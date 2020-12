Nell'oroscopo di martedì 22 dicembre 2020 il Sole entra al grado zero del segno del Capricorno, in ritardo di un giorno sulla tabella di marcia essendo stato il 2020 un anno bisestile. Così, con il Sole e Mercurio entrambi nel segno del capricorno, si ha un maggior rigore saturnino nel prendere le decisioni, fossero anche di ristrettezze.

L’oroscopo del giorno 22 dicembre

Luna in Ariete insieme a Marte e Venere nel segno del Sagittario rendono il fuoco nel cielo astrologico ancora potente, soprattutto per quanto riguarda il provare l'esprimere i sentimenti. Dall'amore alla gelosia, dai bisogni alle emozioni sarà il fuoco a guidare il nostro modo di provare sentimenti nella giornata di oggi, decisamente più passionale rispetto a come la vorrebbero sole e mercurio nel segno del Capricorno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Parola d’ordine del giorno: osare. Fai come Charlene di Monaco e scegli un look che si abbini grandemente con l’influsso di tutti questi pianeti a tuo favore. Luna, Marte e Venere ti vogliono audace e un po’ aggressivo. Fa niente se Mercurio ti chiede di essere più compito e di stare più tranquillo: buttati anche tu sul taglio punk e sconvolgi chiunque!

Amore: il sentimento passa anche per atti inaspettati, no? Lavoro: ti annoi alla scrivania…! Salute: esplodi di energia positiva! Il consiglio del giorno: organizza un invio in contemporanea a tutti i tuoi contatti in rubrica per i tuoi auguri di Natale: sei troppo occupato per fare invii separati!

Voto 9

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Parole oneste ma che mettono bene in chiaro le cose. È la strategia che utilizzerai oggi, caro Toro. Mercurio vuole a tutti i costi che tu dica quello che pensi in modo chiaro e incontrovertibile come è appena successo fra Clooney e la Canalis che si sono detti, a distanza, quanto siano stati importanti l’uno per l’altra ma che la loro storia è, ahimè, di un’epoca passata. Prendi esempio!

Amore: sei in fase valutativa. Lavoro: firmi i contratti solo quando hai letto tutto. Anche i dettagli inutili. Salute: discreta! Il consiglio del giorno: rispondi meno freddamente ai complimenti: tirarsela troppo non è mai elegante!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La vostra voglia di aver a che fare con persone in carne ed ossa vi ha lasciato? Fa nulla: buttatevi a capofitto in mondi virtuali e alternativi come quello del videogame in voga “Cyberpunk 2077”. Venere vi fa preferire delle compagnie virtuali a quelle reali mentre la Luna spinge l’acceleratore sulla vostra necessità di fantasticare…! Un videogame mi pare proprio la soluzione migliore!

Amore: è un tasto dolente… dobbiamo proprio parlarne? Lavoro: fai proposte strampalate al consiglio di amministrazione! Eppure, in fondo, potrebbero pure funzionare! Salute: giornata perfetta per un po’ di allenamenti utilizzando il gatto come peso da sollevare! Il consiglio del giorno: esplorate qualcosa di nuovo: un mondo fantasy in un libro o un argomento mai studiato in un saggio! Date pane per i denti a questa Luna curiosa!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio opposto torna, nuovamente, a mettere confusione. Stai soprattutto attento a quello che dici, caro Cancretto: è meglio pensarci bene prima di dire cose poco consone o che qualcuno ti ha espressamente chiesto di non divulgare. Non fare quindi come Cristiano Malgioglio che, pare, abbia svelato alcuni segreti contrattuali siglati con la regia del GF in diretta…!

Amore: non è la giornata giusta per coccole e moine. Lavoro: talmente distratto che non ti accorgi nemmeno di non aver acceso ancora il pc da quando sei entrato in ufficio. Salute: un po’ sotto tono. Il consiglio del giorno:trova il modo giusto per distrarti e per usare in maniera controllata le tue energie: fai spesso delle piccole pause!

Voto 5 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Torni sulla cresta dell’onda come Christina Aguilera che ha da poco compiuto 40 anni! Come lei ti senti nel pieno delle energie e cavalchi sia gli influssi di Venere, super positivi che ti rendono un vero bocconcino, sia quelli di Luna e Marte che hanno il mood giusto per renderti un vero combattente (come in una delle più famose hit della cantante!).

Amore: nuove emozioni pronte per essere scoperte! Lavoro: ti chiedono di tenere il discorso di fine anno per l’azienda: il tuo carisma è troppo prezioso! Salute: giornata divertente che ti permette di sfoderare due o tre battute delle tue! Il consiglio del giorno: abbandonati a qualcosa di divertente come riempire di decori natalizi ogni angolo della casa (sì, anche il bagno!).

Voto 8 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La tua concentrazione è fuori dal comune. Con questo Mercurio a favore e senza più l’opposizione fastidiosa della Luna, sei finalmente in grado di sostenere sforzi mentali che fanno invidia a Pavel Barber, genio dell’hockey che si allena duramente per non perdere mai di vista il dischetto. Sei davvero sul pezzo Verginella!

Amore: nella tua agenda non c’è posto per moine e bacini. Lavoro: tutto è splendidamente organizzato, grazie a te! Salute: riprendi contatto con le tue energie. Il consiglio del giorno: nelle tue giornata, trova tempo per allenarti nel rispondere meno freddamente ad auguri e messaggi natalizi: ammorbidisciti!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei sicuramente dalla parte di chi ha chiesto l’espulsione di Filippo Nardi dal GF. Le sue frasi poco carine hanno dato un senso a tutto questo nervosismo indotto da Luna e Marte opposti (senza contare quel Mercurio che ti fa alzare sopracciglia per ogni dichiarazione che senti). Limitati al massimo oggi, cercando di esprimere meno parari possibili: potrebbero essere taglienti!

Amore: ogni coccola è consentita, a patto che non ti distolga dai tuoi compiti. Lavoro: fatichi a mantenerti concentrata. Salute: sufficientemente nervosa da tenere tutti quanti a distanza. Il consiglio del giorno: non eccedere con le critiche. Se un’amica ti chiede consiglio sull’outfit cerca di essere un po’ delicata!

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Una sola cosa è certa in questo periodo, caro Scorpione: tu non passi mai di moda. Come Brad Pitt (che ha appena compiuto 57 anni) che è ancora figo come non mai e tornerà presto sul grande schermo. Anche se Giove e Saturno ti si son messi in quadratura, tu riesci sempre e rimanere magnetico come lui… sarà mica ancora colpa di Venere se non riescono a scollarti gli occhi di dosso?

Amore: ricevi proposte allettanti! Lavoro: deciso: tu non chiedi, disponi! Salute: senza particolari intoppi. Il consiglio del giorno: il periodo vuole metterti alla prova? Allora tu sogna in grande! In caso di successo trarrai tanti benefici!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Vivi la giornata con naturalezza senza preoccuparti troppo di quello che pensano gli altri come la giovane Henar, concorrente di Master Chef Junior in Spagna che, alla domanda se avesse o meno qualcuno di cui fosse innamorata, risponde che ora non ha tempo per flirtare con ragazzi o con ragazze. Come lei, sei aperto ai tuoi sentimenti e non ti precludi alcun batticuore…! (Questa è Venere che fa miracoli!).

Amore: hai le chat di Whatsapp che esplodono di amore! Lavoro: indaffarato ma sempre col sorriso! Salute: non stai fermo un momento perché ti entusiasmi per ogni cosa! Il consiglio del giorno: cerca di non iniziare troppe cose contemporaneamente! Datti un momento per scegliere quali compiti portare a termine per primi!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Riservato e modesto, grazie a questo Mercurio che ti invoglia a valutare bene a chi dire i tuoi segreti più nascosti. Sarà anche per colpa di questa Luna quadrata che, in realtà, ti rende poco incline a fidarti ciecamente di chi incontri. Segui l’esempio di Roberto Bolle che tace in merito alla sua vita privata in virtù di ben più importanti traguardi raggiunti nel suo percorso artistico.

Amore: ci sono conquiste importanti che raggiungerai presto! Lavoro: oculato, preferisci prenderti il tuo tempo per valutare bene le strade da prendere. Salute: attento a non dimenticarti di mandare quel messaggio importante! Potresti non essere troppo concentrato oggi. Il consiglio del giorno: concediti un piccolo vizio: è importante prenderti cura anche dei tuoi desideri!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai bisogno di una nota di colore insolita e innovativa: perché non prendi ispirazione da Lady Gaga che ha optato per un colore di capelli lilla pastello? Venere e Luna appoggeranno sicuramente questa tua idea fuori dagli schemi! Segui il flusso di pensieri e lasciati andare a qualcosa di inaspettato! (E poi il lilla è proprio uno dei tuoi colori!)

Amore: mandi messaggi piccanti risvegliando pruriti sopiti nel partner! Lavoro: riesci a sfrutta al meglio le occasioni che ti si presentano: occhi aperti! Salute: guardi al mondo come se fosse un posto nuovo da esplorare! Il consiglio del giorno: usa la funzione “una pagina a caso” da Wikipedia e gettati in ore e ore di lettura passando da una voce all’altra prima di accorgerti di aver passato tempo su pagine che parlano delle foche monache.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non sono sicura se sia la stanchezza o la distrazione per i piccoli guai nella vostra vita sentimentale ma se non state attenti rischiate di fare lo stesso errore di Flavio Briatore che, avendo parcheggiato male la sua Rolls Royce, ha bloccato tutto il traffico di Milano ostacolando i tram. Fate appello a tutta la concentrazione possibile per rimanere sul pezzo!

Amore: vi tengono in attesa e senza risposte… Lavoro: dovete ancora riprendere il ritmo. Salute: distratti ma col sorriso sulle labbra! Il consiglio del giorno: fate quello che volete ma tenete lontano il cellulare e, soprattutto, non sfruttate le feste per mandare messaggi agli ex.

Voto 7 –