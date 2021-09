L’oroscopo di oggi 20 settembre 2021: Scorpione e Cancro si mettono in discussione E’ già molto intenso l’oroscopo di oggi 20 settembre 2021 preparandoci alla Luna piena di domani mattina. La Luna si trova nel segno dei Pesci dove è esaltata nella sua capacità di sentire empaticamente e dolcemente ma soprattutto ronzerà attorno al suo amato Nettuno per ampliare la creatività e l’idealismo. Contemporaneamente Venere viene messa in discussione da Urano e Saturno mentre Marte cerca di imporre il proprio rigore. Siete pronti??

Quanti aspetti importanti nell‘oroscopo di oggi, lunedì 20 settembre 2021! La Luna è già particolarmente intensa e si prepara a diventare Luna piena domani mattina intorno alle due ma già da oggi, nel segno dei Pesci, ronza attorno al suo amato Nettuno amplificando così il modo di sentire e di esprimere le proprie emozioni.

Contemporaneamente alla Luna molto forte ed emotiva ci sono una Venere un po' in discussione e un Marte che vuole mettere la ragione, la giustizia, l'ordine prima di tutto. Se Venere infatti è attaccata sia da Saturno che da Urano, contemporaneamente Marte si allea proprio a Saturno per ricercare chiarezza e rigore.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mantenere il controllo non è una cosa da tutti. C’è anche chi, ad Arona, durante un consiglio comunale tenuto in “smartworking” mentre guidava l’auto, si è lasciato andare ad una scomoda bestemmia guadagnandosi le dimissioni forzate! Può succedere a tutti sai? Soprattutto se hai un Mercurio opposto come questo che, assieme a Marte ti riesce a far perdere le staffe in tempo record! Come ti dico sempre: respira a fondo e conta fino a 100!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: puoi giocare ad armi pari e mettere tutto te stesso per tentare di conquistarla! Attento solo a non raccontare bugie sul tuo conto: hanno sempre le gambe corte!

Lavoro: Mercurio opposto mette mano alla comunicazione fra te e i colleghi. Sarà facilissimo cadere in incomprensioni stupide in grado di rallentare il tuo lavoro!

Salute: con questo Marte tutto ti sembra super faticoso e difficile da fare. Avresti bisogno di qualche integratore per tenerti su!

Il consiglio del giorno: devi assolutamente allenare la tua reattività. Partecipa “da casa” ai giochi a premi della televisione e mettiti alla prova provando a rispondere correttamente ai quesiti… poi fammi sapere quanto avresti vinto tu!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Le tue giustificazioni potrebbero non essere sufficienti. Con Saturno a guardarti male e Venere che rende inutili i tuoi occhi dolci e il tuo labbro tremulo, oggi pare proprio che non riuscirai a passarla franca e ti dovrai sorbire punizioni e ramanzina. Come il guidatore che si è visto multare la patente perché andava ai 120 all’ora su una strada da 80 km/h, anche tu dovrai accettare le tue responsabilità. E pensare che l’autista si è giustificato dicendo che doveva urgentemente andare in bagno…

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: difficile che il tuo invito a cena venga accettato. Dovresti prima cercare di presentarti e farti notare! Riparti dalle basi!

Lavoro: accertati che il tuo archivio sia in ordine e che tutto sia al suo posto! Devi essere pronto per ogni evenienza!

Salute: la Luna a favore ti aiuta a prendere tutto con un po’ di filosofia! Grazie a lei riesci quasi a convincerti che “no, non è ancora lunedì!”.

Il consiglio del giorno: medita e fai esercizi di Tai Chi. È importante tu ti rimetta in contatto con te stesso e con le tue emozioni prima di andarle ad investire in un qualsiasi rapporto amoroso!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Qualcuno consulta delle liste online con le frasi migliori da scrivere sulle chat Whatsapp. Voi, invece, che avete un Mercurio a favore, quelle frasi addirittura le inventate! Sempre con la risposta pronta, non vi lasciate scappare occasione per affilare la vostra proverbiale ironia! Peccato che la Luna vi faccia indugiare troppo spesso anche sugli insulti… oggi potreste essere naturalmente portati a sprecare tempo con chi ha voglia di offendervi… ma non sarebbe meglio passare oltre?!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: fate battutine sconce per attirare l’attenzione di qualcuno che vi solletica la fantasia… e riuscite pure a far colpo!

Lavoro: siete “l’uomo giusto” che il vostro capo sta cercando. Fateglielo notare!

Salute: di prima battuta, la Luna potrebbe farvi raccogliere con mala voglia questo inizio settimana… recupererete strada facendo grazie alle energie di Marte!

Il consiglio del giorno: spegnete la telecamera mentre siete in riunione telematica con il resto del mondo fingendo un malfunzionamento. Solo così potrete fare tutte le boccacce che volete mentre scimmiottate quel collega che vi sta così antipatico!

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Twitter ha bannato il profilo di Nicky Minaj dopo che la cantante ha pubblicato pensieri no vax diretti e poco edulcorati. Avere delle opinioni non è un peccato, ovviamente, ma sbandierarle al vento su questioni molto delicate potrebbe essere problematico anche per te, caro Cancretto! Mercurio quadrato, in questo senso, davvero non aiuta! Prima di dichiarare qualcosa pensaci due volte e riflettici attentamente! Sei sicuro che quello che stai per dire non finisca per ferire qualcuno!?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la promessa di coccole e bacini riesce persino a convincerti ad alzarti dal letto in questo buio lunedì di settembre!

Lavoro: svogliatissimo. Non hai proprio alcuna voglia di sederti di fronte al pc e salvare il mondo!

Salute: stremato dal weekend… ma non c’è modo di avere un altro paio di giorni per ricaricarsi!?

Il consiglio del giorno: un po’ di mindfulness e passa tutto. Il trucco per affrontare le sfide di oggi è rimanere concentrato su te stesso e fare le cose al meglio delle tue possibilità senza entrare in competizione con chi, per fortuna sua, non ha Marte e Mercurio quadrati come te!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Un minatore turco, non pagato da diverso tempo, è andato su tutte e furie ed ha distrutto tutti i camion parcheggiati dell’azienda usando un escavatore! Lui si è lasciato andare allo sfogo ma tu, invece, con quel Saturno opposto, certe alzate di testa non te le puoi proprio permettere. Cerca il dialogo chiarificatore: non dimenticarti che Mercurio e Marte sono dalla tua e ti riuscirà semplice l’essere deciso e assertivo! Cogli l’occasione che ti danno i pianeti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dattela a gambe levate. Soprattutto se torna un ex dal passato chiedendoti spiegazioni di alcune tue birichinate di qualche anno fa. Fuggi!

Lavoro: costretto a correggere errori che hanno fatto altri… Potrebbe essere una giornata stimolante ma ostica!

Salute: Marte fa di tutto per tenerti sul pezzo. È grazie a lui se riesci ad affrontare ogni imprevisto!

Il consiglio del giorno: smetti di leggere riviste di bellezza e di compararti alle modelle di copertina: il pianeta dell’amore c della bellezza potrebbe minare alla tua autostima imponendoti standard mentali irraggiungibili mentre tu, sul serio, sei bellissimo così!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ricerca la tua quiete come ha fatto Cristiano Ronaldo. Il pluripremiato calciatore non ha fatto in tempo a traslocare a Manchester che si è già impegnato per trovare una nuova casa. Perché? Ma per il rumore continuo delle belanti vicine di casa! Quindi: a lui le pecore che non stanno mai zitte e a te una Luna opposta che ti rompe le scatole in tutti i modi possibili! Per fortuna hai dalla tua parte la Venere: almeno in coppia pare andare tutto (più o meno) bene!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: è tutta una questione di insicurezza! Le tue emozioni scalpitano ma con una Luna del genere oggi potresti aver paura di comunicarle al partner.

Lavoro: non scoraggiarti se i risultati non sono ancora arrivati: ci vuole ancora un po’ di tempo!

Salute: umore un po’ ballerino: rifletti fin troppo sui tuoi errori e ti ritrovi a perdere occasioni importanti!

Il consiglio del giorno: mettiti alla prova e segui “la pancia”! Soprattutto se ti trovi in un vicolo cieco ad affrontare una situazione che non hai mai visto prima! Venere potrebbe aiutarti a trovare la soluzione giusta (che spesso passa per il dialogo!).

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mara Venier ha deciso: basta con la televisione. La sua scelta è già stata confermata ed appare inamovibile… un po’ come succede a te ultimamente! Con la presentatrice televisiva condividi forza d’animo e convinzione: Mercurio e Marte dalla tua ti aiutano ad analizzare a fondo ogni questione a ponderare le strade da intraprendere! Nessuno sarà capace di riportarti indietro o di chiederti di ripensarci! Sei lanciata come un treno e determinata ad arrivare fino in fondo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: strano a sentirsi ma forse hai capito che, per il momento, non ti interessano le storie serie! Meglio un po’ di conoscenze a caso!

Lavoro: il tuo telefono non smette di squillare! Hai impegni e call in piano per tutta la giornata!

Salute: con Marte in questa posizione saresti pure disposta ad arrivare al lavoro facendo il salto ad ostacoli!

Il consiglio del giorno: la dote più affilata che hai è la tua capacità di intavolare discorsi chiari e precisi! Sfoderala quando devi spiegare qualcosa al capo oppure quando devi ribattere all’amministratore del condominio dove vivi. Mettili a tacere con garbo e intelligenza.

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le farmacie registrano un aumento importante nelle vendite delle pillole dell’amore dopo i lockdown… un incremento col quale tu non hai nulla a che spartire, ovviamente! Venere a favore per te è già sufficiente e, anche se non da subito, riesci a mettere in mostra le tue doti amatorie a chi le merita senza bisogno di aiutini! Unica nota stonata è sempre Giove: cerca di farti esagerare e peccare di superbia! Evita in ogni modo di sfoggiare il numero dei tuoi follower su Instagram: non serve di certo per far colpo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con quella Venere lì chi vuoi chi ti resista!? Forse sei più tu a farti problemi, sai?

Lavoro: non fare il furbo sbolognando il tuo lavoro agli altri! Ti vedo, sai?

Salute: tranquillo: la Luna ti da quel tanto di marcia in più che ti consente di viverti la giornata senza ansie! (Almeno per un po’ te ne stai tranquillo!)

Il consiglio del giorno: cavalca l’onda e sfrutta questi bei pianeti che ti danno la carica! Unico veto che ti pongo: le spese! Evita di spendere troppo per un paio di Camperos che, probabilmente, non metterai mai!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Katia Ricciarelli, sempre in diretta al GF Vip, si sta dando un po’ troppo al commento libero. Fin troppo spesso ha usato epiteti omofobi e poco simpatici che hanno indispettito opinionisti e spettatori… Lei è l’esempio che non devi seguire, caro Sagittario. So che la tua simpatia è dilagante e che, spesso, ti lasci andare a commenti ironici solo per far ridere, ma faresti meglio a tenere a bada Mercurio e Marte: a volte il loro impulso deve essere arginato!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non proprio nel mood. Rispondi come un burbero scontroso a coccole e attenzioni.

Lavoro: la presenza di questo Mercurio ti dona intuizioni geniali! Non dimenticarti di metterle in pratica!

Salute: leggermente abbacchiato: colpa della Luna!

Il consiglio del giorno: tieni sotto controllo la tua tabella di marcia e procedi per gradi! È il modo più corretto per non perderti in mezzo a tutti gli impegni!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Attento a non infilarti in discorsi complessi e pieni di possibili fraintendimenti. Rischi di finire come Carlo Conti che, durante una conferenza stampa, si è andato ad impelagare in una questione sui cantanti di diversa etnia venendo criticato per i termini utilizzati! Pure tu, con questo Mercurio quadrato, rischi pesantemente le critiche per ciò che dici! In queste giornate è sempre meglio tenersi il cece in bocca e non esprimere troppo i propri pensieri… meglio lasciar correre!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: colpito da emozioni e sentimenti improvvisi! Quasi non ci capisci più nulla!

Lavoro: lascia perdere i fogli di calcolo e fai fare le somme a qualcun altro…!

Salute: non preoccuparti della stanchezza: sei tutelato da Luna e Venere (anche se Marte attenta alle tue energie!).

Il consiglio del giorno: quel giro in profumeria in ricerca della tonalità perfetta di rossetto non può più aspettare! Vacci e svaligiala!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Le tue idee geniali potrebbero essere additate come folli e sconsiderate da chi non ha la tua stessa mente aperta! Pensa che ci sono scienziati che stanno pensando di rianimare i mammut preistorici riportandoli in vita ed altri, molto più noiosi, che fanno di tutto per mettere i bastoni fra le ruote ai loro progetti avveniristici! Anche se Venere fa si che qualcuno provi a smontarti, tu non demordere! I tuoi piani sul futuro avranno presto successo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: alla larga dai primi appuntamenti. Rischi di bruciarti ogni possibilità. Rimandali alla prossima glaciazione!

Lavoro: impegnato e senza tempo libero! Sembri quasi il direttore di una certa “Runway” in un famoso film…

Salute: Marte tiene vivo il tuo vigore! Non c’è nulla che può stremarti!

Il consiglio del giorno: è la giornata perfetta per fare pulizie a fondo e prepararti alla nuova stagione! Con il pianeta delle energie dalla tua stai pur certo che non mollerai il colpo fino a quando la casa non brillerà di luce propria!

Voto 8 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il Time ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti sul pianeta. Fra loro, sono certa, c’è un posto anche per voi, cari Pesciolini! Voi che avete affrontato egregiamente il periodo trascorso e siete, grazie a questa Luna, più splendidi e sensuali di prima! Iniziate a convincervi del vostro fascino e del vostro valore: la Venere a favore sta cercando da un po’ di sottolineare quanto siate ormai pronti per un grosso salto di qualità! Lasciatevi prendere dall’entusiasmo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: romantici all’inverosimile! Cospargete di petali di rosa la camera da letto ed aspettate il vostro principe azzurro in vestaglia rosa!

Lavoro: passate inosservati facendo il vostro e senza dare fastidio ad anima viva!

Salute: con questa Luna riuscite persino a fare la spesa da soli senza che nessuno vi dia la manina!

Il consiglio del giorno: osate! Con quel nuovo completino intimo super sexy farete faville e pure i vicini di casa vi applaudiranno (se vi affacciate dal balcone!).

Voto 7 +