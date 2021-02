Con la Luna in Cancro e il Sole nel segno dei Pesci l'oroscopo di lunedì 22 febbraio sarà all'insegna dell'emotività e della profondità della comprensione. E ci voleva dopo tutto questo eccesso di valori acquariani che sono stati disseminati sul nostro pianeta. Per carità, va benissimo l'innovazione uraniana alla quale l'Acquario ci sta preparando come fosse un coach col suo pugile di punta, ma l'elemento acqua serve per ristabilire la nostra umanità, sensibilità, l'importanza di quei valori immateriali ma che ci rendono quello che siamo.

L’oroscopo del giorno 22 febbraio: previsioni astrali segno per segno

Marte è oramai definitivamente in trigono a Plutone riportando a galla, insieme alla posizione di Sole e Luna della quale vi ho appena parlato, tutte le emozioni viscerali e profonde che troppo spesso negli ultimi mesi abbiamo chiuso in cantina. Non sottovalutiamo per alcuna ragione gli impulsi dell'istinto: è sempre lui a guidare anche se sembra sonnecchiare.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mi dispiace Ariete ma oggi la Luna storta tocca anche a te! Ti coglie di sorpresa e ti disturba anche un po' come la ricetta ributtante di una “cuoca americana” dal nome Getti Spaghetti. Praticamente un insulto alla cucina italiana d’autore… Posso assicurarti che l’obbrobrio sarebbe troppo anche per te che ami così tanto l’innovazione… Nemmeno Mercurio a tuo favore ti farebbe vedere un lato positivo!

Amore: attento a non rispondere di traverso a ci ti fa la corte. Sii carino. Lavoro: buoni propositi ancora validi… non sarà certo una giornata come questa a farti gettar via tutti i tuoi progressi! Salute: non proprio al massimo! Il consiglio del giorno: se senti salire la rabbia, abbandona la scrivania e fai un paio di vasche fra l’ufficio e la toilette: camminare ti aiuterà a distrarti!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, a te le rivoluzioni non fanno paura, anzi! Con Urano e Marte nel segno sei tutto un fremito e non vedi l’ora di partire all’avventura, rinnovare casa o semplicemente cambiare cellulare! Intanto ci penserà Windows a cambiare i connotati al tuo pc: è previsto per l’autunno 2021 un grosso restyling dell’interfaccia utente che, sono certa, ti piacerà da matti!

Amore: a poco a poco, amare si fa più semplice! Lavoro: nulla da fare: i colleghi sembrano non capire quello che intendi dire! Salute: buona la Luna: ti aiuta a riposare e a sentirti meglio! Il consiglio del giorno: invito a cena? Punta sul dolce! So che per il galateo non è corretto… ma tu sei il re dei dolci buonissimi e fatti col cuore!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Se eravate in cerca di qualcosa di utile per esprimere i vostri stati d’animo io ho quello che fa per voi: una vagonata di nuove emoji per Whatsapp e per il vostro cellulare. Fra le altre anche quella che rappresenta una testa fra le nuvole, un mood dal quale voi fate davvero fatica a prendere le distanze! Anche se, devo ammetterlo, con questo Mercurio diretto potreste persino stupirci con dei progetti semestrali spiegati in powerpoint.

Amore: scambi di sguardi interessanti. Lavoro: avete talmente tanti di quei progetti in testa che non riuscite a trovare nemmeno il tempo per distrarvi. Salute: in lieve calo energetico… ma comunque sul pezzo! Il consiglio del giorno: vi serve energia per riprendere mordente: una bella fetta di torta con panna e fragole e via che si riparte!

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non sai se sono state sincere oppure studiate a tavolino ma sei sicuro che le scuse di Alda D’Eusanio ti hanno scaldato il cuore per come ha riconosciuto il suo errore nei confronti di Laura Pausini. Purtroppo, come nel caso di Alda, non tutti sono in grado di capire quello che provi e potresti trovarti a dover spiegare più e più volte quello che senti… Non temere però: la Luna è già pronta ad aiutarti per rendere tutto più semplice!

Amore: sei tenerissimo e i tuoi abbracci aiutano chi ami a sentirsi più tranquillo. Lavoro: affronti le sfide con rinnovata grinta! Salute: in recupero fulmineo! Il consiglio del giorno: pianifica una room con i tuoi amici su Clubhouse: chiacchiere e risate fino a tarda sera prima della nanna! Perfetto per incominciare bene la settimana!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non dico che sia sbagliato il concetto… Piuttosto la tempistica! Non fare come la dottoressa che, nel mezzo del suo turno di lavoro, ha piantato tutti in asso e se n’è andata a fare jogging. Comprendo che lo stress di questo periodo sia alto ma non dimenticarti che è importante fare tutto con la testa sulle spalle. Ma poi, con quel Marte quadrato, perché affaticarti ancora di più? Se proprio devi fare una maratona, falla di puntate di serial, no!?

Amore: ti prometto che fra poco miglioreranno le cose…! Lavoro: migliora. Di poco… molto poco… Salute: ancora stanchissimo… Il consiglio del giorno: sono certa che un po’ di shopping compulsivo possa aiutarti… ma evita di comprare roba che non metterai mai… come quel completino leopardata con tanto di paillettes viola!

Voto 5

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Te lo dico io, Vergine, prima che te lo dica qualcun altro: forse stai un po’ esagerando. Questo Marte ti mette addosso una carica erotica senza precedenti e, nel mentre, Mercurio che torna diretto potrebbe risvegliare la tua voglia di mettere in pratica subito ogni idea che sappia di successo imprenditoriale (o almeno così credi). Non fare come la Paltrow… Dopo la sua candela intima ora ha inaugurato la strada del vibratore erotico a doppia funzione. Quando si dice unire l'utile al dilettevole.

Amore: audace: fai piedino sotto il tavolo ma con scarsi risultati. Lavoro: sicura che tartassare di mail di richiesta sia la strada giusta!? Salute: non puoi di certo lamentarti. Il consiglio del giorno: cerca di rispolverare i vecchi manuali di diplomazia e mindfulness: ti vedo un po’ agitata!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa Luna quadrata ha proprio un effetto negativo su di te, cara Bilancia! Potrei quasi dire che potrebbe sortire su di te lo stesso effetto che hanno sentito Dayane e Rosalinda nella casa del Grande Fratello VIP: nervi a fior di pelle e pellicine delle mani massacrate da morsetti che le hanno portate a litigare pesantemente. Tu, però, cerca di mantenere la calma e non lasciarti trascinare in discussioni per delle bazzecole!

Amore: troppo nervosa per lasciarti andare. Lavoro: oggi non senti ragioni: si fa solo come dici tu! Salute: non al massimo… Il consiglio del giorno: prova a prendere le distanze dalle discussioni: esci dalla stanza o metti le cuffiette con la musica… Ignora quello che non ti fa star bene!

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tu che ami i segreti non puoi non aver colto la notizia della scoperta di strani organismi sotto il ghiaccio dell’Antartide! La Luna di oggi aumenta il tuo grado di mistero mentre, purtroppo, Mercurio quadrato non ti aiuterà ad arrivare subito alla scoperta dell’arcano… Anzi diciamo che il tuo cervello è talmente fuori uso che non capisci nemmeno le barzellette. Non è proprio positivo nemmeno Marte: ancora per qualche giorno dovrai chiamare un argano a motore per alzarti dal letto!

Amore: incompreso… non farti prendere in giro da chi non ha interesse per te… Lavoro: non riesci a stare concentrato e vi mettete ad origliare i gossip scambiati dai colleghi! Salute: grazie alla Luna, riesci a sorridere di più! Il consiglio del giorno: spolvera quel vecchio libro che hai lasciato a metà anni fa e riprendi da dove lo avevi lasciato: le vecchie storie hanno ancora tanto da raccontare…!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se sia vero o meno che Can Yaman ha già chiesto alla sua nuova fiamma di sposarlo, non lo sapremo mai. Possiamo però immaginare come tu, con una Luna che è in procinto di levarsi dalle balle, possa essere colto da un improvviso entusiasmo e possa prendere decisioni un po’ affrettate sulla scia della passione e dell'ottimismo! Nessuna paura: Giove e Mercurio te la mandano buona… Potrei quasi quasi dirti che oggi, più di altri giorni, puoi permetterti di osare.

Amore: emozioni interessanti da vivere fino in fondo! Lavoro: sul pezzo: non ti lasci intimorire da qualche ostacolo! Salute: in ripresa dolce e decisa. Il consiglio del giorno: chiedi scusa e fai la pace: oggi è la giornata giusta per deporre le armi!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Fidati, Capricorno mio adorato: per quanto questa Luna opposta possa darti fastidio non sarà mai così spaventosa come la rapina a mano armata subita da un giornalista davanti alle telecamere durante una diretta in Ecuador. Vero: non è certo la giornata più rilassante del tuo anno ma ti ricordo che Marte è ancora piacevolmente schierato a tuo favore e potrebbe persino aiutarti a reagire con poco dispendio extra di energie!

Amore: ti stai preparando per un piccolo risveglio dei sentimenti ma non è ancora il tuo momento. Lavoro: attento a quello che sbuffi e borbotti: qualcuno potrebbe non prendere bene i tuoi sfoghi. Salute: umore nero, anzi nerissimo! Il consiglio del giorno: trova qualsiasi metodo possibile che possa aiutarti a scaricare la tensione! Magari usa oggi quella lezione prova di pugilato nella vicina palestra!

Voto 5 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Si vocifera che il nuovo schermo dell' iPhone sarà sempre acceso, anche di notte. Un po’ come te! Non ti lasci scappare nessuna occasione per emergere o farti notare. Anzi se ti fosse possibile passeggiare con un'insegna al neon sopra la testa modello aureola lo faresti. In più Mercurio (nel tuo segno) è finalmente tornato diretto e ti ha detto, senza mezzi termini, che sei il suo preferito. Sarà un periodo importante per affari e accordi da gentiluomini. Sfruttalo!

Amore: ricevere un corteggiamento da parte tua è così unico e sexy…! Lavoro: le idee geniali sono il tuo pane quotidiano: ti diverti a metterle in pratica e a testare il tuo ingegno! Salute: meno energico di ieri. Il consiglio del giorno: rispolvera il vecchio Game Boy e dacci dentro col Tetris! Ti sfido a superare il tuo record personale!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Buone notizie, Pesciolini miei: l’ESA, agenzia spaziale europea, accetta candidati per alcune missioni nello spazio che prevedono il raggiungimento della Luna e della stazione spaziale internazionale! Perché non provate ad inviare la vostra candidatura!? D’altro canto questa Luna non fa che aumentare drasticamente la vostra voglia di fantasticare e di raggiungere lidi inesplorati, fisicamente e mentalmente. Allacciate le cinture di sicurezza e pronti a decollare direzione ultraterreno.

Amore: emozioni tenere e che vi scaldano il cuore sono pronte a stravolgervi! Lavoro: impegnati il giusto, riuscite comunque a trovare del tempo per voi! Salute: umore decisamente ottimo! Il consiglio del giorno: fate compagnia ai nipotini o ai figli di qualche amico, raccontando storie fantastiche piene di draghi e principesse! Sono certa che avrete un pubblico rapito dalle immagini partorite dalla vostra fantasia.

Voto 8