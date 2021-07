L’oroscopo di oggi 21 luglio 2021: Sagittario e Leone si godono tutta la fortuna che c’è Eccoci all’oroscopo di oggi, mercoledì 21 luglio 2021, con la Luna nel segno del Sagittario è l’ultimo giorno di Venere nel segno del Leone. Tutto questo fuoco sembra un po’ come la serata di fuochi d’artificio sulla spiaggia che salutano la fine dell’estate! Qui siamo solo all’inizio ma per i segni di fuoco da domani le emozioni saranno un pochino più contenute!

Eccoci qui, con l'oroscopo di oggi, 21 luglio 2021, a salutare Venere che se l'è spassata nel segno del Leone! Se Venere indica il nostro modo di vivere le emozioni, i sentimenti, le relazioni sentimentali di qualsiasi genere (con il partner, con gli amici, con i parenti di primo e secondo grado e addirittura col cane) diciamo che nel segno del Leone Venere ha dato il meglio di sé quanto a capricci ma anche a capacità di farsi amare come una diva. Con la Venere in Leone la voglia di apparire è stata incontenibile soprattutto per i segni di fuoco, ma anche la voglia di buttarsi con un doppio carpiato in passioni particolarmente scottante. Il segno fortunato del giorno è il Leone che non andrà nemmeno a dormire pur di godersi ogni minuto di Venere ancora nel suo segno!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Come Sarah Jessica Parker, anche tu dovresti accettare finalmente i capelli bianchi e non crucciarti più. Se resti attanagliato dal dubbio e da questo Mercurio quadrato non riuscirai mai a sfoggiare la sicurezza e il carattere che Marte e Luna hanno lavorato così tanto per risvegliare in te! Opta per un Gray Blending come l’attrice ed unisci i segni del tempo con una tinta più strong: ti sentirai un paladino rivoluzionario e pronto a conquistare il mondo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: un vestito super scollato con tacco 12 mi sembra un po’ troppo ardito per un primo appuntamento…

Lavoro: perennemente indeciso: non sprecare tempo e cerca di essere più veloce nelle tue decisioni!

Salute: allegro e pronto per un pomeriggio in spiaggia armato di paletta e secchiello!

Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di grandi studi per ottenere un gran risultato: l’importante, nel costruire un castello di sabbia, è divertirsi!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La carica erotica sembra aumentare ogni giorno di più grazie ad una Venere in transito che stuzzica sensazioni e pruriti che pensavi di aver debellato assieme alle zanzare della prima stagione. Se Marte, però, si mette ancora di traverso facendoti trovare tutti poco attraenti, ho la soluzione per te: The Poet! Il nuovo sex toy super inclusivo e adatto ad ogni donna che non ha voglia di aspettare che il pianeta della passione si decida a far trillare il suo Tinder con qualche match! Provare per credere!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: direi che ci stiamo lavorando… il futuro promette bene, tranquillo!

Lavoro: non è il momento propizio per chiedere aumenti o avanzamenti di livello… stattene sereno!

Salute: energie ancora latenti: ti firmo la giustifica per rimanere steso al sole come una lucertola? Che dici?

Il consiglio del giorno: l’outfit che ti dona è quello più semplice: un vestitino leggero bianco per mettere in risalto la tua abbronzatura!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I vostri progetti sembrano aver dato i loro primi frutti. Anche se in leggero ritardo rispetto al solito, fareste bene comunque a festeggiare con un bicchiere in più di sangria i vostri successi senza stare troppo ad ascoltare questa Luna opposta (una vera guastafeste!). Come il gruppo Enel è riuscito nell’intento di ripopolare di cicogne bianche la Calabria, anche voi dovete riconoscere i vostri meriti nell’organizzazione del vostro lavoro! Non siate troppo duri con voi stessi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sono gli ultimi momenti propizi per chiederle di uscire. Se non lo fate, potreste perdere il bus!

Lavoro: vi sembra tutto complicato e troppo sbagliato… chiedete qualche ora di permesso per distendere i nervi.

Salute: non avete nulla contro i vicini di ombrellone ma, oggi, è meglio che non alzino troppa sabbia quando vi passano accanto!

Il consiglio del giorno: rimandate a domani le decisioni più importanti: la Luna di oggi potrebbe farvi prendere strade sbagliate solo per il gusto di fare i bastian contrari!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Preciso e ben concentrato. Riesci a cogliere il punto di ogni discorso e a dare il consiglio perfetto al momento giusto grazie a Mercurio! Sei persino meglio del missile ipersonico Zircon, appena testato in Russia, in grado di centrare un obiettivo a 350 chilometri di distanza! Nel tuo caso, ovviamente, le tue intenzioni sono meno bellicose grazie a Venere che riesce già a renderti dolce come un cucchiaio di panna montata! Magari è la giornata giusta per azzeccare il regalo perfetto per qualcuno! Pensaci!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: romantico: organizza una cena a lume di candela sulla spiaggia solo per te e il tuo partner!

Lavoro: dirigi i lavori di gruppo come fossi un direttore d’orchestra acclamato! Bravo!

Salute: ridurrei di un paio di unità il consumo di coppette di gelato giornaliera… potrebbero essere eccessive!

Il consiglio del giorno: è la serata perfetta per un cinema all’aperto in compagnia! Magari potresti trascinare qualcuno a vedere la nuova pellicola della Disney!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

I tuoi sforzi potrebbero non essere premiati come ti aspetti…! Alla fine anche Alex Schwazer ha dovuto rinunciare alla classificazione ai giochi olimpionici per colpa di qualche test antidroga, pur avendo un tempo da record negli allenamenti che gli sarebbe valso sicuramente l’oro! Purtroppo Saturno è davvero noioso e punta a farti faticare più del dovuto! Non per questo devi demordere però! Al massimo ci puoi sempre riprovare più avanti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: mantieni la calma: se ti fa ingelosire è solo perché vuole metterti alla prova!

Lavoro: non demordere e porta avanti i tuoi progetti anche se non supportato dal capo: si ricrederà di fronte ai primi risultati!

Salute: investito da un’improvvisa voglia di fare surf fra le onde! (Anche se abiti a Venezia e di cavalloni non se ne vedono da millenni…).

Il consiglio del giorno: proponi una vacanza avventura alla tua dolce metà: il connubio perfetto per passare insieme del tempo e per tenerti in allenamento!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Venere si avvicina pericolosamente verso di te, risvegliando tutte le tue attenzioni verso tematiche importanti come quelle dell’ecosostenibilità e del cruelty free! Ecco perché credo che tu ti sia già prenotata un paio di sneakers in Demetra (nuovo materiale fatto con gli scarti dell’Ananas). Attenta a tutto, dalla raccolta differenziata allo spreco di energia elettrica, sei praticamente l’incubo di ogni collega che si dimentica, per caso, di spegnere la luce del bagno dopo averlo utilizzato!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: anche se non ci credi, il barista carino ha puntato proprio te!

Lavoro: non stacchi mai dalle mail… nemmeno mentre giochi a briscola sotto il gazebo della spiaggia!

Salute: la Luna abbatte il tuo umore rendendoti un po’ scontrosa…

Il consiglio del giorno: smarrisci sempre il drink gratuito e ti ritrovi senza buono per un Mojito? La soluzione è semplice: fai la carina con qualcuno e fattelo offrire! Metti alla prova le tue doti da seduttrice!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tony Bennet ha deciso. Per il suo ultimo tour a ben 95 anni vorrà accanto Lady Gaga in giro per il mondo. Affezionato e senza la minima intenzione di fermarsi, anche lui giova di Marte e Luna a favore come te. I due pianeti sono pronti a imprestarti energia e determinazione senza tenersi nulla per loro! Attenta solo a non partire in quarta senza aver chiesto consiglio: Mercurio non è propriamente in posizione giusta per darti le dritte giuste… chiedi a qualcuno!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non ti vengono benissimo le poesie d’amore… meglio gesti pratici, per una volta.

Lavoro: confondi fogli, post-it e numeri di pratica… più confusa di un camaleonte in una vasca di Smarties!

Salute: carica e puntuale per la lezione di aerobica mattutina sul bagnasciuga!

Il consiglio del giorno: ti ci vorrebbero una valanga di alert e di sveglie per ricordarti tutto quello che devi fare… a momenti ti dimentichi pure mettere la crema solare!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Alle olimpiadi di Tokyo i letti son stati progettati appositamente per non consentire rapporti intimi fra gli atleti (e limitare così possibili contagi)… Sembra o no la storia della tua estate!? Con Venere e Marte ancora in combutta per inibire ogni tuo istinto sensuale, le tue giornate sembrano più un revival delle puntate della serie di “Settimo Cielo” dove il massimo dell’erotismo era un bacio stentato sugli scalini della chiesa… ti prometto che migliora…! Fidati!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non è che non gli piaci, è che ancora non ha avuto modo di conoscerti a fondo! Mettiti un po’ in mostra!

Lavoro: non affidarti troppo ai colpi di fortuna… prima o poi potrebbe pure andarti male!

Salute: affaticato come se avessi appena finito una scarpinata in montagna (invece ti sei solo alzato dal divano!).

Il consiglio del giorno: preoccupato degli effetti dei coni gelato extra sulla tua linea? Evita in ogni modo la fantasia a righe verticali! Potrebbe sottolineare i rotolini e non rendere giustizia alla tua bellezza!

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Alghe, funghi, radici ed ogni altro tipo di cibo alternativo fanno parte della tua lista della spesa. Hai voglia di sperimentare realtà culinarie sempre diverse e di farlo in modo sostenibile! Luna e Giove collaborano per stuzzicare la tua curiosità (e il tuo stomaco) portandoti per mano di fronte al reparto di cibi esotici al supermercato. Mi spiace solo per il partner: magari lui si aspettava una pizza margherita per cena e, invece, si trova del “gustosissimo” tofu!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: preparati per qualche discussione inutile… tipo: “come hai fatto a dimenticarti di chiudere il gas!?” oppure “ti avevo detto di portare anche la protezione totale per i bambini in valigia!!!” o cose così…

Lavoro: è il momento di dimostrare quanto sei sul pezzo! Non tirarti indietro!

Salute: non dimenticare lo stretching dopo l’attività fisica! Sei così preso dal metterti in mostra con qualcuno di speciale che potresti scordartelo!

Il consiglio del giorno: la tutina intera in stile Baywatch solo se hai il fisico di Pamela Anderson… diversamente potresti assomigliare di più ad una boa…

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Piano con la libertà di parola e con l’espressione di tutto ciò che ti passa per la testa! Mercurio opposto è nemico giurato di ogni possibile lampo di genio e lo ha ben capito il vicesindaco Blengio, nell’Alessandrino! L’assessore alla cultura ha avuto la brillante idea di condividere un post super polemico, e di cattivo gusto, contro il vaccino ispirandosi alle immagini di Auschwitz… guadagnandosi le dimissioni forzate! Attento a dove “metti i piedi” oggi! Sii cauto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: cogli i segnali, per una volta! Non sta scacciando qualche zanzara, ti fa proprio cenno di avvicinarti!

Lavoro: potrai anche aver timbrato il cartellino ma il cervello è già in ferie su una spiaggia di Mykonos…

Salute: allegro quanto basta per portarti in ufficio un paio di caramelle al gusto cocktail… giusto per ravvivare la giornata!

Il consiglio del giorno: approfitta dei saldi e regalati qualcosa che sottolinei le tue forme e ti faccia riacquistare autostima nel tuo fascino! Ne hai bisogno!

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La giornata si preannuncia dura e complessa. Piena di ostacoli da superare e di gente che cercherà di fare di tutto per metterti di cattivo umore. Come per la coppia di ragazze cacciate dalla spiaggia di Napoli perché lesbiche, anche tu potresti dover affrontare la chiusura mentale di qualche sconosciuto pronto a farti innervosire. Non cedere alle provocazioni di Marte opposto e rimani fedele ai tuoi ideali: Saturno e Luna ne saranno impressionati!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: incredibile a dirsi ma riesci finalmente a spiccicare parola con qualcuno! Magari non è tutto perduto!

Lavoro: non lasciarti soffocare dalle responsabilità! Rischi di andare in corto circuito!

Salute: l’unica attività consentita è la passeggiatina serale con le mani dietro la schiena per osservare i cantieri!

Il consiglio del giorno: hai mai comprato un audiolibro? Potresti dargli una chance! Mentre qualcuno ti legge storie avvincenti tu sei libero di fare tutt’altro senza affaticarti! Fico eh!?

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dopo tutti i meme, le polemiche e i video (apotropaici o no) sugli spaghetti cotti tagliandoli a metà, è giunto il momento di mangiarselo davvero un bel piatto di pasta! Con un Giove ancora per pochissimo a vostro favore, avete tutte le scuse per cedere al peccato di gola e scofanarvi una scodella intera di insalata di riso o di pasta fredda per far fronte al caldo e a questa Luna quadrata che affossa il vostro umore verso livelli inverosimili! Non abbiate paura di viziarvi un po’!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: in vista vedo già drammi e permalosità… evitate di essere troppo teatrali per attirare l’attenzione!

Lavoro: precisi, non vi sfugge nulla. Nemmeno quella clausola scritta a carattere 3 sotto il paragrafo!

Salute: un po’ nervosetti e puntigliosi… cercate di sfogare lo stress!

Il consiglio del giorno: in giornate come questa non può mancarvi una vaschetta di gelato e un mega cucchiaio per spazzolarvelo tutto!

Voto 5 +