglio di te anche quando l’unico pensiero fisso che hai è un Margarita ghiacciato in riva al mare su una spiaggia caraibica! Tieni duro!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Lascia perdere diete rigidissime, pillole dimagranti o ogni sorta di tortura alimentare che ti viene in mente: anche se non hai il fisico perfetto per il costume in spiaggia a noi vai benissimo così! Tieni a mente che, per colpa di Giove, qualche chilo in più potrebbe palesarsi ogni volta che vai a trovare la bilancia in bagno ma Marte, e presto anche Venere, non farà mancare estimatori della tua bellezza naturale anche con qualche taglia in più! Amati!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei pronto a romantiche gite in pedalò?

Lavoro: quando i colleghi ti parlano tu sei già molto lontano con la mente, perso fra le dune di sabbia di un’isola deserta…

Salute: Marte garantisce che farai una bella figura al torneo di bocce dei tuoi Bagni. Ci crediamo?

Il consiglio del giorno: organizza un aperitivo sul tuo terrazzo per salutare colleghi e amici prima delle tue prossime vacanze. Lascia perdere i cocktail fatti in casa però: meglio affidarsi a chi conosce bene la materia!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Di fronte a chi ti critica devi reagire come il TikToker Leonardi Maini Barbieri: ignora e comunica la tua volontà di non voler commentare. È inutile sprecare tempo con chi ha il solo interesse di metterti in cattiva luce, rischi solo di dare loro troppa importanza! Sfrutta l’autocontrollo che riescono a fornirti Luna e Giove: ti aiuteranno a non eccedere nelle reazioni e a riuscire a piantare un sorriso di circostanza difficile da abbattere!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: momenti di tensione e incomprensioni a manetta!

Lavoro: dai il meglio di te (anche se oggi la tua collega del cuore ha dato forfait!).

Salute: concediti un gelato alla frutta per ricaricare le energie!

Il consiglio del giorno: non rimandare tutti i tuoi appuntamenti in attesa che qualcuno di speciale si faccia sentire! Non mettere in pausa la tua vita per qualcuno che non sembra interessato a farne parte!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non hai paura di rivoluzionare la tua vita, grazie a Saturno, e la Luna di oggi sembra proprio voler mettere in luce tutti gli angoli da smussare del tuo quotidiano! Nulla è perduto! Può fare come Martina Stavolo, ex concorrente di Amici, che dopo il successo come cantante, ha deciso di tornare indietro su suoi passi e trovare la sua strada come psicologa! Non demordere: trova il modo giusto per aggiustare la tua vita ed accordarla ai tuoi desideri!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: tensioni in arrivo: possono essere un’occasione per crescere!

Lavoro: mantieni il controllo e rimani ligio alla tabella di marcia!

Salute: stanchezza impenetrabile: nemmeno il caffè dello studente può nulla!

Il consiglio del giorno: ripesca i vecchi diari di quando eri bambino. Potresti scoprire sogni che sono ancora in attesa di essere realizzati!

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dovete imparare ad osare. Come Norma Cerletti, diventata famosissima con il suo canale Instagram Norma’s Teaching, dovete imparare a dare adito e sfogo alle vostre passioni! Molte potrebbero diventare persino sorgente di profitto come successo alla ragazza: non ancora 30enne è già stata indicata da Forbes come una delle giovani di maggior successo grazie alla sua passione nell’insegnamento della lingua inglese! Potreste pensarci: magari la vostra passione per l’uncinetto potrebbe portarvi lo stesso!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: credeteci sempre, fino in fondo! Sono certa che avrete piacevoli sorprese!

Lavoro: organizzazione complessa: l’ufficio vi sembra più un mercato cittadino alle 10 di mattina!

Salute: altalenante. Attenti alle botte di sonno!

Il consiglio del giorno: attenti a non farvi scappare osservazioni fuori luogo. Soprattutto se siete stati invitati dalla suocera a pranzo!

Voto 7 e mezzo