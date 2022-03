L’oroscopo di oggi 21 marzo 2022: inizia la stagione dell’Ariete Nell’oroscopo di oggi, lunedì 21 marzo 2022, la luna è in Scorpione nel giorno dell’equinozio di primavera, giorno in cui festeggiamo anche il Sole che entra nel segno dell’Ariete. L’Ariete è proprio legato ai simboli della primavera: la rinascita e la forza passionale del risveglio. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Con l'oroscopo di oggi, lunedì 21 marzo, benvenuti nella stagione dell'Ariete, la primavera! Con l'equinozio di primavera il Sole entra nel segno dell'Ariete, il primo dei 12 segni dello Zodiaco e per questo si ha come una sorta di capodanno astrologico. Badate bene: a causa della precessione degli equinozi vi ho parlato di segno e non di costellazione che sono due cose differenti.

L'Ariete ha proprio le simbologie di questo periodo dell'anno: il calore, l'improvvisazione, la forza di nascere e rinascere, la motivazione, la determinazione come quella dei fiori nel voler spuntare di nuovo sugli alberi nonostante le temperature. È un ottimo momento per rimetterci in testa dei buoni propositi. Il segno fortunato di oggi con la Luna in Scorpione è proprio l'Ariete che sente ribollire tutte le sue energie mentre il segno sfortunato è il Toro che non si sente pronto a rimettere mano all'elenco dei buoni propositi di recente abbandonato.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dovresti riflette un po’ sui benefici che ti sta portando questa coppia d’oro che cammina al tuo fianco da un po’ di tempo. Sto parlando proprio di Venere e Marte che inaugurano con te la nuova stagione astrologica che parte proprio dalla primavera. In previsione della bella stagione c’è un’altra coppia pronta ad allietare le nostre papille gustative e si tratta di Sanmontana e Loaker che stanno progettato il nuovo biscotto gelato più goloso dell’estate. Dire che gli effetti sono solo positivi è decisamente riduttivo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è la tua stagione baby dove tutto è un fiorire di baci, effusioni e coccole e molto, molto di più.

Lavoro: sei talmente occupato sul fronte amoroso che potresti confondere una riunione di lavoro con un appuntamento galante. Ocio è.

Salute: forza, benessere e entusiasmo si amplificano così tanto che risplendi di luce propria.

Il consiglio del giorno: lasciamoci travolgere dalle good vibes della primavera. La stagione della rinascita di tutti i nostri sensi.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le buone occasioni sono da cogliere al volo e questa è una lezione che stai imparando aiutato dal rapidissimo Mercurio. Per trovare posto dal dentista low cost offerto dall’ASL dovresti essere un fulmine da tastiera per la prenotazione perché, ahimé, pare ci sia un vero intasamento. per questo è probabile che tu debba pazientare un pochino. Con Marte che ti batte sui piedi sarà una vera impresa non esplodere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non sei tra i segni più belli al momento ma tu punti tutto su simpatia e fantasia, quindi qualche debole incontro all’orizzonte potrebbe arrivare.

Lavoro: proteggi le tue idee come se fossero un vero ‘tessssoro’, e non vuoi assolutamente condividerle con nessuno. Attento perché potresti fare la fine di Gollum, solo e stravolto dalle tue ossessioni.

Salute: convincerti a fare anche solo due passi dopo pranzo per godersi il sole primaverile è come convincere il cassettone della nonna a spostarsi magicamente da solo. Darti del pigro è quasi un complimento.

Il consiglio del giorno: il concetto di fare la fila non appartiene alla cultura italiana, ma ormai con la globalizzazione dovremmo imparare serenamente ad aspettare il proprio turno. Meglio se composti, ordinati e molto educati.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con il picco dei prezzi della benzina molti automobilisti condividono la propria tratta creando gruppi specifici sui social. Dovreste anche voi approfittare di questa situazione cercando però di scegliere attentamente a chi chiedere il passaggio perché Mercurio in quadratura è prontissimo a tirarvi qualche tiro mancino. A questo punto optate per il fidato collega nell’ufficio anche se antipatico e con una playlist imbarazzante, almeno saprà portarvi a destinazione. Ah ovviamente le chiacchiere durante il tragitto non saranno stranamente il vostro forte.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: se non è ancora sbocciata, ma lo dubito fortemente, di sicuro a breve nascerà in voi una voglia irrefrenabile di stare in coppia. Non sembra vero.

Lavoro: dovete prendere tutto con molta calma, in fondo oggi è solo lunedì.

Salute: concedetevi sport e attività fisiche per tutti i gusti basta che siano divertenti e spericolate perché quello che cercate è una scarica di adrenalina.

Il consiglio del giorno: torna in voga Bla Bla Car che oltre a offrire viaggi in macchina vantaggiosi vi da l’opportunità di incontrare nuove persone. Chissà che non possa nascere qualche cosa di più interessante?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Da sempre sei il segno più empatico, l’amico sempre pronto a consolare, con la parola giusta e pronto a proporre un buon drink al momento giusot. Sei come Chiara Ferragni che alle preoccupazioni sulla salute di Fedez posta un dolcissimo post di supporto con un pensiero molto positivo perché la loro famiglia è un vera forza che saprà superare tutto. Mercurio ti mette in bocca le parole giuste in qualsiasi situazione.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sai perfettamente navigare in questo mare di emozioni turbolente, hai fatto talmente pratica negli ultimi mesi che sei più esperto di Giovanni Soldini.

Lavoro: quasi stenti a credere che tutti tuoi sforzi siano finalmente ripagati, invece si, mio caro perché dopo la tempesta viene sempre il sereno.

Salute: forse non avrai le forze per scalare l’Everest ma poco ti importa perché ti basta svegliarti riposato la mattina al suono della sveglia.

Il consiglio del giorno: l forza della famiglia e degli affetti permette di affrontare qualsiasi situazione. Ricordiamocelo sempre anche quando la mamma diventa ingombrante e insopportabile.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Dovresti iniziare a controllare questo tuo "scatto alla risposta" che non ha nulla a che fare con le tariffe telefoniche bensì con la tua tendenza a rispondere subito a tono a chiunque ti rivolga la parola. Il famosissimo Kenye West a furia di non volersi trattenere con animati commenti e polemiche sui social è stato direttamente censurato da Instagram che ha addirittura sospeso il suo profilo. Marte è come il diavoletto sulla spalla che ti dà pessimi e bellicosi suggerimenti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: nonostante la stagione degli amori e degli accoppiamenti sia iniziata, tu non riesci a trovare la tua anima gemella. Non si tratta di gusti molto esigenti ma di Venere contro.

Lavoro: sei indeciso se sia proprio il lunedì o qualsiasi giorno della settimana che non sopporti per andare a lavorare e ti presenti anche oggi con un bel broncio stampato in fronte.

Salute: chissà se esiste uno studio che indica quante calorie si consumano tenendo il muso, perché visto questo periodo dove sei tesissimo e sempre imbronciato, inspiegabilmente riesci a tenerti in forma.

Il consiglio del giorno: ti puoi concedere tutte le scenate da diva dei rotocalchi infuriata. Ti giustifico io, ma solo per oggi.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sono certa che, con la tua rinomata voglia di organizzare e mettere tutto in ordine, riusciresti a spolverare via tutta la sabbia che di recente si è depositata sulle Alpi dopo la tempesta giunta dal Sahara. La bellissima Luna piena della scorsa settimana ti ha infatti chiesto di fare un repulisti generale per tutti e oggi che ti è nuovamente ben aspettata ti metti su un bel grembiulino, impugni un piumino e inizi a far le pulizie di primavera. In anticipo, come ti piace essere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: inizia la stagione del tacchinaggio sfrenato, sei pronta?

Lavoro: ti piacerebbe moltissimo metter mano ai documenti da consegnare al capo, ma sei ancora così confusa che potresti scegliere una grafica, per te più accattivante, con fiorellini e arcobaleni. Pensa quindi cosa potresti fare se mettessi mano anche ai contenuti.

Salute: segui sempre pedestremente le indicazioni del nutrizionista. Se lui ha scritto due quadratini di cioccolato dopo cena, sono solamente due, non mezza barretta.

Il consiglio del giorno: pulire, rispolverare e alleggerire non solo in senso metaforico, parlo proprio dei nostri armadi che tra una bella schernita e il cambio di stagione saranno alleggeriti in vista delle lunghe e luminose giornate primaverili.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei sempre in auge quando si parla di amore mia cara Bilancia. Dirti che sei un evergreen grazie alla compagnia di Venere è davvero riduttivo. Praticamente sei una it bag che dagli anni 2000 ad oggi non ha perso il suo charme. Sto parlando della ‘Baguette’, della ‘Bowling’ e della ‘Saddle’, quelle che magicamente hai tirato fuori dall’armadio per farti trovare subito al passo con il trend più attuale.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei coccolata da Venere e non hai bisogno di alcun consiglio perché quando si parla d’amore, tu sei una vera maestra.

Lavoro: la tua agenda è un incastro perfetto di appuntamenti, dalla riunione con il super capo alla manicure, hai tutto sotto controllo.

Salute: anche su questo punto sei decisamente al top.

Il consiglio del giorno: la moda ripesca dal Vintage, e tu che non butti via mai niente ti sei ritrovata ad avere l’armadio più aggiornato di Chiara Ferragni. Magnifico!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

L’amore in questo periodo è il tuo vero tallone d’Achille, insieme al tempo che ti senti sfuggire da sotto le dita. Dovresti fare come Bianca Balti che ha deciso di essere libera dalle relazioni, congelando in suoi ovuli, per poter scegliere lei quando voler diventare, nuovamente, madre. Vedi che c’è una soluzione, quasi, a tutto?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dopo un week end dove Venere ti ha decisamente messo fuori al freddo nella cuccia del cane, la Luna di oggi ti sprona a farti avanti, non sarà certo ora un due di picche in più a demoralizzarti.

Lavoro: in questo campo non ti batte, quasi, nessuno perché a livello di idee, organizzazione e strategia sei davvero un fuoriclasse.

Salute: la tua irrequietezza mette a dura prova i nervi, non solo i tuoi ma quelli di tutti. Sei un vero rompino, ma con Saturno contro sei davvero giustificato.

Il consiglio del giorno: non bisogna farsi prendere dal panico e lasciarsi travolgere dalla caotico quotidiano. Tu che sei un vero stratega e pianificatore hai tutto i mezzi per organizzare come meglio preferisci le tappe importanti della tua vita. E se il piano A non dovesse andare in porto, hai di certo nella manica, il B, il C e il D…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Troverai qualsiasi scusa per non metterti dietro ad una scrivania. La tua non è solo voglia di muoverti ma una vera necessità che ti impone Marte. Per soddisfare questa tua esigenza e la tua grande curiosità non mi stupirebbe che giustificassi la tua assenza con pretesti alquanto fantasiosi come fare un viaggetto alle Hawaii per andare a vedere la nuova collezione dello stilista Jaquemus. Lo so che c’è già stata, ma tu vorrai andare ugualmente per ‘respirare’ le vibes dei nuovi trend modaioli. Qualcuno, ma dubito fortemente, potrebbe crederti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: solo il fatto che sia iniziata la primavera ti riempie d’entusiasmo. Come il cinguettio degli uccellini, baci e carezze risuonano fin da prima mattina.

Lavoro: sei tutto cuore anche in ufficio e prontissimo a mettere in mostra tutte le tue piume meglio di un pavone.

Salute: la corsetta serale oggi non te la può togliere nessuno perché ora hai un chiaro obiettivo: una prova costume da mozzafiato.

Il consiglio del giorno: la moda ‘trasloca’ i suoi show dalle classiche New York, Londra, Milano, Parigi. Per gli appassionati di viaggi e Glamour questa è una vera pacchia.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sai prendere tutte le occasioni al volo, grazie al velocissimo Mercurio. Sono certa che ci sia anche tu in mezzo al gruppetto di persone che hanno approfittato del distributore in tilt per fare rifornimento e scorte di carburante in questo periodo dove i prezzi sono alle stelle. Questi colpi di fortuna ultimamente ti capitano molto di più di una volta all’anno. Sei un vero fortunello!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: potresti addirittura uscire dalla tua solita routine provando qualche cosa di irriverente e proibito. Sei pronto a fare il bambino cattivo?

Lavoro: probabilmente te lo stai chiedendo anche tu come sia possibile che tu sia un vero mago del business eppure è così, rassegnati a tutta questa eccezionalità.

Il consiglio del giorno: vincere al Superenalotto sembra quasi impossibile ma a qualcuno succede. Quindi ringrazia per tutta questa grande fortuna.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

In questo periodo sei il segno più affidabile e generoso proprio grazie a Marte e Venere. In questo clima di solidarietà e fiducia nasce il metodo di pagamento: ‘compri ora, paghi poi’. Insomma il vecchio modo ‘pagherò’ torna in voga, speriamo che con lui torni anche il rispetto per la parola data. Questo sì che servirebbe a tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi hai bisogno di una giornata libera, sono certa che nessuno potrà lamentarsi dopo tutto questo periodo in cui sei stato più fedele ed accudente del maggiordomo Alfred di Brice Weyne.

Lavoro: si sentiranno tutti smarriti perché oggi hai dato totale carta bianca ai tuoi collaboratori che, per una volta, dovranno cavarsela da soli.

Salute: una bella gita in totale solitaria è quello che più hai bisogno. Conceditela!

Il consiglio del giorno: a volte per andare avanti bisogna tornare indietro e riprendere i valori, a volte dimenticati, di fiducia nel prossimo anche in campo economico. Non possiamo sempre pensare che il mondo sia popolato da brutte persone.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Dopo giornate di tensione e di repulisti generale ora avete una gran voglia di libertà. Sembra che possiate effettivamente essere soddisfatti perché a breve verranno abolite tutte le restrizioni della pandemia, dal green pass alle mascherine. Nettuno e Mercurio vi parlano infatti di slegare i vostri pensieri e le vostre parole ed un forte e chiaro ‘basta!’ liberatorio urlato a squarciagola è quello che ci vuole.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore mi auguro vi siate ripresi da tutta la carica emotiva dei giorni scorsi, ora avete bisogno di leggerezza, anche nel rapporto di coppia.

Lavoro: nuovamente sicuri, fantasiosi ma con chiari obiettivi. Anche il vostro capo vi farà i complimenti.

Salute: avete voglia di iniziare nuove attività e potreste anche iscrivervi in palestra. L’importate è essere costanti.

Il consiglio del giorno: sembra che finalmente siamo arrivati al capolinea di tutte le restrizioni, chissà se ci ricordiamo ancora come si viveva prima che arrivasse la pandemia? Sicuramente farà strano non dover più mostrare il green pass anche per bere un caffé al bar.

Voto 7 +